10 главных проблем, с которыми сталкивается штатный бухгалтер: как их решить

Устраиваясь на должность, бухгалтер принимает условия работы и оплаты труда. Но в процессе оказывается, что компания не проводит индексацию, не стимулирует премиями, да ещё и практикует штрафные санкции.

Кто-то, раз столкнувшись с этим, незамедлительно уходит в другую компанию. А кто-то продолжает работать и оправдывает низкую зарплату перспективами, близостью к дому, интересной работой.

В итоге бухгалтер на несколько лет остаётся на низкооплачиваемой работе, и далеко не всегда дожидается обещанных перспектив. При этом нагрузка на основной работе не позволяет брать дополнительных клиентов.

Решение:

Не обесценивайте свой труд . Ищите новую работу, если очевидно, что нынешний работодатель дискриминирует ваши права.

Подключайтесь к партнёрской программе и передавайте вопросы по учёту и отчётности от знакомых предпринимателей и потенциальных клиентов сервису «Моё дело». Вам не придётся отказывать в помощи из-за нехватки времени или незнания вопроса. Получайте вознаграждение за каждого привлечённого клиента независимо от его запроса — сдать декларацию или восстановить учёт.

Сколько можно заработать:

За ИП — 25 000 руб.

За юрлицо — 45 000 руб.

Работает это просто:

Оставьте заявку. Получите доступ в личный кабинет партнёра. Начните работу и получайте вознаграждения.

Преимущества партнёрства: