ИП на ОСНО: полный гайд по расчёту и уплате НДФЛ

С чего платят НДФЛ — и на каких основаниях его рассчитывать
НДФЛ облагается огромное количество видов дохода. По одним ИП платит за себя сам, а по другим за него платят налоговые агенты, и при этом всё должно быть учтено.
По ст. 212 НК РФ нужно рассчитывать и платить налоги:
По предпринимательским доходам. Здесь важно правильно учесть все доходы и расходы. Для этого используют книгу учёта. Она ведётся по форме, приведённой в порядке, утв. приказом Минфина России № 86н, МНС России № БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 г.
По доходам вне предпринимательства (по которым налог надо платить самостоятельно).Например, если ИП продал свою машину.
По доходам, по которым у ИП были налоговые агенты. Например, если ИП подрабатывал в чужой компании, по его доходу должны были рассчитать и заплатить НДФЛ. Эти данные ему тоже нужно учесть.
Не облагаемые НДФЛ доходы указаны в ст. 217 НК РФ.
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду дохода.
Какими вообще бывают ставки НДФЛ и когда они применяются
«Твёрдая» ставка 13% применяется при получении:
денег с продажи личного имущества, которое не использовали для бизнеса (исключение — ценные бумаги);
имущества в дар (исключение — ценные бумаги);
выплат по страхованию и пенсионному обеспечению.
Прогрессивная ставка 13–15% применяется при получении:
доходов от бизнеса;
выплат по трудовым и гражданско-правовым договорам;
внерабочего дохода, который ИП получает как физик и который не включён в другие списки, пример — сдача квартиры в аренду.
13% облагаются доходы до 5 млн рублей. 15% облагаются доходы, превышающие 5 млн рублей.
«Твёрдая» ставка 30% применяется при получении доходов по ценным бумагам российских организаций. Основание — п. 6 ст. 224 НК РФ.
«Твёрдая» ставка 35% применяется только резидентами РФ при получении доходов от использования кредитных средств. Основание — п. 2 ст. 224 НК РФ.
Мы подготовили подробные материалы в системе «Мое дело Бюро» о том, какие ставки применять к доходам ИП:
13 процентов (включая комбинированную ставку 13/15 процентов);
1. Считаем базу по «твёрдым» 13%
Здесь мы подсчитываем все доходы, которые облагаются лишь по ставке 13 процентов.
Налоговую базу можно уменьшить на:
вычет при продаже имущества;
вычет на строительство и покупку жилья;
вычет на погашение процентов по кредиту на строительство и покупку жилья;
социальные вычеты.
Эти вычеты, кроме первого, применяются в «твёрдых» 13%, если для них не хватило налоговой базы по «прогрессивным» 13–15%.
Базу определяем при каждой выплате дохода, а не нарастающим итогом.
К ней просто применяем ставку 13 процентов, без сложных правил.
2. Считаем базу по 13–15%
Здесь мы подсчитываем основную часть доходов. Они делятся на:
основную налоговую базу, указанную пп. 9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ.
дополнительную налоговую базу, указанную в пп. 1–8 п. 2.1 ст. 210 НК РФ.
Основная база зависит от доходов от бизнеса по ОСНО и остальных доходов, кроме указанных в подпунктах 1–8, упомянутых выше. Эти доходы нужно просто сложить.
Налоговую базу можно уменьшить на:
стандартные налоговые вычеты;
профессиональных вычетов (обычно это расходы на бизнес);
социальные вычеты;
имущественные вычеты.
Дополнительная база считается по операциям с ценными бумагами, доходам от долевого участия в бизнесе, выигрышам в лотерею и другим доходам, указанных в пп. 1–8 п. 2.1 ст. 210 НК РФ.
Те вычеты, которые мы указали выше, к дополнительным базам не применяются — но применяются другие. Например, указанные в пунктах 2.3 и 3.1 ст. 210 НК РФ.
Каждая база, к которой применяется ставка 13–15%, формируется отдельно.
Применяем ставку. Для этого нужно сложить доход со всех баз. Он формируется нарастающим итогом.
К сумме в 5 млн рублей применяют ставка 13%. Если сумма баз выше, к тому, что больше 5 млн, применяют ставку 15%.
Исключение — налоговая база по доходам в виде дивидендов сравнивается с лимитом отдельно в силу прямой нормы. Там свои правила, они подробно прописаны в п. 3 ст. 214 НК РФ.
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3. Считаем базу по 30 и 35%
Здесь всё совсем просто.
Уменьшать базу вычетами нельзя, формируется она нарастающим итогом. Поэтому просто подсчитываем доходы отдельно по 30 и 35 процентам и применяем к ним соответствующие ставки.
Нюансы уменьшения НДФЛ
Имущественный вычет. Применить его можно только к имуществу, которое не использовали для бизнеса.
Исключение — жилые дома, квартиры и комнаты, а также транспортные средства, если их продали после исключения из ЕГРИП. Это относится ко всему имуществу, независимо от даты приобретения.
Торговый сбор. ИП может уменьшить сумму налога, рассчитанную по ставке в 13–15%, если он уплатил торговый сбор в бюджет региона, в который зачисляет НДФЛ.
Сбор в первую очередь вычитается из налога, и только затем из налога к уплате вычитают авансовые платежи. Сбор в части, превышающей налог, вернуть нельзя.
Уплаченный налог по ПСН. Если ИП потерял право на ПСН, то в оплаченном периоде он может уменьшить сумму НДФЛ на налог, уплаченный при спецрежиме.
Зачет налогов, уплаченных в другом государстве. В счёт НДФЛ можно зачесть налоги, уплаченные за пределами России с доходов, полученных в другой стране. Основание и порядок расчёта приведены в п. 2–4 ст. 232 НК РФ.
Платим НДФЛ
ИП на ОСНО платят НДФЛ авансами, которые он считает самостоятельно (с доходов от ведения предпринимательской деятельности), и налогом по итогам года. В конце года ИП корректирует налоговые обязательства в декларации по форме 3-НДФЛ. Образец прикрепляем.
Форма в обновленном варианте применяется с отчёта за 2023 год.
Авансы рассчитывают с учётом ранних сумм платежей. Авансы рассчитывают нарастающим итогом — и доплачивать нужно только недостающую сумму.
Авансы платят с доходов от ведения предпринимательской деятельности:
за I квартал — до 25 апреля;
за полугодие — до 25 июля;
за девять месяцев — до 25 октября.
Если к очередному авансу база превысит 5 млн рублей, нужно отчитаться отдельными уведомлениями об исчисленных суммах налога:
по налогу на сумму до 650 тысяч рублей (13% от 5 млн)
и по налогу сверх этой суммы.
В первом уведомлении указать КБК 182 1 01 02020 01 1000 110, во втором — 182 1 01 02080 01 1000 110.
НДФЛ платят в составе ЕНП. При уплате авансов уведомления об исчисленных суммах подают только по доходам от ведения деятельности ИП.
В уведомлениях в поле «Код отчетного (налогового) периода / номер месяца (квартала)» нужно указывать коды: 21/04 — для I квартала, 31/04 — для полугодия, 33/04 — для 9 месяцев.
О механизме единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) мы тоже подготовили отдельный материал. Об оформлении и сроках сдачи уведомлений об исчисленных суммах налога см. таблицу.
Штрафов за просрочку оплаты нет — только пени.
По итогам года ИП заполняет 3-НДФЛ и оплачивает остаток налога. От суммы рассчитанного налога нужно отнять уплаченные авансы, все вычеты и НДФЛ, удержанный агентами — и вы получите итоговую сумму налога к уплате.
Если по итогам окажется, что вы переплатили, то переплаченные деньги можно вернуть. Для этого ИП нужно заполнить и подать в ИФНС приложение к разделу 1 формы 3-НДФЛ «Заявление о распоряжении путем возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета».
Также переплату можно зачесть в счет уплаты иных платежей в следующих периодах.
Право на возврат и зачёт переплаты действует 3 года с момента переплаты.
Налог по итогам года платят не позднее 15 июля в году, следующим за отчётным.
Декларацию 3-НДФЛ представляют раньше, чем платят налог, поэтому уведомление об исчисленных суммах за год ИП не подает.
Как платят налог при утрате статуса ИП
Обязанности остаются теми же. Утрата статуса — не повод не платить налог. При утрате статуса бывший ИП оформляет всё те же документы и всё так же платит налог за свою деятельность.
Если бизнес прогорел и денег нет, то гражданин может подать заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога. Подают его в УФНС по месту жительства или Межрегиональную инспекция ФНС по управлению долгом.
Форма указана в приложении № 1 к Порядку, утв. приказом ФНС России № ЕД-7-8/1134 от 30 ноября 2022 г. Основание — ст. 64 НК РФ.
Чтобы гарантировать уплату налога, нужна банковская гарантия, поручительство или залог. Это — требование ст. 74.1 НК РФ.
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