С чего бухгалтеру начать год, чтобы упростить работу: учётная политика (ПБУ 1/2008)

От учётной политики зависит вся работа бухгалтерии
В учётной политике собраны все ключевые моменты, которые бухгалтер должен учитывать при ведении документов.
В ней указывают:
кто и как ведёт бухгалтерию;
какими счетами компания пользуется для бухгалтерского учёта;
какие операции проходят у компании и как она их оформляет;
какие налоги и взносы платит компания;
как подсчитываются эти налоги;
какие льготы использует компания.
Если не сформировать учётную политику, то компания нарушит закон и не сможет правильно оформить бухгалтерские документы.
Учётную политику нужно менять
Учётная политика должна адаптироваться под реалии законов и происходящего в компании. Дело в том, что бухгалтер обязан оформлять документы в соответствии с политикой учёта. Иначе с документацией сложно работать и главбуху компании, и проверяющим специалистам из инстанций.
Если бухгалтеру придётся оформлять операцию по устаревшим правилам, то он встанет перед сложным выбором: или нарушить учётную политику, или создать документ, не имеющий отношения к реальности. И то, и другое чревато неприятными последствиями при проверке.
Своевременное обновление учётной политики поможет бухгалтерии:
Упростить работу за счёт ввода новых практик бухучёта.
Учесть изменения законодательства.
Учесть изменения в самой компании.
Что точно нужно учесть в учётной политике на 2025 год
Всем нужно учесть изменения в законах. Здесь мы перечислим основные изменения.
Плательщикам УСН стоит помнить, что:
изменились лимиты для «упрощёнки»;
появился НДС для УСН — и от него освободят компании, зарабатывающие меньше 60 млн ₽;
нужно указать применяемые ставки по НДС — обычные или сниженные.
Плательщикам ОСН стоит помнить, что:
выросли налоги на прибыль для льготников и не-льготников;
появился федеральный инвестиционный вычет.
Всем нужно учесть при изменениях документа, что:
появился единый тариф страховых взносов и изменились правила расчёта взносов;
мобилизованных сотрудников теперь не нужно включать в график отпусков;
компания теперь должна применять ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
На деле нюансов в работе с учётной политикой десятки и сотни
Чтобы не утомлять вас длинным текстом и не оставить вас без ответов на вопросы, «Моё дело» проведёт бесплатный вебинар о всех нюансах ПБУ 1/2008, которые нужно знать бухгалтеру.
На трансляции мы расскажем:
кто и с какой целью должен составлять учётную политику,
каковы принципы ее формирования и основные элементы,
также как правильно вносить изменения и избегать лишних деталей.
В ходе обсуждения основных тем мы обсудим все нюансы и с удовольствием ответим на любые ваши вопросы по работе с учётной политикой.
Вебинар проведёт Людмила Архипкина — наш главный методолог по бухучёту и налогообложению.
Трансляция пройдёт во вторник, 28 января, в 11:00 по Москве.
Записывайтесь прямо сейчас, чтобы раз и навсегда разобраться в работе с учётной политикой. Если запишитесь, то мы сможем напомнить вам о вебинаре за день и за час до его начала.
Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. В ближайшее время пройдёт трансляция по ФСБУ 5/2019 «Запасы». А также мы запланировали вебинары по:
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
ПБУ 9/99 «Доходы организации».
ПБУ 10/99 «Расходы организации».
ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».
ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».
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Бесплатный вебинар ПБУ 1/2008 «Учетная политика»
Расскажем, кто и с какой целью должен составлять учетную политику, каковы принципы ее формирования, основные элементы, а также как правильно вносить изменения и избегать лишних деталей на вебинаре
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Комментарии1
УП написала (максимально объемно) лет 10 назад. Теперь только правлю отдельные пункты (или только фразы)