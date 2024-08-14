Как легально избежать 3 главных проблем с налогами в 2025 году

Проблема 1. Бизнесу на УСН придётся платить НДС
С 2025 года бизнес на УСН признаётся плательщиком НДС.
Бизнес на УСН может не платить НДС, если его доход меньше 60 млн руб. Важно: получать меньше 60 млн дохода в год нужно два года подряд (начиная с 2024 года).
Если получить больше 60 млн в 2024 году, то в 2025 бизнесу придётся платить НДС.
Но если за 2025 год заработать меньше 60 млн, и так же сделать в 2026 году, то платить НДС в 2026 году не придётся.
Исключение: вновь созданные организации и ИП. Они автоматически получают освобождение при переходе на УСН.
Лайфхак 1: перенести часть дохода на следующий год. Если доход сверх лимита признать в следующем году, у бизнеса сохранится право не платить НДС.
Для этого можно обоснованно отложить расчеты с заказчиком с 2024 на 2025 год при УСН — например, если у заказчика есть финансовые проблемы. Либо при переходе с ОСНО (с методом начисления) на УСН можно отложить подписание актов о выполненных работах. Например, если работы не завершены или приняты из-за недостатков.
Лайфхак 2: перевести часть деятельности на ПСН. Или вообще перевести туда весь бизнес, если есть такая возможность.
На патенте НДС с доходов не платят, но лайфхак не для всех.
У ПСН ограничен список видов деятельности. Так, с ПСН не получится торговать через маркетплейсы или по договорам поставки.
ПВГД (потенциально возможный годовой доход) тоже ограничен, причём в разных местах — по-разному. Проверьте, получится ли у вас не выйти за рамки. в месте ведения деятельности, от которого будет рассчитываться патент.
Если совмещать ПСН и УСН по одному виду деятельности, у налоговой могут появиться претензии. Чтобы избежать проблем, придётся учесть много нюансов — мы написал об этом целую статью.
Использовать АУСН не получится. С 2025 года переход на АУСН ограничен суммой дохода в 60 млн руб. за прошлый год. Основание — закон № 259-ФЗ от 08.08.2024.
Если в вашем случае лайфхаки с НДС не работают
Проанализируйте, какая ставка НДС для вас выгоднее. Есть общие ставки и пониженные. Первые выше, но с ними можно возмещать «входной» НДС, вторые ниже, но прав на вычет не дают.
Какие вообще есть ставки:
5% — пониженная для бизнеса, получающего от 60 до 250 млн рублей прибыли
7% — пониженная для бизнеса, получающего от 250 до 450 млн рублей прибыли
10% — общая для ряда позиций
20% — общая для остальных
Так, если «входной» НДС будет больше 75% от общей суммы налога, то ставка в 20% окажется даже выгоднее ставки в 5%.
А при «входном» НДС больше 65% ставка в 20% окажется выгоднее ставки в 7%.
Что анализировать:
Размер ставок и уплачиваемых налогов
Будут ли контрагенты предъявлять входной налог или нет
Свои возможности по учёту для правомерного применения вычетов
Если хотите «не заморачиваться», выберите пониженный НДС. Если не боитесь трудностей и можете вычесть налоги — берите общий.
В материале «Моего дела» рассказали об условиях вычета НДС.
Подготовьтесь к повышению налогов и договоритесь с контрагентами. Целесообразно заранее согласовать повышение цены и зафиксировать её в допсоглашении к действующим договорам. А ещё будет нелишним сообщить контрагентам, что они смогут вычесть входной НДС.
«Упрощенцы» тоже будут платить НДС: как выбрать ставку и легально платить меньше
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Проблема 2. Вырастет налог на прибыль для ОСНО
С 2025 года ставка повысится с 20 до 25 процентов.
Лайфхак 1: признать как можно больше доходов 2024 году. Если у вас есть возможность пораньше отгрузить товары и подписать акты — сделайте это. Так доходы пройдут по меньшей ставке.
Чаще всего при ОСНО используют метод начисления. С ним доходы признают в периоде, к которому они относятся, независимо от даты оплаты. Опираться при этом следует на закрывающие документы.
Учтите, признание доходов должно быть обосновано — иначе у налоговой могут появиться претензии.
Лайфхак 2: предусмотрите в учётной политике все ваши расходы. Посмотрите, есть ли у вас право на амортизационную премию, инвестиционный вычет, повышающие коэффициенты и прочее. Если оно есть, но вы им не пользуетесь — предусмотрите расходы в учётной политике.
Многие расходы на ОСНО зависят от того, как их сформировали в учётной политике на следующий год. Если найти скрытые расходы в этом году и оформить их документально, в 2025 году вы сможете их признать.
Что проверять в первую очередь:
расходы на формирование различных резервов,
решения о применении амортизационной премии, повышающих коэффициентов или инвестиционных вычетов.
Лайфхак 2: если вы на УСН превысили доход в 2024 году и можете вернуться на этот режим в 2025 — возвращайтесь. Для такого бизнеса упростили процедуру возврата. С 1 января 2025 бизнес, потерявший право на УСН в 2024 году, может вернуться на этот налоговый режим без дополнительных ограничений. То есть им не нужно ждать год для возвращения.
При этом предел доходов у организаций в таком случае рассчитывается в новом порядке (но с учетом доходов по УСН).
За девять месяцев 2024 года доход компании не должен превышать 337,5 млн рублей. Тогда бизнес сможет вернуться на УСН.
Лайфхак 3: перейти в «льотники». У нас есть много льгот для бизнеса — у кого-то сейчас вообще нулевая ставка налога на прибыль.
Посмотрите, можете ли вы попасть в категорию, которой положены льготы. Так, если бизнес аккредитуют как IT-компанию, то с 2025 года налог на прибыль будет всего 5%. А если стать резидентом «Сколково», налог на прибыль станет нулевым.
Проблема 3. С дохода свыше 2,4 млн рублей начнут брать больший НДФЛ
В 2024 году у нас две ставки в «прогрессивной шкале»: 13% для тех, у кого доход ниже 5 млн и 15% для тех, у кого выше. С 2025 года будет работать пятиуровневая шкала со ставками от 13 до 22 процентов.
Справочная таблица о распределении баз и новых ставках НДФЛ в «Моё дело Бюро»
Лайфхак 1: установите или увеличьте выплаты в виде необлагаемых сумм. Так вы скомпенсируете работникам повышение ставки НДФЛ. Пример таких выплат — материальная помощь, компенсация за разъездной характер работ и дистанционную работу.
Лайфхак 2: выдавать учредителям доход через дивиденды. Так вы и уменьшите ставку НДФЛ, и выведете суммы из-под страховых взносов. Если учредитель — резидент РФ, работающий в компании, выдавать ему дивидены будет выгоднее, чем поднимать ему зарплату.
С другой стороны, зарплату можно учесть в расходах — это пригодитсяпри расчёте налогов на ОСНО и УСН. Иногда выгод от такого подхода больше, поэтому лучше всё взвесить.
Важно: не снижайте зарплату и не опускайте её ниже среднеотраслевых показателей. Налоговая не любит «подмену» зарплаты выплатой дивидендов. При проверке зарплату сравнят и с величиной МРОТ, и со среднеотраслевыми показателями по субъекту РФ. Если увидят какие-то несоответствия — придётся давать пояснения налоговой. Основание — письма ФНС России № БС-4-11/15922 от 20.12.23 и № БС-4-11/2112 от 26.02.24.
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