Сократить расходы на бухгалтерию, не увольняя сотрудников: миссия невыполнима

Если руководитель поставил задачу снизить расходы компании за счёт всех отделов, кажется, что единственный вариант — расстаться с частью сотрудников. Так ли это? Рассказываем об альтернативных способах экономии.

Куда уходят деньги

Затраты на штатную бухгалтерию — не только ФОТ. Перечислим и другие статьи расходов:

компенсация питания, корпоративной связи, ДМС, премии и прочие «надбавки» к окладу;

обучение и повышение квалификации бухгалтеров;

покупка лицензионного ПО;

подключение к сервисам ЭДО и КЭДО;

доступ к правовой (справочной) базе;

оснащение и обустройство рабочего места;

покупка и обслуживание оргтехники;

приобретение канцелярии и расходных материалов — бумага, картриджи;

оплата услуг такси — поездки в налоговую инспекцию, районный отдел СФР, суд;

штрафы и пени за ошибки в учёте и налоговой отчётности.

Посчитаем, во сколько примерно обходится компании содержание отдела бухгалтерии.

Дано: в ООО «Луч» — малое предприятие, входит в реестр МСП. Работает 3 рядовых бухгалтера + главбух. Помимо зарплаты, сотрудникам оплачивается ДМС и корпоративная мобильная связь. Также на предприятии есть столовая (привлеченный кейтеринг), и работодатель компенсирует 70% стоимости обедов своих сотрудников.

Статья расходов Обоснование Сумма, руб. Заработная плата Средняя заработная плата бухгалтера в Москве — 75 000 руб. (по данным рекрутинговых сайтов)

Оклад главбуха в этом примере — 100 000 руб. 325 000 Страховые взносы Стандартная ставка в пределах МРОТ^ 19 242 × 30% = 5 772,6 руб. Взносы по льготной ставке с превышения МРОТ^ (74 000−19 242) × 15% =8 363,7 руб. Подробнее о расчете взносов — по ссылке. 60 295,2 Взносы на травматизм Минимальная ставка взносов — 0,2%. 325 000 × 0,2% = 650 руб. 650 ДМС По договору со страховой компанией ежемесячный взнос за одного сотрудника — 5 000 руб. 20 000 Корпоративная мобильная связь Для расчета использованы тарифы известного оператора: 1 300 руб. в месяц на человека 5 200 Компенсация питания 70% от оплаты услуг кейтеринга 30 000 Обновление 1С Средняя цена на минимальном тарифе 1 000 Канцелярия 2 папки бумаги по 335 руб. + картридж – 900 руб. 1 225 Повышение квалификации Среднюю стоимость курса умножили на 4 сотрудников и разделили на 12 месяцев, чтобы рассчитать затраты на 1 месяц 1 960 Итого в месяц 445 330 Итого в год 5 343 962

Есть и внеплановые расходы:

затраты на подбор персонала в случае увольнения — размещение платных объявлений, услуги кадровых агентств;

штрафы и пени, которые бизнес платит из-за ошибок бухгалтерии.

Примечание: ответственность за ошибки сотрудника бухгалтерии несёт главбух и компания. Причём штраф, который должна заплатить фирма, в разы выше размера санкций для главного бухгалтера.

В этом как раз отличие от аутсорсинга. Клиенты «Моё дело Бухобслуживание» застрахованы от санкций контролирующих органов на 100 млн руб. Сервис сам заплатит налоговые штрафы, если привлечённые эксперты допустят ошибку.

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Какие статьи затрат на бухгалтерию можно сократить

Не так страшен бюджет на бухгалтерию, как его представляют.

Составьте список затрат (как в примере выше) и внимательно проанализируйте — без каких статей можно обойтись, или сократить вдвое.

Статья № 1: Канцелярия и оргтехника. Отнесём сюда же хранение бумажных документов, организацию архива компании, затраты на обмен (курьерские услуги, пересылку) оригиналами накладных и договоров. Сократить эти расходы реально, если перейти на ЭДО.

Объём электронного документооборота в России ежегодно увеличивается примерно на четверть. По данным опроса РОСЭУ, к 2024 году на ЭДО перешли уже более 70% компаний.

Самый простой способ: выпустить ЭП у ФНС и подключить её к сервису «Моё дело».

Статья № 2: Фонд заработной платы. В любой бухгалтерии есть участки, которые отнимают много времени и сил, но не требуют знаний главбуха. За выполнение такого функционала, как правило, директор платит меньше, а сотрудники за низкий оклад не горят желанием работать. Такие вакансии долго могут оставаться незакрытыми, а задачи в конечном итоге «подкидываются» кому-то из действующих бухгалтеров.

Трудозатратные участки можно передать внешним специалистам и не раздувать штат. Заодно и сэкономить на фонде заработной платы.

Что можно безболезненно делегировать:

кадровое делопроизводство;

расчёт зарплаты персоналу и зарплатных налогов;

ведение воинского учета, взаимодействие с военкоматами;

сопровождение лизинговых операций;

экспортно-импортные операции;

обработку первичной документации.

Сравним, какую сумму обычно платит компания штатному бухгалтеру, и сколько стоит ведение тех же задач в аутсорсинговых фирмах.

Оклад штатного сотрудника (руб. / мес) Стоимость услуги частичного аутсорсинга (руб. /мес), (на примере тарифов «Моё дело Бухобслуживание») Выгода (руб. / мес) Ведение воинского учёта 45 000 — 90 000 10 000 35 000 – 80 000 Сопровождение лизинговых операций от 50 000 10 000 от 40 000 Кадровый учёт, расчёт зарплаты и налогов, формирование кадровой отчётности 50 000 —- 100 000 3 375 46 625 – 96 625

Приведем в качестве примеров несколько предложений с известных рекрутинговых сайтов.

Штатный бухгалтер на отдельном участке работы обходится компании дороже аутсорсинга примерно в 5–10 раз.

Статья № 3: Обновление учётной программы и правовой базы. Если отдельные участки бухгалтерии передать внешним специалистам, то затраты на установку и обновление ПО несёт аутсорсинговая компания.

Например, лицензия 1С «Зарплата и Управление Персоналом 8» в базовой версии на одного штатного сотрудника сейчас стоит 9 100 руб. Передав задачу кадрового учёта аутсорсерам, фирма экономит не только на ФОТ, но и на таких сопутствующих расходах.

Статья № 4: Обучение и повышение квалификации. Законодательство о налогах, правила учёта, требования и правовая позиция ФНС постоянно меняются, а бухгалтеру жизненно важно оставаться в курсе. От знаний работника и способности быстро ориентироваться в ситуации фактически зависит финансовое благополучие компании.

Стоимость обучения обычно привязана к тематике и количеству академических часов, но стартует, в среднем, от 7 000 руб. за курс. Затраты на повышение квалификации штатных сотрудников берёт на себя работодатель. Из плюсов: расходы не подлежат обложению НДФЛ и взносами. Эту сумму можно учесть при расчёте налога на прибыль и при УСН.

Основание — п. 21 ст. 217, подп. 12 п. 1 ст. 422, п. 3 ст. 264 НК РФ.

Но и на этой статье можно сэкономить, если делегировать часть бухгалтерии на аутсорсинг. Привлеченных сотрудников обучает их работодатель, а заказчик получает качественный результат.

Статья № 5: Возмещение штрафов и пени. От ошибок в работе никто не застрахован — практически у каждого бухгалтера есть история, когда он «проворонил» срок сдачи декларации или допустил неточности в расчётах, а компания «попала» на штрафы.

Должностных лиц привлекают к дисциплинарной ответственности — наказывают по ст. 15.5 КоАП РФ. Подробнее про размеры штрафов писали в этой статье. Но заставить штатного работника компенсировать размер налогового штрафа нельзя.

Один из примеров — компания по вине бухгалтера заплатила в бюджет дополнительные 107 679 руб. 62 коп. Но взыскать возмещение ущерба с ответчика так и не удалось.

Источник примера — апелляционное определение Мосгорсуда от 26.03.2019 № 33-13062/2019.

Другой случай — почти на миллион. Работодатель потерял по недосмотру главбуха 942 362 руб. 27 коп.

Источник примера — Определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 09.02.2021 по делу № 8Г-32777/2020 [88-30984/2020.

Налоговые потери не совсем корректно причислять к расходам на бухгалтерию. Но в контексте сравнения аутсорсинга и штатного отдела этот вопрос тоже важен. В сервисе «Моё дело Бухобслуживание» риски ошибок застрахованы на 100 млн руб.: если заказчик заплатил штрафы и пени по вине привлечённых экспертов, поставщик услуг «покрывает» убытки.

Как подружить главбуха с аутсорсом

Многие инхаус-бухгалтеры до сих пор воспринимают аутсорсинг как главного конкурента и врага. Мало того, что привлеченные эксперты «отбирают хлеб», так и ещё и демпингуют, предлагая обслуживание по более низким ценам, чем зарплата штатного специалиста. А если дешевле — то и качество хуже!

На деле выигрывает тот, кто не страшится нового, умело сочетает свой опыт с тенденциями рынка и извлекает пользу там, где она действительно есть.

Частичный аутсорсинг — это реальное решение многих проблем главбуха.

Главные плюсы:

равномерное распределение нагрузки в отделе, возможность вести работу без «ночных смен», горящих сроков и валидола;

шанс делегировать профессионалам рутинные участки и заниматься только интересными и высокооплачиваемыми задачами;

возможность не раздувать штат;

право спокойно брать больничный, уходить в отпуск без ощущения, что «за две недели все рухнет».

Удачное сочетание штатной бухгалтерии и аутсорсинга не дают работникам столкнуться с профессиональным выгоранием. В конечном итоге это влияет на благоприятную атмосферу внутри коллектива, низкий процент текучки кадров и лояльность персонала.

«Моё дело Бухобслуживание» предлагает бизнесу частичное бухгалтерское обслуживание. Сервис берёт на себя только тот функционал, с которым готовы «расстаться» сотрудники компании. Избавьтесь от рутинных задач и сэкономьте деньги!

Оставьте заявку на частичное бухгалтерское сопровождение «Моё дело Бухобслуживание» поможет разложить учёт по полочкам и высвободить время для стратегических задач и проектов Отправить

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