Как работодателю получить приглашение на въезд для иностранного работника?

Если работодатель – организация или ИП планирует трудоустроить иностранного гражданина, то в некоторых случаях может понадобиться оформить приглашение на въезд. Когда необходимо такое приглашение и какие документы нужно представить для его получения – читайте в статье.

Каким иностранным гражданам оформлять приглашение на въезд?

Оформлять приглашение на въезд нужно временно пребывающим иностранным гражданам, въезжающим в Россию в визовом порядке.

Как правило, временно пребывающим гражданам, въезжающим в Россию в безвизовом порядке, не требуется приглашение на въезд. Но если международным договором с иностранным государством установлено иное, приглашающей стороне нужно оформить работнику приглашение на въезд.

Для привлечения к трудовой деятельности временно либо постоянно проживающего на территории России иностранного гражданина не нужно оформлять приглашение на въезд.

Приглашение на въезд в Россию – это документ, который является основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Приглашение на въезд выдается по форме, утв. Приказом МВД России № 619 от 9 августа 2017 г.

О том, каким иностранным гражданам нужна виза, см. информацию МИД России.

Без приглашения на въезд гражданин, прибывающий в визовом порядке, не сможет въехать на территорию России в целях ведения трудовой деятельности.

Это правило распространяется и на иностранных граждан – высококвалифицированных специалистов (ВКС), а также на членов их семей.

При этом есть исключения, когда не нужно оформлять приглашение на въезд для ВКС. Это случи:

когда специалист прибывает в безвизовом порядке;

когда гражданин самостоятельно заявил о себе как о высококвалифицированном специалисте. В этом случае иностранному гражданину выдается обыкновенная деловая виза без оформления приглашения на въезд в Россию. При этом у него должно быть письменное предложение от работодателя или заказчика работ (услуг) о въезде в Россию. Требования к содержанию и обязательным реквизитам такого предложения установлены Приказом МВД России № 860 от 13 ноября 2023 г.

Приглашения на въезд выдаются иностранным гражданам в пределах квот, которые ежегодно устанавливаются Правительством РФ.

Квота на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Россию в визовом порядке, на 2024 год установлена в размере 155 929 разрешений (п. 3 Постановления Правительства РФ № 1980 от 24 ноября 2023 г.). По сравнению с 2023 годом она увеличилась. На 2023 год квота была установлена в размере 123 943 разрешений на работу (п. 3 Постановления Правительства РФ № 2171 от 30 ноября 2022 г.).

Установленные Правительством РФ квоты ежегодно распределяются по субъектам РФ на основании приказа Минтруда России. Так, квота приглашений на въезд, установленная на 2024 год, распределена Приказом Минтруда России № 884н от 22 декабря 2023 г. Так, например, на Москву приходится 3255 разрешений, на Московскую область – 11250, на Санкт-Петербург – 2408, на Ленинградскую область – 15196.

Приглашение на въезд для иностранного высококвалифицированного специалиста оформляется независимо от квот на выдачу иностранным гражданам приглашений.

Кроме того, на 2024 год по каждой отрасли определена допустимая доля иностранных работников (Постановление Правительства РФ № 1511 от 16 сентября 2023 г.). Имеется в виду доля от общей численности работников, используемых в организации (у ИП) для временно пребывающих иностранных граждан (кроме ВКС).

Численность иностранных работников в соответствие с установленными долями должна быть приведена до 1 января 2024 года. За нарушение данного требования работодателя могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ.

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Какие документы подавать в МВД России, чтобы получить приглашение на въезд?

За получением приглашений для иностранных граждан (в т. ч. в электронном виде) работодатель может обратиться:

лично в Главное управление по вопросам миграции МВД России или подразделение по вопросам миграции территориального подразделения МВД России;

или через Единый портал госуслуг, направив ходатайство в электронном виде. В этом случае к ходатайству прикрепляется электронный файл с копиями необходимых документов. Копии должны быть четкими и представленными в вертикальном развороте, а фотография – отчетливой. В этом случае оригиналы документов работодатель представляет при личном посещении подразделения МВД России для получения оформленного приглашения (п. 33 Административного регламента, утв. Приказом МВД России № 677 от 29 сентября 2020 г.).

Обратите внимание, на момент опубликования статьи на Портале госуслуг услуга «Получение приглашений на въезд иностранных граждан приглашающей организацией (с целью осуществления трудовой деятельности)» относится к неэлектронным услугам.

Работодатели для получения приглашения в общем случае представляют следующие документы:

ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Россию по форме, приведенной в приложении № 1 к Административному регламенту, утв. Приказом МВД России № 677 от 29 сентября 2020 г. (для организаций), или по форме, приведенной в приложении № 2 к Административному регламенту, утв. Приказом МВД России № 677 от 29 сентября 2020 г. (для индивидуальных предпринимателей). В ходатайстве заявитель вправе указать, что приглашение необходимо оформить в виде электронного документа;

документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны (если приглашающая сторона – гражданин). Для постоянно проживающего в России иностранного гражданина таким документом является вид на жительство. Для иностранного гражданина, который является высококвалифицированным специалистом и ведет трудовую деятельность, – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (паспорт иностранного гражданина);

копию документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Россией в этом качестве (например, копии страниц паспорта, содержащих установочные данные иностранного гражданина). В общем случае срок действия этого документа не должен истекать ранее чем через шесть месяцев с даты окончания предполагаемого срока пребывания;

гарантийное письмо приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в России. Рекомендуемые образцы гарантийного письма:

для индивидуальных предпринимателей – форма приведена в приложении № 3 к Административному регламенту, утв. Приказом МВД России № 677 от 29 сентября 2020 г.;

– для организаций – форма приведена в приложении № 4 к Административному регламенту, утв. Приказом МВД России № 677 от 29 сентября 2020 г.;

иные документы в соответствии с п. 28.5-29, 34 Административного регламента, утв. Приказом МВД России № 677 от 29 сентября 2020 г.

До выдачи приглашения работодателю (приглашающей стороне) необходимо уплатить госпошлину в размере 800 руб. за каждого приглашенного (за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса РФ). Квитанцию об ее уплате работодатель может представить по собственной инициативе.

Поскольку наряду с приглашением на въезд иностранному гражданину оформляется разрешение на работу, работодатель или заказчик работ (услуг) одновременно подает документы, необходимые для получения разрешения на работу, для каждого иностранного работника (за исключением случаев, когда иностранному гражданину не требуется получать разрешение на работу).

Факт приема Главным управлением по вопросам миграции МВД России или подразделением по вопросам миграции территориального подразделения МВД России документов для оформления приглашения на въезд подтверждается справкой по форме, приведенной в приложении № 8 к Административному регламенту, утв. Приказом МВД России № 677 от 29 сентября 2020 г., либо уведомлением о приеме документов, если документы направляются в электронной форме через Единый портал госуслуг.

Информацию о готовности приглашения на въезд заявитель может получить через Единый портал госуслуг независимо от того, каким способом подавал запрос на получение данной услуги.

Выданное приглашение действительно в течение указанного в нем срока, и его продление законодательством не предусмотрено.

Оформление приглашения на въезд иностранного гражданина является лишь отдельным этапом его трудоустройства. О полной процедуре приема на работу иностранного работника можно узнать из экспертного заключения «Моё дело Бюро».

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