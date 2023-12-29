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Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих

Женщины из-за финансовых трудностей в семье нередко вынуждены раньше выходить из отпуска по уходу за ребенком, чем планировали. Однако, вернувшись на работу, они теряли право на господдержку. Опубликованные недавно законы позволят сохранить эти выплаты. Подробнее о поправках и о том, как получать пособие, если ребенок родился до 2024 года, расскажем в статье
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Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих
Иллюстрация: Моё дело

Выплата пособия с выходом на работу продолжается

С 1 января 2024 года за лицами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, сохраняется право на пособие по уходу за ребенком в случае, если такие лица:

  • (или) досрочно вышли на работу;

  • (или) в период отпуска по уходу за ребенком работают у другого работодателя.

Напомним, право на отпуск по уходу за ребенком и получение пособия имеют лица, которые фактически ухаживают за ребенком. К таким работникам могут быть отнесены:

  • родитель ребенка (мать, отец), а также усыновитель;

  • родственник ребенка (бабушка, дедушка и другие родственники – независимо от степени родства);

  • либо опекун ребенка.

Таким образом, с 2024 года выход работника (застрахованного лица) на работу, в том числе на условиях полного рабочего времени (работы на дому, дистанционной работы), до окончания отпуска по уходу за ребенком не является самостоятельным основанием для прекращения выплаты ежемесячного пособия.

Соответствующие поправки внесены федеральными законами:

Переходные положения

В отношении выплат работающим работникам, у которых ребенок родился до 2024 года и на 1 января ему еще не исполнилось полутора лет, переходных положений не установлено.

Вместе с тем логично предположить, что с 1 января 2024 года такие работники имеют право на пособие на тех же условиях, что и лица, у которых ребенок (дети) родился после 1 января 2024 года. Однако для назначения пособия им необходимо выполнить дополнительные действия в зависимости от того, оформляли они отпуск по уходу за ребенком в 2023 году (или ранее) или нет.

1. Если работник оформил отпуск по уходу за ребенком:

  •  (или) начиная с января 2024 года можно досрочно прервать его и выйти на работу на полный день;

  • (или) не прерывая отпуск у текущего работодателя, устроиться к другому работодателю.
    В обоих случаях право на пособие до полутора лет сохраняется.

2. Если работник продолжал работать (на полную ставку) без оформления отпуска по уходу за ребенком – с января 2024 года можно оформитьотпуск по уходу за ребенком для назначения пособия. Чтобы при этом продолжать работать и получать зарплату, нужно подать работодателюзаявление на отпуск по уходу за ребенком (помимо заявления о предоставлении пособия) и заявление о егопрерывании.

Например, ребенок родился в марте 2023 года. Работница не оформляла отпуск по уходу за ребенком, не получала пособие и продолжала работать полный день. Если в январе 2024 года она оформит отпуск по уходу за ребенком и в ближайшие дни после этого подаст заявление о его прерывании, то по сентябрь 2024 года она еще может получать и пособие, и зарплату.

3. Если работник работал неполный день с сохранением пособия, то при желании с января 2024 года можно прервать отпуск по уходу за ребенком и выйти на полный день. Право на пособие до полутора лет сохранится.

Напомним, что за пособием работник вправе обратиться в любой срок не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. То есть пока ребенку не исполнится 2 года. В этом случае СФР выплатит пособие за весь период, в течение которого работник имел на него право.

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А как же ежегодный отпуск?

Работник, который досрочно вышел из отпуска по уходу на работу (в т. ч. на условиях неполного рабочего времени), в общем порядке имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск (ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 310 Трудового кодекса РФ). При этом на время основного отпуска работника выплата ему пособия по уходу за ребенком также не прерывается, так как нахождение работника (получателя) в ежегодном отпуске не является основанием для прекращения права на пособие.

В данном случае работник выполняет трудовую функцию со всеми правами и обязанностями по Трудовому кодексу РФ. При этом он не находится в двух отпусках, ведь из отпуска по уходу за ребенком он вышел. То есть работнику будет выплачиваться пособие по уходу за ребенком на основании того факта, что у него родился ребенок.

Аналогично, если работник вышел к другому работодателю (не прерывая отпуск по уходу за ребенком у текущего), то там ему будет предоставлен отпуск по одному основанию (ежегодный основной).

Как было раньше (до 1 января 2024 года)?

Право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет сохранялось за работником только при его выходе на неполный режим работы. При этом продолжительность рабочего времени для правомерной выплаты пособия законодательно не установлена. 

Вместе с тем, исходя из разъяснений фонда и судебной практики, сокращение продолжительности рабочего дня до 60 процентов нормального рабочего времени являлось допустимым основанием для получения пособия по уходу за ребенком.

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