₽ Заказать рекламу
Моё дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Сократить расходы на бухгалтерию, не увольняя сотрудников: миссия невыполнима

Если руководитель поставил задачу снизить расходы компании за счёт всех отделов, кажется, что единственный вариант — расстаться с частью сотрудников. Так ли это? Рассказываем об альтернативных способах экономии.
Сократить расходы на бухгалтерию, не увольняя сотрудников: миссия невыполнима
Иллюстрация: Моё дело

Куда уходят деньги

Затраты на штатную бухгалтерию — не только ФОТ. Перечислим и другие статьи расходов:

  • компенсация питания, корпоративной связи, ДМС, премии и прочие «надбавки» к окладу;

  • обучение и повышение квалификации бухгалтеров;

  • покупка лицензионного ПО;

  • подключение к сервисам ЭДО и КЭДО;

  • доступ к правовой (справочной) базе;

  • оснащение и обустройство рабочего места;

  • покупка и обслуживание оргтехники;

  • приобретение канцелярии и расходных материалов — бумага, картриджи;

  • оплата услуг такси — поездки в налоговую инспекцию, районный отдел СФР, суд;

  • штрафы и пени за ошибки в учёте и налоговой отчётности.

Посчитаем, во сколько примерно обходится компании содержание отдела бухгалтерии.

Дано: в ООО «Луч» — малое предприятие, входит в реестр МСП. Работает 3 рядовых бухгалтера + главбух. Помимо зарплаты, сотрудникам оплачивается ДМС и корпоративная мобильная связь. Также на предприятии есть столовая (привлеченный кейтеринг), и работодатель компенсирует 70% стоимости обедов своих сотрудников. 

Статья расходов

Обоснование

Сумма, руб.

Заработная плата

  • Средняя заработная плата бухгалтера в Москве — 75 000 руб. (по данным рекрутинговых сайтов)

  • Оклад главбуха в этом примере — 100 000 руб.

325 000

Страховые взносы

Стандартная ставка в пределах МРОТ^

  • 19 242 × 30% = 5 772,6 руб. 

Взносы по льготной ставке с превышения МРОТ^

  • (74 000−19 242) × 15% =8 363,7 руб.

Подробнее о расчете взносов — по ссылке

60 295,2

Взносы на травматизм

Минимальная ставка взносов — 0,2%.

  • 325 000 × 0,2% = 650 руб.

650 

ДМС

По договору со страховой компанией ежемесячный взнос за одного сотрудника — 5 000 руб.

20 000

Корпоративная мобильная связь

Для расчета использованы тарифы известного оператора: 1 300 руб. в месяц на человека 

5 200

Компенсация питания

70% от оплаты услуг кейтеринга

30 000

Обновление 1С

Средняя цена на минимальном тарифе

1 000

Канцелярия

2 папки бумаги по 335 руб. + картридж – 900 руб. 

1 225

Повышение квалификации

Среднюю стоимость курса умножили на 4 сотрудников и разделили на 12 месяцев, чтобы рассчитать затраты на 1 месяц 

1 960

Итого в месяц

445 330

Итого в год

5 343 962

Есть и внеплановые расходы: 

  • затраты на подбор персонала в случае увольнения — размещение платных объявлений, услуги кадровых агентств; 

  • штрафы и пени, которые бизнес платит из-за ошибок бухгалтерии.

Примечание: ответственность за ошибки сотрудника бухгалтерии несёт главбух и компания. Причём штраф, который должна заплатить фирма, в разы выше размера санкций для главного бухгалтера. 

В этом как раз отличие от аутсорсинга. Клиенты «Моё дело Бухобслуживание» застрахованы от санкций контролирующих органов на 100 млн руб. Сервис сам заплатит налоговые штрафы, если привлечённые эксперты допустят ошибку.

Оставьте заявку на частичное бухгалтерское сопровождение

«Моё дело Бухобслуживание» поможет разложить учёт по полочкам и высвободить время для стратегических задач и проектов

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Какие статьи затрат на бухгалтерию можно сократить

Не так страшен бюджет на бухгалтерию, как его представляют.

Составьте список затрат (как в примере выше) и внимательно проанализируйте — без каких статей можно обойтись, или сократить вдвое.

Статья № 1: Канцелярия и оргтехника. Отнесём сюда же хранение бумажных документов, организацию архива компании, затраты на обмен (курьерские услуги, пересылку) оригиналами накладных и договоров. Сократить эти расходы реально, если перейти на ЭДО. 

Объём электронного документооборота в России ежегодно увеличивается примерно на четверть. По данным опроса РОСЭУ, к 2024 году на ЭДО перешли уже более 70% компаний.

Самый простой способ: выпустить ЭП у ФНС и подключить её к сервису «Моё дело»

Статья № 2: Фонд заработной платы. В любой бухгалтерии есть участки, которые отнимают много времени и сил, но не требуют знаний главбуха. За выполнение такого функционала, как правило, директор платит меньше, а сотрудники за низкий оклад не горят желанием работать. Такие вакансии долго могут оставаться незакрытыми, а задачи в конечном итоге «подкидываются» кому-то из действующих бухгалтеров.

Трудозатратные участки можно передать внешним специалистам и не раздувать штат. Заодно и сэкономить на фонде заработной платы.

Что можно безболезненно делегировать:

  • кадровое делопроизводство;

  • расчёт зарплаты персоналу и зарплатных налогов;

  • ведение воинского учета, взаимодействие с военкоматами;

  • сопровождение лизинговых операций;

  • экспортно-импортные операции;

  • обработку первичной документации.

Сравним, какую сумму обычно платит компания штатному бухгалтеру, и сколько стоит ведение тех же задач в аутсорсинговых фирмах.

Оклад штатного сотрудника (руб. / мес)

Стоимость услуги частичного аутсорсинга (руб. /мес), (на примере тарифов «Моё дело Бухобслуживание»

Выгода (руб. / мес)

Ведение воинского учёта

45 000 — 90 000

10 000

35 000 – 80 000

Сопровождение лизинговых операций

от 50 000 

10 000 

от 40 000

Кадровый учёт, расчёт зарплаты и налогов, формирование кадровой отчётности

50 000 —- 100 000

3 375

46 625 – 96 625

Приведем в качестве примеров несколько предложений с известных рекрутинговых сайтов.

Штатный бухгалтер на отдельном участке работы обходится компании дороже аутсорсинга примерно в 5–10 раз.

Статья № 3: Обновление учётной программы и правовой базы. Если отдельные участки бухгалтерии передать внешним специалистам, то затраты на установку и обновление ПО несёт аутсорсинговая компания. 

Например, лицензия 1С «Зарплата и Управление Персоналом 8» в базовой версии на одного штатного сотрудника сейчас стоит 9 100 руб. Передав задачу кадрового учёта аутсорсерам, фирма экономит не только на ФОТ, но и на таких сопутствующих расходах. 

Статья № 4: Обучение и повышение квалификации. Законодательство о налогах, правила учёта, требования и правовая позиция ФНС постоянно меняются, а бухгалтеру жизненно важно оставаться в курсе. От знаний работника и способности быстро ориентироваться в ситуации фактически зависит финансовое благополучие компании.

Стоимость обучения обычно привязана к тематике и количеству академических часов, но стартует, в среднем, от 7 000 руб. за курс. Затраты на повышение квалификации штатных сотрудников берёт на себя работодатель. Из плюсов: расходы не подлежат обложению НДФЛ и взносами. Эту сумму можно учесть при расчёте налога на прибыль и при УСН.

Основание — п. 21 ст. 217, подп. 12 п. 1 ст. 422, п. 3 ст. 264 НК РФ.

Но и на этой статье можно сэкономить, если делегировать часть бухгалтерии на аутсорсинг. Привлеченных сотрудников обучает их работодатель, а заказчик получает качественный результат.

Статья № 5: Возмещение штрафов и пени. От ошибок в работе никто не застрахован — практически у каждого бухгалтера есть история, когда он «проворонил» срок сдачи декларации или допустил неточности в расчётах, а компания «попала» на штрафы.

Должностных лиц привлекают к дисциплинарной ответственности — наказывают по ст. 15.5 КоАП РФ. Подробнее про размеры штрафов писали в этой статье. Но заставить штатного работника компенсировать размер налогового штрафа нельзя. 

Один из примеров — компания по вине бухгалтера заплатила в бюджет дополнительные 107 679 руб. 62 коп. Но взыскать возмещение ущерба с ответчика так и не удалось. 

Источник примера — апелляционное определение Мосгорсуда от 26.03.2019 № 33-13062/2019.

Другой случай — почти на миллион. Работодатель потерял по недосмотру главбуха 942 362 руб. 27 коп.

Источник примера — Определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 09.02.2021 по делу № 8Г-32777/2020 [88-30984/2020.

Налоговые потери не совсем корректно причислять к расходам на бухгалтерию. Но в контексте сравнения аутсорсинга и штатного отдела этот вопрос тоже важен.

 В сервисе «Моё дело Бухобслуживание» риски ошибок застрахованы на 100 млн руб.: если заказчик заплатил штрафы и пени по вине привлечённых экспертов, поставщик услуг «покрывает» убытки.

Как подружить главбуха с аутсорсом

Многие инхаус-бухгалтеры до сих пор воспринимают аутсорсинг как главного конкурента и врага. Мало того, что привлеченные эксперты «отбирают хлеб», так и ещё и демпингуют, предлагая обслуживание по более низким ценам, чем зарплата штатного специалиста. А если дешевле — то и качество хуже!

На деле выигрывает тот, кто не страшится нового, умело сочетает свой опыт с тенденциями рынка и извлекает пользу там, где она действительно есть.

Частичный аутсорсинг — это реальное решение многих проблем главбуха. 

Главные плюсы:

  • равномерное распределение нагрузки в отделе, возможность вести работу без «ночных смен», горящих сроков и валидола;

  • шанс делегировать профессионалам рутинные участки и заниматься только интересными и высокооплачиваемыми задачами;

  • возможность не раздувать штат;

  • право спокойно брать больничный, уходить в отпуск без ощущения, что «за две недели все рухнет».

Удачное сочетание штатной бухгалтерии и аутсорсинга не дают работникам столкнуться с профессиональным выгоранием. В конечном итоге это влияет на благоприятную атмосферу внутри коллектива, низкий процент текучки кадров и лояльность персонала.

«Моё дело Бухобслуживание» предлагает бизнесу частичное бухгалтерское обслуживание. Сервис берёт на себя только тот функционал, с которым готовы «расстаться» сотрудники компании. Избавьтесь от рутинных задач и сэкономьте деньги!

Оставьте заявку на частичное бухгалтерское сопровождение

«Моё дело Бухобслуживание» поможет разложить учёт по полочкам и высвободить время для стратегических задач и проектов

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8JzLEQ

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
99

Начать дискуссию

Маркетплейсы

Пользователи стали тратить на маркетплейсах в два раза больше денег

Большинство клиентов оплачивают покупки на маркетплейсах с помощью банковских карт, а также через СБП. На Систему быстрых платежей пришлось 59% от объема затрат.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Трудовые отношения

🚦 Работодатель не вправе тестировать водителя на знание ПДД + опрос и мнение кадрового аудитора-консультанта

Даже если сотрудник на должности водителя постоянно нарушает правила дорожного движения, за что на компанию приходят штрафы, работодатель не может его экзаменовать на предмет знания ПДД.

2
Учет расходов

КУБ дня. Про учет ГСМ

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про учет ГСМ

Календарь вебинаров

16
Лучшие спикеры, новый каждый день
Имущественный вычет

При покупке доли квартиры имущественный вычет можно оформить только на свою долю

Если мать и дочь на деньги дочери купили квартиру и оформили ее пополам, то дочь может получить имущественный вычет только на 1/2 квартиры.

Утилизационный сбор

ГАИ может отказаться ставить на учет ввезенные иномарки

Перекупщикам, которые перепродают в течение года ввезенный из-за границы автомобиль, придется заплатить утилизационный сбор от 300 тысяч до 1,3 млн рублей. Иначе авто не поставят на учет.

1
Первая Экспертная Бухгалтерия
Субсидии для бизнеса

10 программ льготного финансирования для бизнеса

Программы господдержки для бизнеса позволяют получить льготные займы со ставками от 3%, но только в некоторых банках и с соблюдением ограничений. Разобрались, где можно получить такой займ и как это сделать.

10 программ льготного финансирования для бизнеса

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Самозанятые

🔎 Счетная палата оценит режим для самозанятых. Будет увеличение лимитов и ставок НПД, считает самозанятый налоговый бухгалтер

Самозанятых просят пройти анонимный опрос в приложении «Мой налог», чтобы оценить эффективность этого специального налогового режима и улучшить его.

3
Консалтинг Онлайн
Уставный капитал

Увеличение уставного капитала ООО за счет вкладов всех участников: порядок и особенности процедуры увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью

Все участники общества с ограниченной ответственностью могут вносить дополнительные вклады в общество, тем самым увеличивая его уставный капитал.

Увеличение уставного капитала ООО за счет вкладов всех участников: порядок и особенности процедуры увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
Моё дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Сократить расходы на бухгалтерию, не увольняя сотрудников: миссия невыполнима

Если руководитель поставил задачу снизить расходы компании за счёт всех отделов, кажется, что единственный вариант — расстаться с частью сотрудников. Так ли это? Рассказываем об альтернативных способах экономии.

Сократить расходы на бухгалтерию, не увольняя сотрудников: миссия невыполнима
Онлайн-кассы

По разовым сделкам тоже надо применять ККТ

Если поступила оплата наличными или безналом от физлица, продавец должен применить ККТ и сформировать кассовый чек. Даже если это одна-единственная подобная сделка.

Лаборатория Касперского

Как безопасно использовать нейросети в работе

Почти каждую неделю появляются сообщения о новых достижениях искусственного интеллекта или выходе очередной нейросети. Действительно, нейросети — мощный инструмент для автоматизации задач, персональной помощи, генерации идей и даже развлечений. Но несмотря на возможности ИИ, важно не забывать о вопросах безопасности, связанных с его использованием.

Как безопасно использовать нейросети в работе
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на июнь 2024 года.

Разборы законов

1 327
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Камеральные налоговые проверки

Как отказать в запросе пояснений по камеральной проверке, если прошло три месяца со сдачи отчетности: формулировка

Камеральная проверка — важный инструмент налогового контроля, позволяющий выявить возможные нарушения в представленной отчетности. Как ответить налоговикам, если срок запроса пояснений по НК уже прошел?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Антон Свирякин
Налоговые изменения 2025

Налоговые перспективы на 2025 год. Налогообложение дивидендов и корпоративных сделок

Каким будет налогообложение дивидендов и корпоративных сделок с акциями и долями российских организаций в 2025 году.

Lexintel
Иностранные работники

Разъяснение статусов иностранных граждан в России

Прежде чем привлекать к работе иностранных граждан, важно разобраться, как различается их правовой статус. Это повлияет как на процесс трудоустройства, так и на ответственность за нарушения при взаимодействии с такими сотрудниками. Обо всех тонкостях рассказали в статье.

Разъяснение статусов иностранных граждан в России

Комитет Госдумы одобрил поправки в НК по прогрессивному НДФЛ и НДС для упрощенцев

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в 1-ом чтении законопроект с масштабными поправками в НК.

Мошенничество

Мошенники пугают жертв просрочкой по ипотеке

Клиентов с ипотекой убеждают в том, что у них появилась просрочка платежей, а также просят назвать код из СМС.

Инвестиции

Санкции против Мосбиржи не повлияют на обмен заблокированных бумаг

Иностранные инвесторы, которые планируют выкупить заблокированные ценные бумаги у россиян, не будут напрямую взаимодействовать с подсанкционным депозитарием.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС

Бухгалтеры считают, что НДС на УСН – это просто скрытое увеличение налога

«Разве 5% или 7% без права на вычет – это НДС?», – задаются вопросом бухгалтеры.

22

Интересные материалы

Астрал
ЭДО

Как создать МЧД с помощью сервиса «Астрал Доверенность»

С 1 сентября 2024 года использование машиночитаемой доверенности обязательно. При этом у руководителя может возникнуть вопрос: «Как лучше создать МЧД — с помощью сервиса ФНС или сервиса Астрал Доверенность?»

Как создать МЧД с помощью сервиса «Астрал Доверенность»