Основные КБК в 2025 году для уплаты налогов и взносов

Приказом Минфина России № 85н от 10 июня 2024 г. утвержден перечень КБК на 2025 год.
Большинство налогов (взносов) перечисляются единым налоговым платежом (ЕНП) на ЕНС. КБК для ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510.
Ряд платежей не входят в состав ЕНП, и их нужно платить на отдельные КБК.
В платёжных поручениях для платежей, входящих в ЕНП, нужно указывать общий КБК для ЕНП. Для платежей, не входящих в ЕНП — их «индивидуальный» КБК.
Также конкретные КБК нужны для указания в отчётности (декларациях, расчётах) и уведомлениях о рассчитанных суммах налогов, сборов, взносов. В отчётности и уведомлениях указывается именно КБК налога (в том числе для платежей, входящих в ЕНП).
В таблице указаны основные КБК.
КБК, которые вводят или корректируются приказом Минфина России № 165н от 13.11.2024, отмечены звёздочкой — «*». Сейчас этот приказ проходит регистрацию в Минюсте — поэтому возможны изменения.
О том, какие платежи входят в ЕНП, а какие не входят, см. материал «Моё дело Бюро».
О том, в каких случаях нужно представлять в ИФНС уведомление, см. здесь. По ссылке вы найдете также информацию о сроках подачи уведомлений, правилах их оформления, контрольным соотношениям к ним.
По следующим ссылкам вы также сможете заполнить и/или скачать образцы:
уведомлений о рассчитанных суммах на примере НДФЛ:
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Вид платежа
КБК
Единый налоговый платеж
Единый налоговый платеж
182 0 10 61201 01 0000 510
Налог на сверхприбыль
Налог на сверхприбыль
182 1 01 03000 01 1000 110
НДФЛ с выплат работникам*
Для уплаты налога по ставке 13% с дохода (независимо от налогового статуса работника):
182 1 01 02010 01 1000 110
Для уплаты налога по ставке 15% с дохода (независимо от налогового статуса работника):
182 1 01 02080 01 1000 110
Для уплаты налога по ставке 18% с дохода от 5 млн руб. до 20 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме от 702 тыс. руб.), независимо от налогового статуса работника
182 1 01 02150 01 1000 110
Для уплаты налога по ставке 20% с дохода от 20 млн руб. до 50 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме от 3 млн 402 тыс. руб.), независимо от налогового статуса работника
182 1 01 02160 01 1000 110
Для уплаты налога по ставке 22% с дохода от 50 млн руб., удержанного с 1 января 2025 года (в сумме свыше 9 млн 402 тыс. руб.), независимо от налогового статуса работника
182 1 01 02170 01 1000 110
Для уплаты налога с налоговых баз, указанных в п. 6.2 ст. 210 Налогового кодекса РФ (с «северных» доплат в виде районного коэффициента к зарплате и процентной надбавки, выплачиваемых работнику-резиденту):
182 1 01 02210 01 1000 110
182 1 01 02230 01 1000 110
По остальным доходам, в том числе доходам нерезидентов со ставкой НДФЛ 30%
182 1 01 02010 01 1000 110
НДФЛ при выплате дивидендов*
НДФЛ при выплате дивидендов резидентам:
для уплаты налога по ставке 13% с дохода:
182 1 01 02130 01 1000 110
для уплаты налога по ставке 15% с дохода:
182 1 01 02140 01 1000 110
НДФЛ при выплате дивидендов нерезидентам (по ставке 15%)
182 1 01 02010 01 1000 110
НДФЛ с дохода ИП и лиц, занятых частной практикой*
Для уплаты налога по ставке 13% с дохода:
182 1 01 02020 01 1000 110
Для уплаты налога по ставке 15% с дохода:
182 1 01 02080 01 1000 110
182 1 01 02021 01 1000 110
Для уплаты налога по ставке 18% с дохода от 5 млн руб. до 20 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме от 702 тыс. руб.)
182 1 01 02022 01 1000 110
Для уплаты налога по ставке 20% с дохода от 20 млн руб. до 50 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме от 3 млн 402 тыс. руб.)
182 1 01 02023 01 1000 110
Для уплаты налога по ставке 22% с дохода от 50 млн руб., — с 1 января 2025 года (в сумме свыше 9 млн 402 тыс. руб.)
182 1 01 02024 01 1000 110
Страховые взносы с выплат работникам
Страховые взносы по единому тарифу
182 1 02 01000 01 1000 160
Страховые взносы с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования:
182 1 02 15010 06 1000 160
182 1 02 15020 06 1000 160
182 1 02 15030 08 1000 160
Взносы по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г.
182 1 02 04010 01 1010 160
Взносы по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г.
182 1 02 04010 01 1020 160
Взносы по дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г.
182 1 02 04020 01 1010 160
Взносы по дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г.
182 1 02 04020 01 1020 160
Взносы на страхование в СФР от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
797 1 02 12000 06 1000 160
Налог на прибыль
Налог на прибыль организаций, в том числе:
182 1 01 01011 01 1000 110
182 1 01 01012 02 1000 110
Налог на прибыль при выплате дивидендов:
182 1 01 01040 01 1000 110
182 1 01 01050 01 1000 110
Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам)
182 1 01 01030 01 1000 110
Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам
182 1 01 01060 01 1000 110
НДС
НДС с реализации в России
182 1 03 01000 01 1000 110
НДС при импорте товаров из стран –— участниц Таможенного союза — через налоговую инспекцию
182 1 04 01000 01 1000 110
НДС при импорте товаров — на таможне
153 1 04 01000 01 1000 110
Акцизы*
Акциз на природный газ, полученный для производства аммиака
182 1 03 02490 01 1000 110
Акциз на фармацевтическую субстанцию спирта этилового, производимую на территории РФ
182 1 03 02500 01 1000 110
Акциз на никотиновое сырье, производимое на территории РФ
182 1 03 02510 01 1000 110
Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, производимую на территории РФ
182 1 03 02520 01 1000 110
Акциз на фармацевтическую субстанцию спирта этилового, ввозимую на территорию Р
182 1 04 02220 01 1000 110
Акциз на никотиновое сырье, ввозимое на территорию РФ
182 1 04 02230 01 1000 110
Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, ввозимую на территорию РФ
182 1 04 02240 01 1000 110
Налог на УСН
При объекте «доходы» (единый налог)
182 1 05 01011 01 1000 110
При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налоги)
182 1 05 01021 01 1000 110
Налог на АУСН
При объекте «доходы»
182 1 05 07000 01 1000 110
При объекте «доходы минус расходы»
182 1 05 07000 01 1000 110
Налог на имущество организаций
По имуществу организаций, не входящему в Единую систему газоснабжения (ЕСГС)
182 1 06 02010 02 1000 110
По имуществу, входящему в ЕСГС
182 1 06 02020 02 1000 110
Транспортный налог
Транспортный налог организаций
182 1 06 04011 02 1000 110
Земельный налог
При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
182 1 06 06031 03 1000 110
При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских округов
182 1 06 06032 04 1000 110
При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских округов с внутригородским делением
182 1 06 06032 11 1000 110
При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах внутригородских районов
182 1 06 06032 12 1000 110
При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах муниципальных округов
182 1 06 06032 14 1000 110
При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах межселенных территорий
182 1 06 06033 05 1000 110
При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах сельских поселений
182 1 06 06033 10 1000 110
При расположении участка, в отношении которого уплачивается налог, в границах городских поселений
182 1 06 06033 13 1000 110
ЕСХН
ЕСХН
182 1 05 03010 01 1000 110
Налог на ПСН
В бюджеты городских округов
182 1 05 04010 02 1000 110
В бюджеты муниципальных районов
182 1 05 04020 02 1000 110
В бюджеты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя
182 1 05 04030 02 1000 110
В бюджеты городских округов с внутригородским делением
182 1 05 04040 02 1000 110
В бюджеты внутригородских районов
182 1 05 04050 02 1000 110
В бюджеты муниципальных округов
182 1 05 04060 02 1000 110
Туристический налог*
Туристический налог
182 1 03 03000 01 0000 110
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