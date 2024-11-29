Годовая инвентаризация 2024: как провести без ошибок

Цель годовой инвентаризации — обеспечить достоверность данных бухучёта и годовой отчётности. В ходе проверки выявляют фактическое наличие имущества и сопоставляют его с данными бухучёта, а по обязательствам проверяют полноту отражения в учёте.

В процессе инвентаризации проверяйте:

Все материальные и не имеющие материально-вещественной формы активы — ОС, НМА, финансовые вложения, запасы, товары, готовая продукция, денежные средства, финансовые активы.

Все обязательства — кредиторская задолженность, кредиты, займы, резервы.

Обязательства и имущество на забалансовых счетах.

Не принадлежащее компании имущество — находится на ответственном хранении, арендованное или полученное для переработки.

Имущество, которое не учтено, но фактически находится в компании.

По состоянию на 31 декабря 2024 года проводят инвентаризацию за 2024 год.

В рамках годовой инвентаризации за 2024 год можете не проверять:

имущество, по которому последняя инвентаризация прошла не ранее 1 октября 2024 года;

ОС, по которым проводите инвентаризацию каждые три года;

библиотечные фонды, которые инвентаризируете каждые пять лет;

товары, сырьё, материалы, если ваша компания находится в районе Крайнего Севера (или в приравненной к РКС местности), и их инвентаризацию провели в период наименьших остатков.

Основание — п. 1.3–1.5 Методических указаний по инвентаризации, утв. приказом Минфина № 49 от 13.06.1995.