Как сдавать ЕФС-1 при заключении и прекращении договора ГПХ в 2024 году: правила, что планируют изменить

Подраздел 1.1 раздела 1 подавайте, если заключаете ГПХ-договоры с физлицами, по которым начисляете страховые взносы:

о выполнении работ (оказании услуг);

авторского заказа;

лицензионные — издательские и о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности (включая передачу полномочий на управление правами);

отчуждения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

Буквенные обозначения договоров приведены в таблице (п. 46 Правил заполнения ЕФС-1):

Не надо подавать сведения, если исполнитель по ГПХ-договору — ИП или самозанятый, за которых не уплачиваете страховые взносы.

Если самозанятый утратил право на применение спецрежима НПД после того, как с ним заключили ГПХ-договор, действуйте так:

расторгните договор по причине утраты исполнителем статуса плательщика НПД (сведения об этом не подавайте); заключите с исполнителем новый договор; подайте сведения в СФР о заключении нового ГПХ-договора.

При этом дата заключения нового договора ГПХ обычно более поздняя, чем дата начала работ. В этом случае укажите в подразделе 1.1 обе даты:

начала периода работ (графа 2);

заключения договора (графа 9).

Основание — п. 5 Правил заполнения ЕФС-1, письмо Минтруда № 14-1/10/В-4784 от 04.04.2023.

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