Сотрудница выходит из декрета в декрет: что должен выплатить работодатель

Какие выплаты положены при переходе из декрета в декрет
Независимо от того, какой по счёту родится ребёнок, работающая женщина имеет право на стандартные выплаты:
пособие по БиР (по беременности и родам) — зависит от среднего заработка за два предыдущих года и длительности отпуска согласно больничному листу (140, 156 или 194 дня);
единовременную выплату при рождении ребёнка — назначается автоматически (с 1 февраля 2024 года — 24 604, 30 руб.);
ежемесячное пособие во время отпуска по уходу за ребёнком до 1,5 лет — 40% от среднего заработка женщины (с 1 февраля 2024 года — не менее 9 227,24 и не более 49 123,12 руб.).
Основание — ст. 13 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006, постановления Правительства № 46 от 23.01.2024, № 2143 от 25.11.2022.
Если новый отпуск по БиР полностью или частично совпадает с отпуском по уходу за старшим ребёнком, которому меньше 1,5 лет, она может выбрать на этот период только одно из пособий:
по уходу за старшим ребенком до 1,5 лет;
по БиР на младшего ребёнка.
Обычно более выгодным оказывается пособие по БиР, которое рассчитывается из 100% среднего заработка.
Основание — п. 3 ст. 10 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006.
Если выбрано пособие по БиР:
Сотрудница подаёт заявление работодателю с просьбой прекратить отпуск по уходу за старшим ребёнком и предоставить отпуск по БиР.
Первый отпуск по уходу прерывается и прекращается выплата ежемесячного пособия по уходу за старшим ребёнком.
Оформляется отпуск по БиР с выплатой пособия на младшего ребёнка.
По завершении второго отпуска по БиР можно оформить отпуск и получать ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет за младшим ребёнком.
Если старшему ребёнку на этот момент еще нет 1,5 лет, ежемесячное пособие по уходу оформляется и на него тоже (размер пособий в сумме не должен превышать 100% среднего заработка, облагаемого страховыми взносами).
СФР назначает и выплачивает все пособия напрямую работникам. Для этого работодатель должен передать фонду нужные сведения.
Издайте приказ о прерывании отпуска по уходу за первым ребёнком и о предоставлении отпуска по БиР на основании заявления сотрудницы и больничного листа.
Уведомите СФР о прекращении отпуска сотрудницы по уходу за старшим ребёнком в течение трёх рабочих дней после начала нового отпуска по БиР.
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Замена лет расчётного периода
Средний заработок для расчёта пособий берут за два года перед годом ухода женщины в отпуск по БиР. Дни предыдущего декрета из расчётного периода исключаются. По этой причине перед вторым декретным отпуском у сотрудницы может не быть заработка или он окажется слишком низким.
В таких случаях можно применить замену лет расчётного периода. Она возможна при выполнении двух условий:
есть заявление на замену от сотрудницы;
замена увеличит размер пособия.
Принять к расчёту можно один или два года перед началом первого декрета.
Основание — п. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006.
Пример. В октябре 2022 года сотрудница Мишина В.В. ушла в отпуск по БиР, а по его окончании — в отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Для расчёта пособий использовали заработок Мишиной за полностью отработанные 2020 и 2021 годы.
В январе 2024 года Мишина прервала отпуск по уходу и ушла во второй декрет. Расчётный период — 2022 и 2023 годы, но из-за первого декрета её заработок тогда был меньше, а в 2023 году вообще отсутствовал. Мишина может написать заявление на замену лет, тогда из дохода за 2020 и 2021 годы ей рассчитают пособия и по второму декрету.
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Как рассчитываются пособия при переходе из декрета в декрет
Алгоритм расчёта среднего заработка по второму декрету такой же, как и по первому:
Шаг 1. Определите число календарных дней в расчётном периоде — 730 (731 или 732 дня, если годы високосные) минус дни больничных, декретных отпусков (по БиР и по уходу за детьми), периодов освобождения от работы с сохранением среднего заработка, на который не начислялись страховые взносы.
Шаг 2. Определите заработок сотрудницы за расчётный период, который облагался взносами на ВНиМ, а с 2023 года — по единому тарифу. Сравните его с предельными базами для начисления страховых взносов, действовавшими в соответствующих годах. Если применяли замену лет, доходы сравнивайте с предельными базами соответствующих периодов:
2024 год — 2 225 000 руб.;
2023 год — 1 917 000 руб.;
2022 год — 1 032 000 руб.;
2021 год — 966 000 руб.;
2020 год — 912 000 руб.;
2019 год — 865 000 руб. и т.д.
Если заработок сотрудницы был выше, расчёт делайте из предельной базы.
Шаг 3. Рассчитывается средний дневной заработок (СДЗ) по формуле:
СДЗ
=
Учитываемый заработок в расчётном периоде
:
Число дней, учитываемых в расчётном периоде
Основание — п. 13 положения, утв. постановлением Правительства № 1540 от 11.09.2021.
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Расчёт пособий при переходе из декрета в декрет
Формулы для расчёта пособий:
Пособие по БиР = СДЗ х Число дней отпуска по БиР.
Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет = СДЗ х 30,4 х 40%,
где 30,4 — среднемесячное число календарных дней.
Пример. Сотрудница Зайцева находится в отпуске по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет (дата завершения — 21 октября 2024 года). С 25 мая по 11 октября 2024 года (140 дней) ей открыт новый больничный лист по БиР. Зайцева написала заявление на новый отпуск по БиР с 25 мая 2024 года и на отпуск по уходу за вторым ребёнком с 12 октября 2024 года.
Поскольку заработок Зайцевой в расчётном периоде (2022, 2023 годы) из-за первого декрета был очень низким, применили замену лет на 2020 и 2021 годы, как и при расчёте пособий на первого ребёнка:
Число учитываемых дней — 731.
Учитываемый заработок в 2020 году — 764 000 руб., в 2021 году — 798 000 руб.
Расчёт выплат:
1. СДЗ с учётом замены лет:
(764 000 + 798 000) : 731 = 2 136,80 руб.
2. Последний день отпуска по уходу за первым ребёнком — 24 мая 2024 года. За 24 дня мая (31 день в месяце) Зайцева получит:
2 136,80 х 40% х 30,4 : 31 х 24 = 20 116,25 руб.
3. Пособие по БиР с 25 мая по 11 октября 2024 года:
2 136,80 х 140 = 299 152,00 руб.
4. С 12 октября Зайцева ежемесячно начнёт получать пособие по уходу за вторым ребёнком до 1,5 лет в размере:
2 136,80 х 40% х 30,4 = 25 983,49 руб. в месяц.
НДФЛ из пособий не удерживается, страховые взносы на них не начисляются.
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Комментарии1
Короче, работодатель ничего не должен выплачивать.
Все выплаты - из СФР )))
А вот передать верные сведения в СФР, это да, должен работодатель.