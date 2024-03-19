Как рассчитать и уплатить единый налог за 2023 год для организаций и ИП на УСН «доходы минус расходы»

Рассчитываем налог
Для этого используем формулу:
В ней:
Д — доходы, нарастающим итогом за год;
Р — расходы, нарастающим итогом за год;
У — убытки прошлых лет;
С — ставка (обычно 15%, но в отдельных регионах установлены пониженные);
ЕУСН — единый налог при УСН за год, нарастающим итогом.
В материалах Бюро мы уже рассказывали, какие доходы, расходы и убытки прошлых лет можно учитывать при расчете единого налога.
Даже если у вас нет прибыли или она очень маленькая, нужно платить «минималку». И даже если появится убыток.
В таких случаях платят минимальный налог — 1% от всех доходов. Та часть минимального налога, которая превысила рассчитанный, считается расходом: её учитывают в следующем году.
Есть исключения. «Минималку» ИП не платит в первые два года, если попадает под «налоговые каникулы».
О том, когда ИП на УСН вправе применять «налоговые каникулы», смотрите материал системы «Моё Дело Бюро». А перечень регионов, в которых введены «налоговые каникулы» — в таблицах: на 2023 год, на 2024 год.
Расчет налога в «пограничный период»
Для применения УСН существуют нормы по доходу и количеству работников. В 2023 году организации и ИП должны получить не больше 188,55 млн рублей прибыли и нанять не больше 100 человек.
Можно потерять право на УСН, если радикально выйти за эти пределы: получить слишком высокий доход или нанять слишком много людей.
Есть и «пограничный период». Если нанять не больше 130 человек и получить не больше 251,4 млн рублей, право на спецрежим компания не утратит. Но ставка налога станет выше — по объекту «доходы минус расходы» её повысят до 20%.
В системе «Моё дело Бюро» мы уже рассказывали, как правильно рассчитать налоги в «пограничный период».
Ограничение в 251,4 млн рублей действует только в 2023 году. В 2024 году максимальная сумма доходов в «пограничном периоде» составляет уже 265,8 млн рублей. Предельная численность работников та же, что и в 2023 году — 130 человек.
Учитываем авансовые платежи
При расчёте налога обязательно учитывайте суммы, которые организация или ИП рассчитывали по предыдущим отчетным периодам (п.5. ст. 346.21 НК РФ). Это нужно делать, даже если у вас не было ни одного платежа.
Для этого используйте расчётную формулу:
(Доходы − Расходы) × Ставка = Авансовые платежи.
Доходы и расходы берут по нарастающему итогу за 9 месяцев.
Ставка обычно 15%, но может быть ниже.
Далее сравниваем рассчитанный налог с авансовыми платежами за 9 месяцев.
Если налог больше авансовых платежей, нужно доплатить. В бюджет перечислите разницу между налогом и авансовыми платежами за предыдущие периоды.
Если рассчитанный налог равен авансовому платежу, доплачивать не надо. Обычно это правило применяется, если в последнем квартале организация не получала доходов.
Если налог меньше авансовых платежей, возникает переплата. Её можно вернуть или оставить на ЕНС для зачета в счет уплаты других платежей.
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В какие сроки платить организациям и ИП
Организации подают декларацию 25 марта, а платят налог до 28 марта. После за неуплату начисляются пени.
ИП подают декларацию 25 апреля. Заплатить они должны до 28 апреля, но это выходной день — в крайнем случае можно тянуть до 2 мая. После — пени за неуплату.
Есть особые случаи. В них действуют особые сроки, которые применимы, если:
организация или ИП прекратили работу на УСН;
организация ликвидирована;
ИП утратил свой статус.
Об этом в «Моё дело Бюро» тоже есть отдельный материал.
Что учесть при уплате
1. Налог платят в составе ЕНП в общем порядке. По итогам года налоговики распределят платёж на основании декларации.
В системе «Моё дело Бюро» мы уже рассказывали, как работают ЕНП и ЕНС.
2. Подавать уведомление об исчисленных суммах не нужно.
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