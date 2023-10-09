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Транспортный налог

Изменения по транспортному налогу, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

В статье представляем подробный и исчерпывающий анализ правок в Налоговый кодекс по транспортному налогу, вступающих в силу с 1 января 2024 года. Начнем с самых главных изменений – о порядке расчета налога для авто, которые находятся в розыске, а также для авто, которые поменяли место своей «прописки»
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Изменения по транспортному налогу, которые вступят в силу с 1 января 2024 года
Иллюстрация: Моё дело

Регламентирован порядок прекращения начисления налога по ТС, которое находится (находилось) в розыске

По ТС, находящемуся в розыске в связи с его угоном (хищением), а также по ТС, находившемуся в розыске в связи с его угоном (хищением), розыск которого прекращен, начисление налога прекращается с 1-го числа месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Основание – заявление, представленное налогоплательщиком в ИФНС по своему выбору.

Налогоплательщик может также представить документы, выданные уполномоченными ведомствами и подтверждающие, что ТС находится в розыске (либо не возвращено ему – для ТС, розыск которого прекращен). Если он такие документы не представит, ИФНС запросит их у уполномоченных ведомств (информационный обмен с ведомствами МВД России регламентирован п. 7 ст. 362 Налогового кодекса РФ). На исполнение запроса ведомствам отводится семь дней. Если у ведомств нет таких документов, ИФНС обратится за их представлением к налогоплательщику (в течение трех дней со дня ответа ведомства).

Граждане могут представить заявление (с документами) через МФЦ.

В заявлении нужно указать способ получения ответа от ИФНС.

Заявление ИФНС рассмотрит в течение 30 дней. Этот срок может быть продлен еще на 30 дней, если ИФНС будет запрашивать подтверждающие документы через уполномоченные ведомства.

По рассмотрении заявления ИФНС направит налогоплательщику:

  • уведомление о прекращении исчисления налога (авансового платежа). В нем должны быть указаны основания прекращения расчета налога, объекты налогообложения и период, в течение которого сумма налога не рассчитывается;

  • сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога (авансового платежа). В нем должны быть указаны основания отказа и объекты налогообложения.

Данные формы и форма (формат) заявления налогоплательщика (вместе с порядком заполнения) утверждены Приказом ФНС России № СД-7-21/534 от 11 августа 2023 г.

Если налогоплательщик не представил заявление, начисление налога прекращается на тот же период (с 1-го числа месяца начала розыска до месяца его возврата лицу) на основании сведений, полученных ИФНС от других ведомств.

Подтверждение: пп. "в", "д" п. 101 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Подробный порядок Налоговым кодексом РФ не установлен.

Согласно пп. 7 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса РФ не являются объектом налогообложения ТС, находящиеся в розыске, а также ТС, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска ТС до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата ТС подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными ИФНС в соответствии со ст. 85 Налогового кодекса РФ.

Данная норма с 2024 года не корректируется.

Порядок взаимодействия ИФНС с ведомствами МВД России не установлен.

Установлен порядок расчета налога при изменении места нахождения ТС

В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода места нахождения ТС налог (авансовый платеж) нужно рассчитывать по новому месту нахождения ТС начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения (п. 3.6 ст. 362 Налогового кодекса РФ)

Подтверждение: пп. "в" п. 101 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Данный вопрос Налоговым кодексом РФ не урегулирован. Вместе с тем контролирующие ведомства рекомендуют рассчитывать налог в порядке, аналогичном тому, который установлен с 1 января 2024 года

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Уточнены виды сельскохозяйственных ТС, не облагаемых налогом

Уточнены виды сельскохозяйственных ТС, которые не являются объектом налогообложения по пп. 5 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса РФ:

  • машины для перевозки и внесения минеральных удобрений вынесены в отдельную группу. Уточнено, что машины являются самоходными;

  • добавлены специализированные ТС;

  • исключено содержащееся в скобках пояснение по ТС, входящим в группу специальных автомашин (ТС).

Как и прежде, ТС, названные в пп. 5 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса РФ, должны быть зарегистрированы на сельхозпроизводителей и использоваться для производства сельхозпродукции)

Подтверждение: п. 98 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Машины для перевозки и внесения минеральных удобрений входят в группу специальных машин. Нет пояснения, что они являются самоходными.

По ТС, входящим в группу специальных автомашин, уточнялось в скобках, что это молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания.

Уточнен порядок прекращения налогообложения уничтоженных (погибших) ТС

Если налогоплательщик не представил в ИФНС заявление о гибели (уничтожении) ТС, налоговое ведомство прекратит начисление налога с 1-го числа месяца гибели или уничтожения ТС на основании сведений, полученных от других ведомств.

Подтверждение: пп. "а" п. 101 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Отдельного правила на случай непредставления налогоплательщиком заявления о гибели (уничтожении) ТС не установлено.

Напомним, если налогоплательщик представил заявление о гибели (уничтожении) ТС расчет налога также прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения ТС на основании этого заявления. Заявление можно представить в любую ИФНС по выбору налогоплательщика.

Прописан порядок расчета налога при изменении характеристик ТС

В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода характеристик ТС налог (авансовый платеж) рассчитывается с учетом специального коэффициента (п. 3 ст. 362 Налогового кодекса РФ).

Подтверждение: пп. "в" п. 101 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Данное положение не предусмотрено. Использовалась норма, приведенная абз. 3 п. 3.2 ст. 362 Налогового кодекса РФ. Однако ее формулировка некорректна (об этом см. следующий раздел).
На практике налог рассчитывается с учетом специального коэффициента (п. 3 ст. 362 Налогового кодекса РФ).

Уточнено основание для перерасчета налога при изменении доли налогоплательщика в праве общей собственности на водное (воздушное) ТС

(правка технического характера)

Уточнено основание для перерасчета налога в случае изменения в течение налогового (отчетного) периода доли налогоплательщика в праве общей (долевой, совместной) собственности на водное или воздушное ТС. Налог (авансовый платеж) рассчитывается с учетом специального коэффициента (п. 3 ст. 362 Налогового кодекса РФ) в случае изменения характеристик доли.

Подтверждение: пп. "б" п. 101 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Налог в данном случае перерассчитывается в случае изменения характеристик ТС. Однако такая формулировка не является "рабочей.

Внесено еще одно основание для направления ИФНС в адрес налогоплательщика сообщения о рассчитанной сумме налога

Установлена обязанность ИФНС направлять сообщение о рассчитанной сумме налога в адрес иностранной организации в случае прекращения действия аккредитации ее филиала, представительства. Такое сообщение должно быть направлено не позднее пяти дней со дня получения сведений о представлении иностранной организацией соответствующего заявления.

Подтверждение: пп. "б" п. 102 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Данное основание для направления сообщения о рассчитанной сумме налога не установлено.

Новое полномочие ФНС России утверждать форму (формат) пояснений налогоплательщика

Форму (формат) пояснений налогоплательщика-организации (ее обособленного подразделения) в связи с полученным от ИФНС сообщением о рассчитанной сумме налога, порядок ее заполнения утверждает ФНС России.

Подтверждение: пп. "в" п. 102 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Данные полномочия в Налоговом кодексе РФ не закреплены.

Вместе с тем ФНС России утвердила форму пояснений Приказом ФНС России № ЕД-7-21/247 от 30 марта 2022 г.

Об изменениях по другим налогам (взносам), которые вступят в силу с 1 января 2024 года, смотрите справочные таблицы системы «Моё дело Бюро», в том числе:
«Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (НДФЛ)»;
«Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (страховые взносы)»;
«Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (налог на имущество организаций)»;
«Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (ПСН)»;
«Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (земельный налог)»;
«Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (налог на имущество физических лиц)».

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