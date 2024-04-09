ИП на ОСНО: полный гайд по расчёту и уплате НДФЛ

Разбираем, что важно знать ИП и его бухгалтеру при расчёте налога НДФЛ и какие тонкости необходимо учесть. Подробно разбираем работу с основной налоговой базой и показываем, как работать с дополнительными налоговыми базами. Учли даже нюансы, важные для держателей ценных бумаг — читайте, чтобы узнать, как с этим работать.

С чего платят НДФЛ — и на каких основаниях его рассчитывать

НДФЛ облагается огромное количество видов дохода. По одним ИП платит за себя сам, а по другим за него платят налоговые агенты, и при этом всё должно быть учтено.

По ст. 212 НК РФ нужно рассчитывать и платить налоги:

По предпринимательским доходам. Здесь важно правильно учесть все доходы и расходы. Для этого используют книгу учёта. Она ведётся по форме, приведённой в порядке, утв. приказом Минфина России № 86н, МНС России № БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 г.

По доходам вне предпринимательства (по которым налог надо платить самостоятельно). Например, если ИП продал свою машину.

По доходам, по которым у ИП были налоговые агенты. Например, если ИП подрабатывал в чужой компании, по его доходу должны были рассчитать и заплатить НДФЛ. Эти данные ему тоже нужно учесть.

Не облагаемые НДФЛ доходы указаны в ст. 217 НК РФ.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду дохода.

Какими вообще бывают ставки НДФЛ и когда они применяются

«Твёрдая» ставка 13% применяется при получении:

денег с продажи личного имущества, которое не использовали для бизнеса (исключение — ценные бумаги);

имущества в дар (исключение — ценные бумаги);

выплат по страхованию и пенсионному обеспечению.

Прогрессивная ставка 13–15% применяется при получении:

доходов от бизнеса;

выплат по трудовым и гражданско-правовым договорам;

внерабочего дохода, который ИП получает как физик и который не включён в другие списки, пример — сдача квартиры в аренду.

13% облагаются доходы до 5 млн рублей. 15% облагаются доходы, превышающие 5 млн рублей.

«Твёрдая» ставка 30% применяется при получении доходов по ценным бумагам российских организаций. Основание — п. 6 ст. 224 НК РФ.

«Твёрдая» ставка 35% применяется только резидентами РФ при получении доходов от использования кредитных средств. Основание — п. 2 ст. 224 НК РФ.

Мы подготовили подробные материалы в системе «Мое дело Бюро» о том, какие ставки применять к доходам ИП: 13 процентов (включая комбинированную ставку 13/15 процентов);

30 процентов;

35 процентов.

1. Считаем базу по «твёрдым» 13%

Здесь мы подсчитываем все доходы, которые облагаются лишь по ставке 13 процентов.

Налоговую базу можно уменьшить на:

вычет при продаже имущества;

вычет на строительство и покупку жилья;

вычет на погашение процентов по кредиту на строительство и покупку жилья;

социальные вычеты.

Эти вычеты, кроме первого, применяются в «твёрдых» 13%, если для них не хватило налоговой базы по «прогрессивным» 13–15%.

Базу определяем при каждой выплате дохода, а не нарастающим итогом.

К ней просто применяем ставку 13 процентов, без сложных правил.

2. Считаем базу по 13–15%

Здесь мы подсчитываем основную часть доходов. Они делятся на:

Основная база зависит от доходов от бизнеса по ОСНО и остальных доходов, кроме указанных в подпунктах 1–8, упомянутых выше. Эти доходы нужно просто сложить.

Налоговую базу можно уменьшить на:

стандартные налоговые вычеты;

профессиональных вычетов (обычно это расходы на бизнес);

социальные вычеты;

имущественные вычеты.

Дополнительная база считается по операциям с ценными бумагами, доходам от долевого участия в бизнесе, выигрышам в лотерею и другим доходам, указанных в пп. 1–8 п. 2.1 ст. 210 НК РФ.

Те вычеты, которые мы указали выше, к дополнительным базам не применяются — но применяются другие. Например, указанные в пунктах 2.3 и 3.1 ст. 210 НК РФ.

Каждая база, к которой применяется ставка 13–15%, формируется отдельно.

Применяем ставку. Для этого нужно сложить доход со всех баз. Он формируется нарастающим итогом.

К сумме в 5 млн рублей применяют ставка 13%. Если сумма баз выше, к тому, что больше 5 млн, применяют ставку 15%.

Исключение — налоговая база по доходам в виде дивидендов сравнивается с лимитом отдельно в силу прямой нормы. Там свои правила, они подробно прописаны в п. 3 ст. 214 НК РФ.

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3. Считаем базу по 30 и 35%

Здесь всё совсем просто.

Уменьшать базу вычетами нельзя, формируется она нарастающим итогом. Поэтому просто подсчитываем доходы отдельно по 30 и 35 процентам и применяем к ним соответствующие ставки.

Нюансы уменьшения НДФЛ

Имущественный вычет. Применить его можно только к имуществу, которое не использовали для бизнеса.

Исключение — жилые дома, квартиры и комнаты, а также транспортные средства, если их продали после исключения из ЕГРИП. Это относится ко всему имуществу, независимо от даты приобретения.

Торговый сбор. ИП может уменьшить сумму налога, рассчитанную по ставке в 13–15%, если он уплатил торговый сбор в бюджет региона, в который зачисляет НДФЛ.

Сбор в первую очередь вычитается из налога, и только затем из налога к уплате вычитают авансовые платежи. Сбор в части, превышающей налог, вернуть нельзя.

Уплаченный налог по ПСН. Если ИП потерял право на ПСН, то в оплаченном периоде он может уменьшить сумму НДФЛ на налог, уплаченный при спецрежиме.

Зачет налогов, уплаченных в другом государстве. В счёт НДФЛ можно зачесть налоги, уплаченные за пределами России с доходов, полученных в другой стране. Основание и порядок расчёта приведены в п. 2–4 ст. 232 НК РФ.

Платим НДФЛ

ИП на ОСНО платят НДФЛ авансами, которые он считает самостоятельно (с доходов от ведения предпринимательской деятельности), и налогом по итогам года. В конце года ИП корректирует налоговые обязательства в декларации по форме 3-НДФЛ. Образец прикрепляем.

Форма в обновленном варианте применяется с отчёта за 2023 год.

Авансы рассчитывают с учётом ранних сумм платежей. Авансы рассчитывают нарастающим итогом — и доплачивать нужно только недостающую сумму.

Авансы платят с доходов от ведения предпринимательской деятельности:

за I квартал — до 25 апреля;

за полугодие — до 25 июля;

за девять месяцев — до 25 октября.

Если к очередному авансу база превысит 5 млн рублей, нужно отчитаться отдельными уведомлениями об исчисленных суммах налога:

по налогу на сумму до 650 тысяч рублей (13% от 5 млн)

и по налогу сверх этой суммы.

В первом уведомлении указать КБК 182 1 01 02020 01 1000 110, во втором — 182 1 01 02080 01 1000 110.

НДФЛ платят в составе ЕНП. При уплате авансов уведомления об исчисленных суммах подают только по доходам от ведения деятельности ИП.

В уведомлениях в поле «Код отчетного (налогового) периода / номер месяца (квартала)» нужно указывать коды: 21/04 — для I квартала, 31/04 — для полугодия, 33/04 — для 9 месяцев.

О механизме единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) мы тоже подготовили отдельный материал. Об оформлении и сроках сдачи уведомлений об исчисленных суммах налога см. таблицу.

Штрафов за просрочку оплаты нет — только пени.

По итогам года ИП заполняет 3-НДФЛ и оплачивает остаток налога. От суммы рассчитанного налога нужно отнять уплаченные авансы, все вычеты и НДФЛ, удержанный агентами — и вы получите итоговую сумму налога к уплате.

Если по итогам окажется, что вы переплатили, то переплаченные деньги можно вернуть. Для этого ИП нужно заполнить и подать в ИФНС приложение к разделу 1 формы 3-НДФЛ «Заявление о распоряжении путем возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета».

Также переплату можно зачесть в счет уплаты иных платежей в следующих периодах.

Право на возврат и зачёт переплаты действует 3 года с момента переплаты.

Налог по итогам года платят не позднее 15 июля в году, следующим за отчётным.

Декларацию 3-НДФЛ представляют раньше, чем платят налог, поэтому уведомление об исчисленных суммах за год ИП не подает.

Как платят налог при утрате статуса ИП

Обязанности остаются теми же. Утрата статуса — не повод не платить налог. При утрате статуса бывший ИП оформляет всё те же документы и всё так же платит налог за свою деятельность.

Если бизнес прогорел и денег нет, то гражданин может подать заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога. Подают его в УФНС по месту жительства или Межрегиональную инспекция ФНС по управлению долгом.

Форма указана в приложении № 1 к Порядку, утв. приказом ФНС России № ЕД-7-8/1134 от 30 ноября 2022 г. Основание — ст. 64 НК РФ.

Чтобы гарантировать уплату налога, нужна банковская гарантия, поручительство или залог. Это — требование ст. 74.1 НК РФ.

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