Основные КБК в 2025 году для уплаты налогов и взносов

Вид платежа КБК

Единый налоговый платеж

Единый налоговый платеж 182 0 10 61201 01 0000 510

Налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль 182 1 01 03000 01 1000 110

НДФЛ с выплат работникам*

Для уплаты налога по ставке 13% с дохода (независимо от налогового статуса работника): до 5 млн руб., удержанного за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме до 650 тыс. руб.);

до 2,4 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме до 312 тыс. руб.) 182 1 01 02010 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 15% с дохода (независимо от налогового статуса работника): свыше 5 млн руб., удержанного за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме сверх 650 тыс. руб.);

от 2,4 до 5 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме от 312 тыс. руб.) 182 1 01 02080 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 18% с дохода от 5 млн руб. до 20 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме от 702 тыс. руб.), независимо от налогового статуса работника 182 1 01 02150 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 20% с дохода от 20 млн руб. до 50 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме от 3 млн 402 тыс. руб.), независимо от налогового статуса работника 182 1 01 02160 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 22% с дохода от 50 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме свыше 9 млн 402 тыс. руб.), независимо от налогового статуса работника 182 1 01 02170 01 1000 110

Для уплаты налога с налоговых баз, указанных в п. 6.2 ст. 210 Налогового кодекса РФ (с «северных» доплат в виде районного коэффициента к зарплате и процентной надбавки, выплачиваемых работнику-резиденту): по ставке 13% (в сумме до 650 тыс. руб.) с дохода, не превышающего 5 млн руб. 182 1 01 02210 01 1000 110

по ставке 15% (в сумме сверх 650 тыс. руб.) с дохода, превышающего 5 млн руб. 182 1 01 02230 01 1000 110

По остальным доходам, в том числе доходам нерезидентов со ставкой НДФЛ 30% 182 1 01 02010 01 1000 110

НДФЛ при выплате дивидендов*

НДФЛ при выплате дивидендов резидентам:

для уплаты налога по ставке 13% с дохода: до 5 млн руб., удержанного за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме до 650 тыс. руб.);

до 2,4 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме до 312 тыс. руб.) 182 1 01 02130 01 1000 110

для уплаты налога по ставке 15% с дохода: свыше 5 млн руб., удержанного за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме сверх 650 тыс. руб.);

от 2,4 до 5 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме от 312 тыс. руб.) 182 1 01 02140 01 1000 110

НДФЛ при выплате дивидендов нерезидентам (по ставке 15%) 182 1 01 02010 01 1000 110

НДФЛ с дохода ИП и лиц, занятых частной практикой*

Для уплаты налога по ставке 13% с дохода: до 5 млн руб. за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме до 650 тыс. руб.);

до 2,4 млн руб. — с 1 января 2025 года (в сумме до 312 тыс. руб.) 182 1 01 02020 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 15% с дохода: свыше 5 млн руб. за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме сверх 650 тыс. руб.); 182 1 01 02080 01 1000 110

от 2,4 млн руб. до 5 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме от 312 тыс. руб.) 182 1 01 02021 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 18% с дохода от 5 млн руб. до 20 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме от 702 тыс. руб.) 182 1 01 02022 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 20% с дохода от 20 млн руб. до 50 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме от 3 млн 402 тыс. руб.) 182 1 01 02023 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 22% с дохода от 50 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме свыше 9 млн 402 тыс. руб.) 182 1 01 02024 01 1000 110

Страховые взносы с выплат работникам

Страховые взносы по единому тарифу 182 1 02 01000 01 1000 160

Страховые взносы с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования: пенсионное страхование 182 1 02 15010 06 1000 160

на случай временной нетрудоспособности и материнства 182 1 02 15020 06 1000 160

медицинское страхование 182 1 02 15030 08 1000 160

Взносы по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г. 182 1 02 04010 01 1010 160

Взносы по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г. 182 1 02 04010 01 1020 160

Взносы по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г. 182 1 02 04020 01 1010 160

Взносы по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г. 182 1 02 04020 01 1020 160

Взносы на страхование в СФР от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 797 1 02 12000 06 1000 160

Налог на прибыль

Налог на прибыль организаций, в том числе:

в федеральный бюджет 182 1 01 01011 01 1000 110

в региональный бюджет 182 1 01 01012 02 1000 110

Налог на прибыль при выплате дивидендов:

российским организациям 182 1 01 01040 01 1000 110

иностранным организациям 182 1 01 01050 01 1000 110

Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) 182 1 01 01030 01 1000 110

Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам 182 1 01 01060 01 1000 110

НДС

НДС с реализации в России 182 1 03 01000 01 1000 110

НДС при импорте товаров из стран –— участниц Таможенного союза — через налоговую инспекцию 182 1 04 01000 01 1000 110

НДС при импорте товаров — на таможне 153 1 04 01000 01 1000 110

Акцизы*

Акциз на природный газ, полученный для производства аммиака 182 1 03 02490 01 1000 110

Акциз на фармацевтическую субстанцию спирта этилового, производимую на территории РФ 182 1 03 02500 01 1000 110

Акциз на никотиновое сырье, производимое на территории РФ 182 1 03 02510 01 1000 110

Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, производимую на территории РФ 182 1 03 02520 01 1000 110

Акциз на фармацевтическую субстанцию спирта этилового, ввозимую на территорию Р 182 1 04 02220 01 1000 110

Акциз на никотиновое сырье, ввозимое на территорию РФ 182 1 04 02230 01 1000 110

Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, ввозимую на территорию РФ 182 1 04 02240 01 1000 110

Налог на УСН

При объекте «доходы» (единый налог) 182 1 05 01011 01 1000 110

При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налоги) 182 1 05 01021 01 1000 110

Налог на АУСН

При объекте «доходы» 182 1 05 07000 01 1000 110

При объекте «доходы минус расходы» 182 1 05 07000 01 1000 110

Налог на имущество организаций

По имуществу организаций, не входящему в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) 182 1 06 02010 02 1000 110

По имуществу, входящему в ЕСГС 182 1 06 02020 02 1000 110

Транспортный налог

Транспортный налог организаций 182 1 06 04011 02 1000 110

Земельный налог

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 182 1 06 06031 03 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских округов 182 1 06 06032 04 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских округов с внутригородским делением 182 1 06 06032 11 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах внутригородских районов 182 1 06 06032 12 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах муниципальных округов 182 1 06 06032 14 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах межселенных территорий 182 1 06 06033 05 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 1000 110

ЕСХН

ЕСХН 182 1 05 03010 01 1000 110

Налог на ПСН

В бюджеты городских округов 182 1 05 04010 02 1000 110

В бюджеты муниципальных районов 182 1 05 04020 02 1000 110

В бюджеты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя 182 1 05 04030 02 1000 110

В бюджеты городских округов с внутригородским делением 182 1 05 04040 02 1000 110

В бюджеты внутригородских районов 182 1 05 04050 02 1000 110

В бюджеты муниципальных округов 182 1 05 04060 02 1000 110

Туристический налог*