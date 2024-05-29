Платежка для судебного пристава или удержания по исполнительному листу

Рассказываем как работодателю составить платежное поручение на перечисление удержаний из доходов работника судебному приставу и как определить максимальный размер удержаний. Разберём особенности заполнения платежки на выплату зарплаты, из которой были удержаны суммы по исполнительному листу

Максимальный размер удержаний

Обычно — не больше 50%, но есть исключения. По исполнительным документам можно удержать не больше половины месячной суммы зарплаты и иных доходов.

До 70% удерживают, если:

взыскивают алименты на несовершеннолетних детей;

возмещают ущерб от преступления;

возмещают вред здоровью другого человека или семьям, понесшим ущерб из-за смерти кормильца.

Основание — ч. 3 ст. 138 Трудового кодекса РФ:

У работника должны остаться деньги на проживание. Если работник подаст судебному приставу заявление о сохранении прожиточного минимума на счете, то можно будет удерживать из зарплаты лишь сумму сверх этого минимума

Если у должника есть иждивенцы, он вправе заявить невзыскиваемую сумму, превышающую прожиточный минимум. Подробнее о принципе неприкосновенности минимума имущества гражданина-должника см. материал системы «Моё дело Бюро».

Правило о сохранении прожиточного минимума не распространяется на случаи удержаний, по которым установлен 70%-ный максимум.

Суммы по исполнительным документам удерживают после налогообложения НДФЛ.

Исключение: удержания у работника, осужденного к исправительным работам. У него удерживают деньги до вычета НДФЛ.

Виды удержаний по исполнительным листам

Работодатель должен удерживать:

периодические платежи (в частности, алименты, отчисления из зарплаты работника, осужденного к исправительным работам);

суммы, не превышающие 10 тыс. руб.;

суммы удержаний по задолженностям, которые работник не может выплатить из-за отсутствия денег или имущества. Например, если у работника имеется задолженность по неуплате налогов, не превышающая 100 тыс. руб.

Сделали подробный гайд по удерживанию алиментов в системе «Моё дело Бюро».

За три дня после удержания работодатель передаёт средства получателю. Работодатель должен перечислить деньги:

на депозитный счет службы судебных приставов, если получил документ от пристава;

взыскателю, если получил от него документ, а сумма удержаний не больше 100 тыс. руб.

Реквизиты указаны в исполнительном документе.

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Заполнение платежки для пристава

При перечислении денег судебным приставам заполняйте платежное поручение так:

В поле 101 укажите: код «31» — если в документе указан УИН (уникальный идентификатор начисления), а средства перечисляют на счёт, в первых пяти знаках которого указано значение «03212». Это депозитный счет службы судебных приставов. код «19» — если счет ФССП России начинается не с «03212». При этом в исполнительном документе может не быть УИН.

В поле 60 «ИНН» укажите ИНН работника-должника. Если у плательщика его нет, укажите «0».

В поле 102 «КПП» укажите «0».

В поле 8 «Плательщик» укажите сокращенное наименование организации-работодателя, которая перечисляет платеж. Работодатель-ИП указывает ФИО и в скобках статус «ИП».

В поле 22 «Код» укажите уникальный идентификатор начисления (УИН из протокола ФССП). УИН состоит из 20 или 25 знаков. Если УИН нет в исполнительном документе, укажите «0».

В поле 21 «Очер. плат.» укажите очерёдность платежа по виду задолженности (п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ). Например, для алиментов это значение «1», для исполнительского сбора — «4».

В поле 24 «Назначение платежа» укажите ФИО должника, вид задолженности и реквизиты исполнительного документа. Если у должника нет ИНН, укажите адрес регистрации по месту жительства (пребывания). Максимальное количество знаков в этом поле — 210.

В поле 104 КБК укажите «0» при перечислении алиментов и долгов по исполнительным листам или «322 1 15 01010 01 6000 140» по исполнительскому сбору.

В полях 19, 20, 23, 105-110 укажите ноль «0».

Для последнего есть исключение — если в поле 101 указан код 19, то:

в поле 105 укажите ОКТМО по месту нахождения подразделения приставов, куда зачисляется платеж;

в поле 108 укажите идентификатор сведений о физлице. Например, СНИЛС либо серия и номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации ТС. Указывайте его без знака номера и дефиса. Перед идентификатором сведений через знак «;» нужно указать двузначное значение типа идентификатора из списка в п. 6 приложения № 4 к Приказу Минфина России № 107н. Если в поле 60 «ИНН» указан ИНН работника-должника, можно указать «0».

Образец платежного поручения на перечисление судебным приставам задолженности работника:

В системе «Моё дело Бюро» возможно автозаполнение бланков по заранее введенным реквизитам.

Сумму удержаний перечислять можно напрямую взыскателю, если эта сумма не превышает 100 тыс. руб. В таком случае платежное поручение заполняется по другим правилам.

Образец платёжки для перечисления напрямую взыскателю смотрите в системе «Моё дело Бюро».

Заполнение платежки на зарплату

При удержаниях оформляют две платёжки — на удержание и на выплату зарплаты.

При заполнении платежного поручения на перечисление зарплаты учтите особый порядок заполнения поля 24 «Назначение платежа» и поля 20 «Наз. пл.»

В поле 24 «Назначение платежа» укажите информацию о взысканной сумме в следующей последовательности:

символ «//»,

«ВЗС» (взысканная сумма),

символ «//»,

сумма цифрами,

символ «//».

Рубли отделяются от копеек знаком дефиса. Если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после дефиса укажите «00».

При удержании 5000 руб. запись будет выглядеть так: «Зарплата Петрову И.И. за май 2024 г.//ВЗС//5000-00//».

В поле 20 «Наз. пл.» укажите код «1».

Образец платежного поручения на перечисление зарплаты для такого случая тоже есть в «Моё дело Бюро».

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