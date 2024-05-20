Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году

Предприниматели на УСН «доходы» могут уменьшать налог и авансы по нему на страховые взносы. Расскажем, как это сделать в 2024 году.

Взносы ИП на упрощёнке

ИП без работников платит только страховые взносы «за себя».

ИП с сотрудниками платит в бюджет взносы «за себя» и за сотрудников — по трудовым договорам и ГПХ.

Взносы ИП «за себя»

Страховые взносы ИП «за себя» включают:

1. Фиксированные платежи на пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС).

ИП ежегодно платят взносы в совокупном размере. Его устанавливает Налоговый кодекс:

за 2023 год — 45 842 руб.;

за 2024 год — 49 500 руб.

Основание — пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК РФ.

Крайний срок уплаты — не позднее 31 декабря отчётного года. Но из-за новогодних праздников этот срок переносят на первый рабочий день следующего года. Фактические дедлайны уплаты фиксированных взносов:

за 2023 год — 9 января 2024 года;

за 2024 год — ориентировочно 9 января 2025 года. Точные даты праздничных дней пока не утверждены.

2. Дополнительный страховой взнос на ОПС.

Его размер составляет 1% с дохода ИП свыше 300 тыс. руб. с начала года.

По этим взносам каждый год устанавливают новый лимит:

за 2023 год — 257 061 руб.;

за 2024 год — 277 571 руб.

Основание — пп. 2 п. 1.2 ст. 430 НК РФ.

Крайний срок уплаты дополнительного взноса — 1 июля следующего года за отчётным:

за 2023 год — 1 июля 2024 года;

за 2024 год — 1 июля 2025 года.

ИП не должен подавать в ИФНС уведомления о взносах «за себя», так как их размер налоговикам известен:

фиксированные взносы одинаковы для всех ИП, даже для тех, у кого нет поступлений от бизнеса;

сумму дополнительного взноса определяют по данным о доходах из декларации по УСН.

Можно перечислить полную сумму взносов сразу или распределить её на весь период и платить по частям — ИП решает на своё усмотрение.

Правильно рассчитать страховые взносы и «упрощённый» налог, заполнить и вовремя сдать отчётность помогут профессионалы бухгалтерского аутсорсинга «Моё дело». Получите в одной подписке бухгалтерское, налоговое, правовое и кадровое сопровождение.

Взносы ИП за сотрудников

Ежемесячно ИП-работодатель платит за своих сотрудников страховые взносы на:

ОМС — обязательное медицинское страхование;

ОПС — обязательное пенсионное страхование;

ВНиМ — по временной нетрудоспособности и материнству;

«травматизм» — от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ начисляют по совокупному единому тарифу — 30%.

Ориентируйтесь на предельную величину базы для начисления страховых взносов. Если выплаты сотруднику с начала года превысят её размер, до конца года взносы от суммы превышения рассчитывайте по сниженному тарифу — 15,1%. Размер предельной базы в 2024 году — 2 225 000 руб.

Основание — п. 3 ст. 425 НК РФ.

Пониженный тариф страховых взносов действует для ИП из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП):

к части выплаты, которая не превышает МРОТ — тариф 30%;

к части выплаты свыше МРОТ — тариф 15%.

В 2024 году установлен МРОТ — 19 242 руб.

Основание — пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ.

Срок уплаты страховых взносов за работников — 28 число следующего месяца за расчётным.

Тариф страховых взносов на «травматизм» варьируется от 0,2% до 8,5%. Конкретный тариф предпринимателю устанавливает СФР, он зависит от присвоенного класса профриска.

Основание — ст. 21 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.

Взносы на «травматизм» не входят в состав ЕНП. Их перечисляют по реквизитам СФР отдельным платежом — до 15 числаследующего месяца.

Ведите бухгалтерский и налоговый учёт самостоятельно с Онлайн-бухгалтерией «Моё дело». Сервис сам рассчитает зарплату и другие выплаты, распознает документы, сформирует счета, акты, отчёты в налоговую, СФР и Росстат. А если возникнут вопросы — обращайтесь к экспертам «Моё дело», они помогут разобраться с любыми сложностями и быстро ответят на ваши вопросы понятным языком.

На какие страховые взносы можно уменьшить налог на УСН «доходы»

ИП может уменьшить авансы по налогу и сам налог УСН на:

фиксированные страховые взносы «за себя»;

дополнительный страховой взнос на ОПС;

страховые взносы за работников.

Правила уменьшения отличаются:

ИП без работников может уменьшить налог на все взносы «за себя» без ограничений;

ИП с работниками может уменьшить налог на взносы за себя и работников только наполовину.

Основание — п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.

Как законно оптимизировать налогообложение в 2024 году, а чего делать не стоит Забирайте экспертное заключение о пяти рабочих и законных способах снизить налоговую нагрузку Снижайте налоговую нагрузку без рисков! Заполните форму, вышлем вам бесплатно материалы на e-mail: Отправить

Особенности уменьшения на страховые взносы

До 2023 года можно было уменьшать налог на взносы ИП «за себя», только если они уплачены в том же отчетном периоде, за который рассчитан налог.

В 2024 году это правило отменили — взносы «за себя» предприниматель может принять к уменьшению, даже если они ещё не уплачены в налоговом периоде.

Основание — п. 90 ст. 2 закона № 389-ФЗ от 31.07.2023.

Если ИП не уплатит взносы «за себя» вовремя, уменьшенный на них «упрощённый» налог или авансы пересчитывать не нужно. Неуплаченные взносы налоговая взыщет как недоимку.

Чтобы снизить налог на страховые взносы за работников, их обязательно нужно уплатить в том же отчётном периоде, за который рассчитан налог.

Отдельно сообщать в ИФНС о снижении налога на страховые взносы не нужно.

Основание — письмо ФНС № СД-4-3/10872 от 25.08.2023.

Как правильно уменьшать УСН-налог на взносы ИП «за себя»

Уменьшайте налог на страховые взносы, которые нужно уплатить в том же налоговом периоде. Но есть особенности (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ):

Если крайний день уплаты фиксированных взносов из-за новогодних каникул переносят на первый рабочий день следующего года , считается, что их всё равно перечислили в текущем налоговом периоде. Например, взносы за 2024 год нужно уплатить до 9 января 2025 года, но на них можно уменьшать налог за 2024 год.

Если ИП перечислил взносы «за себя» за 2022 год и более ранние периоды после 31 декабря 2022 года, можно снизить «упрощённый» налог за 2023, 2024, 2025 годы.

На взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2023 год (срок уплаты по нему — 1 июля 2024 года), можно снизить сумму налога как за 2023, так и за 2024 год. При этом, на суммы взносов, которые уже уменьшили налог за 2023 год, нельзя повторно уменьшать налог 2024 года.

Основание — письмо ФНС № СД-4-3/10872 от 25.08.2023.

По последним разъяснениям ФНС, в таком же порядке нужно уменьшать налог за последующие периоды:

На взнос 1% за 2024 год (срок уплаты по нему — 1 июля 2025 года), можно снизить налог как за 2024, так и за 2025 год.

Неиспользованную для уменьшения налога за 2024 год часть взноса можно применить к налогу за 2025 год.

На суммы взносов, которые уменьшили налог за 2024 год, нельзя повторно снизить налог за 2025 год.

Основание — письмо ФНС № СД-4-3/4104 от 08.04.2024.

Пример 1. ИП Зайцев работает на УСН «доходы». Предположим, что за 2024 год он получил доходы — 1 800 000 руб. Работников у Зайцева нет. Ставка налога — 6%.

Страховые взносы ИП Зайцева «за себя» за 2024 год:

фиксированные взносы — 49 500 руб., будут уплачены в полной сумме 10 декабря 2024 года;

взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. — 15 000 руб. ((1 800 000 − 300 000) × 1%), будут уплачены 2 июня 2025 года.

Рассчитаем налог за 2024 год: 1 800 000 × 6% = 108 000 руб.

Общая сумма страховых взносов Зайцева за 2024 год: 49 500 + 15 000 руб. = 64 500 руб.

Так как работников у Зайцева нет, он может снижать налог на взносы «за себя» без ограничений.

Налог к уплате: 108 000 − 64 500 = 43 500 руб.

Пример 2. ИП Волков работает на УСН «доходы», ставка налога — 6%. За 2024 год он заработал 900 000 руб. У него есть один работник.

Страховые взносы ИП Волкова за 2024 год:

фиксированные взносы — 49 500 руб., уплачивались равными частями в течение года;

взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. — 6 000 руб. ((900 000 − 300 000) × 1%), уплачены в марте 2025 года;

взносы за работника — в 2024 году уплачено 14 600 руб.

Сумма налога за 2024 год: 900 000 × 6% = 54 000 руб.

Общая сумма страховых взносов: 49 500 + 6 000 + 14 600 = 70 100 руб.

У ИП Волкова есть работник, поэтому он может уменьшить налог только на 50%.

Сумма взносов, на которые можно снизить налог: 54 000 х 50% = 27 000 руб.

Сумма налога за 2024 год к уплате: 54 000 − 27 000 = 27 000 руб.

ИП уменьшил налог на взносы:

за работника — 14 600 руб.;

фиксированные взносы за себя — 49 500 руб.

Сумму дополнительного взноса — 6 000 руб. можно использовать для уменьшения налога за 2025 год.

Правильно рассчитывайте налог и сдавайте декларацию с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.

Моё дело Бюро Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8K54Bw