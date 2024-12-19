Страховые взносы МСП в 2025 году: что изменится

Что повлияет на страховые взносы МСП в 2025 году
Увеличится размер федерального МРОТ — с 1 января 2025 года он вырастет на 3 198 руб.:
МРОТ в 2024 году — 19 242 руб.;
МРОТ в 2025 году — 22 440 руб.
Новое значение работодатели должны учитывать при расчёте зарплат, больничных, отпускных, командировочных выплат, а малый бизнес и при расчёте страховых взносов.
Изменится единый размер предельной базы по обязательным страховым взносам (на ОПС, ОМС и ВНиМ) — с 1 января 2025 года он вырастет на 534 тыс. руб.:
база по взносам в 2024 году — 2 225 000 руб.;
база по взносам в 2025 году — 2 759 000 руб.
Основание — закон № 365-ФЗ от 29.10.2024, постановление Правительства РФ № 1457 от 31.10.2024.
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Общий тариф страховых взносов в 2025 году
Базовый единый тариф страховых взносов в 2025 году остаётся прежним — 30%.
В общем случае компании и ИП-работодатели рассчитывают взносы по трудовым и гражданско-правовым договорам с физлицами так:
По тарифу 30% облагаются выплаты физлицу, которые не превышают с начала года размер базы (до 2 759 000 руб.).
По тарифу 15,1% облагаются выплаты, которые превышают с начала года лимит базы (свыше 2 759 000 руб.).
Основание — п. 3 ст. 425 НК РФ.
Страховые взносы на «травматизм» за работников в 2025 году, как и прежде, рассчитывайте по тарифам от 0,2% до 8,5% — в зависимости от класса профессионального риска. По гражданско-правовым договорам такие взносы начисляют, только если это прямо предусмотрено условиями договора с физлицом.
Основание — ст. 20.1, 21 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 в ред. от 29.05.2024.
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Пониженный тариф страховых взносов для МСП в 2025 году
Бизнес из реестра МСП платит меньше страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ с выплат физлицам.
Пониженный тариф такие субъекты применяют с первого числа месяца, в котором они были внесены в реестр МСП. Отказаться от этой льготы нельзя, заявлять о её применении в ИФНС не требуется.
В 2024 году малый бизнес ежемесячно начисляет взносы по каждому застрахованному лицу так:
По тарифу 30% — с части выплаты физлицу в пределах одного федерального МРОТ (19 242 руб.).
По тарифу 15% — с части выплаты, превышающей один федеральный МРОТ (свыше 19 242 руб.).
❗ Обратите внимание: при исчислении страховых взносов показатель МРОТ берётся по состоянию на начало расчётного года.
С начала 2025 года субъектам МСП придётся платить больше:
По тарифу 30% будут начисляться взносы с части выплаты в пределах полутора федеральных МРОТ, то есть — с 33 600 руб. (22 440 х 1,5 = 33 660 руб.).
По тарифу 15% — взносы с части выплаты, превышающей полуторный размер МРОТ (с суммы свыше 33 600 руб.).
Если выплаты работнику с начала 2025 года превысят лимит базы 2 759 000 руб., до конца года взносы с суммы превышения ежемесячно рассчитывайте так:
По тарифу 15,1% — с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ (с суммы в пределах 33 600 руб.).
По тарифу 15% — с части выплаты свыше 33 600 руб.
Основание — пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК РФ в ред. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024, письмо ФНС № ЗГ-3-11/9234 от 17.07.2023.
Пример. Смирнов В.В. — руководитель отдела компании, включенной в реестр МСП. В 2025 году он получал зарплату 240 000 руб. (для упрощения примера допустим, что сумма начислений в каждом месяце была одинаковой). Как рассчитать сумму страховых взносов:
Расчёт за январь 2025 года:
Взносы с 1,5 МРОТ = 22 440 х 1,5 х 30% = 33 660 х 30% = 10 098 руб.
Взносы с выплаты свыше 1,5 МРОТ = (240 000 – 33 660) х 15% = 206 340 х 15% = 30 951 руб.
Итого за январь взносы к уплате за Смирнова составят 41 049 руб. (10 098 + 30 951).
Рассчитаем, сколько взносов будет уплачено за Смирнова за весь 2025 год (нарастающим итогом по месяцам):
Месяц
Начислено с начала года, руб.
Взносы по ставке 30% (с выплат в пределах лимита 2 759 000 руб.)
Взносы по ставке 15%
Итого взносов с начала года (гр. 5 + гр. 6)
Всего
в т.ч. 1,5 МРОТ
в т.ч. свыше 1,5 МРОТ
1
2
3
4
5
6
7
Январь
240 000
33 660
206 340
10 098
30 951
41 049
Февраль
480 000
67 320
412 680
20 196
61 902
82 098
Март
720 000
100 980
619 020
30 288
92 853
123 147
Апрель
960 000
134 640
825 360
40 392
123 804
164 196
Май
1 200 000
168 300
1 031 700
50 490
154 755
205 245
Июнь
1 440 000
201 960
1 238 040
60 588
185 706
246 294
Июль
1 680 000
235 620
1 444 380
70 686
216 657
287 343
Август
1 920 000
269 280
1 650 720
80 784
247 608
328 392
Сентябрь
2 160 000
302 940
1 857 060
90 882
278 559
369 441
Октябрь
2 400 000
336 600
2 063 400
100 980
309 510
410 490
Ноябрь
2 640 000
370 260
2 269 740
111 078
340 461
451 539
Декабрь
2 880 000
403 920
2 476 080
121 176
371 412
492 588
В декабре сумма выплат с начала года на 121 000 руб. превысила лимит базы по взносам (2 880 000 − 2 759 000). Сумма в размере 1,5 МРОТ (33 660 руб.) входит в начисления декабря до достижения предельной базы, поэтому к ней применили тариф 30%, а не 15,1%. К остальной сумме выплаты применён пониженный тариф 15%.
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Новый льготный тариф для МСП с 2025 года
Новый пониженный тариф страховых взносов 7,6% начнёт действовать с 1 января 2025 года для некоторых ИП и компаний из числа МСП.
Новую ставку смогут применять субъекты МСП, которые соответствуют требованиям:
Основной вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, по коду ОКВЭД относится к разделу «Обрабатывающие производства». Исключение — производство напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, кокса, металлургия.
Доходы от такой деятельности составляют минимум 70% от всей суммы годовых доходов. Доля дохода должна соблюдаться как в текущем году, так и в году, предшествующем году перехода на пониженный тариф страховых взносов 7,6%.
Если все условия соблюдены, страховые взносы ежемесячно начисляются по тарифам:
30% — с суммы выплаты в пределах полутора МРОТ;
7,6% — с суммы выплаты, превышающей полуторный МРОТ.
Порядок начисления взносов такой же, как для остальных МСП, но вместо 15% применяется тариф 7,6%.
Основание — п. 2.5 ст. 427 НК РФ в ред. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Коды ОКВЭД обрабатывающих производств, которые дают право малому бизнесу на новый тариф — в Распоряжении Правительства РФ № 3689-р от 11.12.2024:
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