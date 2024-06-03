5 реальных кейсов: как главному бухгалтеру наладить работу, передав отдельные участки сторонним экспертам

Давно пора домой — к семье и к детям, а количество задач у бухгалтера беспощадно растёт. Оставить на завтра нельзя, дедлайны — ещё вчера. Пора искать новые решения. Одним из них может стать частичный аутсорсинг. Есть те, кто уже попробовали такой метод. Делимся кейсами.

Когда главному бухгалтеру может потребоваться дополнительная помощь

Чаще всего за частичным аутсорсом обращаются, когда:

В компании появляется новое направление . К привычным обязанностям резко добавилась работа по новому участку, на котором штатные сотрудники раньше не работали. Нужно тратить больше времени и сил, а когда это закончится — непонятно: компетентных специалистов найти сложно.

Нужно разгрузить штатных работников. В любой бухгалтерии есть рутина, которая отнимает много времени и сил, но не требует знаний главного бухгалтера.

Снижают затраты. Объёмные участки удобно передавать на обработку внештатным специалистам — это сильно снизит трудозатраты.

Нужна компетенция в отрасли. Иногда сложно найти хорошего бухгалтера с нужным опытом и знаниями.

Хочется повысить эффективность за счёт технологий. Сервисы и программы помогают автоматизировать процессы и избавиться от рутины. Но внедрять их и обучать штатный персонал дорого.

Как передача рутины внештатным исполнителям помогает выстроить эффективную работу

Есть главные бухгалтеры, которые уже успели оценить удобство и выгоду частичного аутсорсинга от компании «Моё дело». Читайте пять успешных кейсов.

Кейс 1. IT-компания из Санкт-Петербурга с дистанционными сотрудниками избавилась от проблем с организацией работы кадрового отдела

Проблема: В компании были явные сложности с организацией работы кадровой службы — за два месяца сменилось три специалиста по кадрам. Из-за этого не получалось наладить нормальную работу с документами. Их регулярно теряли, а новые специалисты постоянно тратили время на попытки разобраться в том, что оставили их предшественники.

Решение: Главный бухгалтер передал на аутсорсинг ведение кадрового делопроизводства и расчёт заработной платы, а после решил перевести кадровый документооборот в КЭДО.

Плюсы такого решения:

Учтены все требования главного бухгалтера. За клиентом закрепили бухгалтера по зарплате и специалиста по кадрам, которые строят работу с учётом его потребностей и задач.

За неделю внедрили КЭДО и сократили расходы. Сотрудники компании начали подписывать кадровые документы электронно. Из затрат клиента ушли расходы на бумажное оформление, курьерскую и почтовую пересылку документов. Компания смогла сократить одного из офис-менеджеров, который отправлял, получал и архивировал кадровые документы.

Упростилась работа с документами. Теперь директор может подписывать кадровые документы в один клик, даже находясь на важных переговорах или в отпуске.

Реальная экономия: более 35 тыс. руб. в месяц.

Кейс 2. Производственная компания на ОСНО из Московской области сократила расходы в 9 раз: с 90 тысяч до 10 тысяч рублей в месяц

Проблема: Клиент работает на ОСНО, учёт ведёт единственный бухгалтер. Так как нынешняя ключевая ставка сильно повысила стоимость кредитов для бизнеса, компания решила сэкономить и взяла оборудование в лизинг. Нагрузка на штатного бухгалтера возросла вдвойне: раньше он не работал с лизингом, а теперь пришлось вести учёт лизингового имущества и лизинговых операций.

Срочно понадобился компетентный в этой сфере бухгалтер. Средняя зарплата такого специалиста в Московской области составляет 70 тыс. руб. Плюс ему нужно оборудовать рабочее место — мебель, компьютер, программы. Директор фирмы не был готов к таким разовым и ежемесячным расходам.

Решение:Главный бухгалтер и директор нашли компромисс — передать на аутсорсинг учёт лизинга.

Плюсы такого решения:

Стоимость 10 тысяч рублей. Ежемесячно клиент тратит в 9 раз меньше, чем у него бы ушло на штатного сотрудника.

Снизили трудозатраты. Удалось вернуть объём работы главного бухгалтера на прежний уровень.

Бухгалтер получил надёжного помощника, который полностью закрывает участок лизинговых операций и все связанные с ним вопросы.

Реальная экономия: разовые траты — около 100 тыс. руб. и ежемесячные расходы от 90 тыс. руб.

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Кейс 3. Селлер из Пензы избавился от ошибок автоматической бухгалтерии банка

Проблема: ИП на УСН продаёт товары через маркетплейсы. Он доверял ведение учёта и отчётность бухгалтерии обслуживающего банка. Сервис рассчитывал налог на основании доходов, зачисленных на счёт предпринимателя. Но такой подход противоречит требованиям закона и занижает налоговую базу. Доходом нужно считать сумму, уплаченную покупателем, до того, как маркетплейс удержал из неё стоимость своих услуг. ИП узнал о допущенных ошибках и нарушениях, только когда получил требование от налоговой.

Решение: ИП передал учёт и отчётность на аутсорсинг. Бухгалтер компании «Моё дело Бухобслуживание» запросил отчёты агента из личных кабинетов селлера и сформировал уточнённую декларацию по УСН и платёжные поручения на доплату налога и пени.

Плюсы такого решения:

Проблема клиента решилась оперативно.

Теперь учёт выручки от торговли на маркетплейсах ведётся корректно.

Клиент остался доволен таким решением и привёл на обслуживание нескольких друзей, которые ведут аналогичный бизнес.

Кейс 4. Организации из Краснодара срочно потребовалось восстановить учёт — практически без исходных данных

Проблема: У ООО не было своей учётной базы, а приходящий бухгалтер вёл учёт на своём ноутбуке. Случился форс-мажор, и бухгалтер не вернул документы и не передал учётную базу.

Решение: Бухгалтер «Моё Дело. Бухобслуживание» сформировал новую учётную базу. Он восстановил данные об остатках по счетам бухучёта на начало года по следующей схеме:

Остаток по расчётному счёту внесли на основании данных из банковской выписки. По запрошенным актам сверок с контрагентами восстановили дебиторскую и кредиторскую задолженности. По сверке с налоговой и сданным отчётам выяснили задолженность по расчётам с бюджетом. По данным в бухгалтерском балансе восстановили сведения по основным средствам. Информацию получили через функционал «Проверка контрагентов» продукта «Мое Дело Бюро».

Плюсы такого решения:

Профессионалы «Моё дело Бухобслуживание» быстро и качественно восстановили учёт клиента.

Компания оперативно получила новую базу.

Кейс 5. ИП из Краснодарского края избежал банкротства, риск которого получил из-за халатности родственника

Проблема:ИП зарегистрировался в Краснодарском крае в 2016 году. Документы на регистрацию помогал подавать близкий родственник. Планировали подать заявление на УСН «Доходы», но на этот режим предпринимателя не перевели. При этом ИП успешно работал, сдавал декларации по УСН и платил этот налог.

Проблема проявилась через 7 лет. ИП сменил место прописки на Москву, и столичные инспекторы тщательнее подошли к проверке налогового режима. Не получив декларацию по НДС, они заблокировали расчётные счета ИП.

Личное общение с инспектором ИФНС г. Москвы не помогло. У предпринимателя требовали предоставить уведомление о переходе на УСН с печатью ИФНС Краснодарского края или сдать декларации и уплатить налоги по общей системе. Тут и выяснилось, что заявление о начале применения УСН ИП при регистрации не подали. Возник риск банкротства, так как суммы налогов по ОСНО гораздо выше уплаченных по упрощёнке.

Решение: Предприниматель обратился в нашу компанию и приобрел тариф бухгалтерского обслуживания с дополнительной опцией юриста. Юрист изучил судебную практику и составил жалобу в ИФНС с описанием ситуации, приложил пакет документов.

На следующий день специалист правового отдела московской ИФНС сам связался с ИП и сообщил, что принято решение в пользу налогоплательщика. Его перевели на УСН, внесли информацию в карточку налогоплательщика и направили в банк решение о снятии блокировки с расчётного счёта.

Плюсы такого решения:

ИП не пришлось доплачивать налоги по основной системе и пересдавать отчётность.

ИП удалось избежать банкротства.

Выводы

При правильном подходе передача работы внештатным исполнителям может стать для главного бухгалтера эффективным инструментом, который поможет снизить нагрузку на отдел и затраты.

Одна голова — хорошо, а две — лучше. Не бойтесь обращаться за поддержкой к специалистам «Моё дело Бухобслуживание», даже когда ситуация кажется безвыходной. Оперативная помощь профессионалов часто помогает бизнесу в самых патовых, на первый взгляд, ситуациях.

Аутсорсинг «Моё дело Бухобслуживание» — это не просто ведение бухучёта. Это комплекс мер под разные задачи клиентов с гибким ценообразованием и большим выбором тарифных планов. Он подходит для комфортной работы, как при полной передаче бухгалтерии, так и для передачи отдельных участков.

Оставьте заявку на частичное бухгалтерское сопровождение «Моё дело Бухобслуживание» поможет разложить учёт по полочкам и высвободить время для стратегических задач и проектов Отправить

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