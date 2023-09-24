Осенние изменения в Налоговом кодексе (по Закону № 389-ФЗ)

И снова возвращаемся к Федеральному закону № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. (об основных направлениях налоговой политики), который, напомним, внес масштабные поправки в законодательство, в том числе в Налоговый кодекс РФ. На этот раз кратко расскажем о новых нормах, которые заработают осенью. Осенние поправки касаются только одной даты – 31 октября

I. Изменения в части ЕНС

1. Для контроля корректности формирования совокупной обязанности на ЕНС вводятся контрольные соотношения (КС) к уведомлениям о рассчитанных суммах налогов (авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов).

При несоответствии этим КС уведомление будет признано непредставленным полностью или частично. Об этом ИФНС сообщит налогоплательщику на не позднее дня, следующего за днем получения уведомления. Такой быстрый срок предусмотрен для электронных уведомлений, направленных по ТКС или через ЛК налогоплательщика. Для бумажных уведомлений срок для ответа (по почте заказным письмом) составляет 10 дней.

Перечень КС будет утвержден приказом ФНС России.

Подтверждение: пп. "б" п. 18 ст. 1, пп. "б" п. 4 ст. 1, ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

На сайте regulation.gov.ru размещен проект КС к уведомлениям о рассчитанных суммах налогов (авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов). Среди предлагаемых критичных несоответствий: путаница с КБК, КПП;

ошибки с заполнением налогового (отчетного) периода, срока уплаты;

несоответствие ОКТМО;

нестыковки в суммах

2. Определены даты формирования совокупной обязанности по налоговым декларациям (расчетам), в которых:

не выявлены нарушения после камеральной проверки . Если налоговики не выявят несоответствие показателей декларации контрольным соотношениям (КС), декларации учтут при определении размера совокупной обязанности со дня их представления (но не ранее наступления срока уплаты налога (взноса, сбора));

нарушены контрольные соотношения . Если налоговики выявят несоответствие показателей декларации контрольным соотношениям (КС), декларации учтут при определении размера совокупной обязанности, но не сразу. Сделают это со дня вступления в силу решения по камеральной проверке либо в течение 10 дней после ее окончания;

внесены уточнения плательщиком (путем представления уточненной декларации (расчета) к уменьшению). Если проведении камеральной проверки не были выявлены нарушения законодательства, декларации учтут при определении размера совокупной обязанности со дня, следующего за днем завершения.

Подтверждение: пп. "б" п. 4 ст. 1, ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

3. Установлена очередность признания денежных средств ЕНП при отмене зачета. В случае совпадения сроков уплаты денежные средства признаются ЕНП начиная с меньшей суммы;

Подтверждение: пп. "а" п. 4 ст. 1, ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

4. Скорректирован порядок расчета трехлетнего срока дляуменьшения совокупной обязанности по декларации (расчету), в том числе уточненной. Уточненки к уменьшению по налогам со сроками уплаты более трех лет назад не учитываются в совокупной обязанности.

Подтверждение: абз. 2 пп. "в" п. 4 ст. 1, ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

5. Уточнены отдельные положения по уведомлениям о рассчитанных суммах, в том числе:

представление отрицательного уведомления. Если сумма аванса (рассчитанного нарастающим итогом) за текущий отчетный период меньше суммы аванса за прошлый отчетный период, то можно представить уведомление с отрицательной суммой аванса – в размере разницы для уменьшения совокупной обязанности;

право ИП на подписание электронного уведомления неквалифицированной КЭП при его передаче через ЛК налогоплательщика.

Подтверждение: пп. "б" п. 18 ст. 1, ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

6. Предусмотрена обратная корректировка совокупной обязанности, начисленной по платежке-уведомлению (распоряжению). Корректировку проведут в случае, если налогоплательщик не сдаст декларацию (кроме годовых деклараций) или расчет. Исправления внесут по истечении 30 дней со дня окончания срока, установленного для представления декларации (расчета).

Подтверждение: п. 1 ст. 8, ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.



II. Изменения в части НДС

1. Введен новый реквизит счета-фактуры (в т. ч. корректировочного) – "стоимость прослеживаемого товара".

Подтверждение: пп. "в", "г" п. 8 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

2. Уточнен порядок оформления счета-фактуры по прослеживаемому товару, передаваемому в составе выполненных работ, реализуемому в составе комплектов (наборов).

Подтверждение: пп. "а" – "в" п. 8 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

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III. Изменения в части НДФЛ

На 2023 год введена возможность подачи уведомления по НДФЛ дважды в месяц (не только до 25-го, но и до 12-го числа месяца). Этим правом можно воспользоваться с 1 октября по 31 декабря 2023 года.

Два уведомления по НДФЛ подаются по срокам:

не позднее 12-го числа текущего месяца – промежуточное уведомление (необязательное), в котором отражен НДФЛ, удержанный с 23-го числа предыдущего месяца до 9-го числа текущего месяца;

(и) не позднее 25-го числа текущего месяца – общее уведомление (обязательное), в котором отражен НДФЛ, рассчитанный в полной сумме за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца включительно.

Внимание! По-прежнему вместо уведомления можно подать платежку-уведомление (если уведомление еще ни разу не представлялось).

Пример подачи двух уведомлений по НДФЛ ООО "Бета" перечисляет зарплату работникам на банковские карты два раза в месяц: 25-го числа месяца – аванс по зарплате, 10-го числа следующего месяца – окончательный расчет. Оклад работника (налогового резидента РФ) составляет 30 000 руб. Соответственно, в отношении зарплаты за сентябрь 2023 года произведены следующие действия: 25 сентября работнику перечислен аванс по зарплате за сентябрь – 15 000 руб. за минусом НДФЛ в сумме 1950 руб. (15 000 руб. × 13%);

10 октября работнику выплачена зарплата за вторую половину сентября 2023 года

15 000 руб. за минусом НДФЛ в сумме 1950 руб. (15 000 руб. × 13%). Таким образом: за период с 23 сентября по 9 октября 2023 года налог удержан в размере 1950 руб. На эту сумму ООО "Бета" может подать 12 октября 2023 года промежуточное уведомление. 13 октября при наличии необходимого положительного сальдо ЕНС сумма 1950 руб. будет списана в счет уплаты НДФЛ;

за расчетный период с 23 сентября по 22 октября 2023 года удержанный НДФЛ в общей сумме равен 3900 руб. (30 000 руб. × 13%). По общему правилу ООО "Бета" обязано представить уведомление о рассчитанном и удержанном налоге (в сумме 3900 руб., включая удержанный с аванса – 1950 руб.) не позднее 25-го октября 2023 года. 26 октября при наличии необходимого положительного сальдо ЕНС сумма 1950 руб. (3900 руб. – 1950 руб.) будет списана в счет уплаты НДФЛ.

Подтверждение: п. 1 ст. 8, ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.



IV. Изменения в части страховых взносов

Введен механизм автозачета по страховым взносам. При наличии положительного сальдо ЕНС страховые взносы засчитываются ИФНС (в беззаявительном порядке) досрочно (до фактической уплаты по установленному сроку) – не позднее дня после поступления уведомления с соответствующей суммой страховых взносов за конкретный период.

Аналогичный механизм автозачета действует для агентского НДФЛ с 29 июня 2023 г.

При одновременном поступлении уведомления о рассчитанных суммах НДФЛ и страховых взносах автозачет страховых взносов производится после зачетной процедуры по НДФЛ.

Подтверждение: пп. "б" п. 26 ст. 1, ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

С другими поправками по Федеральному закону № 389-ФЗ можно ознакомиться в дайджесте, размещенном на сайте moedelo.org.

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