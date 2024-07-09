Единая упрощённая налоговая декларация за полугодие 2024: кто сдает, по каким налогам, образец заполнения

Если бизнес не работал, налогоплательщик может подать одну форму отчётности вместо нескольких деклараций: единую упрощённую налоговую декларацию (ЕУНД). Рассказываем, когда её можно применять и как заполнить.

Кто может сдавать единую упрощённую декларацию

ЕУНД заменяет некоторые нулевые декларации — вместо нескольких «нулёвок» можно заполнить единую форму по налогам:

НДС;

налогу на прибыль;

налогу при УСН;

ЕСХН.

Единую декларацию могут сдавать налогоплательщики, у которых в налоговом (отчётном) периоде одновременно:

нет движения денег по банковским счетам и кассе;

нет объектов налогообложения.

Основание — п. 2 ст. 80 НК РФ.

Чаще всего единую декларацию подают недавно созданные ИП или компании, которые ещё не начали свою деятельность.

Единую декларацию нельзя подать:

Если ИП применяет ОСНО — вместо нулевой декларации 3-НДФЛ. В этом случае он может включить в упрощённую декларацию только НДС и подать нулевую декларацию 3-НДФЛ.

Если отчитываться по налогу нужно ежемесячно — например, при уплате ежемесячных авансов из фактического дохода по налогу на прибыль.

В этих случаях сдавайте декларации по соответствующему налогу, а не единую.

Основание — письмо Минфина России № 03-04-07/62684 от 30.10.2015.

Избежать ошибок в декларациях помогут профессионалы Бухгалтерского аутсорсинга «Моё дело». Они правильно рассчитают налоги, корректно, с учётом требований закона заполнят отчётность и сдадут её в ИФНС без просрочек и штрафов. В одной подписке вас ждет бухгалтерское, налоговое, юридическое и кадровое сопровождение. Оставить заявку

Срок подачи единой упрощённой декларации в 2024 году

ЕУНД применяют для налогов с отчётным или налоговым периодом: квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

Периодичность, с которой подают ЕУНД (отмечено как «+»):

Период сдачи ЕУНД НДС Налог на прибыль УСН ЕСХН I квартал + + - - полугодие + + - - 9 месяцев + + - - год + + + +

Подавайте единую декларацию не позже 20 числа после истечения отчётного (налогового) периода.

В 2024 году сроки сдачи ЕУНД (с учётом переносов из-за выходных):

22.01.2024 — за 2023 год;

22.04.2024 — за I квартал 2024 года;

22.07.2024 — за полугодие 2024 года;

21.10.2024 — за 9 месяцев 2024 года;

20.01.2025 — за 2024 год.

Основание — п. 2 ст. 80 НК РФ.

Единую декларацию подавайте:

электронно или на бумаге — если среднесписочная численность персонала за прошлый год меньше 100 человек;

только электронно — при среднесписочной численности персонала за прошлый год свыше 100 человек.

Основание — п. 3 ст. 80 НК РФ.

Штраф за опоздание со сдачей ЕУНД:

для бизнеса — 1000 руб.;

для должностных лиц — 300–500 руб.

Основание — п. 1 ст. 119 НК РФ, ст. 15.5 КоАП РФ.

Забирайте подробный обзор свежей судебной практики Как ИП отстаивали свои права у налоговой Получите бесплатно подробный обзор свежей судебной практики, чтобы снизить риски деятельности ИП Оставляйте заявку, вышлем обзор вам на e-mail: Отправить

По какой форме заполнять единую упрощённую декларацию

Форма декларации — в приказе Минфина России № 62 от 10.07.2007 (форма по КНД 1151085). В этом же приказе порядок её заполнения.

Состав формы:

Страница 001 — заполняют физлица, ИП и юрлица;

Страница 002 — заполняют только физлица без статуса ИП, которые не указали свой ИНН на первой странице.

Ведите бухгалтерский и налоговый учёт самостоятельно с Онлайн-бухгалтерией «Моё дело». Здесь вы сформируете электронную налоговую отчётность по актуальным формам, а специалисты сервиса помогут разобраться в трудных ситуациях, ответят на ваши вопросы быстро и простым языком. Попробовать бесплатно

Как заполнить единую упрощённую декларацию за полугодие 2024 года

Чек-лист для бухгалтера: как заполнить ЕУНД

Первый блок для заполнения — информация о налогоплательщике:

«ИНН» — организации в первых двух ячейках указывают «00» и далее — свой десятизначный ИНН. ИП и физлица без этого статуса вписывают свой 12-значный ИНН согласно свидетельству о постановке на учёт по месту жительства.

«КПП» — указывают только юрлица.

«Вид документа» — в первой ячейке укажите «1» для первичной декларации, «3» — для корректирующей (в этом случае вторая ячейка — номер корректировки. Например, «3 / 1» для первой уточнёнки).

«Отчётный год» — 2024.

«Представляется в» — полное наименование ИФНС и ее код из четырёх цифр.

«Наименование организации» — укажите полностью, как в учредительных документах. ИП и физлица указывают свои полные фамилию, имя, отчество.

«Код по ОКАТО» — ОКАТО не применяется с 2014 года, поэтому здесь укажите код ОКТМО.

«Код ОКВЭД» — укажите по своей основной деятельности, согласно классификатору ОК 029-2001.

Второй блок — таблица с перечнем налогов:

Графа 1 — названия налогов указывайте в порядке возрастания номеров глав, которыми они регулируются в НК РФ.

Графа 2 — номер главы НК РФ по налогу.

Графа 3, 4 — отчётный (налоговый) период по налогу, за который подаётся ЕУНД: если налоговый период — квартал, в графе 3 укажите «3», а в графе 4 порядковый номер квартала (от «01» до «04»); если налоговый период — календарный год, графу 4 не заполняйте, а в графе 3 укажите значение отчётного или налогового периода: «3» — I квартал; «6» — полугодие; «9» — 9 месяцев; «0» — год.



Третий блок данных:

Номер телефона для связи.

Число страниц в ЕУНД.

Количество листов прилагаемых подтверждающих документов (или их копий) о полномочиях представителя налогоплательщика (доверенности).

Заполненную ЕУНД подписывает руководитель компании или ИП, либо их представитель.

Укажите расшифровку подписи и дату заполнения отчёта.

Пример заполнения единой упрощённой декларации

Компанию «Старт» создали во втором квартале 2024 года и по состоянию на 30.06.2024 деятельность еще не вели, поэтому решили подать ЕУНД за полугодие по налогу на прибыль (налоговый период — год) и НДС (налоговый период — квартал).

Образец заполненной ЕУНД:

Заполнить и сдать декларацию с первого раза поможет сервис готовых решений Бюро «Моего дела». Здесь вы найдёте пошаговые инструкции для решения рабочих вопросов и всегда актуальную правовую базу. Все готовые решения основаны на реальном опыте и включают нормативное обоснование, схемы проводок и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.

Моё дело Бюро Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8JvzwS