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УСН

Как рассчитать и уплатить единый налог за 2023 год для организаций и ИП на УСН «доходы минус расходы»

28 марта организации на УСН, должны заплатить единый налог (для ИП на УСН срок на месяц больше). Рассказываем, как его рассчитывать и уплачивать тем, кто использует объект «доходы минус расходы».
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Как рассчитать и уплатить единый налог за 2023 год для организаций и ИП на УСН «доходы минус расходы»
Иллюстрация: Моё дело

Рассчитываем налог

Для этого используем формулу:

В ней:

  • Д — доходы, нарастающим итогом за год;

  • Р — расходы, нарастающим итогом за год;

  • У — убытки прошлых лет;

  • С — ставка (обычно 15%, но в отдельных регионах установлены пониженные);

  • ЕУСН — единый налог при УСН за год, нарастающим итогом.

В материалах Бюро мы уже рассказывали, какие доходы, расходы и убытки прошлых лет можно учитывать при расчете единого налога.

Даже если у вас нет прибыли или она очень маленькая, нужно платить «минималку». И даже если появится убыток.

В таких случаях платят минимальный налог — 1% от всех доходов. Та часть минимального налога, которая превысила рассчитанный, считается расходом: её учитывают в следующем году.

Есть исключения. «Минималку» ИП не платит в первые два года, если попадает под «налоговые каникулы».

О том, когда ИП на УСН вправе применять «налоговые каникулы», смотрите материал системы «Моё Дело Бюро». А перечень регионов, в которых введены «налоговые каникулы» — в таблицах: на 2023 год, на 2024 год.

Расчет налога в «пограничный период»

Для применения УСН существуют нормы по доходу и количеству работников. В 2023 году организации и ИП должны получить не больше 188,55 млн рублей прибыли и нанять не больше 100 человек.

Можно потерять право на УСН, если радикально выйти за эти пределы: получить слишком высокий доход или нанять слишком много людей.

Есть и «пограничный период». Если нанять не больше 130 человек и получить не больше 251,4 млн рублей, право на спецрежим компания не утратит. Но ставка налога станет выше — по объекту «доходы минус расходы» её повысят до 20%. 

В системе «Моё дело Бюро» мы уже рассказывали, как правильно рассчитать налоги в «пограничный период».

Ограничение в 251,4 млн рублей действует только в 2023 году. В 2024 году максимальная сумма доходов в «пограничном периоде» составляет уже 265,8 млн рублей. Предельная численность работников та же, что и в 2023 году  — 130 человек.

Учитываем авансовые платежи

При расчёте налога обязательно учитывайте суммы, которые организация или ИП рассчитывали по предыдущим отчетным периодам (п.5. ст. 346.21 НК РФ). Это нужно делать, даже если у вас не было ни одного платежа.

Для этого используйте расчётную формулу:

(Доходы − Расходы) × Ставка = Авансовые платежи.

Доходы и расходы берут по нарастающему итогу за 9 месяцев.

Ставка обычно 15%, но может быть ниже.

Далее сравниваем рассчитанный налог с авансовыми платежами за 9 месяцев.

Если налог больше авансовых платежей, нужно доплатить. В бюджет перечислите разницу между налогом и авансовыми платежами за предыдущие периоды.

Если рассчитанный налог равен авансовому платежу, доплачивать не надо. Обычно это правило применяется, если в последнем квартале организация не получала доходов.

Если налог меньше авансовых платежей, возникает переплата. Её можно вернуть или оставить на ЕНС для зачета в счет уплаты других платежей.

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В какие сроки платить организациям и ИП

Организации подают декларацию 25 марта, а платят налог до 28 марта. После за неуплату начисляются пени.

ИП подают декларацию 25 апреля. Заплатить они должны до 28 апреля, но это выходной день — в крайнем случае можно тянуть до 2 мая. После — пени за неуплату. 

Есть особые случаи. В них действуют особые сроки, которые применимы, если:

  • организация или ИП прекратили работу на УСН;

  • организация ликвидирована;

  • ИП утратил свой статус.

Об этом в «Моё дело Бюро» тоже есть отдельный материал.

Что учесть при уплате

1. Налог платят в составе ЕНП в общем порядке. По итогам года налоговики распределят платёж на основании декларации.

В системе «Моё дело Бюро» мы уже рассказывали, как работают ЕНП и ЕНС.

2. Подавать уведомление об исчисленных суммах не нужно.

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