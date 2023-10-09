Изменения по транспортному налогу, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

Регламентирован порядок прекращения начисления налога по ТС, которое находится (находилось) в розыске
По ТС, находящемуся в розыске в связи с его угоном (хищением), а также по ТС, находившемуся в розыске в связи с его угоном (хищением), розыск которого прекращен, начисление налога прекращается с 1-го числа месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Основание – заявление, представленное налогоплательщиком в ИФНС по своему выбору.
Налогоплательщик может также представить документы, выданные уполномоченными ведомствами и подтверждающие, что ТС находится в розыске (либо не возвращено ему – для ТС, розыск которого прекращен). Если он такие документы не представит, ИФНС запросит их у уполномоченных ведомств (информационный обмен с ведомствами МВД России регламентирован п. 7 ст. 362 Налогового кодекса РФ). На исполнение запроса ведомствам отводится семь дней. Если у ведомств нет таких документов, ИФНС обратится за их представлением к налогоплательщику (в течение трех дней со дня ответа ведомства).
Граждане могут представить заявление (с документами) через МФЦ.
В заявлении нужно указать способ получения ответа от ИФНС.
Заявление ИФНС рассмотрит в течение 30 дней. Этот срок может быть продлен еще на 30 дней, если ИФНС будет запрашивать подтверждающие документы через уполномоченные ведомства.
По рассмотрении заявления ИФНС направит налогоплательщику:
уведомление о прекращении исчисления налога (авансового платежа). В нем должны быть указаны основания прекращения расчета налога, объекты налогообложения и период, в течение которого сумма налога не рассчитывается;
сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога (авансового платежа). В нем должны быть указаны основания отказа и объекты налогообложения.
Данные формы и форма (формат) заявления налогоплательщика (вместе с порядком заполнения) утверждены Приказом ФНС России № СД-7-21/534 от 11 августа 2023 г.
Если налогоплательщик не представил заявление, начисление налога прекращается на тот же период (с 1-го числа месяца начала розыска до месяца его возврата лицу) на основании сведений, полученных ИФНС от других ведомств.
Подтверждение: пп. "в", "д" п. 101 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Подробный порядок Налоговым кодексом РФ не установлен.
Согласно пп. 7 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса РФ не являются объектом налогообложения ТС, находящиеся в розыске, а также ТС, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска ТС до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата ТС подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными ИФНС в соответствии со ст. 85 Налогового кодекса РФ.
Данная норма с 2024 года не корректируется.
Порядок взаимодействия ИФНС с ведомствами МВД России не установлен.
Установлен порядок расчета налога при изменении места нахождения ТС
В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода места нахождения ТС налог (авансовый платеж) нужно рассчитывать по новому месту нахождения ТС начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения (п. 3.6 ст. 362 Налогового кодекса РФ)
Подтверждение: пп. "в" п. 101 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Данный вопрос Налоговым кодексом РФ не урегулирован. Вместе с тем контролирующие ведомства рекомендуют рассчитывать налог в порядке, аналогичном тому, который установлен с 1 января 2024 года
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Уточнены виды сельскохозяйственных ТС, не облагаемых налогом
Уточнены виды сельскохозяйственных ТС, которые не являются объектом налогообложения по пп. 5 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса РФ:
машины для перевозки и внесения минеральных удобрений вынесены в отдельную группу. Уточнено, что машины являются самоходными;
добавлены специализированные ТС;
исключено содержащееся в скобках пояснение по ТС, входящим в группу специальных автомашин (ТС).
Как и прежде, ТС, названные в пп. 5 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса РФ, должны быть зарегистрированы на сельхозпроизводителей и использоваться для производства сельхозпродукции)
Подтверждение: п. 98 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Машины для перевозки и внесения минеральных удобрений входят в группу специальных машин. Нет пояснения, что они являются самоходными.
По ТС, входящим в группу специальных автомашин, уточнялось в скобках, что это молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания.
Уточнен порядок прекращения налогообложения уничтоженных (погибших) ТС
Если налогоплательщик не представил в ИФНС заявление о гибели (уничтожении) ТС, налоговое ведомство прекратит начисление налога с 1-го числа месяца гибели или уничтожения ТС на основании сведений, полученных от других ведомств.
Подтверждение: пп. "а" п. 101 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Отдельного правила на случай непредставления налогоплательщиком заявления о гибели (уничтожении) ТС не установлено.
Напомним, если налогоплательщик представил заявление о гибели (уничтожении) ТС расчет налога также прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения ТС на основании этого заявления. Заявление можно представить в любую ИФНС по выбору налогоплательщика.
Прописан порядок расчета налога при изменении характеристик ТС
В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода характеристик ТС налог (авансовый платеж) рассчитывается с учетом специального коэффициента (п. 3 ст. 362 Налогового кодекса РФ).
Подтверждение: пп. "в" п. 101 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Данное положение не предусмотрено. Использовалась норма, приведенная абз. 3 п. 3.2 ст. 362 Налогового кодекса РФ. Однако ее формулировка некорректна (об этом см. следующий раздел).
На практике налог рассчитывается с учетом специального коэффициента (п. 3 ст. 362 Налогового кодекса РФ).
Уточнено основание для перерасчета налога при изменении доли налогоплательщика в праве общей собственности на водное (воздушное) ТС
(правка технического характера)
Уточнено основание для перерасчета налога в случае изменения в течение налогового (отчетного) периода доли налогоплательщика в праве общей (долевой, совместной) собственности на водное или воздушное ТС. Налог (авансовый платеж) рассчитывается с учетом специального коэффициента (п. 3 ст. 362 Налогового кодекса РФ) в случае изменения характеристик доли.
Подтверждение: пп. "б" п. 101 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Налог в данном случае перерассчитывается в случае изменения характеристик ТС. Однако такая формулировка не является "рабочей.
Внесено еще одно основание для направления ИФНС в адрес налогоплательщика сообщения о рассчитанной сумме налога
Установлена обязанность ИФНС направлять сообщение о рассчитанной сумме налога в адрес иностранной организации в случае прекращения действия аккредитации ее филиала, представительства. Такое сообщение должно быть направлено не позднее пяти дней со дня получения сведений о представлении иностранной организацией соответствующего заявления.
Подтверждение: пп. "б" п. 102 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Данное основание для направления сообщения о рассчитанной сумме налога не установлено.
Новое полномочие ФНС России утверждать форму (формат) пояснений налогоплательщика
Форму (формат) пояснений налогоплательщика-организации (ее обособленного подразделения) в связи с полученным от ИФНС сообщением о рассчитанной сумме налога, порядок ее заполнения утверждает ФНС России.
Подтверждение: пп. "в" п. 102 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Данные полномочия в Налоговом кодексе РФ не закреплены.
Вместе с тем ФНС России утвердила форму пояснений Приказом ФНС России № ЕД-7-21/247 от 30 марта 2022 г.
Об изменениях по другим налогам (взносам), которые вступят в силу с 1 января 2024 года, смотрите справочные таблицы системы «Моё дело Бюро», в том числе:
– «Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (НДФЛ)»;
– «Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (страховые взносы)»;
– «Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (налог на имущество организаций)»;
–«Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (ПСН)»;
– «Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (земельный налог)»;
–«Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (налог на имущество физических лиц)».
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