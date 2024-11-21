Отчётность ИП за 2024 год: сроки сдачи

Отчётность ИП за 2024 год: что сдавать в налоговую
ИП не обязаны вести бухучёт и не сдают бухгалтерскую отчетность. Основание — п. 2 ст. 6 закона о бухучёте № 402-ФЗ от 06.12.2011.
ИП на ОСНО сдают:
декларацию по НДС за IV квартал 2024 года — не позже 27 января 2025 года;
декларацию 3-НДФЛ за 2024 год — не позже 30 апреля 2025 года.
ИП на ЕСХН сдают:
декларацию по НДС за IV квартал 2024 года (если нет освобождения от НДС) — не позже 27 января 2025 года;
декларацию по ЕСХН за 2024 год — не позже 25 марта 2025 года.
ИП на УСН сдают:
декларацию по УСН — не позже 25 апреля 2025 года.
Обратите внимание: ИП на УСН, доходы которых в 2024 году превысят 60 млн руб., с 1 января 2025 года станут плательщиками НДС и будут ежеквартально подавать декларацию по НДС. При меньшем уровне дохода от уплаты НДС упрощенцев освободят, но лишь до тех пор, пока их доход с начала года не превысит 60 млн руб.
Основание — закон № 176-ФЗ от 12.07.2024.
Не сдают декларации ИП на ПСН, НПД и АУСН — отчётности по этим «спецрежимным» налогам нет.
ИП подают декларации по прочим налогам (водный налог, НДПИ, акцизы и др.), только если по ним в 2024 году были объекты налогообложения.
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Отчётность ИП по сотрудникам за 2024 год: что сдавать в налоговую
Все ИП (кроме АУСН-щиков), если они привлекали работников по трудовым и ГПХ договорам, по итогам 2024 года должны сдать в ИФНС:
Расчёт по страховым взносам (РСВ) за 2024 год — до 27 января 2025 года. Его подают даже если выплат не было.
Расчёт 6-НДФЛ за 2024 год со справками о доходах физлиц — до 25 февраля 2025 года. Его можно не подавать, если в 2024 году не было выплат физлицам и не сдавали РСВ за I квартал, полугодие и 9 месяцев.
Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2024 года есть в годовом расчете РСВ, поэтому сдавать их не нужно. Основание — письмо ФНС № БС-4-11/2593 от 06.03.2023.
В таблице показали, какую отчётность сдают ИП за 2024 год в ИФНС и в какие сроки (с учётом переносов):
Отчетная форма, отчётный (налоговый) период
Крайний срок представления
Кто сдаёт
Декларация по НДС за IV квартал 2024
27.01.2025
Журнал учёта полученных и выданных счетов-фактур за IV квартал 2024
20.01.2025
ИП — неплательщики НДС, выставлявшие от своего имени счета-фактуры при выполнении функций посредника, комиссионера, агента
Декларация по косвенным налогам за декабрь 2024
20.01.2025
ИП, занимающиеся ввозом товаров из-за рубежа
Декларация 3-НДФЛ за 2024 год
30.04.2025
Декларация по УСН за 2024 год
25.04.2025
ИП на УСН
Декларация по ЕСХН за 2024 год
25.03.2025
ИП на ЕСХН
Единая (упрощённая) декларация за 2024 год
20.01.2025
Если не было налогооблагаемых объектов и движения денег по кассе и банку
Декларация по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) за декабрь 2024
27.01.2025
Налогоплательщики — пользователи недр
Декларация по водному налогу за IV квартал 2024
27.01.2025
Налогоплательщики — лицензированные пользователи водных объектов
Декларация по акцизам за декабрь 2024
27.01.2025
Плательщики акцизов
Отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами за IV квартал 2024
27.01.2025
При наличии операций с прослеживаемыми товарами
Расчёт по страховым взносам (РСВ) за 2024 год
27.01.2025
ИП — страхователи
Расчёт 6-НДФЛ за 2024 год
25.02.2025
ИП — налоговые агенты, производившие выплаты физлицам
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Отчётность ИП с работниками за 2024 год: что сдавать в СФР
Отчётность в Соцфонд — это разделы и подразделы формы ЕФС-1. Форма утверждена приказом СФР № 2281 от 17.11.2023.
В СФР отчитываются ИП с работниками по трудовым и гражданско-правовым договорам, с которых уплачивались страховые взносы на ОПС (обязательное пенсионное страхование) и «травматизм» (страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний).
В какие сроки должен отчитаться ИП с работниками в СФР:
Раздел / подраздел отчета ЕФС-1, отчётный период
Срок сдачи в СФР
Кто сдаёт
Подраздел 1.1. «Сведения о трудовой (иной) деятельности» за декабрь 2024
27.01.2025
ИП с работниками, если были кадровые события в декабре 2024 года*
*Кроме приема / увольнения, приостановления / возобновления трудового договора, заключения / прекращения ГПХ-договора. Для этих событий срок — не позднее следующего рабочего дня
27.01.2025
ИП с работниками*
*Подраздел 2 подаётся только при наличии условий, которые дают право на досрочную пенсию
Подраздел 3. «Сведения о лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя» за 2024 год
27.01.2025
ИП с работниками, перечислявшие дополнительные взносы на ОПС
Раздел 2. «Сведения о начисленных взносах по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» за 2024 год
27.01.2025
ИП с работниками, уплачивающие взносы на «травматизм»
Отчётность ИП в Росстат
Отчёты в статистику индивидуальны для каждого респондента. Узнать свой список статистической отчетности за 2024 год ИП может, обратившись к специальному сервису Росстата. Указав свой ИНН или ОГРНИП, ИП получит перечень статотчётов:
Если ИП попал в выборку Росстата, он должен заполнить и подать перечисленные в списке формы в сроки, которые указаны на их титульных страницах.
Если выданный сервисом список отчётности пуст, сдавать ничего не нужно.
Годовая отчётность ИП: о чём нужно помнить
Только в электронном виде подают:
Налоговые декларации, если среднесписочная численность работников в предыдущем году превышала 100 человек.
Декларацию по НДС при любой численности работников.
Отчёт по прослеживаемым товарам.
Расчёт по страховым взносам, расчёт 6-НДФЛ — при выплате доходов 11 и более физлицам.
Разделы формы ЕФС-1 при численности застрахованных физлиц 11 и более.
Статистическую отчётность.
Если подали такую отчётность в бумажном виде, она считается непредставленной. Штраф от ИФНС составит 200 руб., от СФР — 1 000 руб.
Основание — ст. 119.1 НК РФ, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.
В выходной или нерабочий праздничный день отчётность в налоговую не сдают. Если крайний срок выпал на такой день, тогда сдайте отчёт в следующий за ним рабочий день. Такое же правило применяют к срокам сдачи отчётности в СФР.
Основание — п. 7 ст. 6.1 НК РФ, письмо СФР № 19-02/463л от 25.01.2023.
Если нарушить сроки сдачи отчётности, ИП грозит штраф:
5%–30% от неуплаченной суммы за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не меньше 1 000 руб. — за нарушение срока сдачи декларации, расчёта по страховым взносам;
1 000 руб. за каждый месяц просрочки — за нарушение срока сдачи 6-НДФЛ;
500 руб. по каждому застрахованному физлицу — за нарушение срока сдачи отчётности в СФР;
5%–30% от суммы взносов за три последних месяца, но не менее 1 000 руб. — за нарушение срока сдачи отчётности по взносам на «травматизм».
Основание — ст. 119, 126 НК РФ, ст. 15.33.2 КоАП РФ, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.
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