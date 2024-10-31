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Страховые взносы

Топ 5 ошибок в РСВ и как их избежать

Если ошибиться в расчёте по страховым взносам (РСВ), налоговики не смогут не принять отчёт, и его придётся перерабатывать. Чтобы вы сэкономили время, мы собрали самые распространённые ошибки и рассказали, как их не допускать.

Ошибка 1. Указали некорректные данные физлиц 

В разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» часто встречаются ошибки в персональных данных:

  • неправильные цифры в СНИЛС;

  • искажение фамилии, имени или отчества;

  • устаревшие данные физлица на отчётную дату — например, не показали новую фамилию сотрудницы после замужества.

Чтобы не допускать подобных нарушений, внимательно проверяйте личные данные перед отправкой расчёта в ИФНС.

Чтобы исправить ошибочные сведения, подайте уточнённый расчёт. По работникам с некорректными данными дважды заполните раздел 3 в уточнёнке:

  1. Отразите в подразделе 3.1 неправильные персональные данные физлица, как они были внесены в первоначальный расчёт. Проставьте во всех строках подраздела 3.2 нулевые значения. В строке 010 укажите признак аннулирования неверных данных — «1».

  2. Заполните на того же сотрудника еще один подраздел 3.1 с правильными данными физлица, а в подразделе 3.2 укажите суммы начислений по нему.

Основание — п. 13.4 Порядка заполнения РСВ, утв. приказом ФНС России № ЕД-7-11/878 от 29.09.2022.

Если вообще забыли включить физлицо в РСВ (например, нового сотрудника, принятого в последний день квартала), это приведёт к недоплате страховых взносов. Тогда раздел 3 уточнёнки подавайте только на тех, кого не было в первичном расчёте, и пересчитайте раздел 1 со сводными данными о суммах взносов к уплате.

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Ошибка 2. Не внесли данные по работникам, которым не выплачивали доходы

Неправильно считать, что физлиц без дохода в последнем квартале, можно не показывать в разделе 3 РСВ.

Если договор с физлицом действовал хотя бы в одном из трёх последних месяцев периода, а выплат не было, по нему всё равно нужно заполнить подраздел 3.1 с персональными данными, а в подразделе 3.2 вместо сумм поставить прочерки. Иначе будут нарушены контрольные соотношения между РСВ и персонифицированными сведениями по физлицам.

Основание — письмо ФНС России № БС-4-11/2112 от 26.02.2024 (ред. от 28.05.2024).

Ошибка 3. Не включили в РСВ выплаты, освобождаемые от страховых взносов

Включайте в РСВ все выплаты, начисленные застрахованным физлицам, в том числе и те, которые страховыми взносами не облагаются. 

Необлагаемые суммы включают в строке 030 подраздела 1 раздела 1 в общий доход нарастающим итогом с начала года и в разбивку за три последних месяца, а затем отражают их отдельно в строке 040.

Если в последние три месяца периода сотруднику выплачивались не облагаемые взносами доходы, включите их в строку 140 подраздела 3.2 раздела 3.

Основание — п. 4.8, 4.9, 13.18 Порядка заполнения РСВ, утв. приказом ФНС России № ЕД-7-11/878 от 29.09.2022.

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Ошибка 4. Неправильно применили тарифы взносов

Если страхователь считает страховые взносы по пониженному тарифу без права его применять — это приведёт к неполной уплате взносов. Например, компания не включена в реестр субъектов МСП, а применяет к части выплат свыше МРОТ пониженный тариф 15%.

Если страхователь не применяет пониженный тариф, на который имеет законное право — это тоже нарушение. Положения НК РФ не позволяют отказываться от пониженных тарифов взносов — страхователь обязан их применять. Так как страховые взносы включаются в расходы по налогу на прибыль и УСН, налоговая база по этим налогам окажется неправомерно заниженной.

Чтобы не допускать такие нарушения, регулярно проверяйте соответствие условиям применения пониженного тарифа. 

Например, свою принадлежность к субъектам МСП можно проверить по реестру ФНС. Если компания или ИП

  • не в реестре — пониженный тариф 15% применять нельзя;

  • есть в реестре — пониженный тариф обязателен.

Основание — письмо ФНС России № ЗГ-3-11/9234 от 17.07.2023, пп. 1 п. 1 ст. 264, пп. 7 п. 1 ст. 346.16, ст. 427 НК РФ.

Если превышена предельная облагаемая взносами база, тарифы могут быть применены неправильно. В 2024 году предельная база по взносам — 2 225 000 руб. Если с начала года облагаемые взносами начисления физлицу превысили этот лимит, к сумме превышения применяйте тариф 15,1%, а не 30%.

Чтобы не пропустить момент превышения, отслеживайте размер облагаемой базы по каждому работнику. Для этого формируйте ведомости начислений нарастанием с начала года.

Основание — п. 3 ст. 425 НК РФ.

Ошибка 5. После подачи корректировок не сходятся данные между расчётами разных периодов

Соблюдайте последовательность корректировок, когда подаёте уточнённые расчёты за прошлые периоды.

Например, в IV квартале работнику доначислили взносы за июнь и подали уточнённый РСВ за полугодие того же года. Прежде чем сдавать годовой расчёт, внесите исправления и в РСВ за 9 месяцев, иначе в отчётности будут нарушены нарастающие итоги.

Проверьте РСВ на соответствие контрольным соотношениям перед отправкой в ИФНС. Это поможет выявить возможные ошибки в расчёте по страховым взносам и сразу их исправить.

Основание — письмо ФНС России № БС-4-11/2112 от 26.02.2024.

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