Шпаргалка для УСН: как платить НДС, если ты никогда этого не делал

НДС на УСН: кому платить, а кому — нет
Сегодня упрощенцы платят НДС, когда они:
налоговые агенты по НДС;
выставляли счета-фактуры, выделив в них налог (включая полученные авансы);
являются доверительными управляющими, концессионерами, участниками инвестиционных или простых товариществ;
ввозят товары на территорию России.
Обязанность платить НДС в этих случаях сохранится для всего бизнеса. Основание — ст. 161, п. 5 ст. 173, п. 1, 4, 5 ст. 174, п. 2, 3 ст. 346.11 НК.
С 1 января 2025 года весь бизнес на УСН начинает платить НДС.
Освободят от налога только:
ИП и компании, заработавшие в прошлом году меньше 60 млн руб., (если ИП совмещает УСН и патент, доходы по ним суммируют);
новые ИП и компании, перешедшие на УСН с даты госрегистрации.
Освобождают от налога автоматически, писать заявления не нужно.
Период освобождения — до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором доход упрощенца с начала года превысит 60 млн руб.
При доходе выше 60 млн в прошлом или текущем году бизнесу на УСН придётся платить НДС.
Основание — п. 1, 5 ст. 145 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
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По каким ставкам платить НДС на УСН
Если с 2025 года вы попадаете под уплату НДС, применяйте по своему выбору общие или пониженные ставки:
Вид ставок НДС при УСН
Размеры ставок
Применение вычетов
Общие
20% — в общем случае
Можно принимать к вычету «входной» НДС, предъявленный по приобретённым товарам (работам, услугам)
10% — по некоторым категориям товаров, согласно перечням, утверждённым Правительством (детские, продовольственные, медицинские и др.)
0% — по некоторым операциям (пп. 1–1.2, 2.1 — 3.1, 7, 11 п. 1 ст. 164 НК)
Пониженные
5% — если доходы в предыдущем году не превысили 250 млн руб., или
если в текущем году утрачено право на освобождение, т.к. доход превысил 60 млн руб.
Нельзя принимать к вычету «входной» НДС.
7% — если доходы за прошлый год не превысили 450 млн руб.,
или
в текущем году применяли ставку 5%, но утратили право на нее, т.к. доход превысил 250 млн руб.
Если выбрали пониженные ставки, применять их придётся минимум 3 года подряд. Единственная возможность освободиться — превысить доход в 450 млн рублей.
Подавать заявление о выборе ставок не надо — налоговики узнают его из первой же сданной декларации по НДС.
При пониженных ставках, рассчитывайте НДС:
По общим ставкам — при ввозе товаров в РФ, или когда вы налоговый агент (п. 1, 3–6 ст. 161 НК).
По ставке 0% — по операциям, перечисленным в пп. 1–1.2, 2.1 — 3.1, 7, 11 п. 1 ст. 164 НК.
Основание — ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ, письмо ФНС от 26.07.2024 № 03-07-07/69907.
Как отразить «входной» НДС в КУДиР
При УСН «доходы» НДС к вычету в КУДиР не отражается.
При УСН «доходы минус расходы»:
Если освобождены от НДС:
НДС по приобретенным ОС и НМА указывайте в составе их первоначальной стоимости в графе 6 раздела II, а расходы по ним, учтённые в налоговой базе (графа 12 раздела II), на конец отчётного (налогового) периода — в графе 5 раздела I;
в остальных случаях НДС отражайте отдельно от стоимости приобретений в графе 5 раздела I.
Если применяете пониженные ставки, «входной» НДС включите в стоимость приобретений и укажите в графе 5 раздела I.
Если применяете общие ставки, «входной» НДС в КУДиР не отражайте (в расходах он не учитывается).
Основание — ст. 170, 346.16 НК, п. 11, 18, 27, 33 Порядка заполнения КУДиР, утв. приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816.
Налог на прибыль при покупке товаров и услуг за границей
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Книги покупок и продаж на УСН
На основании данных книг продаж и покупок заполняется декларация по НДС и делается расчёт налога к уплате за налоговый период — квартал.
В книге продаж регистрируют исходящие счета-фактуры упрощенца, выставленные покупателям, согласно которым начисляется НДС к уплате.
В книгу покупок включают данные входящих счетов-фактур, выставленных упрощенцу поставщиками, на основании которых можно принять НДС к вычету. Документы, по которым налог к вычету принять нельзя, в книге покупок не регистрируют.
УСН-щики, освобождённые от НДС, должны:
выставлять счета-фактуры, указывая в них «Без налога (НДС)»;
вести книгу продаж.
Остальные упрощенцы обязаны, независимо от применяемых ставок НДС:
выдавать счета-фактуры с указанием применяемой ставки;
вести книги продаж и покупок.
Декларация по НДС: кто сдаёт на УСН
НДС-декларацию подают в ИФНС ежеквартально. С 2025 года это касается и упрощенцев, которые:
освобождены от НДС, но проводят операции, при которых НДС надо платить (выставляют счета-фактуры с НДС, ввозят товары в РФ и т.д.);
не освобождены от НДС и совершают налогооблагаемые операции;
не освобождены от НДС, но проводят освобожденные от налога операции (ст. 149 НК).
Срок — 25 число месяца после отчётного квартала. При совпадении с выходным, праздником, срок переносится на следующий за ним рабочий день.
Не надо отчитываться только тем, кто освобождён от НДС и не совершал никаких операций, по которым платится налог.
Декларацию по НДС подают в электронном виде.
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Как рассчитать НДС при УСН
Особенность расчёта НДС по общим ставкам — он начисляется на всю стоимость товара (работ, услуг), а затем из него вычитается налог, предъявленный поставщиками. В итоге уплатить в бюджет нужно только разницу.
Получается такая формула:
Применяя пониженные ставки, вычитать предъявленный НДС не надо.
Получится такая формула:
Приведём простой пример: стоимость работ, выполненных ИП на УСН — 110 000 руб. При этом он закупил для выполнения работ материалы у поставщика на сумму 36 000 руб., включая НДС 20% — 6 000 руб.
Если ИП применяет ставку 20%:
НДС = 110 000 х 20% = 22 000 руб.
НДС к уплате = 22 000 − 6 000 = 16 000 руб.
Если ИП применяет ставку 5% без права на вычет:
НДС = 110 000 х 5% = 5 500 руб.
НДС к уплате = 5 500 руб.
НДС за квартал определяют по данным книг продаж и покупок, которые переносят в декларацию, чтобы сделать итоговый расчёт налога к уплате.
Как уплачивать НДС в бюджет
Сумму НДС платят в бюджет тремя равными частями в течение трёх месяцев после отчётного квартала.
Срок платежа — 28 число каждого из этих трёх месяцев. При совпадении с праздником или выходным срок продлевается до ближайшего рабочего дня.
К примеру, сумма НДС к уплате за третий квартал 180 000 руб. Значит упрощенец перечислит налог так:
до 28 октября — 60 000 руб.;
до 28 ноября — 60 000 руб.;
до 28 декабря — 60 000 руб.
Не запрещено уплачивать сразу всю сумму до наступления срока платежа.
НДС платится в составе ЕНП (единого налогового платежа).
Основание — п. 1 ст. 45, п. 1 ст. 58, ст. 163, 174 НК.
Если НДС перечисляет упрощенец, освобождённый от него, но выставивший счёт-фактуру с суммой налога, срок уплаты всей суммы — 28 число месяца, следующего за отчётным кварталом.
Основание — п. 4 ст. 174 НК.
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