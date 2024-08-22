Шпаргалка для УСН: как платить НДС, если ты никогда этого не делал

Сегодня упрощенцы платят НДС, когда они:

налоговые агенты по НДС;

выставляли счета-фактуры, выделив в них налог (включая полученные авансы);

являются доверительными управляющими, концессионерами, участниками инвестиционных или простых товариществ;

ввозят товары на территорию России.

С 1 января 2025 года весь бизнес на УСН начинает платить НДС.

Освободят от налога только:

ИП и компании, заработавшие в прошлом году меньше 60 млн руб., (если ИП совмещает УСН и патент, доходы по ним суммируют);

новые ИП и компании, перешедшие на УСН с даты госрегистрации.

Освобождают от налога автоматически, писать заявления не нужно.

Период освобождения — до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором доход упрощенца с начала года превысит 60 млн руб.

При доходе выше 60 млн в прошлом или текущем году бизнесу на УСН придётся платить НДС.

Основание — п. 1, 5 ст. 145 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.