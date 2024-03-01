Болейте на здоровье: как рассчитать и оплатить больничный в 2024 году

При расчёте больничного в 2024 году учитывайте новый МРОТ — он влияет на величину среднего дневного заработка. Подробно и на примерах рассказали о том, что еще нужно знать работодателю о пособиях по временной нетрудоспособности.

Как рассчитывать больничный в 2024 году

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывайте в таком порядке:

1. Определите расчётный период

По умолчанию расчётный период включает два предыдущих календарных года. Для больничного, который открывают в 2024 году, расчётный период будет с 01.01.2022 по 31.12.2023.

Если в указанный период времени сотрудник находился в декрете или отпуске по уходу за ребёнком, то один или два года можно заменить на более ранние периоды (ст. 14 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006).

2. Определите доход в расчётном периоде

После того как определите расчётный период, рассчитайте размер дохода за каждый год. Он включает все выплаты, с которых работодатель перечислял страховые взносы по общему тарифу, а до 2023 года — только взносы по временной нетрудоспособности (ВНиМ).

3. Сравните доход за расчётный период с максимальным и минимальным значением

Максимальный размер

Максимальный размер выплат за расчётный период не должен превышать предельный размер базы по страховым взносам за этот год (ст. 14 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006).

Для расчётных периодов 2023 и 2022 года максимальный размер выплат составляет:

Если в расчётном периоде была замена года на более ранний, тогда берите максимальное значение базы за соответствующий год.

Например, сотрудник в 2022 и 2023 году не работал, так как находился сначала в декрете, а потом ушёл в отпуск по уходу за ребёнком. В этом случае расчётный период можно заменить на 2021 и 2020 год.

Предельная величина базы в этом периоде составляет:

Минимальный размер

Минимальный размер рассчитывайте исходя из МРОТ, который установлен на 1 января того года, когда сотрудник обратился за оплатой больничного.

В 2024 году минимальный размер выплат для расчёта больничного составляет 461 808 руб. (19 242 руб. х 24).

4. Рассчитайте средний дневной заработок

Оплачивайте сотруднику больничный исходя из среднего дневного заработка, а не фактического.

Чтобы его рассчитать, воспользуйтесь формулой, которая приведена в п. 11 постановления Правительства № 1540 от 11.09.2021:

Средний дневной заработок = ДРП : 730.

где:

ДРП — доход за два года расчётного периода.

Доход за расчётный период 2022 и 2023 года не может превышать 2 949 000 руб. и быть меньше 461 808 руб.

730 — фиксированное значение. Оно равно сумме календарных дней в двух невисокосных годах (365 дней х 2).

Из расчётного периода 730 дней исключите те дни, когда трудовой договор сотрудника приостанавливали на период мобилизации (ст. 14 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006).

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5. Сравните средний дневной заработок с минимальным и максимальным значением

Минимальное значение

Минимальное значение среднего дневного заработка по МРОТ определите по формуле:

Минимальный СДЗ = (МРОТ за 2024 год х 24) : 730.

Таким образом, минимальный средний дневной заработок в 2024 году составляет 632,61 руб.

Максимальное значение

Максимальное значение среднего дневного заработка определите с помощью формулы:

Максимальный СДЗ = сумма предельных величин базы по страховым взносам за расчетный период : 730.

В 2024 году максимальный размер СДЗ, если в расчётный период вошли 2022 и 2023 год, составит 4 039,73 руб.

6. Определите страховой стаж работника

Размер больничного пособия напрямую зависит от того, какой страховой стаж имеет работник (ч. 1 ст. 7 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006):

100% — если стаж работника составляет 8 и более лет.

80% — при стаже от 5 до 8 лет.

60% — если стаж составляет менее 5 лет.

Если стаж работника составляет менее 6 месяцев, больничное пособие рассчитывайте исходя из МРОТ.

7. Рассчитайте размер пособия по ВНиМ

Окончательную сумма пособия по временной нетрудоспособности, которую сотрудник получит на руки, определите с помощью формулы:

Размер больничного пособия = СДЗ х количество дней нетрудоспособности х % стажа.

Пример расчёта больничного

Исходные данные:

Сотрудник Кравцов болел 12 дней: с 14 по 25 февраля 2024 года.

Страховой стаж Кравцова — 15 лет.

Размер дохода в 2023 году — 1 387 000 руб., в 2022 году — 987 600 руб.

База для расчёта больничного за 2023 и 2022 год составляет — 2 374 600 руб. Данная величина не превышает максимальный размер значения для этих периодов — 2 949 000 руб. (1 032 000 руб. – для 2022 года и 1 917 000 руб. – для 2023 года).

Средний дневной заработок — 3 252, 88 руб. (2 374 000 руб. : 730). Он не превышает максимальное значение и не меньше минимального размера СДЗ.

Размер пособия, которое Кравцов получит за 12 дней болезни, составит 39 034,56 руб. ((3 252,88 х 12) х 100%).

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Как оплатить больничный лист в 2024 году

Когда оплачиваете больничный лист, учитывайте особенности:

Основание для выплаты пособия по временной нетрудоспособности — электронный больничный лист.

Данные о закрытии больничного работодателю передаёт СФР. Когда получаете информацию о закрытии листка временной нетрудоспособности, загрузите его в программу. Данные для расчёта пособия подгрузятся автоматически. Ручная корректировка понадобится только в том случае, если необходимо заменить работнику года в расчётном периоде.

Работодатель рассчитывает и оплачивает пособие по ВНиМ только за первые три дня болезни.

СФР оплачивает больничный по болезни или травме начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности.

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Если больничный связан с уходом за членом семьи, протезированием, карантином, а также если сотрудник лечится в санаторно-курортной организации — пособие полностью оплачивает СФР.

Если поступил запрос от СФР, работодатель должен предоставить ему информацию в течение трех рабочих дней.

Информацию в Социальный фонд России направляйте в электронной форме.

Работодатель должен перечислить пособие по временной нетрудоспособности в ближайший день выплаты зарплаты.

СФР перечислит оставшуюся часть пособия в течение 10 рабочих дней после того, как получит от работодателя нужную информацию.

Работодатель должен удержать НДФЛ с суммы больничного, которую он оплатил.

С той части пособия, которую оплачивает работнику СФР, налог удержит сам фонд.

На больничное пособие страховые взносы не начисляются.

Оплата больничного не облагается страховыми взносами, так как пособие по временной нетрудоспособности относится к государственным пособиям (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 1.4 закона № 255-ФЗ).

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