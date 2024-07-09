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Инвентаризация

Инвентаризация по ФСБУ 28/2023. Часть вторая (обязательная инвентаризация)

Мы уже разобрались в основных правилах инвентаризации по ФСБУ 28/2023 и рассказали, зачем переходить на них досрочно (читайте об этом в нашем блоге). Здесь подробно объясняем, как проводить обязательную инвентаризацию и какие к ней выставляют требования.
Инвентаризация по ФСБУ 28/2023. Часть вторая (обязательная инвентаризация)
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Обсуждаемые здесь правила относятся к инвентаризации, которую нужно проводить по закону. Но их стоит применять и при своих инвентаризациях.

При этом есть множество юридических обоснований, по которым бизнес должен проводить обязательную инвентаризацию:

Случаи и сроки обязательной инвентаризации

ФСБУ 28/2023 устанавливает такие случаи и даты обязательного проведения инвентаризации:

Случай, по которому проводится инвентаризация

Дата, по состоянию на которую проводится инвентаризация

Составление годовой отчетности.
Основание — п. 38 ПБУ 4/99.

Экономический субъект вправе проводить инвентаризацию основных средств (ОС) один раз в три года (библиотечных фондов – один раз в пять лет)

По состоянию на 31 декабря

Либо, если инентаризацию провели 1 октября или позже, можно указать реальную дату

Для запасов в районах Крайнего Севера и приравненных местностях инвентаризацию можно провести в период наименьших остатков

Передача активов или имущественного комплекса (за исключением обычной деятельности организации) в аренду, управление, безвозмездное пользование — а также их возврат или отчуждение.

Непосредственно перед событием

Смена работника, на которого возложена матответственность

По состоянию на день приемки-передачи дел

Установление факта утраты, порчи или повреждения активов

По установлению такого факта

Бедствие, ставшее причиной чрезвычайной ситуации

После окончания соответствующего события, если возможно проведение инвентаризации в такой срок

Реорганизация (кроме преобразования)

Перед составлением передаточного акта или разделительного баланса

Ликвидация организации

Перед составлением промежуточного ликвидационного баланса

Также есть три отдельных случая для инвентаризации, проходящей по имуществу, за которое несут коллективную или бригадную ответственность.

Случай, по которому проводится инвентаризация

Дата, по состоянию на которую проводится инвентаризация

Смена руководителя коллектива

По состоянию на день приемки-передачи дел

Выбытие из коллектива больше 50% его членов

По состоянию на день приемки-передачи дел

Требование членов коллектива

По факту предъявления требования

При составлении годовой отчетности, реорганизации и ликвидации проводится полная инвентаризация, по всем объектам из п.18 ФСБУ 28/2023. В остальных случаях инвентаризует только объекты, которые связаны с этими случаями.

Конкретнее сроки проведения обязательной инвентаризации устанавливает руководитель организации с учетом указанных выше требований.

Инвентаризационная комиссия

Для обязательного проведения инвентаризации создают одну или несколько инвентаризационных комиссий. Руководитель организации распределяет между ними обязанности и порядок взаимодействия.

Требования к комиссии:

  • нельзя включать лиц с матответственностью за проверяемые объекты;

  • для инвентаризации должно присутствовать более 80% членов комиссии.

Можно не создавать комиссию, если:

  • работники организации — лишь руководитель или руководитель и бухгалтер;

  • инвентаризацию проводят аудиторы, с которыми заключён договор;

  • инвентаризацию проводит ревизионная комиссия организации, если в уставе организации прописаны наличие этой комиссии и ее полномочия по инвентаризации.

Тогда вместо комиссии требования ФСБУ должны соблюдать те, кто проводит инвентаризацию.

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Особенности проведения инвентаризации по видам активов

  • Инвентаризацию основных средств и капитальных вложений в них, запасов, наличных денег, денежных документов и других аналогичных активов проводят по месту нахождения и каждому матответственному лицу. Присутствие этих лиц обязательно.

  • Инвентаризацию запасов в неповрежденной упаковке поставщика можно проводить по документам, пересчитав количество упаковок. Часть активов выборочно проверяют.

  • Навалочные запасы инвентаризируют на основании обмеров и технических расчётов.

Документальное оформление инвентаризации

До начала проверки активов комиссия получает первичные учетные документы по движению активов в бухучёте. Это могут быть приходные и расходные документы или отчёты о движении активов.

Документы должны быть последними из имеющихся на момент инвентаризации. Председатель инвентаризационной комиссии визирует такие документы с указанием «до инвентаризации на "________" (дата)».

Материально ответственные лица дают расписки о том, что:

  • к началу инвентаризации документы сданы в бухгалтерскую службу или инвентаризационной комиссии;

  • все активы, вверенные им для хранения или использования, оприходованы;

  • выбывшие активы списаны в расход.

Такие же расписки дают лица, которые получили деньги в подотчет или доверенности на получение активов.

Особенности оформления документов в разных ситуациях

  • Большое количество весовых товаров. Документ с результатами перевеса таких товаров ведут отдельно член инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо. В конце рабочего дня или по окончании перевеса данные по документам сличают. Итог вносят в документ со сведениями о фактическом наличии объектов — обычно это опись.

  • Если инвентаризация занимает нескольких дней, нужно ограничить доступ в места с активами: помещения складов, кладовых секций и структурных подразделений. Для этого можно опечатать двери, поставить сигнализацию или видеонаблюдение.

  • После инвентаризации обнаружена ошибка в описи. Матответственное лицо, которое обнаружило ошибку в документе, должно немедленно заявить об этом комиссии.

Важно сообщить об этом до открытия помещения. Инвентаризационная комиссия проверит заявление и при подтверждении исправит ошибки в описи. Исправление ошибок в описи должны удостоверить своими подписями все члены комиссии и матответственное лицо.

  • Оформление описи для запасов иных аналогичных активов. Документ с информацией о наличии активов должен содержать:

    • Наименования активов и идентификационные сведения, их количество по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете.

    • Количество порядковых номеров активов и общее количество этих активов в натуральных единицах измерения, записанных на каждой странице. Их указывают строго прописью.

    • Отметку о проверке цен, таксировки и подсчёта итогов на последней странице документа с подписями лиц, проводивших эту проверку.

    • Расписку матответственного лица о подтверждении проверки наличия активов комиссией в его присутствии, отсутствии претензий к комиссии и принятии перечисленных в документе активов для хранения или использования. Расписку оформляют в конце документа.

    • При смене матответственных лиц — подписи лица, принявшего актив, и лица, сдавшего этот актив.

    • Подписи всех членов комиссии и материально ответственного лица.

Если материально ответственное лицо истребует опись, комиссия должна предоставить ему такой документ.

  • Объекты за балансом, неучтённое имущество (имущественные права) и обязательства. На такие объекты нужно составлять отдельные документы инвентаризации.

  • Общие требования к описи на бумаге. Документ о наличии активов не должен содержать незаполненные строки. Если на последней странице такого документа остаются незаполненные строки, эти строки должны быть прочеркнуты.

  • Приложение к документам инвентаризации. К документам инвентаризации прикладывают:

    • акты обмеров, технические расчеты и документы, которыми оформлены результаты перевеса весовых товаров;

    • объяснения от матответственных лиц о пересортице;

    • объяснения от комиссии о причинах, по которым разница в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, возникшая не по вине материально ответственных лиц, не была отнесена на виновных лиц.

В материале «Экспертное заключение. Инвентаризация по ФСБУ 28/2023» вы найдете полное руководство по проведению инвентаризации в соответствии с новыми правилами с подтверждающими ссылками на нормативно-правовые акты. 

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