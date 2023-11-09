Изменения по налогу на прибыль, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

Представляем подробный и исчерпывающий анализ правок в Налоговый кодекс по налогу на прибыль, вступающих в силу с 1 января 2024 года. Начнем с самых главных изменений, которые касаются применения пониженных налоговых ставок, а также освобождения от налогообложения для некоторых результатов интеллектуальной деятельности

Расширение режима «патентной коробки (ящика)»

Изменен порядок налогообложения деятельности правообладателей-лицензиаров.

1. Круг правообладателей, которые могут воспользоваться пониженной региональной ставкой (если она установлена в субъекте РФ), сужен до российских организаций.

Предполагается, что поправка будет мотивировать зарубежные организации, заинтересованные в низких налогах, регистрировать свой бизнес в России и передавать права на интеллектуальную собственность таким филиалам.

2. Сужены полномочия субъектов РФ при установлении пониженной ставки налога на прибыль.

А именно перечень объектов интеллектуальных прав, по которым субъекты РФ вправе снижать региональную ставку налога на прибыль, установлен на федеральном уровне.

Регионы устанавливают:

размер налоговой ставки;

дополнительные условия ее применения.

Таким образом внедряется принцип "двух ключей": льготная ставка регулируется на федеральном и региональном уровнях.

3. Установлен на федеральном уровне и расширен перечень правна результаты интеллектуальной деятельности (РИД), по которым субъекты РФ вправе вводить пониженную региональную ставку.

Льготная ставка распространена на:

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые удостоверены патентами.

Здесь имеются в виду патенты:

выданные Роспатентом;

или имеющие силу в России в соответствии с международными договорами РФ;

или выданные ведомствами иностранных государств или межправительственными организациями, которые проводят экспертизу национальных (региональных) заявок и выдачу охранных документов (патентов) на интеллектуальную собственность в соответствующих государствах или регионах;

промышленные образцы, правовая охрана которым предоставлена в соответствии с международными договорами РФ;

Таким образом, пониженную ставку можно применять в том числе по лицензионным платежам, поступающим из-за границы.

селекционные достижения, если они удостоверены патентами, выданными Минсельхозом России;

программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, зарегистрированные Роспатентом.

Подтверждение: Федеральный закон № 166-ФЗ от 28 апреля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

1. Право на пониженную региональную ставку (если она установлена в субъекте РФ) имеют любые налогоплательщики: российские и иностранные организации.

2. Субъекты РФ устанавливают:

виды РИД, прибыль от предоставления прав использования которых может облагаться по пониженной налоговой ставке;

размер налоговой ставки;

дополнительные условия ее применения.

3. Льготная ставка применяется (если она установлена в субъекте РФ) только к лицензионным платежам за права на РИД, которые зарегистрированы в Роспатенте.

Безвозмездное получение прав на РИД, созданных по госконтракту

Расширен перечень необлагаемых доходов, полученных в рамках создания и использования РИД.

При расчете налога на прибыль не учитываются доходы:

в виде исключительного либо неисключительного права на РИД , созданного при выполнении государственного или муниципального контракта. При этом право на РИД передано налогоплательщику государственным или муниципальным заказчиком по договору о безвозмездном отчуждении исключительного права (для исключительных прав на РИД) либо по договору о безвозмездном предоставлении права использования РИД (для неисключительных прав на РИД);

в виде исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. При этом право на РИД получено налогоплательщиком по договору о безвозмездном отчуждении исключительного права в случае невыполнения предшествующим обладателем этого исключительного права обязанности по его использованию.

Подтверждение: Федеральный закон № 523-ФЗ от 2 ноября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

При расчете налога на прибыль не учитываются доходы в виде исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), созданные в ходе реализации государственного контракта, которые переданы исполнителю этого государственного контракта его государственным заказчиком по договору о безвозмездном отчуждении.

Расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогах

Приказом ФНС России № ЕД-7-3/675 от 26 сентября 2023 г. утверждены новые форма (формат) и порядок заполнения налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (КНД 1151056).

В частности:

с титульного листа убран реквизит номера регистрации декларации в ИФНС;

изменена структура раздела 1: суммы налога нужно указывать отдельно по первому, второму и третьему срокам уплаты;

раздел 2 представлен в виде двух подразделов:

подраздела 2.1 "Сумма исчисленного налога с выплаченных сумм доходов по видам выплат";

подраздела 2.2 "Сумма исчисленного налога с начала налогового периода";

в подразделе 3.1 раздела 3 в строку 040 внесено уточнение о том, что в ней указывается адрес иностранной организации в стране регистрации (инкорпорации);

в подразделе 3.2 раздела 3:

появились новые реквизиты: строки 014 и 016 с признаком наличия и номером ведомости банковского контроля;

уточнено название строки 100 (добавлено уточнение, что сумма налога указывается в валюте выплаты дохода);

в строке 120 учтено изменение о том, что сумма налога в валюте должна пересчитываться на дату выплаты дохода иностранной компании (ранее это была дата уплаты налога);

строка 130 переименована из "Дата перечисления налога в бюджет" (такого реквизита теперь нет) в "Сумма дохода в (рублях)";

уточнено название строки 170 (дополнено, что в ней указывается наименование российской организации, выпустившей не только ценные бумаги, но и ЦФА);

строка 190 переименована из "КПП российской организации – эмитента эмиссионных ценных бумаг" (такого реквизита теперь нет) в "Регистрационный номер ценной бумаги/Номер решения о выпуске цифрового финансового актива";

расчет дополнен разделами 4 и 5 для отражения информации по выплатам, не подлежащим налогообложению (Решение Верховного суда РФ № АКПИ23-19 от 30 марта 2023 г.).

Новая отчетность подается начиная с налогового периода 2023 года.

Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-3/675 от 26 сентября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Применяется расчет, утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-3/115 от 2 марта 2016 г.

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Новый перечень офшорных зон

С 1 января 2024 года применяется весь Перечень офшорных зон, в том числе список государств, дополнительно внесенных в него с 1 июля 2023 года. Напомним: этот перечень нужен для целей определения права организации – получателя дивидендов на нулевую ставку налога на прибыль.

Подтверждение: Приказ Минфина России № 86н от 5 июня 2023 г., письмо Минфина России № 03-08-13/104225 от 1 ноября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

До 1 июля 2023 года применяется Перечень, утв. Приказом Минфина России № 108н от 13 ноября 2007 г.

С 1 июля 2023 года применяется Перечень, утв. Приказом Минфина России № 86н от 5 июня 2023 г. в части, соответствующей ранее действовавшему перечню.

Прекращение международных соглашений

Денонсированы и прекращают свое действие с 2024 года международные соглашения об избежании (устранении) двойного налогообложения с Данией и Латвией.

Подтверждение: федеральные законы № 40-ФЗ и № 39-ФЗ от 28 февраля 2023 г., Указ Президента РФ № 668 от 26 сентября 2022 г., информационные сообщения Минфина России от 18 июля 2023 г., от 13 апреля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Данные положения действуют, за исключением отдельных пунктов, которые приостановлены в соответствии с Указом Президента РФ № 585 от 8 августа 2023 г.

Особенности признания доходов от иностранных ценных бумаг

Прекращают действовать особенности признания доходов от некоторых ценных бумаг при методе начисления.

Прекращают действовать положения абз. 5 п. 3 и пп. 14.1 п. 4 ст. 271 Налогового кодекса РФ. Они устанавливают порядок признания доходов от долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг (ведут его иностранные организации в соответствии с законодательством иностранного государства).

Подтверждение: ч. 16 ст. 4 Федерального закона № 323-ФЗ от 14 июля 2022 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

В 2022 и 2023 годах действуют особенности признания доходов по таким ценным бумагам, установленные абз. 5 п. 3 и пп. 14.1 п. 4 ст. 271 Налогового кодекса РФ.

Интервалы предельных значений процентных ставок по долгам

Изменены правила формирования интервалов предельных значений процентных ставок по долгам, возникшим из контролируемых сделок.

Заканчивается период действия специальных интервалов процентных ставок, используемых в налоговом учете доходов и расходов по долгам, возникшим из контролируемых сделок.

Возвращено применение следующих значений:

Валюта долга Интервалы предельных значений Рубль От 75% до 125% ключевой ставки ЦБ РФ Евро (EUR) От €STR + 4 процентных пункта

до €STR + 7 процентных пунктов Фунт стерлингов (GBP) От SONIA + 4 процентных пункта

до SONIA + 7 процентных пунктов Японская йена (JPY) От TONAR + 2 процентных пункта

до TONAR + 5 процентных пунктов Швейцарский франк (CHF) От SARON + 2 процентных пункта

до SARON + 5 процентных пунктов Доллар США (USD) и иные валюты От SOFR + 4 процентных пункта

до SOFR + 7 процентных пунктов Китайский юань От SHIBOR + 4 процентных пункта

до SHIBOR + 7 процентных пунктов

Подтверждение: п. 1.2 ст. 269 Налогового кодекса РФ.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Действуют специальные интервалы значений процентных ставок по долгам, возникшим из контролируемых сделок.

Новая льготная (пониженная) ставка

Для налогоплательщиков, производящих аммиак и (или) водород на новых производственных мощностях, законами субъектов РФ может устанавливаться пониженная региональная ставка для прибыли от такой деятельности.

Условия:

деятельность ведется на новых производственных мощностях, впервые введенных в эксплуатацию после 1 января 2025 года;

раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках такой деятельности на территории соответствующего субъекта РФ, и доходов (расходов) от иной деятельности.

Подтверждение: Федеральный закон № 356-ФЗ от 24 июля 2023 г.)

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Такой льготы нет.

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