Моё дело
Индивидуальный предприниматель

ИП на ОСНО: полный гайд по расчёту и уплате НДФЛ

Разбираем, что важно знать ИП и его бухгалтеру при расчёте налога НДФЛ и какие тонкости необходимо учесть. Подробно разбираем работу с основной налоговой базой и показываем, как работать с дополнительными налоговыми базами. Учли даже нюансы, важные для держателей ценных бумаг — читайте, чтобы узнать, как с этим работать.
42 14
ИП на ОСНО: полный гайд по расчёту и уплате НДФЛ
Иллюстрация: Моё дело

С чего платят НДФЛ — и на каких основаниях его рассчитывать

НДФЛ облагается огромное количество видов дохода. По одним ИП платит за себя сам, а по другим за него платят налоговые агенты, и при этом всё должно быть учтено.

По ст. 212 НК РФ нужно рассчитывать и платить налоги:

  • По предпринимательским доходам. Здесь важно правильно учесть все доходы и расходы. Для этого используют книгу учёта. Она ведётся по форме, приведённой в порядке, утв. приказом Минфина России № 86н, МНС России № БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 г.

  • По доходам вне предпринимательства (по которым налог надо платить самостоятельно).Например, если ИП продал свою машину.

  • По доходам, по которым у ИП были налоговые агенты. Например, если ИП подрабатывал в чужой компании, по его доходу должны были рассчитать и заплатить НДФЛ. Эти данные ему тоже нужно учесть.

Не облагаемые НДФЛ доходы указаны в ст. 217 НК РФ.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду дохода.

Какими вообще бывают ставки НДФЛ и когда они применяются

«Твёрдая» ставка 13% применяется при получении:

  • денег с продажи личного имущества, которое не использовали для бизнеса (исключение — ценные бумаги); 

  • имущества в дар (исключение — ценные бумаги);

  • выплат по страхованию и пенсионному обеспечению.

Прогрессивная ставка 13–15% применяется при получении:

  • доходов от бизнеса;

  • выплат по трудовым и гражданско-правовым договорам;

  • внерабочего дохода, который ИП получает как физик и который не включён в другие списки, пример — сдача квартиры в аренду.

13% облагаются доходы до 5 млн рублей. 15% облагаются доходы, превышающие 5 млн рублей.

«Твёрдая» ставка 30% применяется при получении доходов по ценным бумагам российских организаций. Основание — п. 6 ст. 224 НК РФ.

«Твёрдая» ставка 35% применяется только резидентами РФ при получении доходов от использования кредитных средств. Основание — п. 2 ст. 224 НК РФ.

Мы подготовили подробные материалы в системе «Мое дело Бюро» о том, какие ставки применять к доходам ИП:

1. Считаем базу по «твёрдым» 13%

Здесь мы подсчитываем все доходы, которые облагаются лишь по ставке 13 процентов.

Налоговую базу можно уменьшить на:

  • вычет при продаже имущества;

  • вычет на строительство и покупку жилья;

  • вычет на погашение процентов по кредиту на строительство и покупку жилья;

  • социальные вычеты.

Эти вычеты, кроме первого, применяются в «твёрдых» 13%, если для них не хватило налоговой базы по «прогрессивным» 13–15%.

Базу определяем при каждой выплате дохода, а не нарастающим итогом.

К ней просто применяем ставку 13 процентов, без сложных правил.

2. Считаем базу по 13–15%

Здесь мы подсчитываем основную часть доходов. Они делятся на: 

Основная база зависит от доходов от бизнеса по ОСНО и остальных доходов, кроме указанных в подпунктах 1–8, упомянутых выше. Эти доходы нужно просто сложить.

Налоговую базу можно уменьшить на:

  • стандартные налоговые вычеты;

  • профессиональных вычетов (обычно это расходы на бизнес);

  • социальные вычеты;

  • имущественные вычеты.

Дополнительная база считается по операциям с ценными бумагами, доходам от долевого участия в бизнесе, выигрышам в лотерею и другим доходам, указанных в пп. 1–8 п. 2.1 ст. 210 НК РФ.

Те вычеты, которые мы указали выше, к дополнительным базам не применяются — но применяются другие. Например, указанные в пунктах 2.3 и 3.1 ст. 210 НК РФ.

Каждая база, к которой применяется ставка 13–15%, формируется отдельно.

Применяем ставку. Для этого нужно сложить доход со всех баз. Он формируется нарастающим итогом.

К сумме в 5 млн рублей применяют ставка 13%. Если сумма баз выше, к тому, что больше 5 млн, применяют ставку 15%.

Исключение — налоговая база по доходам в виде дивидендов сравнивается с лимитом отдельно в силу прямой нормы. Там свои правила, они подробно прописаны в п. 3 ст. 214 НК РФ.

Платежные сложности: как работать с ЕНП и ЕНС в 2024 году

Забирайте подробный гайд по работе с ЕНП и ЕНС в 2024 году бесплатно!

Получите большой гайд, чтобы легко решать любые проблемы, связанные с ЕНП и ЕНС в 2024 году

Оставляйте заявку, вышлем гайд вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

3. Считаем базу по 30 и 35%

Здесь всё совсем просто.

Уменьшать базу вычетами нельзя, формируется она нарастающим итогом. Поэтому просто подсчитываем доходы отдельно по 30 и 35 процентам и применяем к ним соответствующие ставки.

Нюансы уменьшения НДФЛ

  • Имущественный вычет. Применить его можно только к имуществу, которое не использовали для бизнеса.

Исключение — жилые дома, квартиры и комнаты, а также транспортные средства, если их продали после исключения из ЕГРИП. Это относится ко всему имуществу, независимо от даты приобретения. 

  • Торговый сбор. ИП может уменьшить сумму налога, рассчитанную по ставке в 13–15%, если он уплатил торговый сбор в бюджет региона, в который зачисляет НДФЛ.

Сбор в первую очередь вычитается из налога, и только затем из налога к уплате вычитают авансовые платежи. Сбор в части, превышающей налог, вернуть нельзя.

  • Уплаченный налог по ПСН. Если ИП потерял право на ПСН, то в оплаченном периоде он может уменьшить сумму НДФЛ на налог, уплаченный при спецрежиме.

  • Зачет налогов, уплаченных в другом государстве. В счёт НДФЛ можно зачесть налоги, уплаченные за пределами России с доходов, полученных в другой стране. Основание и порядок расчёта приведены в п. 2–4 ст. 232 НК РФ.

Платим НДФЛ

ИП на ОСНО платят НДФЛ авансами, которые он считает самостоятельно (с доходов от ведения предпринимательской деятельности), и налогом по итогам года. В конце года ИП корректирует налоговые обязательства в декларации по форме 3-НДФЛ. Образец прикрепляем.

Форма в обновленном варианте применяется с отчёта за 2023 год.

Авансы рассчитывают с учётом ранних сумм платежей. Авансы рассчитывают нарастающим итогом — и доплачивать нужно только недостающую сумму.

Авансы платят с доходов от ведения предпринимательской деятельности:

  • за I квартал — до 25 апреля;

  • за полугодие — до 25 июля;

  • за девять месяцев — до 25 октября.

Если к очередному авансу база превысит 5 млн рублей, нужно отчитаться отдельными уведомлениями об исчисленных суммах налога: 

  • по налогу на сумму до 650 тысяч рублей (13% от 5 млн

  • и по налогу сверх этой суммы. 

В первом уведомлении указать КБК 182 1 01 02020 01 1000 110, во втором — 182 1 01 02080 01 1000 110. 

НДФЛ платят в составе ЕНП. При уплате авансов уведомления об исчисленных суммах подают только по доходам от ведения деятельности ИП. 

В уведомлениях в поле «Код отчетного (налогового) периода / номер месяца (квартала)» нужно указывать коды: 21/04 — для I квартала, 31/04 — для полугодия, 33/04 — для 9 месяцев.

О механизме единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) мы тоже подготовили отдельный материал. Об оформлении и сроках сдачи уведомлений об исчисленных суммах налога см. таблицу.

Штрафов за просрочку оплаты нет — только пени.

По итогам года ИП заполняет 3-НДФЛ и оплачивает остаток налога. От суммы рассчитанного налога нужно отнять уплаченные авансы, все вычеты и НДФЛ, удержанный агентами — и вы получите итоговую сумму налога к уплате.

Если по итогам окажется, что вы переплатили, то переплаченные деньги можно вернуть. Для этого ИП нужно заполнить и подать в ИФНС приложение к разделу 1 формы 3-НДФЛ «Заявление о распоряжении путем возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета».

Также переплату можно зачесть в счет уплаты иных платежей в следующих периодах.

Право на возврат и зачёт переплаты действует 3 года с момента переплаты.

Налог по итогам года платят не позднее 15 июля в году, следующим за отчётным.

Декларацию 3-НДФЛ представляют раньше, чем платят налог, поэтому уведомление об исчисленных суммах за год ИП не подает.

Как платят налог при утрате статуса ИП

Обязанности остаются теми же. Утрата статуса — не повод не платить налог. При утрате статуса бывший ИП оформляет всё те же документы и всё так же платит налог за свою деятельность.

Если бизнес прогорел и денег нет, то гражданин может подать заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога. Подают его в УФНС по месту жительства или Межрегиональную инспекция ФНС по управлению долгом.

Форма указана в приложении № 1 к Порядку, утв. приказом ФНС России № ЕД-7-8/1134 от 30 ноября 2022 г. Основание — ст. 64 НК РФ.

Чтобы гарантировать уплату налога, нужна банковская гарантия, поручительство или залог. Это — требование ст. 74.1 НК РФ.

Моё дело Бюро

Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KVbL9

Начать дискуссию

Бесплатно с Налоговые проверки

Новые правила проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами. Мини-курс

ФНС вправе проверять некоторые сделки между взаимозависимыми лицами. По таким контролируемым сделкам важно правильное ценообразование, чтобы избежать проблем с налоговой.

Новые правила проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами. Мини-курс
5

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Личные финансы

Финансовый уполномоченный рассказал, сколько получил жалоб и сколько суды отклонили его решения

На расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку главный финансовый уполномоченный России Юрий Воронин отчитался об обращениях к нему за защитой своих финансовых прав.

337
Кадры

Голикова: безработной молодежи стало меньше

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством сообщила, что уровень безработицы среди молодежи сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году.

9

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Обзор сервисов для бухгалтеров

💎Как отмазаться от начальства или клиента, не обидев. Забирайте генератор отмазок в закладки, пригодится!

Бывают дни, когда нет даже секунды свободного времени, отчеты горят, а рабочую почту или чаты засыпают запросы от коллег или клиентов, которые не требуют сиюсекундного решения, что делать? Специально для таких случаев мы сделали «Генератор отговорок». А также собрали в одном посте другие наши супер полезные сервисы.

💎Как отмазаться от начальства или клиента, не обидев. Забирайте генератор отмазок в закладки, пригодится!
23
Александр @42
Валютный контроль

С 1 апреля 2024 г. смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

Упрощен порядок представления уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Например, с 600 тыс. до 1 млн рублей повышен размер суммы обязательств по договору с нерезидентом, при котором применяется упрощенный порядок валютного контроля.

С 1 апреля 2024 г. смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
12
Бесплатно с Трудовые проверки

ГИТ спрашивает, почему договоры срочные. Что отвечать

ГИТ при проверке внимательно изучает срочные трудовые договоры. Если четкого указания на причины заключения срочного трудового договора нет, то компанию могут оштрафовать, а договор переквалифицировать в бессрочный. Разбираем, какие формулировки договоров удовлетворят трудовых инспекторов.

ГИТ спрашивает, почему договоры срочные. Что отвечать
19

Онлайн-курсы

52
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

Россия преодолела зависимость от отдыха за границей

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко сказал об этом и поручил разработать индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой.

1
19
Ведение бизнеса

Для розничных продавцов введут новую обязанность

Минпромторг предложил закрепить требование для розницы по сканированию DataMatrix кода при продаже маркируемых товаров и передаче данных о продаже.

44
Мошенничество

Суд обманули на фиктивной задолженности

В Омске завершено расследование уголовного дела о трех фактах мошенничества в особо крупном размере.

75
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: горячая линия по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения, в шаурме нашли стафилококк и листерии, внешний долг России сократился до $317 млрд

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

32
НДС

Как для льготы по НДС считать среднюю зарплату в общепите и с чем ее сравнивать

С 2024 года появилось новое условие для освобождения от НДС услуг общепита – по размеру зарплаты. Одновременно поменялся и порядок расчета средней зарплаты, которую надо сравнивать с данными Росстата.

18
Дмитрий Желнин
Бухгалтеры

Бухгалтер, милый мой бухгалтер, как ты защищаешь работодателя?

Бухгалтерия — не просто служба учёта и отчётности, это настоящий щит предприятия в мире финансовых потоков и налоговых обязательств. Задача бухгалтера — не только вести учёт и выполнять рутинные операции, но и защищать интересы своего работодателя. Но практика говорит об обратном.

7

Разборы законов

1 240
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Почти все финансовые операции внутри РФ проходят через российский аналог SWIFT

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что более 98% финансовых операций внутри России проходят через российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

19
Кредитование

Всего один пункт в договоре — и ребенку пришлось платить кредит за свою мать: разбираем решение суда

К сожалению, известная фраза «сын за отца не отвечает» далеко не всегда срабатывает в нашей правоприменительной практике: найдется немало примеров того, как дети стали ответчиками в суде за долги своих родителей. Представлю вашему вниманию свежее решение Верховного суда по этой теме.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
14
Мошенничество

Работник продуктового магазина убедила покупательницу не переводить деньги мошенникам

В Приморском крае работник продуктового магазина убедила пенсионерку не переводить деньги мошенникам.

41
Александр @42
Обзор судебной практики

3 апреля 2024 г. вступил в силу закон о посуточной сдаче жилья

Собственник П.Е. Бахирев подал жалобу в Конституционный Суд РФ на ч. 3 ст. 17 ЖК РФ, которой запрещается размешенная в многоквартирных домах гостиниц. 23.03.2023 г. суд фактически разрешил сдачу собственных квартир посуточно при соблюдении ряда условий. 03.04.2024 вступил в силу закон, это разрешили, но должны выполняться ряд условий.

3 апреля 2024 г. вступил в силу закон о посуточной сдаче жилья
57
КоАП РФ

В 5 раз повысили штрафы за препятствование газовым проверкам

Начали действовать изменения в КоАП: штраф за недопуск газовщиков в помещение для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.

1
79
Северсталь — ЦЕС
Налоговый мониторинг

Как крупному бизнесу избежать налоговых проверок

Вредные мифы о налоговом мониторинге, к кому идти, если вам «только спросить», зачем это нововведение не только налоговому органу, но и самому бизнесу, и при чем тут дискеты.

Как крупному бизнесу избежать налоговых проверок
50

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Информационные технологии

У отелей и гостиниц будут цифровые паспорта

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник в ходе парламентских слушаний в Госдуме сообщил, что в России будут созданы цифровые паспорта средств размещения.

51

Интересные материалы

Права потребителей

Перечень технически сложных товаров, не подлежащих возврату и обмену

Технически сложные товары — это потребительские изделия длительного пользования, которые имеют сложное внутреннее устройство и выполняют пользовательские функции на высокотехнологичном уровне. Что относится к таким товарам, каковы правила их возврата и обмена, расскажем далее.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
16