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УСН

Изменения по УСН, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

К каким изменениям законодательства готовиться плательщикам единого налога при УСН в 2024 году? Это новая книга учета доходов и расходов (КУДиР), новый коэффициент-дефлятор для применения УСН, обновленная декларация и «зафиксированный» в Налоговом кодексе порядок расчета налога при «переезде» организации (ИП).
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Изменения по УСН, которые вступят в силу с 1 января 2024 года
Иллюстрация: Моё дело

Новая книга учета доходов и расходов для УСН

Утверждена новая книги учета доходов и расходов, а также порядок ее заполнения

Для организаций и ИП на УСН принята новая форма КУДиР, а также порядок ее заполнения.

В частности:

  • с титульного листа книги убраны реквизит с адресом места нахождения (места жительства) плательщика и расшифровка общепринятых сокращений ИНН и КПП;

  • уточнены названия раздела II (для учета ОС и НМА) и его граф в части, касающейся учета расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техперевооружение;

  • удален раздел для отражения налоговых вычетов (кроме торгового сбора) при применении объекта "доходы".

Напомним: с 29 августа 2023 года полномочия по утверждению формы и порядка заполнения книги учета доходов и расходов для УСН переданы ФНС России.

Приказом Минфина России № 178н от 7 ноября 2023 г. признаны утратившими силу старая форма книги и порядок ее заполнения, утв. Приказом Минфина России № 135н от 22 октября 2012 г.

Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕА-7-3/816 от 7 ноября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Применялись книга и порядок ее заполнения, утв. Приказом Минфина России № 135н от 22 октября 2012 г.

Обновленная декларация по единому налогу при УСН

Обновлена декларация по единому налогу при УСН, а также порядок ее заполнения.

Начиная с отчета за 2023 год применяются форма, формат декларации и порядок заполнения, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/958 от 25 декабря 2020 г., в редакции Приказа ФНС России № ЕД-7-3/1036 от 1 ноября 2022 г. (вступившего в силу в апреле 2023 года).

Изменения в декларации носят в основном технический характер. Так, уточнены штрихкоды. Скорректированы даты в разделах 1.1 и 1.2 (в связи с изменением с 2023 года срока уплаты налога при УСН).

Напомним, в 2024 году декларацию по налогу при УСН организации должны сдать не позднее 25 марта 2024 года, предприниматели – не позднее 25 апреля 2024 года

Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-3/1036 от 1 ноября 2022 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Формально применяется Приказ ФНС России № ЕД-7-3/958 от 25 декабря 2020 г. без учета внесенных в него изменений.

На практике для исключения формального подхода даже декларации за 2022 год, которые сдавались после 3 апреля 2023 года (даты вступления в силу изменяющего приказа), принимались по обеим формам (форматам).

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Расчет налога при УСН в случае «переезда» организации (ИП)

Закреплен порядок расчета единого налога (авансовых платежей по нему) при смене в течение года места нахождения организации или места жительства ИП.

Если организация на УСН в течение года меняла свое местонахождение (ИП менял место жительства) на регион, где действует другая налоговая ставка, то по итогам года рассчитать налог нужно по ставке, установленной в том субъекте РФ, где плательщик зарегистрирован на конец налогового периода.

Аналогично с авансами по итогам отчетных периодов.

Подтверждение: пп. "а" п. 90 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Фактически такой же порядок применялся по разъяснениям ведомств. Однако для применения ставки 0 процентов впервые зарегистрированными ИП в случае их «переезда» действуют исключения.

Коэффициент-дефлятор для целей УСН

Установлен коэффициент-дефлятор на 2024 год для целей УСН (для расчета предельных размеров доходов, ограничивающих право организации перейти на УСН и право организации (ИП) применять спецрежим) – 1,329.

Подтверждение: Приказ Минэкономразвития России № 730 от 23 октября 2023 г.

Этим приказом установлены также и другие коэффициенты-дефляторы, в том числе:

  • для ПСН (для индексации ПВГД) – 1,058;

  • для НДФЛ (для расчета фиксированного авансового платежа по налогу отдельными категориями иностранных работников при приобретении патента на работу) – 2,400;

  • для торгового сбора (для индексации ставок) – 1,828;

  • для НДД (налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) – 1,284.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Действуют более низкие коэффициенты-дефляторы, утв. Приказом Минэкономразвития России № 573 от 19 октября 2022 г.

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    УСН

    Изменения по УСН, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

    К каким изменениям законодательства готовиться плательщикам единого налога при УСН в 2024 году? Это новая книга учета доходов и расходов (КУДиР), новый коэффициент-дефлятор для применения УСН, обновленная декларация и «зафиксированный» в Налоговом кодексе порядок расчета налога при «переезде» организации (ИП).

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