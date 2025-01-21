С чего бухгалтеру начать год, чтобы упростить работу: учётная политика (ПБУ 1/2008)

Чтобы не утомлять вас длинным текстом и не оставить вас без ответов на вопросы, «Моё дело» проведёт бесплатный вебинар о всех нюансах ПБУ 1/2008, которые нужно знать бухгалтеру.

На трансляции мы расскажем:

кто и с какой целью должен составлять учётную политику,

каковы принципы ее формирования и основные элементы,

также как правильно вносить изменения и избегать лишних деталей.

В ходе обсуждения основных тем мы обсудим все нюансы и с удовольствием ответим на любые ваши вопросы по работе с учётной политикой.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — наш главный методолог по бухучёту и налогообложению.

Трансляция пройдёт во вторник, 28 января, в 11:00 по Москве.

Записывайтесь прямо сейчас, чтобы раз и навсегда разобраться в работе с учётной политикой. Если запишитесь, то мы сможем напомнить вам о вебинаре за день и за час до его начала.

Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. В ближайшее время пройдёт трансляция по ФСБУ 5/2019 «Запасы». А также мы запланировали вебинары по:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

ПБУ 9/99 «Доходы организации».

ПБУ 10/99 «Расходы организации».

ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

Следите за нашим блогом на Клерка. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах.

Бесплатный вебинар ПБУ 1/2008 «Учетная политика» Расскажем, кто и с какой целью должен составлять учетную политику, каковы принципы ее формирования, основные элементы, а также как правильно вносить изменения и избегать лишних деталей на вебинаре Записаться

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHKRr6U