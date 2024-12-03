Что ещё поменялось в налоговой системе — разбираем ещё один закон

Организации (ИП) на УСН или ЕСХН, освобожденные от НДС по ст. 145 Налогового кодекса РФ, счета-фактуры не составляют. В то время как другие плательщики, которые освобождены от обязанностей по уплате НДС по ст. 145 Налогового кодекса РФ, должны выставлять своим покупателям (заказчикам) счета-фактуры.

Изменение внесено п. 2 ст. 2 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.

Прописали порядок вычет входного НДС, образовавшегося у УСН-щиков до 1 января 2025 года, если УСН-щики с 2025 года применяют общеустановленные ставки НДС. Такой вычет возможен:

на объекте «доходы минус расходы» — если НДС не был отнесен в расходы;

на объекте «доходы» — если товары, работы или услуги не использовали при УСН до 2025 года.

По ОС и НМА действует особый порядок: вычет НДС по ним возможен, если ОС не введены в эксплуатацию или НМА не приняты к учету до 1 января 2025 года.

Подтверждение: ч. 9, 9.1, 9.2 ст. 8 Закона № 176-ФЗ от 12.07.2024.

Изменение внесено пп. «в» п. 2 ст. 8 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.

Введено налогообложение племенного животноводства. Теперь нужно платить 10% НДС, если вы продаёте или ввозите в страну племенной крупный рогатый скот (включая семя и эмбрионы), молодь и эмбрионы рыб.

Подтверждение: пп. 1.2 п. 2, п. 10 ст. 164 НК РФ.

Изменение внесено п. 1 ст. 2 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024, ч. 2 ст. 3 Зкона № 187-ФЗ от 23.06.2016.