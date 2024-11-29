Годовая инвентаризация 2024: как провести без ошибок

Чем регулируется порядок проведения инвентаризации
Нормативные акты, в соответствии с которыми нужно провести годовую инвентаризацию в 2024 году:
Методические указания по инвентаризации — приказ Минфина № 49 от 13.06.1995 (в ред. от 08.11.2010).
статья 11 закона «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от 06.12.2011.
Положение по ведению бухучета — приказ Минфина № 34н от 29.07.1998.
Унифицированные формы по учёту результатов инвентаризации — Постановление Госкомстата № 88 от 18.08.1998.
С 1 апреля 2025 года вступит в силу ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», а Методические указания Минфина с этой даты действовать перестанут. Но применять ФСБУ 28\2023 можно уже в 2024 году, если такое решение примет руководитель компании.
Основание — приказ Минфина № 4н от 13.01.2023.
Если решили перейти на ФСБУ 28/2023 в 2024 году:
Руководитель должен подписать приказ о начале применения ФСБУ 28/2023. В приказе укажите дату, с которой начнётся его применение.
Внесите соответствующие корректировки в учётную политику компании и, если нужно, доработайте формы документов, которыми оформляете результаты инвентаризации.
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Что проверяют при годовой инвентаризации
Цель годовой инвентаризации — обеспечить достоверность данных бухучёта и годовой отчётности. В ходе проверки выявляют фактическое наличие имущества и сопоставляют его с данными бухучёта, а по обязательствам проверяют полноту отражения в учёте.
В процессе инвентаризации проверяйте:
Все материальные и не имеющие материально-вещественной формы активы — ОС, НМА, финансовые вложения, запасы, товары, готовая продукция, денежные средства, финансовые активы.
Все обязательства — кредиторская задолженность, кредиты, займы, резервы.
Обязательства и имущество на забалансовых счетах.
Не принадлежащее компании имущество — находится на ответственном хранении, арендованное или полученное для переработки.
Имущество, которое не учтено, но фактически находится в компании.
По состоянию на 31 декабря 2024 года проводят инвентаризацию за 2024 год.
В рамках годовой инвентаризации за 2024 год можете не проверять:
имущество, по которому последняя инвентаризация прошла не ранее 1 октября 2024 года;
ОС, по которым проводите инвентаризацию каждые три года;
библиотечные фонды, которые инвентаризируете каждые пять лет;
товары, сырьё, материалы, если ваша компания находится в районе Крайнего Севера (или в приравненной к РКС местности), и их инвентаризацию провели в период наименьших остатков.
Основание — п. 1.3–1.5 Методических указаний по инвентаризации, утв. приказом Минфина № 49 от 13.06.1995.
Подготовка к годовой инвентаризации 2024
Инвентаризацию активов проводите в четвёртом квартале 2024 года в период с 1 октября по 31 декабря.
Обязательства проверяйте по состоянию на 31 декабря 2024 года.
Перед началом проверки:
1. Издайте приказ о проведении годовой инвентаризации за подписью руководителя.
Его можно оформить по форме ИНВ-22 или в произвольной форме. В приказ включите информацию:
дату начала и завершения инвентаризации;
перечень проверяемого имущества и обязательств (ОС, материалы, дебиторская задолженность и т.д.);
срок, в который должны быть представлены документы по результатам инвентаризации.
2. Утвердите состав инвентаризационной комиссии (тем же или отдельным приказом).
Назначьте председателя комиссии и членов комиссии — это могут быть, например, работники бухгалтерии и любых иных подразделений компании.
Если хотя бы один из членов комиссии отсутствовал при проведении проверки, результаты инвентаризации недействительны.
Основание — п. 2.2, 2.3, 2.8 Методических указаний по инвентаризации, утв. приказом Минфина № 49 от 13.06.1995, ст. 247 ТК.
3. Инвентаризационная комиссия должна затребовать от материально-ответственных лиц:
приходные и расходные документы, не переданные в бухгалтерию на начало проверки (их визирует председатель комиссии: «до инвентаризации на «__»___2024 г.»);
расписки о том, что все документы на проверяемое имущество сданы в бухгалтерию либо переданы комиссии, все матценности, поступившие на ответственность МОЛ, оприходованы, а выбывшие объекты списаны.
Материально-ответственные лица (МОЛ), которые отвечают за инвентаризируемые ценности, обязательно должны присутствовать при проверке, но их нельзя включать в состав комиссии. Если МОЛ уклоняется от участия в инвентаризации и не даёт объяснений, составьте акт об этом за подписями всех членов комиссии.
4. Приготовьте минимум по два экземпляра бланков инвентаризационных документов.
Бланки описей, актов — один экземпляр после оформления передаётся бухгалтерии. Если имущество не является собственностью вашей компании, составляйте отдельные описи.
Используйте собственные или унифицированные формы актов и описей, например:
ИНВ-1 (по ОС);
ИНВ-1а (по НМА);
ИНВ-3, ИНВ-4 (по ТМЦ);
ИНВ-16 (по БСО и ценным бумагам);
ИНВ-17 (по дебиторской и кредиторской задолженности, по долгам по займам и кредитам).
Основание — п. 1.3, 2.5, 2.9 Методических указаний по инвентаризации, утв. приказом Минфина № 49 от 13.06.1995, Постановление Госкомстата № 88 от 18.08.1998 в ред. от 03.05.2000.
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Процедура инвентаризации
Проверяйте наличие объектов имущества сплошным методом по их местонахождению и по каждому материально-ответственному лицу:
для материальных объектов используйте методы подсчёта, обмера, взвешивания и т.п.;
проверка объектов без материально-вещественной формы заключается в сверке документов, подтверждающих права на них, с данными регистров бухучета;
суммы имеющейся задолженности подтверждают акты сверки с контрагентами и документы, на основании которых соответствующее требование или обязательство возникло.
В инвентаризационных актах и описях отражайте проверяемые объекты и факт их наличия.
Дополнительные документы оформляйте и прилагайте в случае необходимости. Это расчёты, результаты обмеров, письменные объяснения материально-ответственных лиц (например, о возникшей пересортице) и другие.
Описи и акты составляйте по местам хранения имущества и материально-ответственным лицам. Инвентаризируемые объекты в них указывайте согласно номенклатуре и в единицах измерения, принятых в бухучёте.
В отдельную опись вносите активы, которые непригодны для использования и не подлежат восстановлению. Потом по ним нужно принять решение о списании или продаже.
В отдельном акте отразите пришедшие в негодность МБП (малоценные, быстроизнашивающиеся предметы), не списанные на начало инвентаризации. Укажите время их эксплуатации, причины негодности и возможность использовать их для хозяйственных целей.
Все документы должны подписать участники комиссии и МОЛ. Если обнаружили ошибки в документе, внесите соответствующие исправления — неправильные данные зачёркните, над ними напишите правильные и заверьте их подписями всех членов комиссии и материально-ответственных лиц.
Если инвентаризация длится более одного дня, доступ к объектам проверки следует ограничить до завершения работы комиссии.
Основание — п. 2.7, 3.25, 3.6 Методических указаний по инвентаризации, утв. приказом Минфина № 49 от 13.06.1995.
Как оформить результаты инвентаризации
В сличительных ведомостях отразите обнаруженные недостачи и излишки (например, по форме ИНВ-18 для ОС и НМА, ИНВ-19 для ТМЦ).
В сводной ведомости обобщите результаты годовой инвентаризации (форма ИНВ-26).
Проведите заседание инвентаризационной комиссии по итогам проверки. В протокол заседания вносят все предложения, например, какое имущество необходимо списать из-за его порчи, о зачёте недостач и излишков в случае пересортицы и т.д.
Передайте руководителю для принятия решения заполненные и подписанные комиссией документы по инвентаризации, включая протокол заседания.
Оформите приказом об утверждении результатов инвентаризации решение руководителя по итогам проверки.
На последнем этапе инвентаризации все документы передаются в бухгалтерию.
Как отразить результаты инвентаризации в бухучете
Расхождения между итогами инвентаризации и учетными данными отразите в бухучете. Перед этим установите причины возникновения недостач или излишков и определите виновных в этом сотрудников:
Излишки имущества оприходуйте на дату проведения инвентаризации по балансовой или справедливой стоимости, или по балансовой стоимости подобных активов. Включите их в состав прочих доходов (Дебет 01, 08, 10, 41, 43 — Кредит 91.1).
Неликвидные излишки товаров, материалов спишите на прочие расходы (Дебет 91.2 — Кредит 10, 41).
Недостачи отнесите на виновных сотрудников (Дебет 73 — Кредит 94). Если установить виновного невозможно, спишите их в расходы (Дебет 91.2 — Кредит 94).
Убыль в пределах естественных норм отнесите на издержки производства (Дебет 20, 44 и т.д. — Кредит 94).
Если имущество испорчено или повреждено, но его можно продать, скорректируйте его стоимость на сумму обесценения.
Выявленную дебиторскую и кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности, либо невозможную к взысканию, списывайте в обычном порядке
Остальные суммы расхождений доначисляйте или списывайте по правилам, установленным для соответствующих объектов.
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