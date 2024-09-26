Сотрудница выходит из декрета в декрет: что должен выплатить работодатель

Средний заработок для расчёта пособий берут за два года перед годом ухода женщины в отпуск по БиР. Дни предыдущего декрета из расчётного периода исключаются. По этой причине перед вторым декретным отпуском у сотрудницы может не быть заработка или он окажется слишком низким.

В таких случаях можно применить замену лет расчётного периода. Она возможна при выполнении двух условий:

есть заявление на замену от сотрудницы;

замена увеличит размер пособия.

Принять к расчёту можно один или два года перед началом первого декрета.

Основание — п. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006.

Пример. В октябре 2022 года сотрудница Мишина В.В. ушла в отпуск по БиР, а по его окончании — в отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Для расчёта пособий использовали заработок Мишиной за полностью отработанные 2020 и 2021 годы.

В январе 2024 года Мишина прервала отпуск по уходу и ушла во второй декрет. Расчётный период — 2022 и 2023 годы, но из-за первого декрета её заработок тогда был меньше, а в 2023 году вообще отсутствовал. Мишина может написать заявление на замену лет, тогда из дохода за 2020 и 2021 годы ей рассчитают пособия и по второму декрету.