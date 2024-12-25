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Налоговый учет

Основные КБК в 2025 году для уплаты налогов и взносов

В статье представлен перечень основных КБК, которые будут применяться в 2025 году. Также учтены изменения, внесенные приказом Минфина России № 165н от 13 ноября 2024 года.
Основные КБК в 2025 году для уплаты налогов и взносов
Иллюстрация: Моё дело

Приказом Минфина России № 85н от 10 июня 2024 г. утвержден перечень КБК на 2025 год.

Большинство налогов (взносов) перечисляются единым налоговым платежом (ЕНП) на ЕНС. КБК для ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510

Ряд платежей не входят в состав ЕНП, и их нужно платить на отдельные КБК

В платёжных поручениях для платежей, входящих в ЕНП, нужно указывать общий КБК для ЕНП. Для платежей, не входящих в ЕНП — их «индивидуальный» КБК.

Также конкретные КБК нужны для указания в отчётности (декларациях, расчётах) и уведомлениях о рассчитанных суммах налогов, сборов, взносов. В отчётности и уведомлениях указывается именно КБК налога (в том числе для платежей, входящих в ЕНП).

В таблице указаны основные КБК.

КБК, которые вводят или корректируются приказом Минфина России № 165н от 13.11.2024, отмечены звёздочкой — «*». Сейчас этот приказ проходит регистрацию в Минюсте — поэтому возможны изменения.

О том, какие платежи входят в ЕНП, а какие не входят, см. материал «Моё дело Бюро».

О том, в каких случаях нужно представлять в ИФНС уведомление, см. здесь. По ссылке вы найдете также информацию о сроках подачи уведомлений, правилах их оформления, контрольным соотношениям к ним.

По следующим ссылкам вы также сможете заполнить и/или скачать образцы:

уведомлений о рассчитанных суммах на примере НДФЛ:

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Вид платежа

КБК

Единый налоговый платеж

Единый налоговый платеж 

182 0 10 61201 01 0000 510

Налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль

182 1 01 03000 01 1000 110

НДФЛ с выплат работникам*

Для уплаты налога по ставке 13% с дохода (независимо от налогового статуса работника):

  • до 5 млн руб., удержанного за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме до 650 тыс. руб.);

  • до 2,4 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме до 312 тыс. руб.)

182 1 01 02010 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 15% с дохода (независимо от налогового статуса работника):

  • свыше 5 млн руб., удержанного за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме сверх 650 тыс. руб.);

  • от 2,4 до 5 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме от 312 тыс. руб.)

182 1 01 02080 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 18% с дохода от 5 млн руб. до 20 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме от 702 тыс. руб.), независимо от налогового статуса работника

182 1 01 02150 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 20% с дохода от 20 млн руб. до 50 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме от 3 млн 402 тыс. руб.), независимо от налогового статуса работника

182 1 01 02160 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 22% с дохода от 50 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме свыше 9 млн 402 тыс. руб.), независимо от налогового статуса работника

182 1 01 02170 01 1000 110

Для уплаты налога с налоговых баз, указанных в п. 6.2 ст. 210 Налогового кодекса РФ (с «северных» доплат в виде районного коэффициента к зарплате и процентной надбавки, выплачиваемых работнику-резиденту):

  • по ставке 13% (в сумме до 650 тыс. руб.) с дохода, не превышающего 5 млн руб.

182 1 01 02210 01 1000 110

  • по ставке 15% (в сумме сверх 650 тыс. руб.) с дохода, превышающего 5 млн руб.

182 1 01 02230 01 1000 110

По остальным доходам, в том числе доходам нерезидентов со ставкой НДФЛ 30%

182 1 01 02010 01 1000 110

НДФЛ при выплате дивидендов*

НДФЛ при выплате дивидендов резидентам:

для уплаты налога по ставке 13% с дохода:

  • до 5 млн руб., удержанного за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме до 650 тыс. руб.);

  • до 2,4 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме до 312 тыс. руб.)

182 1 01 02130 01 1000 110

для уплаты налога по ставке 15% с дохода:

  • свыше 5 млн руб., удержанного за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме сверх 650 тыс. руб.);

  • от 2,4 до 5 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме от 312 тыс. руб.)

182 1 01 02140 01 1000 110

НДФЛ при выплате дивидендов нерезидентам (по ставке 15%)

182 1 01 02010 01 1000 110

НДФЛ с дохода ИП и лиц, занятых частной практикой*

Для уплаты налога по ставке 13% с дохода:

  • до 5 млн руб. за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме до 650 тыс. руб.);

  • до 2,4 млн руб. — с 1 января 2025 года (в сумме до 312 тыс. руб.)

182 1 01 02020 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 15% с дохода:

  • свыше 5 млн руб. за периоды до 31 декабря 2024 года (в сумме сверх 650 тыс. руб.);

182 1 01 02080 01 1000 110

  • от 2,4 млн руб. до 5 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме от 312 тыс. руб.)

182 1 01 02021 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 18% с дохода от 5 млн руб. до 20 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме от 702 тыс. руб.)

182 1 01 02022 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 20% с дохода от 20 млн руб. до 50 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме от 3 млн 402 тыс. руб.)

182 1 01 02023 01 1000 110

Для уплаты налога по ставке 22% с дохода от 50 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме свыше 9 млн 402 тыс. руб.)

182 1 01 02024 01 1000 110

Страховые взносы с выплат работникам

Страховые взносы по единому тарифу

182 1 02 01000 01 1000 160

Страховые взносы с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования:

  • пенсионное страхование

182 1 02 15010 06 1000 160

  • на случай временной нетрудоспособности и материнства

182 1 02 15020 06 1000 160

  • медицинское страхование

182 1 02 15030 08 1000 160

Взносы по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г.

182 1 02 04010 01 1010 160

Взносы по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г.

182 1 02 04010 01 1020 160

Взносы по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г.

182 1 02 04020 01 1010 160

Взносы по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г.

182 1 02 04020 01 1020 160

Взносы на страхование в СФР от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

797 1 02 12000 06 1000 160

Налог на прибыль

Налог на прибыль организаций, в том числе:

  • в федеральный бюджет

182 1 01 01011 01 1000 110

  • в региональный бюджет

182 1 01 01012 02 1000 110

Налог на прибыль при выплате дивидендов: 

  • российским организациям

182 1 01 01040 01 1000 110

  • иностранным организациям

182 1 01 01050 01 1000 110

Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам)

182 1 01 01030 01 1000 110

Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам

182 1 01 01060 01 1000 110

НДС

НДС с реализации в России

182 1 03 01000 01 1000 110

НДС при импорте товаров из стран –— участниц Таможенного союза — через налоговую инспекцию

182 1 04 01000 01 1000 110

НДС при импорте товаров — на таможне

153 1 04 01000 01 1000 110

Акцизы*

Акциз на природный газ, полученный для производства аммиака

182 1 03 02490 01 1000 110

Акциз на фармацевтическую субстанцию спирта этилового, производимую на территории РФ

182 1 03 02500 01 1000 110

Акциз на никотиновое сырье, производимое на территории РФ

182 1 03 02510 01 1000 110

Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, производимую на территории РФ

182 1 03 02520 01 1000 110

Акциз на фармацевтическую субстанцию спирта этилового, ввозимую на территорию Р

182 1 04 02220 01 1000 110

Акциз на никотиновое сырье, ввозимое на территорию РФ

182 1 04 02230 01 1000 110

Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, ввозимую на территорию РФ

182 1 04 02240 01 1000 110

Налог на УСН

При объекте «доходы» (единый налог)

182 1 05 01011 01 1000 110

При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налоги)

182 1 05 01021 01 1000 110

Налог на АУСН

При объекте «доходы»

182 1 05 07000 01 1000 110

При объекте «доходы минус расходы»

182 1 05 07000 01 1000 110

Налог на имущество организаций

По имуществу организаций, не входящему в Единую систему газоснабжения (ЕСГС)

182 1 06 02010 02 1000 110

По имуществу, входящему в ЕСГС

182 1 06 02020 02 1000 110

Транспортный налог

Транспортный налог организаций

182 1 06 04011 02 1000 110

Земельный налог

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

182 1 06 06031 03 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских округов

182 1 06 06032 04 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06032 11 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах внутригородских районов

182 1 06 06032 12 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах муниципальных округов

182 1 06 06032 14 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах межселенных территорий

182 1 06 06033 05 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 1000 110

При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских поселений

182 1 06 06033 13 1000 110

ЕСХН

ЕСХН

182 1 05 03010 01 1000 110

Налог на ПСН

В бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 1000 110

В бюджеты муниципальных районов

182 1 05 04020 02 1000 110

В бюджеты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя

182 1 05 04030 02 1000 110

В бюджеты городских округов с внутригородским делением

182 1 05 04040 02 1000 110

В бюджеты внутригородских районов

182 1 05 04050 02 1000 110

В бюджеты муниципальных округов

182 1 05 04060 02 1000 110

Туристический налог*

Туристический налог

182 1 03 03000 01 0000 110

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