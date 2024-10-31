Топ 5 ошибок в РСВ и как их избежать

Ошибка 1. Указали некорректные данные физлиц
В разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» часто встречаются ошибки в персональных данных:
неправильные цифры в СНИЛС;
искажение фамилии, имени или отчества;
устаревшие данные физлица на отчётную дату — например, не показали новую фамилию сотрудницы после замужества.
Чтобы не допускать подобных нарушений, внимательно проверяйте личные данные перед отправкой расчёта в ИФНС.
Чтобы исправить ошибочные сведения, подайте уточнённый расчёт. По работникам с некорректными данными дважды заполните раздел 3 в уточнёнке:
Отразите в подразделе 3.1 неправильные персональные данные физлица, как они были внесены в первоначальный расчёт. Проставьте во всех строках подраздела 3.2 нулевые значения. В строке 010 укажите признак аннулирования неверных данных — «1».
Заполните на того же сотрудника еще один подраздел 3.1 с правильными данными физлица, а в подразделе 3.2 укажите суммы начислений по нему.
Основание — п. 13.4 Порядка заполнения РСВ, утв. приказом ФНС России № ЕД-7-11/878 от 29.09.2022.
Если вообще забыли включить физлицо в РСВ (например, нового сотрудника, принятого в последний день квартала), это приведёт к недоплате страховых взносов. Тогда раздел 3 уточнёнки подавайте только на тех, кого не было в первичном расчёте, и пересчитайте раздел 1 со сводными данными о суммах взносов к уплате.
Правильно рассчитать страховые взносы и налоги, заполнить и вовремя сдать отчётность помогут профессионалы бухгалтерского аутсорсинга «Моё дело». Получите в одной подписке бухгалтерское, налоговое, правовое и кадровое сопровождение.
Ошибка 2. Не внесли данные по работникам, которым не выплачивали доходы
Неправильно считать, что физлиц без дохода в последнем квартале, можно не показывать в разделе 3 РСВ.
Если договор с физлицом действовал хотя бы в одном из трёх последних месяцев периода, а выплат не было, по нему всё равно нужно заполнить подраздел 3.1 с персональными данными, а в подразделе 3.2 вместо сумм поставить прочерки. Иначе будут нарушены контрольные соотношения между РСВ и персонифицированными сведениями по физлицам.
Основание — письмо ФНС России № БС-4-11/2112 от 26.02.2024 (ред. от 28.05.2024).
Ошибка 3. Не включили в РСВ выплаты, освобождаемые от страховых взносов
Включайте в РСВ все выплаты, начисленные застрахованным физлицам, в том числе и те, которые страховыми взносами не облагаются.
Необлагаемые суммы включают в строке 030 подраздела 1 раздела 1 в общий доход нарастающим итогом с начала года и в разбивку за три последних месяца, а затем отражают их отдельно в строке 040.
Если в последние три месяца периода сотруднику выплачивались не облагаемые взносами доходы, включите их в строку 140 подраздела 3.2 раздела 3.
Основание — п. 4.8, 4.9, 13.18 Порядка заполнения РСВ, утв. приказом ФНС России № ЕД-7-11/878 от 29.09.2022.
Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Подключитесь к онлайн-бухгалтерии «Моё дело». Здесь вы найдёте все актуальные формы отчётности, а налоговый календарь не позволит забыть о важных сроках. Если возникнут сложности, специалисты «Моего дела» простыми словами разъяснят все тонкости и ответят на все вопросы.
Восемь проблем при расчете с бюджетом в 2024 году: лайфхаки, которые помогут их решить
практическое пособие для бухгалтера
Получите бесплатно инструкцию со списком советов
Ошибка 4. Неправильно применили тарифы взносов
Если страхователь считает страховые взносы по пониженному тарифу без права его применять — это приведёт к неполной уплате взносов. Например, компания не включена в реестр субъектов МСП, а применяет к части выплат свыше МРОТ пониженный тариф 15%.
Если страхователь не применяет пониженный тариф, на который имеет законное право — это тоже нарушение. Положения НК РФ не позволяют отказываться от пониженных тарифов взносов — страхователь обязан их применять. Так как страховые взносы включаются в расходы по налогу на прибыль и УСН, налоговая база по этим налогам окажется неправомерно заниженной.
Чтобы не допускать такие нарушения, регулярно проверяйте соответствие условиям применения пониженного тарифа.
Например, свою принадлежность к субъектам МСП можно проверить по реестру ФНС. Если компания или ИП
не в реестре — пониженный тариф 15% применять нельзя;
есть в реестре — пониженный тариф обязателен.
Основание — письмо ФНС России № ЗГ-3-11/9234 от 17.07.2023, пп. 1 п. 1 ст. 264, пп. 7 п. 1 ст. 346.16, ст. 427 НК РФ.
Если превышена предельная облагаемая взносами база, тарифы могут быть применены неправильно. В 2024 году предельная база по взносам — 2 225 000 руб. Если с начала года облагаемые взносами начисления физлицу превысили этот лимит, к сумме превышения применяйте тариф 15,1%, а не 30%.
Чтобы не пропустить момент превышения, отслеживайте размер облагаемой базы по каждому работнику. Для этого формируйте ведомости начислений нарастанием с начала года.
Основание — п. 3 ст. 425 НК РФ.
Ошибка 5. После подачи корректировок не сходятся данные между расчётами разных периодов
Соблюдайте последовательность корректировок, когда подаёте уточнённые расчёты за прошлые периоды.
Например, в IV квартале работнику доначислили взносы за июнь и подали уточнённый РСВ за полугодие того же года. Прежде чем сдавать годовой расчёт, внесите исправления и в РСВ за 9 месяцев, иначе в отчётности будут нарушены нарастающие итоги.
Проверьте РСВ на соответствие контрольным соотношениям перед отправкой в ИФНС. Это поможет выявить возможные ошибки в расчёте по страховым взносам и сразу их исправить.
Основание — письмо ФНС России № БС-4-11/2112 от 26.02.2024.
Правильно рассчитывайте страховые взносы и сдавайте РСВ с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий.
Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KJpo2
Начать дискуссию