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Справка о доходах сотрудника: по какой форме выдавать в 2024 году

В 2024 году справку о доходах и суммах налога физлицам выдавайте по новой форме. Рассказываем, когда и как оформлять такую справку.
Справка о доходах сотрудника: по какой форме выдавать в 2024 году
Иллюстрация: Моё дело

Кому выдавать справку о доходах 

Письменное заявление от того, кто получал от вас деньги — зарплату или вознаграждение по договору ГПХ — основание для выдачи справки о доходах и суммах налога. Это может быть:

  • действующий сотрудник;

  • бывший сотрудник;

  • подрядчик по договору ГПХ;

  • получатель дивидендов;

  • другое физлицо, которому платили в соответствующем году.

Основание — п. 1 ст. 226, п. 3 ст. 230 НК РФ.

Заявление пишут в свободной форме, но в нём обязательно указывают:

  • Наименование вашей компании или ФИО ИП.

  • ФИО того, кто запрашивает справку. Работник указывает ещё свою должность.

  • Период, за который нужно выдать справку. Например, «за 2022 год», «за январь-июнь 2024 года».

  • Число экземпляров документа, если их нужно несколько.

  • Дату, когда составили заявление и подпись физлица.

Оформляйте отдельную справку на каждый период, который указан в заявлении.

Форма справки о доходах в 2024 году

Справку заполняйте по форме, которая действовала в запрашиваемый период:

Основание — письмо ФНС России № ЗГ-2-11/7005 от 06.05.2024.

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Сроки выдачи справки о доходах

Выдавайте справки в сроки:

  • Действующим и бывшим сотрудникам — не позже трёх рабочих дней с даты получения заявления.

  • При увольнении сотрудника — в последний день его работы, если он написал заявление о выдаче справки.

  • Другим физлицам — в течение 10 рабочих дней после получения заявления. Этот срок можно продлить еще на пять рабочих дней. Для этого отправьте физлицу уведомление и укажите в нём причины продления. Например, из-за того, что документы за запрашиваемый год уже передали в архив.

Основание — ст. 62, 84.1 ТК РФ, п. 1 ст. 230 НК РФ, п. 1, 2 ст. 3, п. 1 ст. 20 закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.

Выдавать справку можно любым способом — закон это не регламентирует:

  1. На бумаге — распечатать и отдать лично в руки под роспись или направить ценным письмом с описью вложения.

  2. В электронной форме — заверить справку ЭЦП (электронной цифровой подписью).

Основание — письмо ФНС России № БС-4-11/18719 от 16.11.20209.

Ответственность за нарушение срока выдачи справки:

  • Должностному лицу — предупреждение или штраф 1000 – 5000 руб., если нарушить повторно — штраф 10 000 – 20 000 руб. или дисквалификация на 1–3 года.

  • ИП — штраф 1 000 – 5 000 руб., если нарушить повторно — 10 000 – 20 000 руб.

  • Компании — штраф 30 000 – 50 000 руб., если нарушить повторно — 50 000 – 70 000 руб.

Основание — п. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ.

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Как заполнить справку о доходах за 2024 год

Чек-лист: как заполнять справку о доходах

  • Раздел 1. Внесите сведения о своей компании или ИП. Укажите ОКТМО, номер телефона, ИНН, КПП (только для юрлиц), наименование компании или ФИО ИП. Если компанию реорганизовали — укажите код процедуры, ИНН и КПП прежней организации.

  • Раздел 2. Внесите данные физлица — ИНН, ФИО полностью, статус налогоплательщика, дату рождения, код страны гражданства, код из приложения № 6 к Порядку заполнения 6-НДФЛ и реквизиты удостоверения личности.

  • Раздел 3. Внесите доходы, которые облагаются НДФЛ по соответствующей ставке. На каждую применяемую ставку заполняйте отдельный раздел. Социальные, стандартные и имущественные вычеты здесь не отражайте.

  • Раздел 4. Укажите общие суммы и коды социальных, стандартных и имущественных вычетов, которые применялись к доходам.

  • Раздел 5. Укажите общую сумму дохода и налога — без разбивки по разным КБК и ставкам НДФЛ.

  • Раздел 6. Внесите сумму дохода, с которого не удержали НДФЛ, и сумму неудержанного налога.

  • В конце справки — подпись руководителя компании / ИП или другого лица, которое может по доверенности подписывать такие документы. Не прилагайте доверенность к справке.

Ставить печать на справке не обязательно.

Основание — в приказе ФНС России № ЕД-7-11/649 от 19.09.2023 порядок отдельно не прописан, но он идентичен порядку для справки для налоговой из приложения № 1 к расчёту 6-НДФЛ.

Образец заполненной справки о доходах за 2024 год

Пример. Сотрудник ООО «Весна» А.И. Смирнов написал заявление с просьбой выдать ему справку о доходах за январь–июнь 2024 года. Помимо ежемесячной зарплаты (код 2000), в марте он получил премию за трудовые достижения (код 2002), а в июне отпускные (код 2012). С января по май ему предоставляли вычеты на ребенка по 1400 руб. в месяц (код 126).

Так выглядит заполненная справка:

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