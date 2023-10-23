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Трудовые отношения

Квотирование рабочих мест, в том числе для инвалидов

Работодатели должны создавать квотируемые рабочие места для трудоустройства особых групп граждан, в том числе инвалидов. Подстраиваться в количестве таких мест нужно под обязательные квоты, которые устанавливает государство. В статье расскажем об особенностях установления квот, о наказании за несоблюдение квотирования, о недавних разъяснениях Минтруда.
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Квотирование рабочих мест, в том числе для инвалидов
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Общие правила квотирования

Законодательством предусмотрено обязательное квотирование рабочих мест для инвалидов и иных категорий граждан (в частности, молодежи). Эти нормы конкретизируются в законодательстве регионов. По общему правилу предусматривать свободные рабочие места для указанных категорий граждан должны работодатели с численностью работников более 100 человек.

К гарантиям занятости для инвалидов помимо установления работодателям квоты, относятся и другие мероприятия. Например, стимулирование создания организациями дополнительных рабочих мест (в т. ч. специальных) для трудоустройства инвалидов. Или создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации.

Обязанность по квотированию рабочих мест распространяется на все организации (любой организационно-правовой формы и формы собственности) и всех индивидуальных предпринимателей – работодателей.

Исключения предусмотрены законодательством для общественных объединений инвалидов и образованных ими организаций, в том числе хозяйственных товариществ и обществ, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов. Указанные работодатели освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема на работу инвалидов.

Квотирование в регионах

Законами субъектов РФ может устанавливаться квота начиная со среднесписочной численности работников от 35 человек. При численности работников от 35 до 100 человек квота для приема на работу инвалидов не должна превышать 3 процентов среднесписочной численности работников.

Если у работодателей численность работников превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ в отношении них устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. 

В среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным (опасным).

В г. Москве для работодателей, у которых численность работников превышает 100 человек, установлены квоты для приема на работу следующих категорий граждан:

  1. инвалидов (без деления на категории);

  2. молодежи следующих категорий:

  • несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

  • лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;

  • выпускников колледжей, училищ, техникумов в возрасте от 18 до 24 лет, ищущих работу впервые;

  • выпускников вузов в возрасте от 21 года до 26 лет, ищущих работу впервые.

Квоты установлены в размере 4 процентов от среднесписочной численности работников: 2 процента – для трудоустройства инвалидов и 2 процента – для трудоустройства молодежи. Квоту работодатель должен рассчитать самостоятельно.

Подтверждение: ч. 1 ст. 2, ст. 3 Закона г. Москвы № 90 от 22 декабря 2004 г.

Порядок квотирования рабочих мест в г. Москве установлен Положением, утв. Постановлением Правительства Москвы № 742-ПП от 4 августа 2009 г.

В Московской области для работодателей, у которых численность работников превышает 100 человек, установлены квоты для приема на работу следующих категорий граждан:

  1. инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида по форме, приведенной в приложении № 2 к Приказу Минтруда России № 545н от 26 июня 2023 г.;

  2.  следующих категорий работников:

  • несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

  • лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

  • лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

  • выпускников образовательных организаций для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа), в возрасте до 19 лет;

  • выпускников колледжей, училищ, техникумов в возрасте до 20 лет, ищущих работу впервые.

Квоты установлены исходя из среднесписочной численности работников в размере 2 процентов для инвалидов и 1 процента – для иных категорий граждан.

Подтверждение: ст. 11 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г., ст. 3, ч. 1-3 ст. 4 Закона Московской области № 53/2008-ОЗ от 25 апреля 2008 г.

В отличие от г. Москвы, в Московской области нет отдельного нормативно-правового акта (положения), конкретизирующего порядок квотирования рабочих мест для отдельных категорий работников.

Квота для структурных подразделений

Следует учесть, что если в головном отделении организации и в каждом из обособленных структурных подразделений, расположенных в другой местности, нет среднесписочной численности, при которой нужно устанавливать квоту, то обязанность по квотированию рабочих мест отсутствует. Если обособленные подразделения расположены в других городах и населенных пунктах, а не в той местности, где располагается головное отделение организации, они должны производить расчет квоты независимо от головного отделения.

Работодателем является организация в целом (ст. 15, 20 Трудового кодекса РФ). Однако на практике квота рассчитывается пропорционально штатной численности работников (рабочих мест) на территории местности, где расположена организация, без учета других подразделений в других городах и населенных пунктах. Поэтому определять квоты нужно отдельно по каждому обособленному структурному подразделению, если они расположены в разных местностях. Если головное отделение организации и обособленные структурные подразделения расположены в одной местности (одном городе, населенном пункте), численность их работников следует рассчитывать в совокупности (Определение ВАС РФ № ВАС-11395/12 от 3 сентября 2012 г.).

Если работники не хотят трудоустраиваться

Заполнение квоты для инвалидов зависит не только от работодателя, но и от воли граждан на трудоустройство. Например, если организации не удалось принять нужное количество инвалидов из-за недостатка претендентов, но она передавала необходимые отчеты в службу занятости, проводила собеседования с кандидатами, не отказывалась и не уклонялась от трудоустройства этой категории работников, то считается, что она все равно выполнила обязанность по квотированию (п. 31 Обзора судебной практики Верховного суда РФ № 2 (2023), утв. Президиумом Верховного суда РФ 19 июля 2023 г.).

Расчет квоты

Квоту работодатель должен рассчитать самостоятельно. Порядок расчета квоты для инвалидов установлен Постановлением Правительства РФ № 366 от 14 марта 2022 г. Квота должна рассчитываться ежегодно до 1 февраля исходя из среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года.

При расчете дробные числа округляются в сторону уменьшения до целого значения. Если размер рассчитанной квоты получился меньше 1, значение принимается равным 1.

Работодатель обязан выполнить квоту в течение текущего года с учетом ее возможного перерасчета.

Также в постановлении приводятся условия, при которых квота считается выполненной.

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Ответственность за несоблюдение требований по выделению квот

За несоблюдение требований по выделению квот для отдельных категорий работников предусмотрена ответственность.

Также предусмотрена ответственность за отказ в трудоустройстве работникам, для которых действует условие о квотировании рабочих мест.

Административная ответственность: если работодатель не выполнил возложенную на него законодательством обязанность по созданию (выделению) квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, его должностных лиц (например, руководителя организации), индивидуального предпринимателя могут привлечь к ответственности. За такое правонарушение для должностных лиц, индивидуального предпринимателя предусмотрен штраф в размере от 5000 руб. до 10 тыс. руб.

Подтверждение: ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, примечание к ст. 2.4 КоАП РФ.

Кроме того, ответственность за подобные правонарушения может быть предусмотрена на региональном уровне.

Так, по законодательству г. Москвы работодатель и (или) его должностные лица могут быть оштрафованы за невыполнение обязанности по созданию (выделению) квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов и молодежи. Штраф за такие правонарушения составляет:

  • для организации – от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.;

  • для должностного лица (например, руководителя организации), индивидуального предпринимателя – от 3000 руб. до 5000 руб.

Подтверждение: п. 150 ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 414-ФЗ от 21 декабря 2021 г., ч. 2 ст. 1.2, ст. 2.2 Закона г. Москвы № 45 от 21 ноября 2007 г., ст. 2, 5 Закона г. Москвы № 90 от 22 декабря 2004 г.

При этом имеется неопределенность в вопросе привлечения должностных лиц работодателей г. Москвы к ответственности за невыполнение обязанности по квотированию рабочих мест для инвалидов. Штраф за такое правонарушение по законодательству г. Москвы ниже, чем установленный в ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ. В то же время ст. 32 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. предусматривает, что ответственность за нарушение прав и свобод инвалидов устанавливается в соответствии с законодательством РФ. Значит, защита прав инвалидов относится к вопросам федерального, а не регионального значения. А по вопросам федерального значения административная ответственность может быть установлена только на федеральном уровне (п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ).

Вывод: должностное лицо (например, генеральный директор) организации, расположенной в г. Москве, индивидуальный предприниматель могут быть привлечены к ответственности за невыполнение обязанности по квотированию рабочих мест для инвалидов по ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, а не по ст. 2.2 Закона г. Москвы № 45 от 21 ноября 2007 г.

Следует учесть, что при привлечении к административной ответственности за нарушение обязательных требований законодательства действуют гарантии для субъектов предпринимательства (по замене штрафа предупреждением, уменьшению суммы штрафа и др.).

Прием на работу инвалидов в пределах установленной квоты может стать предметом проверки службы занятости населения.

Ответы на часто задаваемые вопросы о квотировании

Не все нюансы предоставления рабочих мест для инвалидов четко урегулированы законодательством. Ответы на часто задаваемые вопросы работодателей о том, как исполнять обязанность по квотированию, представлены в письме Минтруда России № 16-5/10/П-7129 от 12 сентября 2023 г. В частности, разъясняется, что:

– период действия квоты;
– среднесписочную численность работников за IV квартал предыдущего года;
– количество работников с вредными и опасными условиями труда по результатам СОУТ;
– число созданных или выделенных мест с указанием должности (профессии);
– лицо, ответственное за квотирование и направление сведений в службу занятости;

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