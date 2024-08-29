Как сдавать ЕФС-1 при заключении и прекращении договора ГПХ в 2024 году: правила, что планируют изменить

Что заполнять и в какой срок сдавать отчётность
С 1 января 2024 года применяется обновлённая форма ЕФС-1, утв. Приказом СФР № 2281 от 17.11.2023. При её оформлении используйте Правила заполнения, утверждённые тем же приказом.
По договорам ГПХ заполняйте:
Титульный лист;
Подраздел 1 раздела 1 (данные физлица, с которым заключен ГПХ-договор);
Подраздел 1.1 раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».
Сроки сдачи:
если договор ГПХ заключен — не позже следующего рабочего дня после даты заключения;
если договор ГПХ прекращён (неважно, по истечении срока, или досрочно) — не позже следующего рабочего дня после даты прекращения.
Когда крайний срок сдачи совпадает с нерабочим праздником или выходным, отчитаться можно в ближайший следующий рабочий день.
Важные особенности:
Если с физлицом последовательно заключили несколько ГПД, сведения подавайте по каждому такому договору.
Если действие ГПД начинается позже даты его заключения, срок подачи сведений определяйте, исходя из даты заключения.
Основание — п. 6 ст. 11 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996, письмо СФР № 19-02/11195л от 07.02.2023.
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По каким договорам ГПХ подавать сведения
Подраздел 1.1 раздела 1 подавайте, если заключаете ГПХ-договоры с физлицами, по которым начисляете страховые взносы:
о выполнении работ (оказании услуг);
авторского заказа;
лицензионные — издательские и о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности (включая передачу полномочий на управление правами);
отчуждения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.
Буквенные обозначения договоров приведены в таблице (п. 46 Правил заполнения ЕФС-1):
Не надо подавать сведения, если исполнитель по ГПХ-договору — ИП или самозанятый, за которых не уплачиваете страховые взносы.
Если самозанятый утратил право на применение спецрежима НПД после того, как с ним заключили ГПХ-договор, действуйте так:
расторгните договор по причине утраты исполнителем статуса плательщика НПД (сведения об этом не подавайте);
заключите с исполнителем новый договор;
подайте сведения в СФР о заключении нового ГПХ-договора.
При этом дата заключения нового договора ГПХ обычно более поздняя, чем дата начала работ. В этом случае укажите в подразделе 1.1 обе даты:
начала периода работ (графа 2);
заключения договора (графа 9).
Основание — п. 5 Правил заполнения ЕФС-1, письмо Минтруда № 14-1/10/В-4784 от 04.04.2023.
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Как заполнить сведения по договорам ГПХ
В подраздел 1 раздела 1 внесите данные исполнителя по ГПХ-договору:
СНИЛС (в формате ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ);
ИНН исполнителя;
ФИО — полностью без сокращений;
дата рождения;
статус ЗЛ (зарегистрированного лица) — обозначается буквенным кодом из п. 38 Правил заполнения ЕФС-1:
гражданство — для граждан РФ код «643», для лиц без гражданства «000», остальные коды стран выбирайте из «Общероссийского классификатора стран мира» (утв. постановлением Госстандарта от 14.12.2001 № 529-ст).
Заполните графы таблицы подраздела 1.1 раздела 1, указав:
Порядковый номер записи (графа 1).
Дату начала или завершения периода выполнения работы по договору (графа 2).
Соответствующий код кадрового события (графа 3):
«НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ»;
«ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ».
Код «РКС» — если исполнитель выполняет работы по договору на Крайнем Севере, код «МКС» — если в приравненных к нему местностях (графа 4).
Код выполняемой функции выбирайте из «Общероссийского классификатора занятий» (формат «ХХХХ.Х»), здесь же укажите соответствующий буквенный код договора, выбрав его в приведённой выше таблице из п. 46 Правил заполнения ЕФС-1 (графа 6).
Как называется ГПХ-договор — «Договор оказания услуг», «Договор подряда», «Договор авторского заказа» и т.п. (графа 8).
Дата заключения или прекращения ГПХ-договора в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (графа 9).
Номер ГПХ-договора без обозначения «№» (графа 10).
Графу «Признак отмены записи» нужно заполнять только в случае подачи уточнённых сведений (графа 11).
Графы 5 и 7 по договорам ГПХ не заполняйте.
Учтите следующие особенности:
Дата заключения договора ГПХ позже даты начала периода выполнения работ. Дату начала выполнения работ внесите в графу 2, а дату заключения договора — в графу 9 сведений.
Дата начала выполнения работ позже даты заключения договора ГПХ. Укажите дату начала периода выполнения работ в графе 2, дату заключения — в графе 9.
В ГПХ-договоре не указан период выполнения работ. В этом случае надо проставить дату заключения договора в графы 2, 9, а в сведениях об окончании договора дату его прекращения укажите согласно акту выполненных работ (графы 2, 9).
Пример заполнения
ООО «Август» заключило 05.08.2024 г. договор подряда № 12-П со Смирновым А.М. на выполнение ремонтных работ. Приступить к их выполнению Смирнов должен 08.08.2024 г., а завершить — не позднее 20.08.2024 г. Фактически, Смирнов закончил ремонт раньше — 15.08.2024 г., о чём с ним в тот же день был подписан акт выполненных работ № 1/12.
Сведения о заключении договора ГПХ поданы 6 августа 2024 г.:
Сведения об окончании ГПХ-договора подали 16 августа 2024 г.:
Что будет, если ошибиться с подачей документов
Если опоздать, бизнес получит штраф 500 руб. по каждому застрахованному физлицу, отчётность по которому он подал невовремя..
Если подать отчётность не в том формате, бизнес получит штраф 1000 руб. Если штатных работников и исполнителей по договорам меньше 11 человек в сумме, отчёт можно подать и в бумаге, и электронно. Если 11 или больше — ЕФС нужно подавать электронно и подписывать УКЭП.
Основание — ст. 8, 17 закона № 27-ФЗ.
Сроки сдачи сведений по ГПХ хотят увеличить
В Госдуму внесён законопроект № 631759-8, в котором предложено сменить однодневный срок на больший. По нему сведения нужно сдавать в Соцфонд не позже 15 числа месяца, идущего за месяцем заключения или прекращения такого договора. Это должно снять нагрузку со страхователей и с судов, рассматривающих эти дела.
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