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ИП на ОСНО: как учитывать доходы и расходы

Предприниматель на ОСНО должен правильно вести КУДиР — книгу учёта доходов и расходов. На основании этих данных ИП будет рассчитывать все налоги, взносы и вычеты: если вести книгу неправильно, возможны проблемы с налоговой. Рассказываем, что сделать, чтобы не ошибиться.
ИП на ОСНО: как учитывать доходы и расходы
Иллюстрация: Моё дело

Доходы и расходы от предпринимательской деятельности на ОСНО учитывают в соответствии с Порядком в КУДиР, которую ведут по форме. И порядок, и форма утверждены приказом Минфина № 86н, МНС России № БГ-3-04/430. Доходы и расходы регистрируют в книге в момент их совершения на основании первичных учетных документов

В отдельной статье «Моего дела» рассказали, в каком порядке ИП оформлять первичные документы.

Если ИП нужно, он может сделать книгу другой формы, добавить свои показатели или убрать ненужные — но это придётся согласовать с налоговой.

Каждый год книгу заверяют в налоговой инспекции: бумажную — до начала ведения, электронную — по окончании налогового периода (года). За нарушение порядка заверения книги по закону отвечать не придётся, но лучше его не нарушать.

Доходы и расходы в КУДиР учитывают в рублях. Иностранную валюту пересчитывают в рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на дату фактического получения дохода. Ею считается дата зачисления платежа на транзитный валютный счет предпринимателя.

Особенности учета доходов

В разделе 1 указывают все доходы от продаж, в том числе — стоимость безвозмездно полученного имущества. Указывают сумму без уменьшения на вычеты и без сумм НДС, предъявленных предпринимателем покупателям товаров, работ и услуг. Стоимость проданных товаров (работ, услуг) отражайте с учетом затрат на приобретение, выполнение, оказание и реализацию. 

Если вы получили доход до выполнения обязательств. В законе нет чёткого указания, когда нужно его учесть. Если вы получили деньги за ещё непоставленные товары, невыполненные работы или неоказанные услуги, вы можете зарегистрировать их или на дату получения, или на дату выполнения обязательств.

Целесообразно приписывать даты такого дохода к датам расходам. Это основной принцип налгообложения: соответствие методов учета доходов и расходов. Если налоговый инспектор решит с особым тщанием проверить ваш учёт, апелляция к этому принципу будет крепким аргументом.

Минфин России в письме № 03-04-05/12180 рекомендует учитывать доходы на дату фактического получения денег. Работает рекомендация и для авансов, и для постоплат.

Выбранный вариант учета целесообразно закрепить в учетной политике для целей налогообложения.

Деньги за продажу имущества, которое использовали для бизнеса, включите в доход. Учитывайте их на дату получения денег.

Доходом от продажи ОС и НМА считается разница между ценой реализации и остаточной стоимостью.

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Особенности учета расходов

Учесть можно расходы, которые непосредственно связаны с получением доходов от предпринимательской деятельности. Они входят в состав профессионального вычета (п. 1 ст. 221 Налогового кодекса РФ).

Состав расходов ИП определяет сам в порядке, аналогичном тому, что установлен в гл. 25 Налогового кодекса РФ.

Порядком ведения КУДиР предусмотрены расходы:

  • материальные (раздел IV),

  • расходы на оплату труда (раздел V),

  • амортизационные отчисления (разделы VI-X (с учетом пп. 4 п. 15 Порядка),

  • прочие (раздел XI).

Как и с доходами, чётких указаний по дате учёта здесь нет. Целесообразно указывать их после осуществления (т.е. после отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг) и оплаты. Если при этом выгода от расходов неочевидна или доход от них отложен, учитывать их лучше после получения дохода от реализации.

Но не обязательно действовать. ИП может выбрать метод учета самостоятельно, закрепить его в учётной политике и указать его в документах для налоговой — КУДиР и декларации по окончании налогового периода.

Если у ИП нет документов по его расходам, он может применить профессиональный вычет с неподтвержденных расходов. Это 20% процентов от общей суммы доходов, полученных от ведения предпринимательской деятельности. При этом ИП не должен объяснять причину отсутствия у него подтверждающих документов или доказывать наличие расходов есть. Основание — абз. 4 п. 1 ст. 221 Налогового кодекса РФ.

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