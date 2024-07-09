Единая упрощённая налоговая декларация за полугодие 2024: кто сдает, по каким налогам, образец заполнения

Кто может сдавать единую упрощённую декларацию
ЕУНД заменяет некоторые нулевые декларации — вместо нескольких «нулёвок» можно заполнить единую форму по налогам:
НДС;
налогу на прибыль;
налогу при УСН;
ЕСХН.
Единую декларацию могут сдавать налогоплательщики, у которых в налоговом (отчётном) периоде одновременно:
нет движения денег по банковским счетам и кассе;
нет объектов налогообложения.
Основание — п. 2 ст. 80 НК РФ.
Чаще всего единую декларацию подают недавно созданные ИП или компании, которые ещё не начали свою деятельность.
Единую декларацию нельзя подать:
Если ИП применяет ОСНО — вместо нулевой декларации 3-НДФЛ. В этом случае он может включить в упрощённую декларацию только НДС и подать нулевую декларацию 3-НДФЛ.
Если отчитываться по налогу нужно ежемесячно — например, при уплате ежемесячных авансов из фактического дохода по налогу на прибыль.
В этих случаях сдавайте декларации по соответствующему налогу, а не единую.
Основание — письмо Минфина России № 03-04-07/62684 от 30.10.2015.
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Срок подачи единой упрощённой декларации в 2024 году
ЕУНД применяют для налогов с отчётным или налоговым периодом: квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
Периодичность, с которой подают ЕУНД (отмечено как «+»):
Период сдачи ЕУНД
НДС
Налог на прибыль
УСН
ЕСХН
I квартал
+
+
-
-
полугодие
+
+
-
-
9 месяцев
+
+
-
-
год
+
+
+
+
Подавайте единую декларацию не позже 20 числа после истечения отчётного (налогового) периода.
В 2024 году сроки сдачи ЕУНД (с учётом переносов из-за выходных):
22.01.2024 — за 2023 год;
22.04.2024 — за I квартал 2024 года;
22.07.2024 — за полугодие 2024 года;
21.10.2024 — за 9 месяцев 2024 года;
20.01.2025 — за 2024 год.
Основание — п. 2 ст. 80 НК РФ.
Единую декларацию подавайте:
электронно или на бумаге — если среднесписочная численность персонала за прошлый год меньше 100 человек;
только электронно — при среднесписочной численности персонала за прошлый год свыше 100 человек.
Основание — п. 3 ст. 80 НК РФ.
Штраф за опоздание со сдачей ЕУНД:
для бизнеса — 1000 руб.;
для должностных лиц — 300–500 руб.
Основание — п. 1 ст. 119 НК РФ, ст. 15.5 КоАП РФ.
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По какой форме заполнять единую упрощённую декларацию
Форма декларации — в приказе Минфина России № 62 от 10.07.2007 (форма по КНД 1151085). В этом же приказе порядок её заполнения.
Состав формы:
Страница 001 — заполняют физлица, ИП и юрлица;
Страница 002 — заполняют только физлица без статуса ИП, которые не указали свой ИНН на первой странице.
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Как заполнить единую упрощённую декларацию за полугодие 2024 года
Чек-лист для бухгалтера: как заполнить ЕУНД
Первый блок для заполнения — информация о налогоплательщике:
«ИНН» — организации в первых двух ячейках указывают «00» и далее — свой десятизначный ИНН. ИП и физлица без этого статуса вписывают свой 12-значный ИНН согласно свидетельству о постановке на учёт по месту жительства.
«КПП» — указывают только юрлица.
«Вид документа» — в первой ячейке укажите «1» для первичной декларации, «3» — для корректирующей (в этом случае вторая ячейка — номер корректировки. Например, «3 / 1» для первой уточнёнки).
«Отчётный год» — 2024.
«Представляется в» — полное наименование ИФНС и ее код из четырёх цифр.
«Наименование организации» — укажите полностью, как в учредительных документах. ИП и физлица указывают свои полные фамилию, имя, отчество.
«Код по ОКАТО» — ОКАТО не применяется с 2014 года, поэтому здесь укажите код ОКТМО.
«Код ОКВЭД» — укажите по своей основной деятельности, согласно классификатору ОК 029-2001.
Второй блок — таблица с перечнем налогов:
Графа 1 — названия налогов указывайте в порядке возрастания номеров глав, которыми они регулируются в НК РФ.
Графа 2 — номер главы НК РФ по налогу.
Графа 3, 4 — отчётный (налоговый) период по налогу, за который подаётся ЕУНД:
если налоговый период — квартал, в графе 3 укажите «3», а в графе 4 порядковый номер квартала (от «01» до «04»);
если налоговый период — календарный год, графу 4 не заполняйте, а в графе 3 укажите значение отчётного или налогового периода:
«3» — I квартал;
«6» — полугодие;
«9» — 9 месяцев;
«0» — год.
Третий блок данных:
Номер телефона для связи.
Число страниц в ЕУНД.
Количество листов прилагаемых подтверждающих документов (или их копий) о полномочиях представителя налогоплательщика (доверенности).
Заполненную ЕУНД подписывает руководитель компании или ИП, либо их представитель.
Укажите расшифровку подписи и дату заполнения отчёта.
Пример заполнения единой упрощённой декларации
Компанию «Старт» создали во втором квартале 2024 года и по состоянию на 30.06.2024 деятельность еще не вели, поэтому решили подать ЕУНД за полугодие по налогу на прибыль (налоговый период — год) и НДС (налоговый период — квартал).
Образец заполненной ЕУНД:
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