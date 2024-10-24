Детские вычеты с 2025 года: гайд для бухгалтера

Кто получает вычет
Стандартный налоговый вычет на ребенка предоставляется:
каждому из родителей (в т. ч. родителю, лишенному родительских прав);
супругам родителей;
каждому опекуну, попечителю, приёмному родителю, усыновителю;
супругам приёмных родителей.
Вычет дают:
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет (в общем случае);
на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, слушателя, курсанта в возрасте до 24 лет;
на каждого ребенка или подопечного, признанных судом недееспособными, вне зависимости от их возраста.
Размер вычета
С 2025 года вычеты такие:
1400 ₽ дают на первого ребенка;
2800 ₽ — на второго.
6000 ₽ — на третьего и каждого последующего ребенка;
12 000 ₽ — на каждого ребёнка-инвалида или на учащегося очной формы обучения в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы:
При расчёте размера вычета нужно учитывать общее количество детей сотрудника, включая умерших детей и детей супруга (супруги), которых сам сотрудник не усыновлял, но на которых его супруг (супруга) имеет право на вычет.
Первым считается старший по возрасту ребенок. Очерёдность детей определяют хронологически по дате рождения, даже если вычет на них уже не применяется.
В некоторых случаях вычеты суммируются. Например:
при передаче права на вычет от одного получателя другому;
при отсутствии второго родителя;
при предоставлении родителю, усыновителю (опекуну, попечителю, приемному родителю) вычета на ребенка-инвалида одновременно по двум основаниям (т.е. путем суммирования вычетов).
Как это обосновывается.
Мнение Президиума Верховного суда РФ, Минфина России и ФНС России: в силу прямой нормы пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ размер вычета определяется двумя обстоятельствами: каким по счету стал ребенок и является ли он инвалидом. Эти критерии не указаны в законе как альтернативные, в связи с чем общая величина стандартного налогового вычета на ребенка-инвалида определяется путем суммирования размеров вычетов, предусмотренных по основанию, связанному с рождением ребенка (усыновлением, установлением опеки), и по основанию, связанному с тем, что ребенок является инвалидом.
Например, размер вычета должен составлять для родителя 13 400 руб. в месяц, исходя из суммы вычетов 1400 руб. и 12 тыс. руб., если ребенок-инвалид один или является старшим.
Подтверждение: письмо Минфина России № БС-4-11/5095 от 27 апреля 2024 г., п. 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением гл. 23 Налогового кодекса РФ, утв. Президиумом Верховного суда РФ 21 октября 2015 г. (доведен до налоговых инспекций письмом ФНС России № СА-4-7/19206 от 3 ноября 2015 г.).
Когда можно получить вычет
Работодатель может предоставить работнику вычет лишь за текущий год. Вычет за прошлый год работник может получить через налоговую инспекцию.
Чтобы получить вычет, работник должен предоставить документ, подтверждающий, что у него есть ребёнок, которому положена эта льгота.
Вычет предоставляют с начала того календарного года, в котором работник получил этот документ.
О том, какие документы служат основанием для предоставления работнику стандартного налогового вычета на ребенка. см. материал «Мое дело Бюро».
Налог на прибыль при покупке товаров и услуг за границей
Забирайте подробный гайд бесплатно!
Как применяется вычет
Его дают каждый месяц, пока суммарный доход за год не превысит 450 тысяч рублей. До 2025 года — порог 350 тысяч рублей.
В месяце превышения вычет уже не дают. При подсчёте учитывают доход, который облагается НДФЛ по пятиступенчатой шкале со ставкой от 13% до 22%.
Подробнее о ставках и базах с 2025 года см. таблицу «Моё дело Бюро».
Право на вычет в течение года не зависит от:
наличия/отсутствия налогооблагаемых доходов в конкретном месяце. Главное — чтобы они были в течение года. Вычет нужно предоставить даже за те месяцы, когда не было выплат, используя доходы из других месяцев;
права на иные стандартные вычеты.
Пример
Работник получает зарплату 60 тыс. руб. Его доход за 7 месяцев — 420 тыс. руб.
На восьмой месяц доход работника превысит 450 тыс. руб., поэтому вычет с этого месяца не предоставляют.
Если у работника один ребенок, стандартный вычет на ребенка составит 1 400 руб. в месяц. Соответственно, за каждый из первых семи месяцев он будет уменьшать налогооблагаемую базу на 1 400 руб.
Налогооблагаемый доход за эти месяцы будет:
60 000 руб. − 1400 руб. = 58 600 руб.
НДФЛ составит:
58 600 руб. × 13% = 7618 руб.
С восьмого месяца налогооблагаемая база будет 60 000 руб., а НДФЛ — 7800 руб. (60 000 руб. × 13%).
Тонкости вычета при обучении
Опекуны и попечители могут утратить право на вычет из-за утраты своего статуса. Граждане, которые являются опекунами (попечителями), утрачивают право на стандартный вычет по окончании календарного года, в котором подопечному исполнилось 18 лет, независимо от факта дальнейшего его обучения по очной форме.
Это объясняется тем, что при достижении ребенком возраста 14 лет они утрачивают статус опекуна (автоматически став попечителями), а при достижении 18 лет — попечителя.
Право на вычет не зависит:
от государства (Россия или иная страна), где ребенок проходит обучение;
от того, на какой основе обучается ребенок — платной или бесплатной.
Если студент-заочник станет «очником», вычет дадут только за период очного обучения. Если в течение календарного года учащийся в возрасте до 24 лет сначала проходил обучение по очно-заочной (вечерней) форме обучения, а затем перевелся на очную форму обучения, то работодатель вправе предоставить стандартный налоговый вычет родителям, на обеспечении которых он находится, только за время его обучения по очной форме (начиная с месяца, в котором он стал учащимся очной формы обучения).
Право на стандартный вычет на ребенка сохраняется и в том случае, если на период обучения он проживает отдельно от родителей (например, обучается в другом городе, проживает в интернате) или, обучаясь, находится на полном государственном обеспечении.
Во время «академа» вычет сохраняется. Стандартный вычет предоставляется не только за время фактического обучения в образовательном учреждении, но и за период академического отпуска, оформленного в установленном порядке.
Момент окончания предоставления вычета
Вычет действует до:
окончания года, в котором ребенок (в т. ч. ребенок-инвалид) достиг возраста 18 лет;
окончания года, в котором учащийся очной формы обучения (студент, аспирант, ординатор, интерн, курсант, слушатель), в том числе являющийся инвалидом I или II группы, достиг возраста 24 лет (если обучение заканчивается ранее этого момента, то право на вычет утрачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором окончено обучение);
окончания года, в котором договор о передаче ребенка на воспитание в семью был расторгнут;
окончания месяца вступления единственного родителя в брак (в отношении предоставления вычета в удвоенном размере);
иного момента утраты права на вычет.
Если налоговый агент не предоставлял вычет в течение года либо предоставлял его в меньшем размере, то по окончании налогового периода работник может обратиться за его получением в налоговую инспекцию по месту своего жительства. В этом случае налоговая инспекция пересчитает базу с учетом стандартных вычетов на детей.
В то же время налогоплательщик не вправе отказаться от ранее предоставленных налоговым агентом стандартных налоговых вычетов, так как подобный отказ повлечет искажение налоговой базы и, соответственно, суммы исчисленного, удержанного и перечисленного налоговым агентом налога. Налоговым кодексом РФ право на подобный отказ и пересчет налоговой базы не предусмотрено.
В «Моё дело Бюро» есть материалы, в которых подробно разбираются особенности предоставления стандартного вычета на ребенка в различных ситуациях, например:
если дата увольнения работника приходится на 1-е число месяца;
при получении работником дохода от займа, выданного налоговому агенту;
при получении неработающим пенсионером доходов по договору аренды, заключенному с организацией (индивидуальным предпринимателем); — при выплате гражданину доходов по гражданско-правовому договору;
при выплате доходов работнику, который одновременно оказывает услуги как индивидуальный предприниматель.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8K34uk
Начать дискуссию