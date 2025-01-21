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Учетная политика

С чего бухгалтеру начать год, чтобы упростить работу: учётная политика (ПБУ 1/2008)

Январь и февраль — самое время оптимизировать свою работу. Коротко рассказываем, зачем бухгалтерии составлять и обновлять учётную политику, как это сделать и что учесть. А в конце статьи найдёте ссылку для регистрации на бесплатный вебинар про ПБУ 1/2008 — там эксперт «Моего дела» подробно разберёт все нюансы.

От учётной политики зависит вся работа бухгалтерии

В учётной политике собраны все ключевые моменты, которые бухгалтер должен учитывать при ведении документов.

В ней указывают:

  • кто и как ведёт бухгалтерию;

  • какими счетами компания пользуется для бухгалтерского учёта;

  • какие операции проходят у компании и как она их оформляет;

  • какие налоги и взносы платит компания;

  • как подсчитываются эти налоги; 

  • какие льготы использует компания.

Если не сформировать учётную политику, то компания нарушит закон и не сможет правильно оформить бухгалтерские документы.

Учётную политику нужно менять

Учётная политика должна адаптироваться под реалии законов и происходящего в компании. Дело в том, что бухгалтер обязан оформлять документы в соответствии с политикой учёта. Иначе с документацией сложно работать и главбуху компании, и проверяющим специалистам из инстанций.

Если бухгалтеру придётся оформлять операцию по устаревшим правилам, то он встанет перед сложным выбором: или нарушить учётную политику, или создать документ, не имеющий отношения к реальности. И то, и другое чревато неприятными последствиями при проверке.

Своевременное обновление учётной политики поможет бухгалтерии:

  • Упростить работу за счёт ввода новых практик бухучёта.

  • Учесть изменения законодательства.

  • Учесть изменения в самой компании.

Что точно нужно учесть в учётной политике на 2025 год

Всем нужно учесть изменения в законах. Здесь мы перечислим основные изменения.

Плательщикам УСН стоит помнить, что:

  • изменились лимиты для «упрощёнки»;

  • появился НДС для УСН — и от него освободят компании, зарабатывающие меньше 60 млн ₽;

  • нужно указать применяемые ставки по НДС — обычные или сниженные.

Плательщикам ОСН стоит помнить, что:

  • выросли налоги на прибыль для льготников и не-льготников;

  • появился федеральный инвестиционный вычет.

Всем нужно учесть при изменениях документа, что:

  • появился единый тариф страховых взносов и изменились правила расчёта взносов;

  • мобилизованных сотрудников теперь не нужно включать в график отпусков;

  • компания теперь должна применять ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

На деле нюансов в работе с учётной политикой десятки и сотни

Чтобы не утомлять вас длинным текстом и не оставить вас без ответов на вопросы, «Моё дело» проведёт бесплатный вебинар о всех нюансах ПБУ 1/2008, которые нужно знать бухгалтеру. 

На трансляции мы расскажем:

  • кто и с какой целью должен составлять учётную политику, 

  • каковы принципы ее формирования и основные элементы, 

  • также как правильно вносить изменения и избегать лишних деталей.

В ходе обсуждения основных тем мы обсудим все нюансы и с удовольствием ответим на любые ваши вопросы по работе с учётной политикой.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — наш главный методолог по бухучёту и налогообложению.

Трансляция пройдёт во вторник, 28 января, в 11:00 по Москве

Записывайтесь прямо сейчас, чтобы раз и навсегда разобраться в работе с учётной политикой. Если запишитесь, то мы сможем напомнить вам о вебинаре за день и за час до его начала.

Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. В ближайшее время пройдёт трансляция по ФСБУ 5/2019 «Запасы». А также мы запланировали вебинары по:

  • ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

  • ПБУ 9/99 «Доходы организации».

  • ПБУ 10/99 «Расходы организации».

  • ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

  • ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

  • ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

  • ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

  • ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

Следите за нашим блогом на Клерка. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах. 

Бесплатный вебинар ПБУ 1/2008 «Учетная политика»

Расскажем, кто и с какой целью должен составлять учетную политику, каковы принципы ее формирования, основные элементы, а также как правильно вносить изменения и избегать лишних деталей на вебинаре

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