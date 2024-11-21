Отчётность ИП за 2024 год: сроки сдачи

ИП не обязаны вести бухучёт и не сдают бухгалтерскую отчетность. Основание — п. 2 ст. 6 закона о бухучёте № 402-ФЗ от 06.12.2011.

ИП на ОСНО сдают:

декларацию по НДС за IV квартал 2024 года — не позже 27 января 2025 года;

декларацию 3-НДФЛ за 2024 год — не позже 30 апреля 2025 года.

ИП на ЕСХН сдают:

декларацию по НДС за IV квартал 2024 года (если нет освобождения от НДС) — не позже 27 января 2025 года;

декларацию по ЕСХН за 2024 год — не позже 25 марта 2025 года.

ИП на УСН сдают:

декларацию по УСН — не позже 25 апреля 2025 года.

Обратите внимание: ИП на УСН, доходы которых в 2024 году превысят 60 млн руб., с 1 января 2025 года станут плательщиками НДС и будут ежеквартально подавать декларацию по НДС. При меньшем уровне дохода от уплаты НДС упрощенцев освободят, но лишь до тех пор, пока их доход с начала года не превысит 60 млн руб.

Основание — закон № 176-ФЗ от 12.07.2024.

Не сдают декларации ИП на ПСН, НПД и АУСН — отчётности по этим «спецрежимным» налогам нет.

ИП подают декларации по прочим налогам (водный налог, НДПИ, акцизы и др.), только если по ним в 2024 году были объекты налогообложения.