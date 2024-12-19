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Страховые взносы

Страховые взносы МСП в 2025 году: что изменится

С начала 2025 года изменятся условия расчёта льготных страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Рассказываем, как считать взносы по-новому.

Что повлияет на страховые взносы МСП в 2025 году

Увеличится размер федерального МРОТ — с 1 января 2025 года он вырастет на 3 198 руб.:

  • МРОТ в 2024 году — 19 242 руб.;

  • МРОТ в 2025 году — 22 440 руб.

Новое значение работодатели должны учитывать при расчёте зарплат, больничных, отпускных, командировочных выплат, а малый бизнес и при расчёте страховых взносов.

Изменится единый размер предельной базы по обязательным страховым взносам (на ОПС, ОМС и ВНиМ) — с 1 января 2025 года он вырастет на 534 тыс. руб.:

  • база по взносам в 2024 году — 2 225 000 руб.;

  • база по взносам в 2025 году — 2 759 000 руб.

Основание — закон № 365-ФЗ от 29.10.2024, постановление Правительства РФ № 1457 от 31.10.2024.

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Общий тариф страховых взносов в 2025 году

Базовый единый тариф страховых взносов в 2025 году остаётся прежним — 30%.

В общем случае компании и ИП-работодатели рассчитывают взносы по трудовым и гражданско-правовым договорам с физлицами так:

  • По тарифу 30% облагаются выплаты физлицу, которые не превышают с начала года размер базы (до 2 759 000 руб.).

  • По тарифу 15,1% облагаются выплаты, которые превышают с начала года лимит базы (свыше 2 759 000 руб.).

Основание — п. 3 ст. 425 НК РФ.

Страховые взносы на «травматизм» за работников в 2025 году, как и прежде, рассчитывайте по тарифам от 0,2% до 8,5% — в зависимости от класса профессионального риска. По гражданско-правовым договорам такие взносы начисляют, только если это прямо предусмотрено условиями договора с физлицом.

Основание — ст. 20.1, 21 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 в ред. от 29.05.2024.

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Пониженный тариф страховых взносов для МСП в 2025 году

Бизнес из реестра МСП платит меньше страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ с выплат физлицам.

Пониженный тариф такие субъекты применяют с первого числа месяца, в котором они были внесены в реестр МСП. Отказаться от этой льготы нельзя, заявлять о её применении в ИФНС не требуется.

В 2024 году малый бизнес ежемесячно начисляет взносы по каждому застрахованному лицу так:

  • По тарифу 30% — с части выплаты физлицу в пределах одного федерального МРОТ (19 242 руб.).

  • По тарифу 15% — с части выплаты, превышающей один федеральный МРОТ (свыше 19 242 руб.).

❗ Обратите внимание: при исчислении страховых взносов показатель МРОТ берётся по состоянию на начало расчётного года.

С начала 2025 года субъектам МСП придётся платить больше:

  • По тарифу 30% будут начисляться взносы с части выплаты в пределах полутора федеральных МРОТ, то есть — с 33 600 руб. (22 440 х 1,5 = 33 660 руб.).

  • По тарифу 15% — взносы с части выплаты, превышающей полуторный размер МРОТ (с суммы свыше 33 600 руб.).

Если выплаты работнику с начала 2025 года превысят лимит базы 2 759 000 руб., до конца года взносы с суммы превышения ежемесячно рассчитывайте так:

  • По тарифу 15,1% — с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ (с суммы в пределах 33 600 руб.).

  • По тарифу 15% — с части выплаты свыше 33 600 руб.

Основание — пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК РФ в ред. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024, письмо ФНС № ЗГ-3-11/9234 от 17.07.2023.

Пример. Смирнов В.В. — руководитель отдела компании, включенной в реестр МСП. В 2025 году он получал зарплату 240 000 руб. (для упрощения примера допустим, что сумма начислений в каждом месяце была одинаковой). Как рассчитать сумму страховых взносов:

Расчёт за январь 2025 года:

  1. Взносы с 1,5 МРОТ = 22 440 х 1,5 х 30% = 33 660 х 30% = 10 098 руб.

  2. Взносы с выплаты свыше 1,5 МРОТ = (240 000 – 33 660) х 15% = 206 340 х 15% = 30 951 руб.

Итого за январь взносы к уплате за Смирнова составят 41 049 руб. (10 098 + 30 951).

Рассчитаем, сколько взносов будет уплачено за Смирнова за весь 2025 год (нарастающим итогом по месяцам):

Месяц

Начислено с начала года, руб.

Взносы по ставке 30% (с выплат в пределах лимита 2 759 000 руб.)

Взносы по ставке 15%

Итого взносов с начала года (гр. 5 + гр. 6)

Всего

в т.ч. 1,5 МРОТ

в т.ч. свыше 1,5 МРОТ

1

2

3

4

5

6

7

Январь

240 000

33 660

206 340

10 098

30 951

41 049

Февраль

 

480 000

67 320

412 680

20 196

61 902

82 098

Март

720 000

100 980

619 020

30 288

92 853

123 147

Апрель

960 000

134 640

825 360

40 392

123 804

164 196

Май

1 200 000

168 300

1 031 700

50 490

154 755

205 245

Июнь

1 440 000

201 960

1 238 040

60 588

185 706

246 294

Июль

1 680 000

235 620

1 444 380

70 686

216 657

287 343

Август

1 920 000

269 280

1 650 720

80 784

247 608

328 392

Сентябрь

2 160 000

302 940

1 857 060

90 882

278 559

369 441

Октябрь

2 400 000

336 600

2 063 400

100 980

309 510

410 490

Ноябрь

2 640 000

370 260

2 269 740

111 078

340 461

451 539

Декабрь

2 880 000

403 920

2 476 080

121 176

371 412

492 588

В декабре сумма выплат с начала года на 121 000 руб. превысила лимит базы по взносам (2 880 000 − 2 759 000). Сумма в размере 1,5 МРОТ (33 660 руб.) входит в начисления декабря до достижения предельной базы, поэтому к ней применили тариф 30%, а не 15,1%. К остальной сумме выплаты применён пониженный тариф 15%.

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Новый льготный тариф для МСП с 2025 года

Новый пониженный тариф страховых взносов 7,6% начнёт действовать с 1 января 2025 года для некоторых ИП и компаний из числа МСП.

Новую ставку смогут применять субъекты МСП, которые соответствуют требованиям:

  • Основной вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, по коду ОКВЭД относится к разделу «Обрабатывающие производства». Исключение — производство напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, кокса, металлургия.

  • Доходы от такой деятельности составляют минимум 70% от всей суммы годовых доходов. Доля дохода должна соблюдаться как в текущем году, так и в году, предшествующем году перехода на пониженный тариф страховых взносов 7,6%.

Если все условия соблюдены, страховые взносы ежемесячно начисляются по тарифам:

  • 30% — с суммы выплаты в пределах полутора МРОТ;

  • 7,6% — с суммы выплаты, превышающей полуторный МРОТ.

Порядок начисления взносов такой же, как для остальных МСП, но вместо 15% применяется тариф 7,6%.

Основание — п. 2.5 ст. 427 НК РФ в ред. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.

Коды ОКВЭД обрабатывающих производств, которые дают право малому бизнесу на новый тариф — в Распоряжении Правительства РФ № 3689-р от 11.12.2024:

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