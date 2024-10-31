Топ 5 ошибок в РСВ и как их избежать

Неправильно считать, что физлиц без дохода в последнем квартале, можно не показывать в разделе 3 РСВ.

Если договор с физлицом действовал хотя бы в одном из трёх последних месяцев периода, а выплат не было, по нему всё равно нужно заполнить подраздел 3.1 с персональными данными, а в подразделе 3.2 вместо сумм поставить прочерки. Иначе будут нарушены контрольные соотношения между РСВ и персонифицированными сведениями по физлицам.

Основание — письмо ФНС России № БС-4-11/2112 от 26.02.2024 (ред. от 28.05.2024).