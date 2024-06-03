₽ Заказать рекламу
Моё дело
Бухгалтерский аутсорсинг

5 реальных кейсов: как главному бухгалтеру наладить работу, передав отдельные участки сторонним экспертам

Давно пора домой — к семье и к детям, а количество задач у бухгалтера беспощадно растёт. Оставить на завтра нельзя, дедлайны — ещё вчера. Пора искать новые решения. Одним из них может стать частичный аутсорсинг. Есть те, кто уже попробовали такой метод. Делимся кейсами.
5 реальных кейсов: как главному бухгалтеру наладить работу, передав отдельные участки сторонним экспертам
Иллюстрация: Моё дело

Когда главному бухгалтеру может потребоваться дополнительная помощь

Чаще всего за частичным аутсорсом обращаются, когда:

  • В компании появляется новое направление. К привычным обязанностям резко добавилась работа по новому участку, на котором штатные сотрудники раньше не работали. Нужно тратить больше времени и сил, а когда это закончится — непонятно: компетентных специалистов найти сложно.

  • Нужно разгрузить штатных работников. В любой бухгалтерии есть рутина, которая отнимает много времени и сил, но не требует знаний главного бухгалтера.

  • Снижают затраты. Объёмные участки удобно передавать на обработку внештатным специалистам — это сильно снизит трудозатраты.

  • Нужна компетенция в отрасли. Иногда сложно найти хорошего бухгалтера с нужным опытом и знаниями.

  • Хочется повысить эффективность за счёт технологий. Сервисы и программы помогают автоматизировать процессы и избавиться от рутины. Но внедрять их и обучать штатный персонал дорого. 

Как передача рутины внештатным исполнителям помогает выстроить эффективную работу

Есть главные бухгалтеры, которые уже успели оценить удобство и выгоду частичного аутсорсинга от компании «Моё дело». Читайте пять успешных кейсов.

Кейс 1. IT-компания из Санкт-Петербурга с дистанционными сотрудниками избавилась от проблем с организацией работы кадрового отдела

Проблема: В компании были явные сложности с организацией работы кадровой службы — за два месяца сменилось три специалиста по кадрам. Из-за этого не получалось наладить нормальную работу с документами. Их регулярно теряли, а новые специалисты постоянно тратили время на попытки разобраться в том, что оставили их предшественники.

Решение: Главный бухгалтер передал на аутсорсинг ведение кадрового делопроизводства и расчёт заработной платы, а после решил перевести кадровый документооборот в КЭДО.

Плюсы такого решения:

  • Учтены все требования главного бухгалтера. За клиентом закрепили бухгалтера по зарплате и специалиста по кадрам, которые строят работу с учётом его потребностей и задач. 

  • За неделю внедрили КЭДО и сократили расходы. Сотрудники компании начали подписывать кадровые документы электронно. Из затрат клиента ушли расходы на бумажное оформление, курьерскую и почтовую пересылку документов. Компания смогла сократить одного из офис-менеджеров, который отправлял, получал и архивировал кадровые документы. 

  • Упростилась работа с документами. Теперь директор может подписывать кадровые документы в один клик, даже находясь на важных переговорах или в отпуске. 

Реальная экономия: более 35 тыс. руб. в месяц.

Кейс 2. Производственная компания на ОСНО из Московской области сократила расходы в 9 раз: с 90 тысяч до 10 тысяч рублей в месяц 

Проблема: Клиент работает на ОСНО, учёт ведёт единственный бухгалтер. Так как нынешняя ключевая ставка сильно повысила стоимость кредитов для бизнеса, компания решила сэкономить и взяла оборудование в лизинг. Нагрузка на штатного бухгалтера возросла вдвойне: раньше он не работал с лизингом, а теперь пришлось вести учёт лизингового имущества и лизинговых операций. 

Срочно понадобился компетентный в этой сфере бухгалтер. Средняя зарплата такого специалиста в Московской области составляет 70 тыс. руб. Плюс ему нужно оборудовать рабочее место — мебель, компьютер, программы. Директор фирмы не был готов к таким разовым и ежемесячным расходам.

Решение:Главный бухгалтер и директор нашли компромисс — передать на аутсорсинг учёт лизинга. 

Плюсы такого решения:

  • Стоимость 10 тысяч рублей. Ежемесячно клиент тратит в 9 раз меньше, чем у него бы ушло на штатного сотрудника. 

  • Снизили трудозатраты. Удалось вернуть объём работы главного бухгалтера на прежний уровень. 

  • Бухгалтер получил надёжного помощника, который полностью закрывает участок лизинговых операций и все связанные с ним вопросы.

Реальная экономия: разовые траты — около 100 тыс. руб. и ежемесячные расходы от 90 тыс. руб.

Оставьте заявку на частичное бухгалтерское сопровождение

«Моё дело Бухобслуживание» поможет разложить учёт по полочкам и высвободить время для стратегических задач и проектов

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Кейс 3. Селлер из Пензы избавился от ошибок автоматической бухгалтерии банка

Проблема: ИП на УСН продаёт товары через маркетплейсы. Он доверял ведение учёта и отчётность бухгалтерии обслуживающего банка. Сервис рассчитывал налог на основании доходов, зачисленных на счёт предпринимателя. Но такой подход противоречит требованиям закона и занижает налоговую базу. Доходом нужно считать сумму, уплаченную покупателем, до того, как маркетплейс удержал из неё стоимость своих услуг. ИП узнал о допущенных ошибках и нарушениях, только когда получил требование от налоговой.

Решение: ИП передал учёт и отчётность на аутсорсинг. Бухгалтер компании «Моё дело Бухобслуживание» запросил отчёты агента из личных кабинетов селлера и сформировал уточнённую декларацию по УСН и платёжные поручения на доплату налога и пени. 

Плюсы такого решения:

  • Проблема клиента решилась оперативно.

  • Теперь учёт выручки от торговли на маркетплейсах ведётся корректно.

Клиент остался доволен таким решением и привёл на обслуживание нескольких друзей, которые ведут аналогичный бизнес.

Кейс 4. Организации из Краснодара срочно потребовалось восстановить учёт — практически без исходных данных

Проблема: У ООО не было своей учётной базы, а приходящий бухгалтер вёл учёт на своём ноутбуке. Случился форс-мажор, и бухгалтер не вернул документы и не передал учётную базу.

Решение: Бухгалтер «Моё Дело. Бухобслуживание» сформировал новую учётную базу. Он восстановил данные об остатках по счетам бухучёта на начало года по следующей схеме:

  1. Остаток по расчётному счёту внесли на основании данных из банковской выписки.

  2. По запрошенным актам сверок с контрагентами восстановили дебиторскую и кредиторскую задолженности.

  3. По сверке с налоговой и сданным отчётам выяснили задолженность по расчётам с бюджетом.

  4. По данным в бухгалтерском балансе восстановили сведения по основным средствам. Информацию получили через функционал «Проверка контрагентов» продукта «Мое Дело Бюро».

Плюсы такого решения:

Кейс 5. ИП из Краснодарского края избежал банкротства, риск которого получил из-за халатности родственника

Проблема:ИП зарегистрировался в Краснодарском крае в 2016 году. Документы на регистрацию помогал подавать близкий родственник. Планировали подать заявление на УСН «Доходы», но на этот режим предпринимателя не перевели. При этом ИП успешно работал, сдавал декларации по УСН и платил этот налог.

Проблема проявилась через 7 лет. ИП сменил место прописки на Москву, и столичные инспекторы тщательнее подошли к проверке налогового режима. Не получив декларацию по НДС, они заблокировали расчётные счета ИП.

Личное общение с инспектором ИФНС г. Москвы не помогло. У предпринимателя требовали предоставить уведомление о переходе на УСН с печатью ИФНС Краснодарского края или сдать декларации и уплатить налоги по общей системе. Тут и выяснилось, что заявление о начале применения УСН ИП при регистрации не подали. Возник риск банкротства, так как суммы налогов по ОСНО гораздо выше уплаченных по упрощёнке.

Решение: Предприниматель обратился в нашу компанию и приобрел тариф бухгалтерского обслуживания с дополнительной опцией юриста. Юрист изучил судебную практику и составил жалобу в ИФНС с описанием ситуации, приложил пакет документов.

На следующий день специалист правового отдела московской ИФНС сам связался с ИП и сообщил, что принято решение в пользу налогоплательщика. Его перевели на УСН, внесли информацию в карточку налогоплательщика и направили в банк решение о снятии блокировки с расчётного счёта.

Плюсы такого решения:

  • ИП не пришлось доплачивать налоги по основной системе и пересдавать отчётность.

  • ИП удалось избежать банкротства.

Выводы

  • При правильном подходе передача работы внештатным исполнителям может стать для главного бухгалтера эффективным инструментом, который поможет снизить нагрузку на отдел и затраты.

  • Одна голова — хорошо, а две — лучше. Не бойтесь обращаться за поддержкой к специалистам «Моё дело Бухобслуживание», даже когда ситуация кажется безвыходной. Оперативная помощь профессионалов часто помогает бизнесу в самых патовых, на первый взгляд, ситуациях.

  • Аутсорсинг «Моё дело Бухобслуживание» — это не просто ведение бухучёта. Это комплекс мер под разные задачи клиентов с гибким ценообразованием и большим выбором тарифных планов. Он подходит для комфортной работы, как при полной передаче бухгалтерии, так и для передачи отдельных участков.

Оставьте заявку на частичное бухгалтерское сопровождение

«Моё дело Бухобслуживание» поможет разложить учёт по полочкам и высвободить время для стратегических задач и проектов

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KPrKb

Начать дискуссию

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Право

Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода

Каждый гражданин, пострадавший от незаконного уголовного преследования, имеет право на возмещение как имущественного, так и морального вреда. Но легко ли такую компенсацию получить и что для этого необходимо? Разбираемся с законом и судебной практикой.

Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Пользователи интернета

«Додо Пицца» будет судится с Telegram

Компания «Додо Пицца» хочет забрать телеграм-канал под названием Dodo Pizza, а также изменить условия использования мессенджера, чтобы юзеры не могли устанавливать в качестве ников названия известных брендов.

Уведомление по ЕНП

Налоговики хотят пояснения от компаний, которые не сдают ЕНП-уведомления. Опрос

При начислении и выплате зарплаты организации должны сдавать уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Кадры

Глава РАН: проблема кадров связана с ЕГЭ и школьной подготовкой

Школьники и преподаватели все больше ориентированы на то, как подготовиться к ЕГЭ. Но пока что действующая система образования не использовала все механизмы, поэтому отменять единый экзамен было бы преждевременным решением.

2
Платформа ОФД
Страховые взносы и ПСН

Как ИП уменьшить патент на страховые взносы в 2024 году

В 2024 году ИП, которые работают на патенте (ПСН), как и прежде, могут уменьшать его стоимость на страховые взносы. Рассказываем, по каким правилам производится уменьшение.

Как ИП уменьшить патент на страховые взносы в 2024 году
Управление финансами

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

В последние годы многие компании сталкиваются с трудностями в бизнесе, связанными с потерей покупательской способности клиентов и увеличением цен от поставщиков. Экономическая нестабильность, включая эти факторы, может серьезно угрожать прибыльности предприятия.

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Налоги, взносы, пошлины

Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс

Какой порядок расчета пени по налогам применяется в 2024 году и на какую ставку рефинансирования ориентироваться налогоплательщику, рассказываем в мини-курсе.

Как считают пени по налогам в 2024 году. Мини-курс
ТРИО
Бухгалтерские программы

Основные справочники в ERP-системах: настройка перед стартом как залог успеха

Планирование — неотъемлемая часть любого успешного проекта, и когда речь идет о внедрении ERP-систем (Enterprise Resource Planning или планирование ресурсов предприятия), важность этой фазы трудно переоценить.

Основные справочники в ERP-системах: настройка перед стартом как залог успеха
Кадровый учет

Как оформить совмещение должностей в 2024 году: образцы документов

Совмещение должностей спасает рабочие процессы, когда сотрудники разбегаются по отпускам, помогает компании пережить сложные времена, когда приходится экономить, а рабочих рук не хватает. Как правильно его оформить?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДФЛ

Выплаты директору компании облагаются НДФЛ в РФ, даже если он работает за границей

Выплаты от источников в РФ облагаются НДФЛ в РФ по ставке 13% (15%) для резидентов и 30% для нерезидентов.

Банки

Банки просят ЦБ настроить прием карт «Мир» в иностранных магазинах

Для расчетов в иностранных интернет-магазинах бизнес обращается к платежным брокерам. Это хотят изменить и предоставить зарубежным компаниям стать платежными агрегаторами, чтобы принимать карты «Мир».

Клерк
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Сегодня последний день записи на первый летний поток

Набираем первый летний поток-2024 на курсы повышения квалификации и переподготовки с максимальными скидками, чтобы вы не ограничивали траты на отпуск и получили полезные знания. Сегодня последний день, когда можно записаться на поток!

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Сегодня последний день записи на первый летний поток
2

Разборы законов

1 307
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Сегодня последний день записи на первый летний поток

Набираем первый летний поток-2024 на профкурсы. Успейте записаться до 3 июня, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

С 30 июня — новые правила по налоговым отсрочкам и рассрочкам

ФНС уточнила правила получения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по налогам и страховым взносам.

Моё дело
Бухгалтерский аутсорсинг

5 реальных кейсов: как главному бухгалтеру наладить работу, передав отдельные участки сторонним экспертам

Давно пора домой — к семье и к детям, а количество задач у бухгалтера беспощадно растёт. Оставить на завтра нельзя, дедлайны — ещё вчера. Пора искать новые решения. Одним из них может стать частичный аутсорсинг. Есть те, кто уже попробовали такой метод. Делимся кейсами.

5 реальных кейсов: как главному бухгалтеру наладить работу, передав отдельные участки сторонним экспертам
Инвестиции

Минфин может отменить НДС для инвестиционных платформ

Клиентам инвестиционных платформ больше не понадобится самостоятельно формировать реестры и сдавать декларации в отношении процентных доходов.

Налоговый агент по НДС

Агентский НДС можно взять на вычет

При приобретении товаров, работ, услуг у иностранной компании, когда местом реализации считается РФ, российская компания-покупатель платит НДС как налоговый агент.

Трудовые отношения

Запретят срочные трудовые договоры с руководителями подразделений

Сейчас по ст. 59 ТК по соглашению сторон можно заключать срочные трудовые договоры с руководителями. Но не сказано, с какими именно. Этот момент уточнят: будет прописано, что срочный договор возможен с руководителем организации.

1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Общество

Власти повысили безопасность туристов

Правительство определит виды и категории сложности туристских маршрутов, требующих сопровождения аттестованным инструктором-проводником.

7

Интересные материалы

УСН

Как при УСН учитывать прощенный долг

Кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами), списанная в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, включается в состав внереализационных доходов.