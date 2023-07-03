Дивиденды: бухгалтерский и налоговый учёт

Компании, которые работают с прибылью, как правило, распределяют её между участниками или акционерами. Рассмотрим, как отражать дивиденды в бухучёте и облагать налогами.

Учёт дивидендов в бухгалтерском учёте

Общая информация о дивидендах

В бухгалтерском и гражданском законодательстве понятие дивидендов однозначно не сформулировано. Поэтому для целей бухучёта удобно ориентироваться на базовое определение дивидендов из п. 1 ст. 43 НК РФ:

1. Любые доходы, которые акционер или участник российской компании получает от распределения прибыли пропорционально своей доле или количеству акций.

2. Любые доходы, полученные российским налогоплательщиком из иностранных источников, которые относятся к дивидендам по иностранному законодательству.

Дивиденды, как правило, выдают деньгами. Если денег недостаточно, то иногда их выплачивают имуществом: основными средствами, товарами и т.п.

Можно платить дивиденды ежеквартально, раз в полугодие, или по итогам года.

Сроки выплаты по закону:

1. Для ООО — 60 дней с даты принятия решения о распределении прибыли (п. 3 ст. 28 закона от 02.08.1998 № 14-ФЗ).

2. Для АО — в общем случае 25 рабочих дней, для номинальных держателей и доверительных управляющих — 10 рабочих дней после закрытия реестра акционеров (п. 6 ст. 42 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

Компания имеет право прописать в уставе свои сроки выплаты дивидендов, но они не могут быть длиннее, чем приведённые выше.

Перед выплатой дивидендов нужно проверить, соблюдаются ли ограничения, предусмотренные cтатьёй 29 закона № 14-ФЗ и статьёй 42 закона № 208-ФЗ. Нельзя принимать решение о выплате, если:

1. Уставный капитал сформирован не в полном объёме.

2. Не выкуплены акции или доли, которые по закону нужно выкупить.

3. Есть признаки банкротства либо они могут появиться после выплаты дивидендов.

4. Есть превышение суммы уставного и резервного капитала над чистыми активами, либо оно может появиться после выплаты.

Также при появлении признаков банкротства или превышении капитала над активами нельзя исполнять уже принятое решение о выплате дивидендов.

Бухгалтерский учёт выплаты дивидендов

При выплате дивидендов деньгами возможны следующие варианты проводок, в зависимости от статуса получателя.

Получатель дивидендов В дату начисления В дату выплаты Удержание налога Перечисление дивидендов Физическое лицо, не состоящее в штате компании Дт 84 Кт 75 Дт 75 Кт 68.1 Дт 75 Кт 51 (50)* Физическое лицо — штатный сотрудник Дт 84 Кт 70 Дт 70 Кт 68.1 Дт 70 Кт 51 (50) Юридическое лицо Дт 84 Кт 75 Дт 75 Кт 68.4 Дт 75 Кт 51 (50)

* выплата дивидендов наличными разрешена только для ООО

При выплате имуществом, по мнению налоговиков, необходимо начислить НДС на дивиденды, отражение в бухгалтерском учёте будет таким же, как и при обычной реализации (письмо от 07.02.2018 № 03-05-05-01/7294).

Оформлять проводки нужно так же, как при обычной реализации.

Когда выдают имущественные дивиденды, счёт бухгалтерского учёта следует определять в зависимости от статуса учредителя (физическое или юридическое лицо), как мы показали выше для выплаты деньгами.

Корреспондирующий счёт зависит от вида имущества. Если это товары или собственная продукция, то это будет счёт 90.1, если материалы или основные средства — счёт 91.1

Дт 75 (70) Кт 90.1 (91.1) — учтена реализация

Дт 90.3 (91.2) Кт 68.2 — начислен НДС

Дт 90.2 (91.2) Кт 01 (10, 41, 43…) — списана себестоимость переданных ценностей

Удержать налог при выплате дивидендов только имуществом невозможно. Плательщик должен сообщить о невозможности удержания налоговикам в течение месяца со дня передачи ценностей (пп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ).

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Пример 1

Единственный учредитель торговой компании «МегаТрейд» занимает в ней должность директора. Он решил выплатить себе дивиденды в сумме 625 000 руб. товарами по рыночной стоимости. Себестоимость товаров равна 400 000 руб.

На дату начисления:

Дт 84 Кт 70 625 000 руб.

На дату выплаты:

Дт 70 Кт 90.1 625 000 руб. — учтена реализация товаров

Дт 90.3 Кт 68.2 125 000 руб. — отражён НДС

Дт 90.2 Кт 41 400 000 руб. — списана себестоимость товаров

В данном случае компания заплатит не только 125 000 рублей НДС, но ещё и налог на прибыль в сумме:

НП = (625 000 руб. - 125 000 руб. - 400 000 руб.) х 20% = 20 000 руб.

Можно не начислять НДС при выплате дивидендов имуществом, но в случае проверки, скорее всего, придётся защищать свою позицию в суде.

Судебная практика в пользу налогоплательщиков имеется. Например, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил решение налоговиков о доначислении НДС в сумме 8,9 млн руб. по объектам недвижимости, переданным в счёт уплаты дивидендов (постановление от 25.02.2015 по делу № А58-341/2014).

Бухучёт дивидендов у получателя

На дату принятия плательщиком решения о выплате получатель должен сделать проводку:

Дт 76 Кт 91.1

Сумма проводки будет равна дивидендам за вычетом налога на прибыль.

Проводка по выплате:

Дт 51 (50) Кт 76

Если дивиденды получены имуществом, то их нужно оприходовать на соответствующий счёт:

Дт 10 (08, 41, 43…) Кт 76

Имущество, которое получено безвозмездно, в том числе и в качестве дивидендов, следует оценивать по справедливой стоимости (п. 15 ФСБУ 5/2019 и п. 14 ФСБУ 26/2020).

Если есть активный рынок такого имущества, то справедливая стоимость в общем случае будет равна рыночной. Получается, что плательщик дивидендов уже при передаче оценил имущество по справедливой стоимости.

Но если оценочная стоимость полученного в виде дивидендов имущества не соответствует справедливой, то получатель должен сам скорректировать его стоимость в бухучёте

Дт 10 (08, 41, 43…) Кт 91.1 — стоимость увеличена до справедливой

Дт 91.2 Кт 10 (08, 41, 43…) — стоимость снижена до справедливой

Пример 2

ООО «Альфа» выплатило дивиденды ООО «Дельта» комплектом уникального производственного оборудования. Сумма дивидендов 2 500 000 руб. Справедливая стоимость оборудования — 2 900 000 руб.

Проводки у ООО «Дельта» на дату начисления:

Дт 76 Кт 91.1 (2 500 000 руб. – 2 500 000 руб. х 13% = 2 175 000 руб.)

На дату выплаты:

Дт 08 Кт 76 2 500 000 руб. — получено оборудование

Дт 08 Кт 91.1 400 000 руб. — стоимость полученного оборудования доведена до справедливой

Дт 76 Кт 68.4 (2 500 000 руб. х 13% = 325 000 руб.) — компания самостоятельно начислила налог на прибыль с полученных дивидендов

Налоговый учёт дивидендов

Что такое дивиденды в налоговом учёте

С точки зрения НК РФ к дивидендам относятся не только выплаты при распределении прибыли (п. 1 ст. 43 НК РФ), но и ряд других видов доходов участников или акционеров:

1. Выплаты в любой форме при выходе из организации или её ликвидации, превышающие расходы участника (акционера) на приобретение акций, долей, паёв (пп. 1 п. 2 ст. 43 НК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 208, пп. 1 п. 3 ст. 208 НК РФ).

2. Сверхнормативные проценты, которые российская организация выплачивает по контролируемой задолженности перед иностранной компанией.

3. Любые доходы от иностранных источников, если они признаются дивидендами по законодательству иностранного государства.

Налоговый учёт полученных дивидендов

Дивиденды получены от российской компании

Если дивиденды поступили от российской организации, то они учитываются за минусом налога. Налог на прибыль должен удержать налоговый агент — плательщик дивидендов (п. 3 ст. 275 НК РФ).

При получении деньгами дивиденды считаются полученными в дату зачисления на расчётный счёт при любом методе учёта доходов: начисления или кассовом (пп. 2 п. 4 ст. 271 и п. 2 ст. 273 НК РФ).

Размер дивидендов в неденежной форме в общем случае определяется по цене сделки (п. 5 ст. 274 НК РФ).

Для независимых лиц цена по умолчанию признается рыночной. Можно использовать при определении размера натуральных дивидендов отчёт независимого оценщика.

При получении в неденежной форме дата получения дивидендов — это день оформления передаточного акта для недвижимости или перехода права собственности для другого имущества.

Иногда дивиденды выдают акциями. Стоимость акций на момент принятия решения о выплате и на момент фактической передачи, как правило, отличается.

Но если стоимость передаваемых акций указана в решении собрания акционеров, то именно эту сумму, по мнению налоговиков, следует использовать для целей налогообложения. Корректировать размер дивидендов на дату передачи акций не нужно (письмо ФНС РФ от 07.09.2021 № СД-4-3/12722@).

Дивиденды получены от иностранной компании

Российская компания, которая получила от иностранной организации дивиденды, налоговый учет ведёт самостоятельно. Российский получатель в общем случае обязан сам удержать и уплатить налог с зарубежных дивидендов (п. 2 ст. 275 НК РФ). Чтобы определить сумму налога, нужно умножить на налоговую ставку начисленные иностранной компанией дивиденды, в полном объёме, до налогообложения в иностранном государстве (п. 1 ст. 311 НК РФ).

Как правило, дивиденды от иностранных компаний выражены в валюте. Их нужно пересчитать в рубли по курсу ЦБ на дату признания дохода (п. 8 ст. 271 и п. 2 ст. 273 НК РФ).

В общем случае ставка налога на прибыль с полученных российской компанией дивидендов равна 13% (пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Однако можно воспользоваться льготной ставкой 0%, если получатель владеет в течение года и более (пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).

1. Долей не менее 50% в уставном капитале плательщика.

2. Депозитарными расписками, которые дают право не менее, чем на 50% дивидендов плательщика.

Если российский получатель дивидендов имеет статус международной холдинговой компании (МХК), то лимит для применения нулевой ставки значительно ниже — 15% от уставного капитала или дивидендов (пп. 1.1 п. 3 ст. 284 НК РФ). Порядок отнесения компании к МХК определён статьей 24.2 НК РФ, а условия применения МХК пониженных налоговых ставок — статьёй 284.10 НК РФ.

При любом варианте льготную ставку 0% можно применять только если иностранный плательщик дивидендов не зарегистрирован в одной из офшорных зон. Перечень таких территорий приведён в приказе Минфина от 13.11.2007 № 108н.

Можно зачесть налог с дивидендов, уплаченный за рубежом, в счёт российских выплат. Но для этого между РФ и государством плательщика должен быть заключён соответствующий договор (п. 2 ст. 275 НК РФ).

Однако в любом случае вычесть можно не больше той суммы налога с дивидендов, которую компания должна заплатить в РФ (п. 3 ст. 311 НК РФ, письмо Минфина от 31.05.2017 № 03-12-11/3/33520).

Пример 3

Российская компания «Полюс» получила дивиденды от иностранной организации, сумма по курсу на дату получения равна 250 000 руб. Налог на прибыль равен:

250 000 руб. х 13% = 32 500 руб.

Но компания уже заплатила в иностранном государстве налог, сумма по курсу на дату выплаты составила 35 000 руб. Таким образом, налог на прибыль с этих дивидендов компании «Полюс» платить не нужно. Но «лишние» 2 500 руб. налога организация заплатила за свой счёт. Вернуть их из бюджета или учесть в качестве расходов нельзя.

Чтобы зачесть «иностранный» налог с дивидендов, нужны следующие подтверждающие документы:

1. Декларация о доходах, полученных российской организацией за пределами РФ.

2. Документ, который подтверждает уплату налога в иностранном государстве. Утверждённой формы нет, его нужно составить в соответствии с законами или обычаями делового оборота иностранного государства.

Если российская компания сама заплатила налог за рубежом, то подтверждающий документ должен заверить иностранный налоговый орган. Если же налог удержала иностранная компания, документ должна выдать эта компания. Любой документ, составленный на иностранном языке, нужно перевести на русский, заверив перевод нотариально. Документ действует в течение того налогового периода, в котором он выдан.

Для целей налогового учёта дивиденды, вне зависимости от страны регистрации плательщика, относятся к внереализационным доходам (п. 1 ст. 250 НК РФ). Но они исключаются из расчёта при составлении декларации по налогу на прибыль. Эти суммы следует отразить в строке 070 листа 02.

Налоговый учёт выплаты дивидендов

Порядок налогообложения дивидендов в первую очередь зависит от правового статуса получателя: юридическое или физическое лицо.

Для юридических лиц также играет роль страна, где зарегистрирована компания. Для физических лиц нужно учитывать, является ли получатель налоговым резидентом РФ.

Выплата дивидендов юридическим лицам

Налоговые ставки

При выплате дивидендов российским компаниям в общем случае применяется ставка налога на прибыль 13% (пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ)

Можно использовать льготную ставку 0%, если получатель в течение года и более владеет не менее, чем 50% уставного капитала плательщика, либо обладает депозитарными расписками на 50% дивидендов или больше.

Также в период с 01.01.2021 до 31.12.2023 российские компании могут применять льготную ставку 0% при косвенном участии, если они фактически контролируют не менее 50% уставного капитала или имеют право на не менее, чем 50% дивидендов. Для этого фактический собственник должен получить доход от косвенного участия в течение 180 дней после выплаты дивидендов контролируемой компанией (п. 2 ст. 8 закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ).

Право на нулевую ставку по налогу на прибыль подтверждает получатель дивидендов. Для этого он должен предоставить плательщику:

1. Копию уведомления о праве на нулевую ставку, направленного в ИФНС.

2. Подтверждающие документы на приобретение долей, акций, депозитарных расписок. Это могут быть, например, договоры купли-продажи, передаточные акты, выписки по счетам.

Для дивидендов в пользу иностранных компаний применяются следующие ставки:

1. 5% — если дивиденды выплачены по акциям международной холдинговой компании (МХК), являющейся публичной компанией на дату принятия решения о выплате. Правило действует до 1 января 2029 года (пп. 1.2 п. 3 ст. 284 НК РФ).

2. 10% — если дивиденды получены по акциям МХК в иных случаях. Норма применяется до 1 января 2036 года (пп. 1.3 п. 3 ст. 284 НК РФ).

3. 15% — в остальных случаях при получении дивидендов иностранными компаниями (пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Также могут применяться и иные ставки, если есть договор об этом между РФ и иностранным государством (п. 3 ст. 310 НК РФ). В таком случае иностранная компания должна предоставить подтверждения (п. 1 ст. 312 НК РФ):

своего постоянного местонахождения в государстве, с которым заключён договор;

права на получение дохода, облагаемого по специальной ставке.

Требования к оформлению такого подтверждения приведены в письме ФНС РФ от 20.02.2021 № ШЮ-4-13/2243.

Порядок удержания налога на прибыль с дивидендов

Российская компания, которая выплачивает дивиденды другим юридическим лицам, в общем случае должна выполнять обязанности налогового агента (п. 3 ст. 275 НК РФ). Она самостоятельно удерживает налог на прибыль и перечисляет получателю дивиденды за вычетом налога. Это относится как к российским, так и к иностранным получателям.

Но если дивиденды выплачиваются только имуществом и других финансовых взаимоотношений с получателем нет, то обязанности удержать налог у налогового агента не будет (п. 10 постановления Пленума ВС РФ № 41 и ВАС РФ № 9 от 11.06.1999).

В этом случае плательщик дивидендов должен сообщить налоговикам о невозможности удержать налог в течение месяца после передачи имущества (пп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ). Утверждённой формы такого уведомления по налогу на прибыль нет, поэтому его можно составить в произвольной форме.

При выплате дивидендов иностранным компаниям сумма удержанного налога на прибыль равна сумме начисленных дивидендов, умноженной на ставку (п. 6 ст. 275 НК РФ).

Пример 4

Компания «Дельта» начислила дивиденды в сумме 500 000 руб. иностранному участнику с долей в капитале 30%. Сумма налога на прибыль будет равна:

500 000 руб. х 15% = 75 000 руб.

Сумма дивидендов к выплате:

500 000 руб. - 75 000 руб. = 425 000 руб.

Такая же формула используется и для выплат в пользу российских компаний, но лишь в случае, если плательщик сам не получает дивиденды. Разница здесь будет только в налоговой ставке, которая для российских получателей в общем случае равна 13%.

Если же плательщик и сам получал дивиденды, то формула будет сложнее (п. 5 ст. 275 НК РФ):

Н = (Дн / Д1) х С х (Д1 – Д2)

Дн — дивиденды, начисленные данному получателю

С — налоговая ставка

Д1 — дивиденды, начисленные всем получателям

Д2 — дивиденды, полученные плательщиком, кроме тех, к которым применялись льготные ставки

Пример 5

У российской компании «Альфа» два учредителя — российских юридических лица, которым она выплачивает дивиденды

Наименование Доля в УК Срок владения долей Сумма дивидендов ООО «Дельта» 70% 3 года 840 000 руб. ООО «Гамма» 30% 2 года 360 000 руб. Всего 100% х 1 200 000 руб.

Сама компания «Альфа» за этот же период получила дивиденды в сумме 150 000 руб.

С выплаты в пользу компании «Дельта» налог на прибыль удерживать не нужно, так как она владеет дольше 1 года более, чем 50% уставного капитала компании «Альфа».

Рассчитаем налог с дивидендов, начисленных ООО «Гамма»:

(360 000 руб. / 1 200 000 руб.) х 13% х (1 200 000 руб. - 150 000 руб.) = 40 950 руб.

Дивиденды к выплате ООО «Гамма»:

360 000 руб. - 40 950 руб. = 319 050 руб.

Порядок перечисления налога на прибыль с дивидендов

Облагаемая база по налогу на прибыль возникает при выплате дивидендов. Если дивиденды начислены, но не уплачены до конца периода, то налог за этот период платить не надо.

Налог на прибыль входит в состав единого налогового платежа (ЕНП). Перечислить его нужно не позднее общей платёжной даты, установленной для ЕНП, т.е. до 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дивидендов (п. 4 ст. 287 НК РФ).



Выплата дивидендов физическим лицам

Налоговые ставки

Ставка НДФЛ для физических лиц зависит от статуса налогового резидента. В общем случае налоговый резидент РФ — это физическое лицо, которое находилось на территории РФ более 183 дней подряд в течение года (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Для налоговых резидентов РФ стандартная ставка НДФЛ с дивидендов равна 13%. А если облагаемая база за год превысит 5 млн руб., то к сумме превышения следует применять ставку 15% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Для нерезидентов ставка НДФЛ на дивиденды, полученные от российских компаний, в общем случае равна 15% вне зависимости от дохода. По дивидендам международных публичных холдинговых компаний, зарегистрированных в РФ, ставка НДФЛ для нерезидентов до 1 января 2029 года составляет 5% (п. 3 ст. 224 НК РФ).

Если с иностранным государством заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то нерезидент РФ должен предоставить налоговому агенту паспорт или другой документ, подтверждающий статус налогового резидента такого государства (п. 6 ст. 232 НК РФ).

Если нерезидент подтвердил свой статус уже после удержания НДФЛ, то он может вернуть переплату по заявлению (п. 7 ст. 232 НК РФ). Срок для возврата — 3 месяца с даты получения заявления налоговиками (п. 1 ст. 231 НК РФ).

Возможна ситуация, когда нерезидент получил промежуточные дивиденды, например, за квартал или полугодие, а затем, по итогам года, прибыль компании снизилась.

В этом случае, по мнению ФНС, такие промежуточные выплаты нельзя считать дивидендами (письмо от 19.03.2009 № ШС-22-3/210). Получается, что подобные доходы нерезидентов нужно облагать НДФЛ по стандартной ставке 30%.

С другой стороны, Минфин в более позднем разъяснении отметил, что российское законодательство не предусматривает возможность изменения экономической квалификации уже выплаченных дивидендов (письмо от 15.10.2020 № 03-03-10/90152).

Но если организация при определении ставки НДФЛ будет руководствоваться позицией Минфина, то в случае проверки вероятны споры с налоговиками.

Порядок удержания НДФЛ с дивидендов



Налоговый агент в общем случае обязан удержать сумму НДФЛ непосредственно при выплате дивидендов. Если дивиденды выплачиваются имуществом, но в пользу получателя есть другие денежные выплаты, то следует удержать налог из этих выплат, в пределах 50% от суммы (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Если же нет возможности удержать налог, то плательщик дивидендов должен сообщить об этом в ИФНС по форме 6-НДФЛ до 25 февраля следующего года (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Удерживать НДФЛ нужно по каждому налогоплательщику и каждой выплате доходов с учётом статуса налогового резидента и других особенностей определения ставки, о которых мы говорили выше.

Если компания-плательщик сама получает дивиденды, то удержанный налог на прибыль по этим дивидендам можно зачесть (п. 3.1 ст. 214 НК РФ).

Налог на прибыль, который подлежит зачёту, определяют по формуле:

Бз х 13%

Чтобы узнать значение базы для зачета Бз, нужно сравнить две величины:

1. Сумму доходов физического лица, с которых удерживаются дивиденды.

2. Произведение показателей К и Д2, где:

К — отношение дивидендов физического лица к общей сумме дивидендов, начисленных компанией;

Д2 — общая сумма дивидендов, полученных организацией, за вычетом облагаемых по льготным ставкам.

Бз — это наименьшая из двух перечисленных величин

Пример 6

Компания «Полёт» выплатила дивиденды за 2022 год в общей сумме 600 000 руб., в том числе в пользу юридических лиц — 360 000 руб., в пользу Смирнова С.П. — 240 000 руб. При этом сама организация получила дивиденды в сумме 250 000 руб.

По стандартным правилам нужно было бы удержать с дивидендов Смирнова:

240 000 руб. х 13% = 31 200 руб.

Рассчитаем базу для зачёта налога на прибыль:

240 000 руб. / 600 000 руб. = 0,4

Д2 = 300 000 руб.

К х Д2 = 0,4 х 250 000 руб. = 100 000 руб.

Таким образом, база для зачёта:

100 000 руб.

Налог на прибыль для зачёта:

100 000 руб. х 13% = 13 000 руб.

Удержанный налог с дивидендов Смирнова с учётом зачёта:

31 200 руб. - 13 000 руб. = 18 200 руб.

Дивиденды Смирнова к выплате:

240 000 руб. – 18 200 руб. = 221 800 руб.

Порядок перечисления НДФЛ с дивидендов

НДФЛ входит в единый налоговый платёж. Для этого налога предусмотрен специальный порядок перечисления в рамках ЕНП (п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226.1 НК РФ).

В общем случае НДФЛ по дивидендам, выплаченным в период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца, нужно перечислить в бюджет не позднее 28-го числа текущего месяца.

НДФЛ за период с 1 по 22 января следует перечислить до 28 января, за период с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня текущего года.



Дивиденды при УСН

В облагаемую базу по УСН дивиденды не входят (пп. 2, 3 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). Если они получены от российской компании, то ничего делать не нужно. Плательщик уже удержал налог на прибыль и перечислил сумму дивидендов за минусом налога.

Если дивиденды получены от иностранной компании, то компания на УСН должна заплатить налог на прибыль, а ИП на УСН — НДФЛ, и сдать соответствующую декларацию (п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ)

Компании на УСН, которые платят дивиденды, выполняют обязанности налоговых агентов на общих основаниях (п. 5 ст. 346.11 НК РФ). Они должны удержать при выплате налог на прибыль или НДФЛ и перечислить его в бюджет с учётом юридического статуса получателя и других особенностей, как мы рассказали выше.

Учесть выплаченные дивиденды для УСН «Доходы минус расходы» нельзя, так как их нет в закрытом перечне расходов, приведённом в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Налоговая отчётность по дивидендам

Отчетность по выплаченным дивидендам зависит от юридического статуса получателя

Отчетность по выплаченным дивидендам зависит от юридического статуса получателя

Получатель В каких отчётах отражать дивиденды Только физические лица Форма 6-НДФЛ с приложением № 1 Российские организации Декларация по налогу на прибыль Иностранные организации Декларация по налогу на прибыль и расчёт о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Физические лица и организации Форма 6-НДФЛ с приложением № 1, декларация по налогу на прибыль, при необходимости — расчёт по иностранным организациям. Дивиденды для физических лиц нужно включить в общую сумму на листе 03 декларации и отдельно показать в строке 030 раздела «А».

При получении дивидендов отчётность зависит не только от плательщика, но и от налогового режима получателя

Налоговый режим Дивиденды от российской организации Дивиденды от иностранной организации ОСНО Декларация по налогу на прибыль или 3-НДФЛ УСН Налог с полученных дивидендов в отчётности не отражается Декларация по налогу на прибыль или 3-НДФЛ

Выплата дивидендов в период моратория на банкротство

В 2020-2022 годах действовали следующие моратории на банкротство:

1. С 06.04.2020 по 07.01.2021 года (постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 и от 01.10.2020 № 1587).

2. С 01.01.2022 по 01.10.2022 года (постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497).

Попавшие под мораторий компании должны были соблюдать ряд ограничений. В частности, они не имели права выплачивать дивиденды (пп. 2 п. 3 ст. 9.1 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

При нарушении запрета на выплаты дивидендов физическим лицам во период моратория налоговики могут посчитать выплату вознаграждением учредителя и начислить страховые взносы.



Здесь есть несколько вариантов решения проблемы.

Компания могла отказаться от моратория, разместив информацию об этом в федеральном реестре сведений о банкротстве (п. 1 ст. 9.1 закона № 127-ФЗ).

Отказ от моратория на банкротство, с точки зрения Верховного Суда РФ, имеет обратную силу (п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 № 44). Теоретически можно отказаться от моратория и после его завершения, уже получив претензии от налоговиков. Правда, скорее всего, эту позицию придется защищать в суде.

Также можно было отложить выплату дивидендов до завершения моратория. Проценты за просрочку в этом случае начислять не нужно, так как просрочка возникла не по вине компании.

Если оба этих варианта не подходят, то учредители могут вернуть компании ранее перечисленные дивиденды, как ошибочно выплаченные суммы.

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