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Моё дело
Главбух: права, обязанности, передача дел

Секреты главного бухгалтера: как работать меньше, а достигать большего 

Может показаться, что добраться до должности главбуха помогут доскональное знание законов и упорная работа. На деле всё намного сложнее: нужно быть немного предпринимателем по духу — правильно расставлять приоритеты, грамотно организовывать процессы, легко адаптироваться к изменениям и не бояться пробовать новые гипотезы. 
Секреты главного бухгалтера: как работать меньше, а достигать большего 
Иллюстрация: Моё дело

В чём сложности работы главного бухгалтера

Быть «главным» всегда тяжело. И далеко не всегда дело в знаниях и опыте. 

Почти все боятся быть начальником отдела. Пугает ответственность, которую надо брать. Пугает работа, которую вы заканчиваете только в 22:37, потому что больше не можете — и так каждый день. Пугает возможность окончательно угробить личную жизнь и пропустить взросление своих детей. В конце концов, пугают последствия стресса и то, как он повлияет на ваше здоровье.

«Лично мне главбух напоминал всегда человека, который бежит по минному полю и делает несколько дел одновременно. При этом ты должен понимать изначально, что придется жертвовать праздниками, выходными и уикендами с семьёй ради качественно сданной отчётности или своевременного ответа на требование ФНС.

На его плечи ложится ответственность за финансы компании, что требует не только профессиональных навыков, но и умения принимать взвешенные решения в условиях неопределенности. Важно также уметь эффективно управлять командой, решать конфликтные ситуации и следить за развитием компетенций сотрудников...», — Ольга Ульянова, аудитор и налоговый консультант, автор проекта «Ольга Ульянова аудитор».

И ведь это реальная жизнь:

  • Главный бухгалтер несёт ответственность за весь учёт в организации, даже когда у него есть целый штат подчинённых — их работу нужно контролировать и проверять.

  • Главному бухгалтеру часто самому приходится вести участок подчинённого, который ушёл в отпуск, заболел или внезапно уволился — работа допоздна и выходные в офисе обеспечены.

  • Главный бухгалтер всегда должен быть в курсе изменений в законах — новые ФСБУ, отчётные формы, ставки налогов, КБК, «сюрпризы» с ЕНС. Всё это на фоне текущей работы и бесконечной отчётности: не успел годовую сдать, как уже первый квартал замаячил.

  • Через главного бухгалтера проходят все требования от ФНС, СФР, поручения от руководства. Они бывают объёмными и сложными. Ответить нужно на всё и сразу и ещё вчера.

  • Главный бухгалтер всегда должен быть на связи (вдруг директор срочно в 2 часа ночи захочет узнать свой среднемесячный заработок) — спокойно поболеть или отдохнуть нельзя. 

«Сложность работы главбухом это принятие всей меры ответственности. Нельзя сказать „Это не моя проблема“. На всë надо найти альтернативное решение. Несмотря на форс-мажоры, деятельность компании не должна пострадать. Кроме того, надо уметь заглянуть вперёд и оценить, как отразятся в будущем те или иные действия и операции, какие риски они несут для бизнеса», — Наталья Чеботарева, главный бухгалтер ООО «Кадастровый центр».

Часто профессия и должность не отпускают главбуха даже за пределами офиса — родственники, друзья, знакомые регулярно обращаются с просьбами:

  • «У меня бухгалтера нет, а че ему на упрощенке 6% делать. Поможешь с декларацией?»

  • «Я на УСН работаю, а контрагент попросил выставить счёт-фактуру с НДС. Что теперь делать?»

  • «У меня ИПшка — возьмешь на учёт?»

  • «Ой, а ты бухгалтер! Вот такой вопрос…»

Узнали себя?

И никто не задумывается, что знакомый главбух:

  • на работе устал от цифр — хочет просто отдохнуть;

  • очень занят на основной работе — на подработки времени и сил нет;

  • может не знать особенностей какой-то системы налогообложения и отрасли;

  • не хочет тратить время на разовые и / или низкобюджетные заказы.

Чтобы не метаться между стремлением помочь другу и нежеланием брать на себя неинтересный фронт работы, главный бухгалтер может порекомендовать другу «Моё дело» — аутсорсера №1 в России, который качественно выполнит услугу по адекватной цене. А главбух получит бонус за каждого клиента: за ИП — 25 000 руб., за юрлицо — 45 000 руб.

Как понять, что пора что-то менять

Так больше продолжать нельзя, если:

  • Вы несколько лет не были в отпуске и в этом году тоже не идёте — некогда.

  • Ваши бухгалтеры зашиваются на участках — не успевают вовремя обработать первичку, спешат, делают ошибки, появляются штрафы от налоговой.

  • Вы погрязли в рутинных задачах и отдать их некому — все загружены. 

  • Сделать учётную политику, проанализировать нагрузку по налогам, найти резервы — можно ночью. 

  • Сложно найти кандидата на узкий участок — те, кто приходят, не устраивают. 

  • Большая текучка в отделе — бухгалтеры сбегают после первого отчётного периода. Приходят новички, их нужно вводить в курс дела, обучать, тратить на это время.

Что делать 

Обычно все проблемы «решаются» усложнением организационной работы. Подключаются новые бухгалтеры. В особо крупных компаниях появляются люди, ответственные за конкретный участок — и у них свои бухгалтеры в подчинении.

В какую-то секунду всё выглядит очень хорошо и красиво. Якобы главбух может уделять время только самым важным задачам, а остальное будет делаться само. Главбух же в своё время хорошо работал? Значит, и остальные должны показать себя очень хорошо, и не тревожить опытного занятого человека.

На деле без работы «главного» всё идёт к дезорганизации и хаосу. Чем сложнее механизм, тем чаще ломаются его детальки. Даже если главбух и правда мало чего делает руками, время начинает уходить на новое обучение. Бухгалтер смотрит, что делать, чтобы команда наконец заработала эффективно.

Итог тот же — просто время уходит на организационную работу вместо бухгалтерской.

Реально работающий способ — передать внешним исполнителям отдельные самые рутинные и трудоёмкие участки. Это поможет равномерно распределить нагрузку в отделе, исключить переработки и повысить КПД. Чаще всего на аутсорс передают или готовы передать:

  • расчёт заработной платы и кадровое делопроизводство;

  • учёт движения основных средств и материальных запасов;

  • учёт лизинга.

Решить проблему с объёмом задач и нехваткой специалистов на узких участках поможет «Моё дело Бухобслуживание». Это дистанционная помощь главбуху в ведении отдельных участков бухгалтерского, налогового и кадрового учёта. С вами будет работать квалифицированный сотрудник, который учтёт все ваши интересы и пожелания. Вам не придётся переживать за ошибки в учёте — риски застрахованы на 100 млн руб. За штрафы и пени по нашей вине вы получите страховую компенсацию.

Почему аутсорс удобен для главбухов

Главный бухгалтер может бояться некачественного результата от аутсорсера и низкой скорости предоставления услуг. Внешний специалист находится далеко, нет полного погружения в специфику компании, не знаешь, как его контролировать. А вдруг это вообще вчерашний студент с минимальным опытом.

Всё зависит от компании аутсорсера. Если вы ищете вариант через популярные доски объявлений, то рискуете нарваться на такой исход. 

«Моё дело Бухобслуживание» предоставит вам опытного специалиста, который будет вести учёт выделенного участка и учитывать все ваши запросы. Сроки решения задач строго регламентированы, поэтому в работе не возникнут паузы и пропуски отчётных дат. Вы всегда будете в курсе, что происходит на этом участке, так как будете ежемесячно получать отчётность о выполненных объёмах работ. А за ошибки по вине аутсорсера вы получите компенсацию, которая покроет штрафы и пени — в договоре прописано страхование рисков на 100 млн руб.

Вы сможете расширить перечень своих полномочий, например, взять функции финансового директора, повысить свой статус и заработную плату.

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Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    ответа я так и не увидела, на поставленный вопрос: "как работать меньше, а достигать большего". Печалька(((

    Может кто-то знает??? 

    решила дописать, мой ответ: надо уметь делегировать полномочия и ответственность другим сотрудникам😀

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Главбух: права, обязанности, передача дел

Секреты главного бухгалтера: как работать меньше, а достигать большего 

Может показаться, что добраться до должности главбуха помогут доскональное знание законов и упорная работа. На деле всё намного сложнее: нужно быть немного предпринимателем по духу — правильно расставлять приоритеты, грамотно организовывать процессы, легко адаптироваться к изменениям и не бояться пробовать новые гипотезы. 

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