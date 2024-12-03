Что ещё поменялось в налоговой системе — разбираем ещё один закон

Мы уже рассказывали, какие изменения в налоговое законодательство внесли раньше законы № 259-ФЗ и 176-ФЗ. Чтобы разобраться в деталях, смотрите материалы системы «Мое дело Бюро»:
«Дайджест ключевых изменений Закона № 259-ФЗ от 8.08.2024 (о налоговой политике с 2025 года)».
«Дайджест ключевых изменений из Закона № 176-ФЗ от 12.07.2024 г. (о налоговой реформе с 2025 года)».
В статье будем говорить об изменениях, внесённых Законом № 362-ФЗ от 29.10.2024. Почти все они начнут действовать с 1 января 2025 года. Об изменениях, которые действуют с другой даты, в статье будет оговорка.
Пени
В НК закреплено — пени не начисляются на сумму недоимки в размере, не превышающем размера положительного сальдо ЕНС в соответствующий календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов (включая зачтенную сумму). Ранее подобное правило работало на основании постановлений Правительства.
Подтверждение: п. 3 ст. 75 НК РФ.
Изменение внесено пп. «а» п. 4 ст. 1 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Временно введён особый порядок расчёта пеней для организаций. Могут быть две ставки пеней: 1/300 и 1/150 от ключевой ставки ЦБ (КС ЦБ). Они зависят от того, как долго сохраняется отрицательное сальдо на ЕНС или недоимка. При расчёте используется КС ЦБ, действующая в определенный период просрочки.
Организациям начисляются пени:
до 30 дней просрочки — 1/300 КС ЦБ в день;
с 31-го дня по 90-й день включительно — 1/150 КС ЦБ;
с 91-го дня просрочки — 1/300 КС ЦБ.
Подтверждение: п. 5.1 ст. 75 НК РФ.
Изменение внесено пп. «в» п. 4 ст. 1 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
ЕНП и туристический налог
Туристический налог входит в состав ЕНП. Закон № 259-ФЗ вывел туристический налог из ЕНП, но теперь его ввели обратно.
Изменение внесено пп. 3 п. 1 ст. 1 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
НДС
Организации (ИП) на УСН или ЕСХН, освобожденные от НДС по ст. 145 Налогового кодекса РФ, счета-фактуры не составляют. В то время как другие плательщики, которые освобождены от обязанностей по уплате НДС по ст. 145 Налогового кодекса РФ, должны выставлять своим покупателям (заказчикам) счета-фактуры.
Изменение внесено п. 2 ст. 2 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Прописали порядок вычет входного НДС, образовавшегося у УСН-щиков до 1 января 2025 года, если УСН-щики с 2025 года применяют общеустановленные ставки НДС. Такой вычет возможен:
на объекте «доходы минус расходы» — если НДС не был отнесен в расходы;
на объекте «доходы» — если товары, работы или услуги не использовали при УСН до 2025 года.
По ОС и НМА действует особый порядок: вычет НДС по ним возможен, если ОС не введены в эксплуатацию или НМА не приняты к учету до 1 января 2025 года.
Подтверждение: ч. 9, 9.1, 9.2 ст. 8 Закона № 176-ФЗ от 12.07.2024.
Изменение внесено пп. «в» п. 2 ст. 8 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Введено налогообложение племенного животноводства. Теперь нужно платить 10% НДС, если вы продаёте или ввозите в страну племенной крупный рогатый скот (включая семя и эмбрионы), молодь и эмбрионы рыб.
Подтверждение: пп. 1.2 п. 2, п. 10 ст. 164 НК РФ.
Изменение внесено п. 1 ст. 2 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024, ч. 2 ст. 3 Зкона № 187-ФЗ от 23.06.2016.
Налог на прибыль
По ОС и НМА теперь можно применить и амортизацию, и федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ). Если для амортизируемого имущества организации решено применить ФИНВ, то его первоначальная стоимость при включении в амортизационные группы уменьшается на сумму вычета.
Если объект достраивается, модернизируется, реконструируется или технически переоснащается, расходы на эти изменения, которые увеличивают его первоначальную стоимость, уменьшаются:
на сумму федерального инвестиционного налогового вычета;
на суммы, отнесенные в расходы отчетного периода в соответствии с пунктом 9 статьи 258 НК РФ.
Одновременно установлено: такой вычет не применяется к ОС и НМА, при формировании первоначальной стоимости которых применяется повышающий коэффициент 2.
Подтверждение: п. 54 ст. 2 Закона № 176-ФЗ от 12.07.2024, ст. 286.2 НК РФ.
Изменение внесено пп. «к» п. 1 ст. 8 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
УСН
Предельный размер дохода для перехода на УСН с 2025 года не проиндексировали в 2024 году. Обычно к предельным размерам дохода применяют коэффициент-дефлятор. Для 2024 года этого не сделали.
Изменение внесено пп. «г» п. 2 ст. 8 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Установлен коэффициент-дефлятор для применения УСН на 2025 год. Он равен 1.
Подтверждение: ч. 11.1 ст. 8 Закона № 176-ФЗ от 12.07.2024.
Изменение внесено пп. «д» п. 2 ст. 8 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Обновлены правила «слёта» с УСН. Теперь:
при нарушении условий применения нужно прекратить его применять с начала месяца, в котором произошло нарушение — раньше нужно было с начала квартала;
если плательщик слетел с УСН, то штрафы и пени за неуплату «новых» налогов ему не начисляются в течение месяца перехода — раньше это правило действовало на весь квартал.
Изменения внесены п. 26 ст. 2 и пп. «н» п. 1 ст. 8 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Теперь будет сложнее мигрировать в «выгодные» регионы. Если бизнес «переезжает» в регион, где ставка единого налога ниже, то ближайшие три года он платит налог по ставке «прежнего» региона. Раньше новая ставка применялась сразу.
Подтверждение: п. 2 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ.
Изменения внесены п. 28 ст. 2 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
ПСН
Нельзя перейти на патент, если в прошлом году бизнес зарабатывал больше 60 млн рублей. Раньше право на патент зависело только от дохода в текущем году. Теперь оно зависит и от доходов года, предшествующего переходу на режим.
Подтверждение: пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ.
Изменения внесены п. 30 ст. 2 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Нельзя совмещать УСН и ПСН, если общий доход бизнеса больше 60 млн рублей. Раньше налог зависел только от дохода по патенту.
Подтверждение: абз. 6 п. 6 ст. 346.45 НК РФ.
Изменения внесены п. 30 ст. 2 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
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НДФЛ
Освобождение от НДФЛ материальной выгоды от пользования заемными средствами в связи с приобретением жилья.
Граждане, заключившие договор займа или кредита на покупку или строительство жилья до конца 2024 года, освобождаются от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по таким займам.
Такая выгода возникает, если кредит выдан взаимозависимым с налогоплательщиком лицом (например, работодателем). Освобождение от НДФЛ действует при наличии у заемщика права на имущественный вычет, подтвержденного ИФНС.
Льгота действует не только в 2024 году, а до полного погашения такого займа.
Изменения внесены ст. 9 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024, информация ФНС России от 31.10.2024.
Страховые взносы
Снижены льготы по пониженному тарифу страховых взносов для субъектов МСП и резидентов «Сколково». С части зарплаты в 1,5 МРОТ платят 30% страховых взносов, а с части выше 1,5 МРОТ — 15%. Раньше пониженные взносы платились с части выше 1 МРОТ.
Подтверждение: пп. 17 п. 1, п. 2.4, п. 2.5 ст. 427 Налогового кодекса РФ.
Изменения внесены п. 35 ст. 2 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Зато список льготников расширен. В него внесли компании, основной вид деятельности которых — «Обрабатывающие производства». Правила расчёта те же.
Больше информации — в материалах «Мое дело Бюро»:
Налог на имущество организаций
Продлен срок применения особенностей определения налоговой базы для некоторых видов имущества.
Когда рассчитывают базу для гидротехнических, портовых сооружений и инфраструктуры воздушного транспорта, облагаемых по среднегодовой стоимости, база уменьшается на стоимость капитальных вложений в строительство, реконструкцию или модернизацию этих объектов.
Подтверждение: п. 6 ст. 376 НК РФ, введённый ст. 2 Закона № 308-ФЗ от 27.11.2010.
Изменение внесено ст. 3 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Введены новые льготы. От уплаты налога на имущество освобождаются:
системообразующие территориальные сетевые организации — за энергосетевое имущество;
производители электроэнергии из возобновляемых источников — за имущество солнечных электростанций.
Подтверждение: п. 21.1, 21.2 ст. 381 НК РФ, информация ФНС России от 31.10.2024.
Изменение внесено п. 31 ст. 2 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
АУСН
Расширяется география проведения эксперимента по АУСН. Теперь внедрить АУСН могут все регионы. От принятия закона до вступления в силу должен пройти минимум месяц.
Подтверждение: ст. 1 Закона № 17-ФЗ от 25.02.2022, информация ФНС России от 30.10.2024.
Изменение внесено ст. 6 Закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Ознакомиться с другими изменениями законодательства на 2025 года можно по обзорам «Мое дело Бюро».
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