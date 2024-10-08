Переход с ОСНО на УСН: когда в 2025 нужно восстанавливать НДС

В 2025 часть плательщиков УСН начнёт платить ещё и НДС. Если компания перейдёт с ОСНО на УСН, то в некоторых случаях ей потребуется восстановить НДС — то есть уплатить налог, который до того приняли к вычету. Рассказываем, кого касаются эти правила, и что нужно делать разным ИП и ООО.

Почему ввели НДС для УСН. Минфин хочет усложнить дробление крупному бизнесу. Чтобы это сделать, для крупных компаний на «упрощёнке» вводят налог, который они раньше не платили. Введение налога позволит снизить стресс перехода на ОСНО покрупневшим компаниям.

Действовать правило по уплате НДС будет с 1 января 2025 года.

Какой НДС будет платить бизнес на УСН в 2025 году

Если ваш доход ниже 60 млн рублей в год, платить НДС не нужно. По статистике, таких ИП и ООО на УСН 97%. Их новый налог никак не коснётся.

Доход определяют по правилам из НК РФ. Глава 23 описывает правила для ИП, глава 25 — для организаций.

Если ИП параллельно использует ПСН, доходы по нему прибавляют к доходам по УСН.

Если вы платите НДС, можно взять пониженные ставки. Они будут зависеть от цифр годового дохода.

5% будут платить при доходе от 60 до 250 млн руб. включительно.

7 % — при доходе от 60 до 450 млн руб. включительно.

Если выбрать пониженные ставки, компания потеряет право на налоговый вычет.

Если вы хотите сохранить право на вычет, придётся платить стандартный НДС. Это 20% по большинству операций и 10% по отдельным видам товаров.

«Упрощенцы» тоже будут платить НДС: как выбрать ставку и легально платить меньше Забирайте полный дайджест ключевых изменений на 2025 год, связанных в налоговой реформой Оставляйте заявку, вышлем дайджест вам на e-mail: Отправить

Что делать бизнесу с НДС при переходе на УСН

Если вы переходите на УСН со стандартными ставками (20% и 10%), делать ничего не нужно. У вас сохраняются все правила начисления НДС и сохраняются права на вычеты, поэтому для вас ничего не меняется.

То есть, если ваши клиенты платят НДС или у вас много сделок, которые облагают этим налогом, может быть целесообразно сохранить стандартную ставку.

В остальных ситуациях НДС придётся восстанавливать. Если бизнес платит пониженные ставки налога или его полностью освобождают от НДС, налог придётся восстанавливать.

Бизнесу нужно будет заплатить НДС по тому, что было приобретено на ОСНО и будет использоваться в деятельности на УСН. В частности:

по товарам, работам и услугам;

по основным средствам и нематериальным активам (ОС и НМА);

имущественным правам.

Восстановить НДС при освобождении от налога нужно «заранее». Уплатить налог в бюджет нужно в налоговом периоде, который предшествует переходу на УСН. Так, при переходе с ОСНО на УСН с 2025 года восстановить налог нужно в IV квартале 2024 года.

Подробнее о объектах, по которым восстанавливается НДС, см. материал «Мое дело Бюро».

Восстановить НДС при снижении ставок налога нужно после перехода. А конкретно — в первом налоговом периоде применения УСН. Так, при переходе с ОСНО на УСН с 2025 года восстановить налог нужно в I квартале 2025 года.

Зато восстановленный налог можно учесть в расходах. Это право прописано в статьях 145 и 170 НК РФ. Налог учитывают согласно статье 264 НК РФ.

Есть предложение отменить восстановление НДС

Минфин это предложение не поддерживает. По его мнению, это не соответствует принципам налогообложения. Точная позиция указана в письме Минфина России № 03-07-11/69416 от 24.07.2024.

Возможно, ситуация изменится, но это маловероятно.

Получить ответы на другие вопросы, связанные с введением НДС на УСН с 2025 года, можно в материале «Мое дело Бюро».

Моё дело Бюро Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8K647T