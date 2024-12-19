Страховые взносы МСП в 2025 году: что изменится

Бизнес из реестра МСП платит меньше страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ с выплат физлицам.

Пониженный тариф такие субъекты применяют с первого числа месяца, в котором они были внесены в реестр МСП. Отказаться от этой льготы нельзя, заявлять о её применении в ИФНС не требуется.

В 2024 году малый бизнес ежемесячно начисляет взносы по каждому застрахованному лицу так:

По тарифу 30% — с части выплаты физлицу в пределах одного федерального МРОТ (19 242 руб.).

По тарифу 15% — с части выплаты, превышающей один федеральный МРОТ (свыше 19 242 руб.).

❗ Обратите внимание: при исчислении страховых взносов показатель МРОТ берётся по состоянию на начало расчётного года.

С начала 2025 года субъектам МСП придётся платить больше:

По тарифу 30% будут начисляться взносы с части выплаты в пределах полутора федеральных МРОТ, то есть — с 33 600 руб. (22 440 х 1,5 = 33 660 руб.).

По тарифу 15% — взносы с части выплаты, превышающей полуторный размер МРОТ (с суммы свыше 33 600 руб.).

Если выплаты работнику с начала 2025 года превысят лимит базы 2 759 000 руб., до конца года взносы с суммы превышения ежемесячно рассчитывайте так:

По тарифу 15,1% — с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ (с суммы в пределах 33 600 руб.).

По тарифу 15% — с части выплаты свыше 33 600 руб.

Основание — пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК РФ в ред. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024, письмо ФНС № ЗГ-3-11/9234 от 17.07.2023.

Пример. Смирнов В.В. — руководитель отдела компании, включенной в реестр МСП. В 2025 году он получал зарплату 240 000 руб. (для упрощения примера допустим, что сумма начислений в каждом месяце была одинаковой). Как рассчитать сумму страховых взносов:

Расчёт за январь 2025 года:

Взносы с 1,5 МРОТ = 22 440 х 1,5 х 30% = 33 660 х 30% = 10 098 руб. Взносы с выплаты свыше 1,5 МРОТ = (240 000 – 33 660) х 15% = 206 340 х 15% = 30 951 руб.

Итого за январь взносы к уплате за Смирнова составят 41 049 руб. (10 098 + 30 951).

Рассчитаем, сколько взносов будет уплачено за Смирнова за весь 2025 год (нарастающим итогом по месяцам):

Месяц Начислено с начала года, руб. Взносы по ставке 30% (с выплат в пределах лимита 2 759 000 руб.) Взносы по ставке 15% Итого взносов с начала года (гр. 5 + гр. 6) Всего в т.ч. 1,5 МРОТ в т.ч. свыше 1,5 МРОТ 1 2 3 4 5 6 7 Январь 240 000 33 660 206 340 10 098 30 951 41 049 Февраль 480 000 67 320 412 680 20 196 61 902 82 098 Март 720 000 100 980 619 020 30 288 92 853 123 147 Апрель 960 000 134 640 825 360 40 392 123 804 164 196 Май 1 200 000 168 300 1 031 700 50 490 154 755 205 245 Июнь 1 440 000 201 960 1 238 040 60 588 185 706 246 294 Июль 1 680 000 235 620 1 444 380 70 686 216 657 287 343 Август 1 920 000 269 280 1 650 720 80 784 247 608 328 392 Сентябрь 2 160 000 302 940 1 857 060 90 882 278 559 369 441 Октябрь 2 400 000 336 600 2 063 400 100 980 309 510 410 490 Ноябрь 2 640 000 370 260 2 269 740 111 078 340 461 451 539 Декабрь 2 880 000 403 920 2 476 080 121 176 371 412 492 588

В декабре сумма выплат с начала года на 121 000 руб. превысила лимит базы по взносам (2 880 000 − 2 759 000). Сумма в размере 1,5 МРОТ (33 660 руб.) входит в начисления декабря до достижения предельной базы, поэтому к ней применили тариф 30%, а не 15,1%. К остальной сумме выплаты применён пониженный тариф 15%.