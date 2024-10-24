Детские вычеты с 2025 года: гайд для бухгалтера

С 2025 года вычеты такие:

1400 ₽ дают на первого ребенка;

2800 ₽ — на второго.

6000 ₽ — на третьего и каждого последующего ребенка;

12 000 ₽ — на каждого ребёнка-инвалида или на учащегося очной формы обучения в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы:

При расчёте размера вычета нужно учитывать общее количество детей сотрудника, включая умерших детей и детей супруга (супруги), которых сам сотрудник не усыновлял, но на которых его супруг (супруга) имеет право на вычет.

Первым считается старший по возрасту ребенок. Очерёдность детей определяют хронологически по дате рождения, даже если вычет на них уже не применяется.

В некоторых случаях вычеты суммируются. Например:

при передаче права на вычет от одного получателя другому;

при отсутствии второго родителя;

при предоставлении родителю, усыновителю (опекуну, попечителю, приемному родителю) вычета на ребенка-инвалида одновременно по двум основаниям (т.е. путем суммирования вычетов).

Как это обосновывается.

Мнение Президиума Верховного суда РФ, Минфина России и ФНС России: в силу прямой нормы пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ размер вычета определяется двумя обстоятельствами: каким по счету стал ребенок и является ли он инвалидом. Эти критерии не указаны в законе как альтернативные, в связи с чем общая величина стандартного налогового вычета на ребенка-инвалида определяется путем суммирования размеров вычетов, предусмотренных по основанию, связанному с рождением ребенка (усыновлением, установлением опеки), и по основанию, связанному с тем, что ребенок является инвалидом.

Например, размер вычета должен составлять для родителя 13 400 руб. в месяц, исходя из суммы вычетов 1400 руб. и 12 тыс. руб., если ребенок-инвалид один или является старшим.

Подтверждение: письмо Минфина России № БС-4-11/5095 от 27 апреля 2024 г., п. 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением гл. 23 Налогового кодекса РФ, утв. Президиумом Верховного суда РФ 21 октября 2015 г. (доведен до налоговых инспекций письмом ФНС России № СА-4-7/19206 от 3 ноября 2015 г.).