Изменения трудового законодательства, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

В статье расскажем о важных изменениях в трудовом и кадровом законодательстве, которые произойдут в 2024 году. Затронем также тему воинского учета

Возрастные границы для военнообязанных

С 1 января 2024 года изменились границы призывного возраста и предельный возраст пребывания в запасе.

Поднята верхняя граница призывного возраста на военную службу – с 27 до 30 лет. Нижний предел (18 лет) остается прежним. Таким образом, призывниками считаются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме этого, на пять лет увеличен предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов:

первого разряда – до 40 лет;

второго разряда – до 50 лет;

третьего разряда – до 55 лет

Подтверждение: Федеральные законы № 439-ФЗ от 4 августа 2023 г., № 326-ФЗ от 24 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Призывниками считались мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

Пребывающими в запасе считались солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы:

первого разряда – до 35 лет;

второго разряда – до 45 лет;

третьего разряда – до 50 лет.

Отсрочка от службы в IT-компаниях

С 1 января 2024 года возраст предоставления отсрочки от срочной службы IT-специалистам аккредитованных IT-организаций увеличен до 30 лет.

Отсрочка будет предоставляться IT-специалистам до 30 лет. В 2024 году прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от весеннего призыва начнется не позднее чем за 50 календарных дней до начала призыва.

Право на отсрочку имеют граждане, работающие в профильных аккредитованных организациях по трудовому договору при нормальной продолжительности рабочего времени не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. При этом необходимо иметь высшее образование по профильным специальностям и направлениям подготовки.

Подтверждение: Указ Президента РФ № 660 от 4 сентября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

В соответствии с Указом Президента РФ № 83 от 2 марта 2022 г. отсрочка предоставлялась IT-специалистам до 27 лет.

Аттестация мед- и фармработников

Скорректирована процедура аттестации медицинских и фармацевтических работников, в результате которой они получают квалификационные категории.

Так, указано, что специалисты, желающие пройти аттестацию, представляют необходимые документы в центральную, ведомственную или территориальную комиссию – в зависимости от того, где трудится специалист. В заявлении на аттестацию среди прочего они должны указать СНИЛС (ранее этого не требовалось). Отчет о работе, который также требуется для аттестации, медик или фармацевт может представить по каждой организации, где он работал в отчетном периоде.

Подтверждение: Приказ Минздрава России № 458н от 31 августа 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Порядок аттестации медицинских и фармацевтических работников регулировал Приказ Минздрава России № 1083н от 22 ноября 2021 г.

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Показатели для проверок

С 1 января 2024 года определены новые ключевые показатели госконтроля для проверок трудовой инспекцией на 2024 и 2025 годы:

количество погибших при несчастных случаях на производстве на 100 тыс. занятых: в 2024 году – не более 1,59 человека, в 2025 году – не более 1,58 человека;

количество пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями на 100 тыс. занятых: в 2024 году – не более 5,6 человека, в 2025 году – не более 5,55 человека;

материальный ущерб в виде просроченной задолженности по зарплате к суммарной номинальной зарплате в России: за 2024 год – не более 0,046 тыс. руб., за 2025 год – не более 0,045 тыс. руб.

Показатели используются с целью: определить тяжесть потенциальных негативных последствий из-за возможного несоблюдения работодателями обязательных требований;

установить категорию риска работодателя, от которой зависит периодичность плановых проверок.

Подтверждение: Постановление Правительства РФ № 1934 от 16 ноября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Ключевыми показателями для проверок являются:

количество погибших при несчастных случаях на производстве на 100 тыс. занятых: в 2022 году – не более 1,46 человека, в 2023 году – не более 1,45 человека;

количество пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями на 100 тыс. занятых: в 2022 году – не более 5,7 человека, в 2023 году – не более 5,6 человека;

материальный ущерб в виде просроченной задолженности по зарплате к суммарной номинальной зарплате в России: за 2022 год – не более 0,048 тыс. руб., за 2023 год – не более 0,047 тыс. руб.

Спецоценка условий труда

С 1 сентября 2024 года обновится методика проведения СОУТ.

Минтруд России регламентировал новые положения:

Методика обновлена в целях:

совершенствования и актуализации процедуры СОУТ;

повышения качества и достоверности ее результатов;

улучшения защиты работников, трудящихся во вредных условиях.

Документ будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Подтверждение: Приказ Минтруда России № 817н от 21 ноября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Одновременно со вступлением в силу нововведений утратит силу прежняя Методика, утв. Приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г.

Из материала системы «Моё дело Бюро» «Основные изменения трудового законодательства, вступающие в силу в 2024 году» вы узнаете также:

– о порядке профессионального отбора работников, деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой;

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