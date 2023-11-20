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НДС

Изменения по НДС, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

Какие изменения по НДС ожидают нас в 2024 году? Станет больше товаров, облагаемых по ставке 10 процентов. Для использования нулевой ставки НДС в общепите необходимо будет выполнять новое условие о зарплате. Изменится в лучшую сторону порядок применения нулевой ставки НДС при экспорте. Обо всем этом читайте в статье.
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Изменения по НДС, которые вступят в силу с 1 января 2024 года
Иллюстрация: Моё дело

Расширен перечень товаров, облагаемых по ставке 10 процентов

10%-ная ставка НДС распространена в том числе на следующие детские товары:

  • стулья, стульчики для кормления, манежи;

  • велосипеды, детские удерживающие устройства для механических транспортных средств;

  • бутылочки, соски, пустышки;

  • горшки, ванночки, горки для купания, пеленки.

Пока не внесены соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ № 908 от 31 декабря 2004 г. 

Подтверждение: Федеральный закон № 504-ФЗ от 19 октября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Вышеуказанные товары облагаются по ставке 20 процентов

Дополнены условия для использования нулевой ставки в общепите

В дополнение к уже действующим с 2022 года условиям добавлено требование о том, что прошлогодние среднемесячные выплаты и вознаграждения гражданам по данным расчета страховых взносов (РСВ) не должны быть ниже размера отраслевой региональной среднемесячной начисленной зарплаты в том субъекте РФ, куда подается РСВ.

Напомним: льгота применяется к услугам общественного питания (общепита), оказываемым:

– через объекты общепита (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания, в т. ч. в составе гостиниц);

– вне объектов общепита – по месту, выбранному заказчиком (в т. ч. к услугам по доставке блюд (как своими силами, так и сторонними исполнителями; по заказам, оформленным через агрегаторов, на сайте организации общественного питания и т.д., независимо от варианта оплаты заказа), выездного обслуживания).

Условия применения льготы: общий доход плательщика (организации, ИП) за предшествующий календарный год по данным налогового учета не более 2 млрд руб., а удельный вес в нем именно доходов общепита – не менее 70 процентов.

Подробнее об этом читайте материал системы «Моё дело Бюро».

Установлены также:

  • источники информации о региональной среднемесячной зарплате;

  • порядок расчета среднемесячной зарплаты у плательщика, претендующего на ставку 0%;

  • особенности применения льготы для плательщиков, созданных (зарегистрированных) в 2024 году и позже

Подтверждение: абз. 8 пп. 38 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ, ч. 18 ст. 10 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Данное условие не применяется.

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Изменен порядок применения нулевой ставки НДС при экспорте

1. Упрощен сбор документов, подтверждающих экспорт товаров

В большинстве случаев в ИФНС можно подать электронные реестры, в которых указываются сведения из нужных для подтверждения нулевой ставки НДС документов, в том числе:

  • деклараций на выпуск товаров в режиме экспорта и на их вывоз за пределы ЕАЭС;

  • экспортного контракта с иностранным лицом (зарубежным обособленным подразделением российского лица);

  • договора комиссии (поручения и т.п.) и сопутствующих контрактов на поставку товаров – при экспорте товаров через посредника.

Внимание! По измененным правилам подтверждается нулевая ставка, примененная в периодах начиная с 1 января 2024 года.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Для подтверждения экспорта товаров представляются сами документы, в том числе контракты с зарубежными покупателями. 

Возможность заменить их электронными реестрами предусмотрена только для деклараций на товары.

2. Изменен момент определения базы по неподтвержденному экспорту

Налоговая база по неподтвержденному экспорту (т.е. по экспорту, по которому не собраны документы в установленный срок) теперь не требует определения задним числом – с даты отгрузки. Налоговая база будет определятьсяна последнее число квартала, в котором истекает 180 календарных дней считая с даты выпуска товаров в таможенной процедуре экспорта.

Таким образом, момент определения налоговой базы как по подтвержденному, так и по неподтвержденному экспорту един. Это позволяет экспортерам отражать операции в текущем отчетном периоде и, следовательно, больше:

  • не подавать уточненные декларации;

  • не уплачивать пени.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Налоговая база по неподтвержденному в установленные сроки экспорту определяется задним числом – на момент отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), а также:

3. Отменены отметки таможни на поручениях на отгрузку товаров

Не нужно проставлять отметки таможни на поручениях на отгрузку товаров, представляемых в ИФНС для подтверждения нулевой ставки:

  • при оказании услуг по международной перевозке товаров морскими и речными судами, судами смешанного плавания (река – море);

  • при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими организациями (за исключением организаций трубопроводного транспорта) в морских, речных портах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через границу России морским, речным судном, судном смешанного плавания, если в товаросопроводительных документах указаны пункт отправления и (или) пункт назначения, находящиеся за ее пределами;

  • при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями внутреннего водного транспорта, по товарам, вывозимым в таможенной процедуре экспорта (реэкспорта) при перевозке (транспортировке) товаров в пределах России из пункта отправления до пункта выгрузки или перегрузки (перевалки) на морские суда, суда смешанного (река – море) плавания или иные виды транспорта;

  • при реализации работ (услуг) по перевозке (транспортировке) товаров морскими судами из пункта отправления в России до пункта выгрузки или перегрузки (перевалки) в России на морские суда в целях дальнейшего вывоза указанных товаров из России;

  • при оказании услуг по ледокольной проводке морских судов, указанных в пп. 2.13 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса РФ.

Срок в 180 календарных дней для их представления в ИФНС отсчитывается с даты оформления поручения на отгрузку.

ИФНС сравнивает сведения из представленных налогоплательщиком поручений со сведениями, которые ей передает ФТС России. Если они различаются, ИФНС направляет в ФТС России запрос на подтверждение, что разрешение на погрузку (вывоз) товаров по указанным налогоплательщиком поручениям было получено. Если эта информация не подтвердится, нулевая ставка НДС по этим работам (услугам) считается неподтвержденной.

Внимание! По измененным правилам подтверждается нулевая ставка, примененная в периодах начиная с 1 января 2024 года.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
В указанных случаях на поручении на отгрузку должна стоять отметка таможни "Погрузка разрешена" и (или) отметка о вывозе товаров из России.

Срок в 180 календарных дней для представления в ИФНС поручений отсчитывается с даты проставления таможенными органами отметки "Погрузка разрешена" на поручении на отгрузку товаров.

4. «Декларация на товары» отделилась от таможенной декларации

Приведено в соответствие с нормами таможенного законодательства наименование документа, подтверждающего декларирование товара: декларация на товары.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):
Используется общий термин "таможенная декларация", включающий в себя не только декларацию на товары.

Подтверждение: Федеральный закон № 549-ФЗ от 19 декабря 2022 г., информация ФНС России от 19 декабря 2022 г.

Кроме того, с 2024 года вступают в силу другие изменения:

  • об освобождении от НДС услуг, оказываемых по договору участия в долевом строительстве (ДДУ) по строительству;

  • об уточнении порядка налогообложения в авиационной отрасли.

Читайте о них в справочном обзоре системы «Моё дело Бюро» «Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (НДС)».

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