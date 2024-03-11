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Налог на прибыль

Шесть видов расходов, которые опасно включать в базу по налогу на прибыль в 2024 году

Рассказываем, почему налоговая придирается к некоторым расходам, где опасная грань и какие затраты точно относят к спорным.
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Шесть видов расходов, которые опасно включать в базу по налогу на прибыль в 2024 году
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Какие затраты можно включить в расходы по налогу на прибыль

Есть три критерия — расходы должны быть:

  • документально подтверждены;

  • экономически оправданы; 

  • потрачены на то, что потом принесёт доход.

Эти требования указаны в пункте 1. ст. 252 НК РФ.

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Какие затраты точно нельзя включать в расходы по налогу на прибыль

Не стоит включать в расходы затраты, которые:

  • Не соответствуют ст. 252 НК РФ.

  • Направлены на получение незаконной налоговой выгоды.

  • Указаны в ст. 270 НК РФ. Там 49 пунктов с очень разными категориями. В ней и штрафные санкции по налогам, и НДС по сверхнормативным расходам, и стоимость безвозмездно переданного имущества, и многое другое.

Какие расходы опасно включать в базу по налогу на прибыль в 2024 году

Платежи за другую организацию. Минфин России запрещает списывать расходы за оплату чужих счетов. Траты должны быть экономически оправданы, а субъект экономической деятельности должен действовать только в своих интересах.

Основания — письмо Минфина № 03-03-06/3/25382 от 23.03.2023 и ст. 252 НК РФ

Прощённые долги. Безнадёжные долги включать можно (пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ), добровольно прощённые — нет. «Безнадёжными» считаются долги, в которых:

  • истёк срок исковой давности;

  • ликвидирован должник;

  • госорган прекратил обязательство должника.

Если вы простили долг, который не соответствует ни одному критерию, его не стоит включать в расходы: такой долг считается прощённым.

Основание — письмо Минфина России № 03-03-06/1/21456 от 14.03.2023.

Проезд работников (с нюансами). Обычно затраты на проезд сотрудников до работы и обратно не включают в расходы. Их можно учитывать только если:

  • компания вынуждена привозить сотрудников на работу и обратно из-за технологических особенностей производства;

  • условие о доставке сотрудника до работы и обратно прописано в трудовом договоре. 

Основания — п. 26 ст. 270 НК РФ и письмо Минфина № 03-03-06/1/2763 от 17.01.2023

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Питание работников (с нюансами). По закону организации должны обеспечивать питанием некоторых работников — такие затраты можно включить в расходы. Например, бесплатное питание положено сотрудникам с вредными условиями труда и сотрудникам железнодорожного транспорта.

Основание — ст. 222 ТК РФ, п. 7 ст. 25 закона № 17-ФЗ от 10.01.2003

Также в расходы можно включить питание не-льготников, если по договору работодатель предоставляет питание за свой счёт. Тогда потраченные деньги считаются доходом в материальной форме, и нужно платить НДФЛ с питания сотрудников. В такой ситуации будет непросто и установить сумму дохода, и удержать НДФЛ — но такая опция есть.

Основание — письмо Минфина России № 03-01-10/7881 от 07.02.2022.

Питание не-льготников, не оговоренное в трудовом договоре, нельзя отнести к налоговым расходам. 

Плата за выбросы сверх нормативов. По закону плата за НВОС — материальные расходы. Основание — пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ.

В расходы можно включить плату за:

  • выбросы в атмосферу стационарными источниками;

  • выбросы в водоемы;

  • хранение и захоронение отходов производства и хозяйственной деятельности в целом.

По расходам на плату за НВОС есть нормативы, их устанавливает Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Затраты сверх этих нормативов включать в расходы нельзя. Основания — письмо Минфина России № 03-03-07/55377 от 26.06.2020 и п. 4 ст. 270 НК РФ.

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Представительские расходы. В затраты можно включить деньги, потраченные на переговоры с контрагентами и мероприятия, которые помогают бизнесу наладить сотрудничество. Обычно это:

  • официальный приём лиц из других компаний, обслуживание контрагентов на переговорах, трансфер лиц на мероприятие и обратно;

  • обслуживание своих сотрудников на заседании совета директоров;

  • услуги буфета на этих мероприятиях;

  • оплата услуг переводчиков;

  • траты на продукты и алкоголь.

Можно учесть не больше 4% от зарплатных расходов за тот же период.

Основания — пп. 22 п.1 ст. 264 НК РФ, п. 2 ст. 264 НК РФ и письмо Минфина России № 03-03-06/1/3120 от 22.01.2019

По закону нужно подтверждать экономические цели на эти затраты. Основание — письмо Минфина № 03-03-07/82582 от 21.09.2020.

К представительскими нельзя относить затраты на:

  • на организацию развлечений и отдыха;

  • на профилактику и лечение заболеваний;

  • культурную программу (посещение театров, музеев, концертов).

Основания — абз. 2 п. 2 ст. 264 НК РФ и письмо Минфина России № 03-03-06/1/103183 от 30.10.2023.

Мы перечислили ситуации, которые можно систематизировать и гарантированно отнести к спорным. В реальной практике налоговая может использовать логику вроде описанной нами, к любым затратам — поэтому их нужно уметь обосновывать, а данные о затратах должен проверять компетентный бухгалтер.

Чтобы избежать проверки ФНС, доначислений налогов и штрафов, которые возможны, если списать в расходы спорные затраты, воспользуйтесь услугами аутсорсинговой бухгалтерии «Моё дело».

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