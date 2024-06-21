Справка о доходах сотрудника: по какой форме выдавать в 2024 году

Кому выдавать справку о доходах
Письменное заявление от того, кто получал от вас деньги — зарплату или вознаграждение по договору ГПХ — основание для выдачи справки о доходах и суммах налога. Это может быть:
действующий сотрудник;
бывший сотрудник;
подрядчик по договору ГПХ;
получатель дивидендов;
другое физлицо, которому платили в соответствующем году.
Основание — п. 1 ст. 226, п. 3 ст. 230 НК РФ.
Заявление пишут в свободной форме, но в нём обязательно указывают:
Наименование вашей компании или ФИО ИП.
ФИО того, кто запрашивает справку. Работник указывает ещё свою должность.
Период, за который нужно выдать справку. Например, «за 2022 год», «за январь-июнь 2024 года».
Число экземпляров документа, если их нужно несколько.
Дату, когда составили заявление и подпись физлица.
Оформляйте отдельную справку на каждый период, который указан в заявлении.
Форма справки о доходах в 2024 году
Справку заполняйте по форме, которая действовала в запрашиваемый период:
В 2024 году — форма из приложения № 4 к приказу ФНС России № ЕД-7-11/649 от 19.09.2023.
В 2021, 2022 и 2023 году — форма из приложения № 4 к приказу ФНС России № ЕД-7-11/753 от 15.10.2020.
В 2018, 2019, 2020 году — форма из приложения № 5 к приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566.
Основание — письмо ФНС России № ЗГ-2-11/7005 от 06.05.2024.
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Сроки выдачи справки о доходах
Выдавайте справки в сроки:
Действующим и бывшим сотрудникам — не позже трёх рабочих дней с даты получения заявления.
При увольнении сотрудника — в последний день его работы, если он написал заявление о выдаче справки.
Другим физлицам — в течение 10 рабочих дней после получения заявления. Этот срок можно продлить еще на пять рабочих дней. Для этого отправьте физлицу уведомление и укажите в нём причины продления. Например, из-за того, что документы за запрашиваемый год уже передали в архив.
Основание — ст. 62, 84.1 ТК РФ, п. 1 ст. 230 НК РФ, п. 1, 2 ст. 3, п. 1 ст. 20 закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.
Выдавать справку можно любым способом — закон это не регламентирует:
На бумаге — распечатать и отдать лично в руки под роспись или направить ценным письмом с описью вложения.
В электронной форме — заверить справку ЭЦП (электронной цифровой подписью).
Основание — письмо ФНС России № БС-4-11/18719 от 16.11.20209.
Ответственность за нарушение срока выдачи справки:
Должностному лицу — предупреждение или штраф 1000 – 5000 руб., если нарушить повторно — штраф 10 000 – 20 000 руб. или дисквалификация на 1–3 года.
ИП — штраф 1 000 – 5 000 руб., если нарушить повторно — 10 000 – 20 000 руб.
Компании — штраф 30 000 – 50 000 руб., если нарушить повторно — 50 000 – 70 000 руб.
Основание — п. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ.
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Как заполнить справку о доходах за 2024 год
Чек-лист: как заполнять справку о доходах
Раздел 1. Внесите сведения о своей компании или ИП. Укажите ОКТМО, номер телефона, ИНН, КПП (только для юрлиц), наименование компании или ФИО ИП. Если компанию реорганизовали — укажите код процедуры, ИНН и КПП прежней организации.
Раздел 2. Внесите данные физлица — ИНН, ФИО полностью, статус налогоплательщика, дату рождения, код страны гражданства, код из приложения № 6 к Порядку заполнения 6-НДФЛ и реквизиты удостоверения личности.
Раздел 3. Внесите доходы, которые облагаются НДФЛ по соответствующей ставке. На каждую применяемую ставку заполняйте отдельный раздел. Социальные, стандартные и имущественные вычеты здесь не отражайте.
Раздел 4. Укажите общие суммы и коды социальных, стандартных и имущественных вычетов, которые применялись к доходам.
Раздел 5. Укажите общую сумму дохода и налога — без разбивки по разным КБК и ставкам НДФЛ.
Раздел 6. Внесите сумму дохода, с которого не удержали НДФЛ, и сумму неудержанного налога.
В конце справки — подпись руководителя компании / ИП или другого лица, которое может по доверенности подписывать такие документы. Не прилагайте доверенность к справке.
Ставить печать на справке не обязательно.
Основание — в приказе ФНС России № ЕД-7-11/649 от 19.09.2023 порядок отдельно не прописан, но он идентичен порядку для справки для налоговой из приложения № 1 к расчёту 6-НДФЛ.
Образец заполненной справки о доходах за 2024 год
Пример. Сотрудник ООО «Весна» А.И. Смирнов написал заявление с просьбой выдать ему справку о доходах за январь–июнь 2024 года. Помимо ежемесячной зарплаты (код 2000), в марте он получил премию за трудовые достижения (код 2002), а в июне отпускные (код 2012). С января по май ему предоставляли вычеты на ребенка по 1400 руб. в месяц (код 126).
Так выглядит заполненная справка:
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