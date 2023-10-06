Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)

С 1 сентября 2023 года действуют новые правила и нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). При этом до конца 2024 года установлен переходный период, когда можно применять прежние нормы (при определенных условиях). В статье расскажем о том, что относится к СИЗ, о применяемых правилах и нормах их выдачи, о том, как правильно подобрать СИЗ для работника

Что относится к СИЗ?

К СИЗ относятся технические, смывающие и дерматологические (ДСИЗ) средства, которые используются работниками для предотвращения или уменьшения воздействия на них вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения.

Такими средствами являются:

спецодежда и спецобувь;

изолирующие костюмы;

средства защиты органов дыхания (респиратор, противогаз);

средства защиты рук (перчатки, рукавицы);

средства защиты головы (каска, защитный шлем, подшлемник);

средства защиты лица (щиток, маска, накомарник);

средства защиты отдельных частей тела (наплечники, налокотники);

средства защиты органов слуха (беруши, наушники, шумозащитные шлемы);

средства защиты глаз (защитные очки);

предохранительные приспособления (предохранительный пояс, диэлектрический резиновый коврик, сигнальный жилет);

смывающие (обезвреживающие) средства (на работах, связанных с загрязнением) и дерматологические средства (крем, лосьон, гель, спрей, раствор, пенка).

В материалах системы «Моё дело Бюро» смотрите подробнее, что относится к – спецодежде и спецобуви, а также к смывающиим (обезвреживающим) средствам.



Правила выдачи СИЗ

C 1 сентября 2023 года спецодежда, спецобувь, смывающие и дерматологические средства для сквозных профессий всех отраслей экономики выдаются в соответствии с «Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», утв. Приказом Минтруда России № 766н от 29 октября 2021 г.

С 1 сентября с выходом новым Правил выдачи СИЗ утратили силу: Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России № 290н от 1 июня 2009 г.;

Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" – Приложение № 2 к Приказу Минздравсоцразвития России № 1122н от 17 декабря 2010 г.

Типовые нормы выдачи СИЗ

Кроме того, с 1 сентября вступили в силу «Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств», утв. Приказом Минтруда России № 767н от 29 октября 2021 г.

Вместе с тем с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года работодатель вправе продолжать выдавать персоналу СИЗ и смывающие средства на основании прежних типовых норм, изданных до 1 марта 2022 г., в т.ч.: «Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», утв. Приказом Минтруда России № 997н от 9 декабря 2014 г.;

«Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» – Приложение № 1 к Приказу Минздравсоцразвития России № 1122н от 17 декабря 2010 г. Решение о применении в этот период новых или прежних норм работодатель принимает самостоятельно. Он также выбирает, выдавать спецодежду и другие СИЗ по типовым нормам либо по улучшенным нормам, утвержденным ЛНА или коллективным договором (письмо Минтруда России № 15-2/ООГ-3519 от 30 сентября 2016 г.).

Можно ли улучшить нормы выдачи?

Работодатель вправе устанавливать и корректировать нормы выдачи работникам СИЗ, если это будет улучшать защиту работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения по сравнению с Едиными типовыми нормами.

Решение об установлении своих норм бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работодатель вправе принимать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии такого органа) и своего финансово-экономического положения.

Если работодатель в вышеуказанном порядке принял решение обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты по улучшенным нормам, запланировать реализацию такого решения можно в плане мероприятий по улучшению условий и охраны труда на текущий год (п. 1, 18 Примерного перечня, утв. Приказом Минтруда России № 771н от 29 октября 2021 г.).

Чтобы установить улучшенные нормы выдачи средств индивидуальной защиты, работодатель должен провести следующие мероприятия:

организовать проведение специальной оценки условий труда;

оценить уровень профессиональных рисков в организации (ОПР);

с учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого органа) утвердить локальным нормативным актом улучшенные нормы выдачи средств индивидуальной защиты. Такие положения можно включить в коллективный договор (см. Коллективный договор) и (или) трудовой договор и указать там же типовые нормы, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов.

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Что еще учитывать при выдаче СИЗ?

При выдаче СИЗ также необходимо учитывать:

результаты специальной оценки условий труда (СОУТ);

результаты оценки уровней профессиональных рисков (ОПР);

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии).

Допускается обеспечение работников СИЗ по договору со специализированной организацией.



Как правильно подобрать СИЗ для работника?

При выборе СИЗ работодатель должен сопоставлять информацию из нормс данными о защитных свойствах и эксплуатационных характеристиках конкретных СИЗ. Область применения, класс защиты и (или) эксплуатационные уровни СИЗ (если это предусмотрено для данного типа), указанные в эксплуатационной документации изготовителя, должны по уровню защиты соответствовать:

уровням воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, установленных по результатам СОУТ;

характеру воздействия опасностей, выявленных по результатам ОПР;

характеру и продолжительности выполняемой работы;

индивидуальным особенностям пользователя (пол, антропометрические параметры (рост, размеры работника));

совместимости конкретного вида СИЗ с другими используемыми СИЗ.

Сведения о росте, размере одежды, обуви, головного убора, средств индивидуальной защиты рук, органов дыхания и зрения вносятся в личную карточку учета выдачи СИЗ. Эти данные должны использоваться при выдаче работнику спецодежды.

Средства защиты должны подходить работнику по размеру, росту и полу. Если он отказывается получать неподходящую спецодежду, ему необходимо предоставить СИЗ нужного размера или подогнать их под его параметры за счет средств работодателя, однако нельзя требовать, чтобы работник сам корректировал СИЗ под свой размер.

Отказ работника от получения СИЗ, не соответствующих его параметрам, а также от выполнения работы из-за того, что не выданы подходящие СИЗ, не считается дисциплинарным проступком, за который можно привлечь к ответственности.

Если работодатель не обеспечил персонал подходящими средствами защиты, он не может требовать исполнения трудовых обязанностей и должен оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

Поскольку типовые нормы устанавливают минимальные требования к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику для защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, выдача работникам СИЗ, предусмотренных типовыми нормами, не в полном объеме не допускается.

Целесообразно иметь достаточный запас СИЗ (резерв) для действующего персонала с учетом данных о размерах, сроках использования и нормах выдачи, что обеспечит непрерывность производственного процесса.

Требования к СИЗ

Средства индивидуальной защиты работников должны пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия.

В отношении СИЗ установлены определенные требования. Они должны:

сохранять свойства при стирке, химчистке, обеззараживании;

иметь инструкцию с указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения;

быть маркированными.

СИЗ нужно оценивать по защитным, физиолого-гигиеническим и эксплуатационным показателям.

Работодатель вправе выдавать работникам только СИЗ, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно ст. 5 Технического регламента, утв. Решением комиссии таможенного союза № 878 от 9 декабря 2011 г., а также маркированные единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов таможенного союза. Такая маркировка проводится перед выпуском средств индивидуальной защиты в обращение на рынке.

Если СИЗ не подпадают под действие Технического регламента, утв. Решением комиссии таможенного союза № 878 от 9 декабря 2011 г. (например, футболка), но включены в Единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ, работодатель вправе закупать продукцию, прошедшую процедуру соответствия требованиям Технического регламента, утв. Решением комиссии таможенного союза № 876 от 9 декабря 2011 г.

Не разрешается приобретать (в т. ч арендовать) СИЗ и выдавать их работникам в следующих случаях:

отсутствие декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия средств индивидуальной защиты законодательно установленным требованиям безопасности;

истечение срока действия декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия, за исключением производимых серийно СИЗ, выпущенных в обращение в период действия документа о подтверждении соответствия (сертификата или декларации), до истечения срока годности или нормативного срока эксплуатации СИЗ;

отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной регистрации дерматологических средств индивидуальной защиты.

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