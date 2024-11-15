10 главных проблем, с которыми сталкивается штатный бухгалтер: как их решить

1. Нет карьерного роста
Причины, из-за которых возникает эта проблема:
Бухгалтеру может не хватать компетенций или возможности проявить свои навыки, раскрыться в профессиональном плане.
Вышестоящие коллеги прочно сидят на своих местах, и вакансий на руководящих бухгалтерских должностях не предвидится.
В крупных организациях большая конкуренция за руководящие должности в бухгалтерии, и в этой борьбе выигрывает только один.
Без релевантного опыта работы сложно получить должность главного бухгалтера в другой организации.
Решение:
Пройдите курсы повышения квалификации.
Обсудите с руководством перспективы развития в организации. Если откажут расширить компетенции, рассмотрите вариант новой работы.
2. Заложник одного участка
Часто бухгалтеры засиживаются на одном участке, даже если мигрируют между работодателями. С одной стороны это помогает нарастить знания и опыт на конкретных обязанностях, попробовать учёт одного участка в разных отраслях. А с другой — бухгалтер становится заложником одного участка, и работодатель не может разглядеть в нём потенциал для другой работы. Самому заложнику тоже сложно выйти из зоны комфорта привычного участка и претендовать на доход выше текущего.
Решение:
Учитесь работать на других участках, в других учётных программах и сервисах. Для этого есть множество онлайн-курсов.
Предлагайте свою помощь, когда отсутствует бухгалтер на соседнем участке, и обсуждайте с руководством перспективы работы в организации.
3. Низкая оплата труда
Устраиваясь на должность, бухгалтер принимает условия работы и оплаты труда. Но в процессе оказывается, что компания не проводит индексацию, не стимулирует премиями, да ещё и практикует штрафные санкции.
Кто-то, раз столкнувшись с этим, незамедлительно уходит в другую компанию. А кто-то продолжает работать и оправдывает низкую зарплату перспективами, близостью к дому, интересной работой.
В итоге бухгалтер на несколько лет остаётся на низкооплачиваемой работе, и далеко не всегда дожидается обещанных перспектив. При этом нагрузка на основной работе не позволяет брать дополнительных клиентов.
Решение:
Не обесценивайте свой труд. Ищите новую работу, если очевидно, что нынешний работодатель дискриминирует ваши права.
Подключайтесь к партнёрской программе и передавайте вопросы по учёту и отчётности от знакомых предпринимателей и потенциальных клиентов сервису «Моё дело». Вам не придётся отказывать в помощи из-за нехватки времени или незнания вопроса. Получайте вознаграждение за каждого привлечённого клиента независимо от его запроса — сдать декларацию или восстановить учёт.
Сколько можно заработать:
За ИП — 25 000 руб.
За юрлицо — 45 000 руб.
Работает это просто:
Получите доступ в личный кабинет партнёра.
Начните работу и получайте вознаграждения.
Преимущества партнёрства:
Больше возможностей, так как бухгалтер может заработать на вопросах вне своей специализации, не тратя время на обучение.
Прозрачные условия сотрудничества без ограничений — стать партнёром может каждый бухгалтер, независимо от опыта и формата работы (в штате или на фрилансе).
4. Большие объёмы работы
Редкая бухгалтерия не завалена документами. Это и первичка, и проекты договоров для согласования, и отчётность, и различная внутренняя документация. Даже когда в компании внедрён ЭДО (электронный документооборот), объём работы меньше не становится, он просто перемещается с полок кабинета на компьютер.
Чтобы обработать горы первички, оформить выдачу материалов в производство, переместить ценности с одного материально ответственного лица на другое, рассчитать зарплату на 800 человек и сдать отчётность вовремя, бухгалтер вынужден задерживаться допоздна, часто в ущерб личным интересам.
Решение:
Предложите руководству внедрить системы автоматизации работы и документооборота с контрагентами и работниками.
Пропишите в договорах с контрагентами и внутренних регламентах компании сроки и способ предоставления первичных документов в бухгалтерию, чтобы оптимизировать обработку входящих документов.
5. Жёсткие дедлайны
Помимо установленных законом сроков уплаты налогов, сдачи отчётности и прочих регламентов, работодатели устанавливают свои дедлайны на различные финансовые операции, мероприятия и процедуры. Часто это связано с внутренними бизнес-процессами.
Например, чтобы выплатить зарплату сотрудникам 10 числа, бухгалтер должен сформировать и сдать расчётно-платёжные ведомости на утверждение руководству первого числа. При этом кадровики закрывают табель в последний рабочий день. Сделать это заранее не получится, так как в последний день кто-то из сотрудников может заболеть или не выйти на работу по другой причине. В определённые дни месяца бухгалтер вынужден задерживаться в офисе. Если не выполнить работу в установленные сроки, могут последовать претензии со стороны руководства и снижение премии.
Решение:
Разработайте график внутреннего документооборота с адекватными сроками для обработки документов.
Предложите ввести KPI за соблюдение сроков предоставления документов, а также при необходимости сдвинуть дни выплаты зарплаты.
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6. Технические сложности из-за ошибок в учетной программе, личном кабинете налогоплательщика
Проблемы с программой и интернет-сервисами — пожизненная головная боль бухгалтера на любом участке:
Программа сырая и требует доработок, нужен программист, но руководству сложно это доказать.
Релиз вышел с ошибками, из-за этого проводки формируются неправильно или отчёты заполняются некорректно.
Личный кабинет налогоплательщика не работает из-за профилактики, а бухгалтеру нужно срочно сделать сверку или сдать отчёт.
Настройки КЭП слетели, а сегодня последний день сдачи отчёта без штрафов.
Если случилась такая неприятность, бухгалтер вынужден ждать, когда придёт работающий на полставки компьютерщик, звонить на горячии линии технической поддержки и пытаться самостоятельно разобраться в конфигураторе или Cryptopro.
Все эти проблемы усугубляются, если в компании нет штатного программиста 1С или системного администратора. В результате бухгалтер решает технические вопросы вместо того, чтобы сводить дебет с кредитом.
Решение: обозначьте и аргументируйте руководству потребность в штатном программисте 1С или системном администраторе, который будет оперативно решать технические проблемы бухгалтерии. Опишите в цифрах штрафы за несвоевременную сдачу статистики, налоговых отчётов и последствия предоставления информации в госорганы с опозданием.
7. Нехватка квалификации
Не каждый бухгалтер — высококвалифицированный профессионал. Новичку сложно найти работу из-за отсутствия опыта, так как большинство работодателей хотят взять на работу человека с практическими навыками. Но где их взять, если вы только вчера получили диплом? Встречаются главные бухгалтеры, которые готовы взять неопытного специалиста в свою команду и обучить его, но это — редкость.
Также недостаток квалификации мешает брать частные запросы на ведение бухгалтерии, когда обращаются знакомые.
Решение:
Повышайте квалификацию и получайте новые знания.
Зарабатывайте не только на росте квалификации, но и с помощью партнерской программы. Передавайте вопросы учёта и отчётности от потенциальных клиентов или знакомых сервису «Моё дело» и получайте вознаграждение за каждое привлечённое ИП и юр. лицо.
8. Много стресса
Работа бухгалтера — это регулярные стрессы. Связаны они с большими объёмами, жёсткими дедлайнами, техническими проблемами, с запросами от ФНС и с внутриколлективными баталиями. Часто работа бухгалтера зависит от других коллег: менеджеров, закупщиков, складских работников, кадровиков и т.д. Чтобы добиться от них нужного документа, бухгалтер вынужден настойчиво напоминать об этом и привлекать административный ресурс. Из-за этого атмосфера в коллективе становится напряжённой, проблемы множатся, переработки учащаются, и бухгалтер погружается в стресс.
Решение:
Обсуждайте с коллегами вопросы организации рабочих процессов и возможности их оптимизации, чтобы повысить качество работы всех систем компании и минимизировать авралы.
Не забывайте отдыхать и ходить в отпуск.
9. Некогда отдохнуть
Бухгалтеры реже ходят в отпуск, чем другие коллеги. Кроме того они вынуждены отдыхать не когда захотят, а в периоды когда нет отчётов. А они есть почти всегда, несмотря на то, что с 2023 года 25 число — единая отчётная дата. Этот день един только для налоговых отчётов, но отчёты в СФР и Росстат нужно сдавать в соответствии с графиком этих ведомств.
Получается, что в периоды квартальных отчётов (в апреле, июле, октябре) и во время годовой отчётной кампании (с января по апрель) бухгалтер не может пойти в отпуск. А в остальные месяцы нужно лавировать между промежуточными отчётными датами, сроками уплаты налогов и расчётов с персоналом, а также согласовать период отдыха с другими бухгалтерами.
Решение: трудовое законодательство, право на отпуск и график отпусков никто не отменял, даже при наличии жестких дедлайнов. К тому же отпуск можно делить на части. Напоминайте руководству о своих правах, заранее определяйтесь с датами, когда на вашем участке наименьшая загрузка и ходите в отпуск по графику.
10. Частые изменения в нормативке
Бухгалтеры не успевают привыкнуть к одним новинкам законодательства, как анонсируют следующие. Пример последних лет — ЕНС и ЕНП. Сначала бухгалтеры учились делить НДФЛ на удержанный до 22 числа и после и платить его одной платёжкой вместе с другими налогами. А позже пришлось привыкать платить НДФЛ дважды в месяц.
Другой пример — оплата больничных. На протяжении многих лет работодатели платили пособие из своего кармана, а затем ФСС возмещал расходы. На смену им пришли электронные реестры, а на протяжении последних трёх лет работает механизм проактивных выплат.
Решение: выберите удобный для себя источник новостей по изменениям в нормативке. Подпишитесь на рассылку Моё дело. Бюро. Вам будет приходить только одно письмо в неделю с обзором самых интересных новостей из мира законодательства.
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