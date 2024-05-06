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Душевный баланс главбуха или 5 способов, чтобы спастись от эмоционального выгорания

Если долго работать на пределе возможностей, можно перегореть. Хроническая усталость, потеря интереса к профессии, «севший» иммунитет, апатия ко всему вокруг — всё это признаки выгорания, с которым сталкиваются главбухи. Расскажем, как распознать и решить проблему до того, как она разрушит вашу карьеру и физическое здоровье.
Душевный баланс главбуха или 5 способов, чтобы спастись от эмоционального выгорания
Иллюстрация: Моё дело

Между «гореть любимым делом» и «выгореть» — один шаг: причины «выгорания» у бухгалтеров

  • Ответственность и накопленный стресс. За ошибки в учёте и отчётности платит не только компания, но и ответственное лицо — руководитель и главбух.

Страх промахов, которые могут дорого обойтись, стресс во время налоговых проверок, руководство целым отделом, где сколько сотрудников ни возьми, вечно не хватает рабочих рук, гонка за дедлайнами с отчётностью — всё это приводит к постоянному напряжению, которое не отпускает и за пределами офиса. 

Ночью сложно уснуть, от недосыпа срываешься на близких, выходных не хватает, чтобы восстановиться. Да и как их хватит, если каждую субботу нужно заехать в офис «решить пару задач». Афобазол уже не вывозит, пора идти к врачу за рецептом на что-нибудь, чтобы отпустило.

«Эмоциональное выгорание главного бухгалтера может иметь различные причины, и страх вполне может быть одним из них: 

  • страх ошибиться;

  • страх не справиться с задачами;

  • страх сесть в тюрьму из-за махинаций директора;

  • страх потерять работу или доверие руководства.

Эмоциональное выгорание главного бухгалтера с сильной нервной системой может быть вызвано высокими требованиями к себе и окружающим, сложными финансовыми вопросами, а у главного бухгалтера со слабой нервной системой — недостатком уверенности и неспособностью управлять стрессом.

«В любом случае управление эмоциональным выгоранием требует осознания собственных лимитов, умения выстраивать личные границы, понимания и себя, и ситуации, в которой ты работаешь, а также способности вовремя уйти. Есть старая индейская поговорка: “Лошадь сдохла — слезь”», — Ольга Ульянова, аудитор и налоговый консультант, автор проекта «Ольга Ульянова аудитор».

  • Частые изменения в законах по налогам и бухучёту. Главбух вынужден всегда держать руку на пульсе, быстро адаптироваться под новые правила и перестраивать работу отдела. Мало разобраться во всём самому, нужно отследить, чтобы все подчинённые следовали новому регламенту. Это тоже отнимает много ресурса, в том числе и эмоционального. 

  • Постоянное общение с людьми. Главбух работает не только с цифрами. Приходится отвечать на вопросы подчинённых, на запросы руководителя и других подразделений, участвовать в переговорах с контрагентами, общаться с контролирующими органами. 

Переключаетесь в моменте с одной темы на другого собеседника, параллельный звонок по телефону, в кабинете толпятся люди, за дверью ещё целая очередь, время обеда давно прошло мимо. Охрипший к вечеру голос, осталась пачка запланированных, но не сделанных дел. А вот и 18:00 — наконец-то можно спокойно поработать, когда все ушли и телефон замолчал. Приходишь домой и просишь своих притвориться мебелью, будто дома никого нет.

  • Физиологические факторы. Регулярный недосып, малоподвижный, «сидячий» образ жизни, долгое экранное время — уже к 30 годам вы знаете, что колоть «от спины», чем сбить давление и как избавиться от «песка в глазах». Плохое самочувствие напрямую влияет на психологическое состояние.

«У главного бухгалтера очень насыщенный график, всё должно быть выполнено в срок, постоянный самоконтроль и контроль своих подчинённых, мониторинг изменений в законодательстве. Ты всё время находишься в тонусе, даже в состоянии “боевой готовности”. 

И всё это ради благополучия компании, её руководства, сотрудников, партнёров, в общем всё для кого-то. На себя времени и сил бывает не остаётся. Получается,что главбух бережёт чужое имущество, ворочает чужими миллионами. И если нет отдачи, понимания от руководства, то возникает закономерный вопрос: “Зачем, зачем мне все эти напряги?“», — Наталья Чеботарева, главный бухгалтер ООО «Кадастровый центр».

Симптомы выгорания: как не упустить момент

Есть обычная усталость, упадок сил и разочарование в профессии. Кто угодно устанет от 60 рабочих часов в неделю — но дайте здоровому человеку отпуск или возможность спокойно поработать месяц, и он восстановится.

Но симптомы усталости и выгорания слишком похожи. Поэтому легко пропустить реально выгорание — патологическое психо-эмоциональное состояние. 

Что с этим делать? В какой момент просто отдохнуть главбуху уже недостаточно, и нужно предпринимать меры по стабилизации душевного равновесия?

Будьте внимательны к таким «звоночкам»:

  • Потеря интереса ко всему, что приносило радость и удовольствие раньше. Не только к работе — ко всему.

  • Снижение работоспособности.

  • Отсутствие желания участвовать в спорах, конфликтах, обсуждениях.

  • Слабость и беспомощность даже в решении рутинных задач.

  • Социальная изоляция, избегаете общения с коллегами.

  • Физическое ухудшение здоровья — бессонница, головные боли, усталость и безразличие уже с начала рабочего дня.

Важное отличие выгорания от усталости — перманентность. Если сегодня 12:00 понедельника, а вы уже устали, что ж: у нас плохие новости. 

Есть ли шанс вновь испытать удовольствие от бухгалтерской работы, высечь искру там, где всякий энтузиазм «перегорел»? 

Как главбуху найти гармонию в мире цифр

Несколько способов, как спастись от эмоционального выгорания.

1. Организуйте рабочее время. Дадим базовые советы: 

  • Разнесите основные задачи на несколько блоков, составьте примерный план по их выполнению с учётом приоритетности. 

  • Всегда оставляйте небольшое «окошко» на внезапные запросы руководства и обращения коллег. 

  • Тщательно следите за сроками сдачи отчётности и ответов на «письма счастья» от налоговиков.

Отсутствие чёткого планирования повышает градус тревожности, а значит — приближает к выгоранию.

Их будет сложно выполнить, если у вас хронический аврал. От аврала помогут избавиться другие разделы.

2. Не откладывайте отправку отчётов на последний момент. Этот способ — следствие первой рекомендации. Любители дотянуть сдачу отчётности до крайних дат постоянно балансируют на кромке ножа. Технические проблемы сервиса, перебои с интернетом, ошибки в документах, составленных на скорую руку — и ежеквартальная обязанность налогоплательщика провалена. Поэтому старайтесь делать всё вовремя.

Но несложно делать всё в срок, если задачи реально укладываются в рабочий день. А если нет, этот способ не работает.

3. Не пытайтесь объять необъятное, пользуйтесь статусом главбуха с умом. Наверняка, к вам периодически обращаются за экспертной помощью коллеги, контрагенты, знакомые и друзья. Кто-то открывает бизнес на маркетплейсах, переходит с самозанятости на УСН, пытается разобраться с банк-клиентом — и все они заваливают вас вопросами:

  • «Как отразить модернизацию оборудования в 1С?»

  • «Есть помещение в центре, хочу открыть ресторан. Что лучше — упрощёнка или патент?»

  • «Я продаю пижамы на wb, но совсем не понимаю, что в налоговую сдавать. Подскажи, а?»

  • «Я не вёл учет, обороты были небольшие, декларации только сдавали через сервис банка. Теперь работа пошла, надо бы восстановить учёт.»

  • «А что КУДиР точно нужен? Я думал налоговая никогда не попросит.»

Не надо спасать людей. Не перегружайте себя дополнительными задачами, разрешите себе отдохнуть.

— Как — не перегружай? — спросит возмущённый читатель. — Это же мой хлеб!

Да, скорее всего, от дополнительных запросов придётся отказаться. Но никто не мешает рекомендовать знакомых и по договорённости получать от них комиссию. Кроме того, есть партнёрские программы у крупных компаний.

Чтобы не упускать выгоду, передайте запрос партнёрам — «Моё дело». Так вы не откажете в помощи другу и можете получить дополнительный доход без отрыва от основной работы и дополнительной нагрузки. За каждого ИП, обратившегося по вашей ссылке, сервис платит — 25 000 руб., за юрлицо — 45 000 руб. 

4. Переключайтесь между видами деятельности. Выгоранию бухгалтера в значительной степени способствует монотонность и однообразие работы. Меняйте периодически активность в течение дня. Чередуйте занятость «в компьютере» с деловыми совещаниями и обработкой бумажных документов, а в обеденный перерыв погуляйте на свежем воздухе.

Опять же, этот способ работает только при адекватной загруженности. А если нет, то…

5. Делегируйте задачи. Доверьте часть дел своим подчинённым.

Главная черта хорошего руководителя — умение рационально распределять работу. 

В первую очередь, передавайте рутинные задачи, которые не требуют глубоких знаний главбуха. Например, поручите коллеге подготовить пакет документов по требованию из налоговой, а ответ уже сформируете сами.

Постепенно можете усложнять поручения, но для этого нужно давать больше вводных сотруднику и потратить время на объяснения. Но часто и бухгалтер, и подчинённые работают на максимуме — и возможности делегировать сложную задачу нет. А эти задачи накатывают одна за другой — и остаются невыполненными.

Если чувствуете, что работы стало слишком много, и силами штатного подразделения её не унести — передайте рутинные участки аутсорсингу.

Преимущество сервиса «Моё дело Бухобслуживание» — это возможность делегировать работу частично. Например, только ведение кадрового и воинского учета или только подготовку ответов на требования ФНС. Вы можете отдать то, что отнимает у вас больше всего сил — и голова не болит!

Как убедить руководителя оплатить аутсорсинг

Покажите директору перспективу экономии

Например, штатный «бухгалтер по зарплате» обойдётся компании, в среднем, 40 000 — 100 000 руб. в месяц.

Тот же функционал — ведение кадрового учёта (с формированием отчётности и расчётом зарплаты) от аутсорсера №1 в России «Моё дело Бухобслуживание» стоит всего около 10 000 руб. в квартал. Выгода очевидная.

Помимо экономии вы получите:

  • опытного специалиста, который будет вести учёт выделенного участка;

  • надёжного помощника, который умеет слушать и слышать, что от него требуется;

  • качественный результат в строго регламентированные сроки;

  • прозрачное сотрудничество и понимание выполненного объёма задач, которые вы увидите в ежемесячной отчётности;

  • гарантированную компенсацию штрафов и ошибок, возникших по вине аутсорсера;

  • снижение нагрузки на отдел.

Когда это особенно удобно:

  • Вам срочно нужен специалист, но нет собственного HR-а и времени на поиски кандидата, услуги рекрутинговой службы стоят дорого.

  • У вас нет ресурса на обучение новичка, а опытный специалист не идёт на такой оклад, который вы готовы предложить.

  • Для нового вида деятельности нужен отраслевой / узкий специалист, но вы ограничены конкретным городом, районом, поэтому сложно найти такого профессионала.   

Частичный аутсорсинг бухгалтерских задач — это рациональное решение, которое поможет равномерно распределить нагрузку в бухгалтерии и уберечь главбуха от эмоционального выгорания.

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Комментарии

2
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Физиологические факторы. Регулярный недосып, малоподвижный, «сидячий» образ жизни, долгое экранное время — уже к 30 годам вы знаете, что колоть «от спины», чем сбить давление и как избавиться от «песка в глазах».

    Даешь пенсию главбухам с 30 лет!!!

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Если долго работать на пределе возможностей, можно перегореть. Хроническая усталость, потеря интереса к профессии, «севший» иммунитет, апатия ко всему вокруг — всё это признаки выгорания, с которым сталкиваются главбухи. Расскажем, как распознать и решить проблему до того, как она разрушит вашу карьеру и физическое здоровье.

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