Как легально избежать 3 главных проблем с налогами в 2025 году

С 2025 года бизнес на УСН признаётся плательщиком НДС.

Бизнес на УСН может не платить НДС, если его доход меньше 60 млн руб. Важно: получать меньше 60 млн дохода в год нужно два года подряд (начиная с 2024 года).

Если получить больше 60 млн в 2024 году, то в 2025 бизнесу придётся платить НДС.

Но если за 2025 год заработать меньше 60 млн, и так же сделать в 2026 году, то платить НДС в 2026 году не придётся.

Исключение: вновь созданные организации и ИП. Они автоматически получают освобождение при переходе на УСН.

Лайфхак 1: перенести часть дохода на следующий год. Если доход сверх лимита признать в следующем году, у бизнеса сохранится право не платить НДС.

Для этого можно обоснованно отложить расчеты с заказчиком с 2024 на 2025 год при УСН — например, если у заказчика есть финансовые проблемы. Либо при переходе с ОСНО (с методом начисления) на УСН можно отложить подписание актов о выполненных работах. Например, если работы не завершены или приняты из-за недостатков.

Лайфхак 2: перевести часть деятельности на ПСН. Или вообще перевести туда весь бизнес, если есть такая возможность.

На патенте НДС с доходов не платят, но лайфхак не для всех.

У ПСН ограничен список видов деятельности. Так, с ПСН не получится торговать через маркетплейсы или по договорам поставки.

ПВГД (потенциально возможный годовой доход) тоже ограничен, причём в разных местах — по-разному. Проверьте, получится ли у вас не выйти за рамки. в месте ведения деятельности, от которого будет рассчитываться патент.

Если совмещать ПСН и УСН по одному виду деятельности, у налоговой могут появиться претензии. Чтобы избежать проблем, придётся учесть много нюансов — мы написал об этом целую статью.