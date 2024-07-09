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Налоговая отчетность

Единая упрощённая налоговая декларация за полугодие 2024: кто сдает, по каким налогам, образец заполнения

Если бизнес не работал, налогоплательщик может подать одну форму отчётности вместо нескольких деклараций: единую упрощённую налоговую декларацию (ЕУНД). Рассказываем, когда её можно применять и как заполнить.
Единая упрощённая налоговая декларация за полугодие 2024: кто сдает, по каким налогам, образец заполнения
Иллюстрация: Моё дело

Кто может сдавать единую упрощённую декларацию

ЕУНД заменяет некоторые нулевые декларации — вместо нескольких «нулёвок» можно заполнить единую форму по налогам:

  • НДС;

  • налогу на прибыль;

  • налогу при УСН;

  • ЕСХН.

Единую декларацию могут сдавать налогоплательщики, у которых в налоговом (отчётном) периоде одновременно:

  • нет движения денег по банковским счетам и кассе;

  • нет объектов налогообложения.

Основание — п. 2 ст. 80 НК РФ.

Чаще всего единую декларацию подают недавно созданные ИП или компании, которые ещё не начали свою деятельность.

Единую декларацию нельзя подать:

  • Если ИП применяет ОСНО — вместо нулевой декларации 3-НДФЛ. В этом случае он может включить в упрощённую декларацию только НДС и подать нулевую декларацию 3-НДФЛ.

  • Если отчитываться по налогу нужно ежемесячно — например, при уплате ежемесячных авансов из фактического дохода по налогу на прибыль.

В этих случаях сдавайте декларации по соответствующему налогу, а не единую.

Основание — письмо Минфина России № 03-04-07/62684 от 30.10.2015.

Избежать ошибок в декларациях помогут профессионалы Бухгалтерского аутсорсинга «Моё дело». Они правильно рассчитают налоги, корректно, с учётом требований закона заполнят отчётность и сдадут её в ИФНС без просрочек и штрафов. В одной подписке вас ждет бухгалтерское, налоговое, юридическое и кадровое сопровождение.

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Срок подачи единой упрощённой декларации в 2024 году

ЕУНД применяют для налогов с отчётным или налоговым периодом: квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

Периодичность, с которой подают ЕУНД (отмечено как «+»):

Период сдачи ЕУНД

НДС

Налог на прибыль

УСН

ЕСХН

I квартал

+

+

-

-

полугодие

+

+

-

-

9 месяцев

+

+

-

-

год

+

+

+

+

Подавайте единую декларацию не позже 20 числа после истечения отчётного (налогового) периода.

В 2024 году сроки сдачи ЕУНД (с учётом переносов из-за выходных):

  • 22.01.2024 — за 2023 год;

  • 22.04.2024 — за I квартал 2024 года;

  • 22.07.2024 — за полугодие 2024 года;

  • 21.10.2024 — за 9 месяцев 2024 года;

  • 20.01.2025 — за 2024 год.

Основание — п. 2 ст. 80 НК РФ.

Единую декларацию подавайте: 

  • электронно или на бумаге — если среднесписочная численность персонала за прошлый год меньше 100 человек;

  • только электронно — при среднесписочной численности персонала за прошлый год свыше 100 человек.

Основание — п. 3 ст. 80 НК РФ.

Штраф за опоздание со сдачей ЕУНД: 

  • для бизнеса — 1000 руб.;

  • для должностных лиц — 300–500 руб.

Основание — п. 1 ст. 119 НК РФ, ст. 15.5 КоАП РФ.

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По какой форме заполнять единую упрощённую декларацию

Форма декларации — в приказе Минфина России № 62 от 10.07.2007 (форма по КНД 1151085). В этом же приказе порядок её заполнения.

Состав формы:

  • Страница 001 — заполняют физлица, ИП и юрлица;

  • Страница 002 — заполняют только физлица без статуса ИП, которые не указали свой ИНН на первой странице.

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Как заполнить единую упрощённую декларацию за полугодие 2024 года

Чек-лист для бухгалтера: как заполнить ЕУНД

Первый блок для заполнения — информация о налогоплательщике:

  • «ИНН» — организации в первых двух ячейках указывают «00» и далее — свой десятизначный ИНН. ИП и физлица без этого статуса вписывают свой 12-значный ИНН согласно свидетельству о постановке на учёт по месту жительства.

  • «КПП» — указывают только юрлица.

  • «Вид документа» — в первой ячейке укажите «1» для первичной декларации, «3» — для корректирующей (в этом случае вторая ячейка — номер корректировки. Например, «3 / 1» для первой уточнёнки).

  • «Отчётный год» — 2024.

  • «Представляется в» — полное наименование ИФНС и ее код из четырёх цифр.

  • «Наименование организации» — укажите полностью, как в учредительных документах. ИП и физлица указывают свои полные фамилию, имя, отчество.

  • «Код по ОКАТО» — ОКАТО не применяется с 2014 года, поэтому здесь укажите код ОКТМО.

  • «Код ОКВЭД» — укажите по своей основной деятельности, согласно классификатору ОК 029-2001.

Второй блок — таблица с перечнем налогов:

  • Графа 1 — названия налогов указывайте в порядке возрастания номеров глав, которыми они регулируются в НК РФ.

  • Графа 2 — номер главы НК РФ по налогу.

  • Графа 3, 4 — отчётный (налоговый) период по налогу, за который подаётся ЕУНД:

    • если налоговый период — квартал, в графе 3 укажите «3», а в графе 4 порядковый номер квартала (от «01» до «04»);

    • если налоговый период — календарный год, графу 4 не заполняйте, а в графе 3 укажите значение отчётного или налогового периода:

      • «3» — I квартал;

      • «6» — полугодие;

      • «9» — 9 месяцев;

      • «0» — год.

Третий блок данных:

  • Номер телефона для связи.

  • Число страниц в ЕУНД.

  • Количество листов прилагаемых подтверждающих документов (или их копий) о полномочиях представителя налогоплательщика (доверенности).

  • Заполненную ЕУНД подписывает руководитель компании или ИП, либо их представитель.

  • Укажите расшифровку подписи и дату заполнения отчёта.

Пример заполнения единой упрощённой декларации

Компанию «Старт» создали во втором квартале 2024 года и по состоянию на 30.06.2024 деятельность еще не вели, поэтому решили подать ЕУНД за полугодие по налогу на прибыль (налоговый период — год) и НДС (налоговый период — квартал).

Образец заполненной ЕУНД:

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