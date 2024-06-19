Как без проблем совмещать патент с другими налоговыми режимами

Налоговики активно следят за теми, кто совмещает УСН и ПСН — и иногда штрафуют их. Совмещать эти режимы можно, но Минфин не даёт однозначных рекомендаций, которые полностью уберегут ИП от проблем. Разбираемся, что делать, чтобы не получить штрафы.

Что можно и нельзя совмещать с патентом

Можно совмещать патент с ОСНО, УСН и ЕСХН. Это возможно в трёх ситуациях:

ИП ведёт разную деятельность — и применяет разные режимы для разных видов деятельности

ИП ведёт одну и ту же деятельность в разных субъектах РФ

ИП применяет разные системы налогообложения для разных объектов.

Нельзя совмещать с НПД. Налог на профдоход (самозанятость) не совместим с другими спецрежимами.

См. подробнее о том, кто может перейти на режимы УСН и ЕСХН.

Нюансы совмещения ПСН и УСН

ИП должен вести раздельный учёт для каждого спецрежима. В конце года предприниматель отправляет в ИФНС декларацию по УСН. Доходы по патенту в декларации не указывают.

Действуют особые ограничения по доходу. У патента и УСН разная предельная величина дохода. В 2024 году после 60 млн рублей дохода ИП теряет право на патент, после 265 800 000 рублей — на УСН.

При совмещении режимов считается общий доход по патенту и УСН, но ограничения остаются прежними:

Если доход ИП превысит 60 млн, то патент аннулируют, а все доходы учтут по УСН.

Если доход ИП превысит порог УСН, то с начала этого квартала доходы учтут по ОСНО.

Если ИП уже совмещает патент и УСН, при переводе другой деятельности на патент нужно учесть несколько тонкостей. Часть деятельности или всю её целиком можно перевести на патент и с отказом, и без отказа от УСН.

Вариант 1, с отказом. Отказаться от УСН можно только с начала следующего года.

ИП заявляет о прекращении деятельности на УСН по форме № 26.2-8. Сделать это нужно не позднее 15 рабочих дней со дня прекращения деятельности на УСН. Дату прекращения деятельности на УСН определяет сам ИП.

При этом нужно заплатить единый налог и представить декларацию по нему в установленном порядке.

Вариант 2, без отказа. Можно сохранить УСН. Для этого нужно перевести деятельность на патент, а УСН останется и так.

Тогда придётся подавать декларации, но у вас будет возможность проводить сделки вне патента на условиях УСН — без этого придётся проводить их по ОСНО. Если вы решите продать оборудование или оказать услуги вне патента, заплатите меньше налогов.

В отсутствие деятельности на УСН декларацию за налоговый период (год) подайте нулевую.

Подтверждение: письма ФНС России № СД-4-3/17292 и Минфина России № 03-11-09/35436 (доведено до налоговых инспекций письмом ФНС России № ГД-4-3/15196).

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Совмещение налоговых режимов по одному виду деятельности

Совмещение в разных субъектах. В разных муниципальных образованиях или их группах однозначно можно совмещать патент и другой налоговый режим. ИП может ремонтировать бытовую технику в Ленинградской области по патенту, а в Санкт-Петербурге по УСН.

Такой порядок подтверждает Минфин России в письмах № 03-11-12/28550 и № 03-11-09/17358 (направлено для использования в работе письмом ФНС России № ЕД-4-3/11411).

Совмещение в одном субъекте, на территории действия патента. Здесь есть две позиции. Их обе выражали и Минфин, и ФНС России.

Логично, обоснованно и выгодно для бизнеса выглядит позиция, в которой доходы с разных объектов можно оформлять на разные спецрежимы. Так предприниматель может применять патент на объектах, которые проходят по его требованиям — а по тем, что не проходят, платить налоги по правилам УСН или ОСНО.

Всё это актуально, например, для сдачи недвижимости в аренду, розничной торговли и услуг общепита. Патент берётся на конкретные объекты, а по всем остальным применяются правила УСН.



Эта позиция отражена в письмах Минфина России № 03-11-11/15937 и № 03-11-09/18174 (доведено до налоговых инспекций письмом ФНС России № ЕД-4-3/10021).

Выбрать подходящие из всех возможных режимы для совмещения поможет таблица.

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