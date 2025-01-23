Пример расчёта 6-НДФЛ за 2024 год: что учесть при заполнении

Кто и в какие сроки сдаёт годовой расчёт 6-НДФЛ
Если в 2024 году хотя бы одному физлицу начисляли и платили облагаемые НДФЛ доходы, нужно сдать 6-НДФЛ.
Не включайте в 6-НДФЛ доходы:
по которым НДФЛ платит сам получатель дохода — ИП, частные адвокаты, нотариусы;
которые в полной сумме не облагаются НДФЛ;
выплаченные налоговым резидентам зарубежных государств, и не облагаемые НДФЛ в РФ согласно международным соглашениям.
Куда сдают расчет 6-НДФЛ:
ИП — в ИФНС по месту своего жительства;
организации — в ИФНС по месту своего нахождения;
филиалы организации, если они налоговые агенты — в ИФНС по месту их нахождения.
Срок сдачи 6-НДФЛ за 2024 год — 25 февраля 2025 года.
Основание — ст. 230 НК РФ.
Штраф за нарушение срока сдачи — 1000 руб. за каждый просроченный месяц (полный и неполный). Штраф на должностное лицо составит 300–500 руб.
Если нарушите срок сдачи минимум на 20 рабочих дней, налоговая вправе заблокировать банковские счета.
Основание — ст. 15.6 КоАП РФ, п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК РФ.
Способ сдачи расчёта 6-НДФЛ:
на бумаге или электронно — если доходы выплачивали максимум 10 физлицам;
электронно — если доходы выплачивали 11 и более физлицам.
Штраф за несоблюдение электронной формы, когда она обязательна, составит 200 руб.
Основание — ст. 119.1 НК РФ.
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По какой форме заполнить годовой 6-НДФЛ
За 2024 год заполните форму по приказу ФНС № ЕД-7-11/649 от 19.09.2023 (в редакции от 09.01.2024). Этим же приказом утверждён порядок заполнения 6-НДФЛ и электронный формат (приложения № 2, 3 к приказу).
Годовой расчёт включает:
титульный лист;
разделы 1 и 2;
приложение № 1 — справки о доходах и суммах налога физлиц.
Если отчитываетесь за филиалы своей компании, заполняйте отдельную форму 6-НДФЛ для каждого ОКТМО.
Как заполнить расчёт 6-НДФЛ за 2024 год
Все показатели вносите в расчёт, начиная с крайней левой ячейки, слева направо, а в пустых ячейках ставьте прочерки. Если нет показателя — проставьте ноль в первой ячейке строки, а в остальных ячейках — прочерки.
Текст вносите заглавными печатными буквами. Суммы дохода отражайте в рублях с копейками, а суммы НДФЛ округляйте до полного рубля. Отрицательные показатели недопустимы.
Если заполняете бумажный расчёт от руки, вносите данные чернилами синего, черного или фиолетового цвета, либо заполните его на компьютере и распечатайте. Распечатывать расчёт нужно только с одной стороны листа А4.
В заполненном расчёте пронумеруйте все страницы, начиная с титульной. Каждую страницу подписывает руководитель (ИП) или его представитель при наличии доверенности.
Как заполнить титульный лист
На всех страницах укажите ИНН — у ИП он состоит из 12 знаков, а у юрлиц — из 10 (последние две ячейки прочеркиваются). Юрлица также указывают КПП.
«Отчетный период (код)» для годовой формы — «34», год «2024».
«Номер корректировки» — если подаёте первичный расчёт «0--», если уточнённый — «1--», «2--» и т.д.
«Код по ОКТМО» состоит из 8 или 11 цифр. В расчёте по филиалу укажите ОКТМО муниципального образования, где он зарегистрирован.
«Наименование и реквизиты документа..» — реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя, подписавшего расчёт. При этом в строке «с приложением подтверждающих документов или их копий» укажите число листов в ней, а копию доверенности приложите к расчету.
Как заполнить раздел 1
Строка 010 — КБК, на который зачисляется НДФЛ. Если налог зачислялся на несколько разных КБК (например, НДФЛ с зарплаты и с дивидендов), заполняйте отдельный раздел 1 на каждый из них.
Строка 020 — сумма НДФЛ, удержанная с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Должно соблюдаться равенство: строка 020 = строки 021–026 из расчёта за I квартал + строки 021–026 из расчёта за полугодие + строки 021–026 за 9 месяцев + строки 021–026 из расчёта за год.
Для строк 021–026, учитывайте, что в 2024 году в каждом месяце содержится по два расчётных периода и срока перечисления налога.
Строка
Срок, по которому подлежит перечислению налог / последний день для уплаты налога
Период удержания НДФЛ
021
первый / 28.10.2024
1–22 октября
022
второй / 05.11.2024
23–31 октября
023
третий / 28.11.2024
1–22 ноября
024
четвертый / 05.12.2024
23–30 ноября
025
пятый / 28.12.2024
1–22 декабря
026
шестой / 28.12.2024 (последний рабочий день декабря)
23–31 декабря
В строки 030–036 включите данные, если в 2024 году возвращали НДФЛ физлицам, учитывая те же даты сроков перечисления и периоды удержания налога. Строка 030 должна равняться сумме строк 031–036 расчётов за все отчётные периоды 2024 года.
Как заполнить раздел 2
Показатели раздела 2 указывайте нарастающим итогом с начала года.
Если удерживали НДФЛ по разным ставкам и КБК (строки 100, 105), заполните соответствующее им количество разделов 2.
В строке 110 укажите число физлиц, которые получили доход в 2024 году. При этом работника, уволенного в 2024 году и вновь принятого в том же году на работу, учитывайте, как одного человека.
В строке 111 выделите число высококвалифицированных сотрудников (ВКС).
В строке 120 отразите сумму реально выплаченных в 2024 году доходов. Не отражайте здесь начисленные, но не выплаченные суммы, и суммы, которые полностью не облагаются налогом, иначе так вы завысите налоговую базу.
В строке 121 выделите выплаты ВКС.
В строке 130 покажите общую сумму применённых к выплатам налоговых вычетов и расходов, уменьшающих облагаемые доходы. Вычеты не должны быть больше суммы доходов по строке 120.
В строке 131 рассчитайте налоговую базу:
строка 131 = строка 120 − строка 130.
В строке 140 покажите сумму налога:
строка 140 = строка 100 × строка 131.
При этом по строке 140 допустима погрешность до 6 рублей в большую или меньшую сторону по каждому физлицу.
Основание — контрольное соотношение 1.11 из письма ФНС № БС-4-11/15922 от 20.12.2023.
В строке 141 отдельно выделите налог с доходов ВКС.
В строку 150 при наличии в 2024 году работников-иностранцев внесите сумму фиксированного авансового платежа. Сумма в строке 150 не должна превышать показатель строки 140.
В строку 155 внесите сумму налога на прибыль организаций, зачтенную при расчете НДФЛ с дивидендов.
Основание — п. 3.1 ст. 214 НК РФ.
В строку 160 внесите сумму НДФЛ, которую удержали за весь 2024 год.
В строках 161–166 отразите налог по периодам удержания, но только за последние три месяца отразите налог, который удержать с дохода невозможно, например, по причине отсутствия денежных выплат. Суммы налога, которые начислили в одном периоде, а удержите в следующем, здесь не показывайте.
В строку 180 внесите всю сумму излишне удержанного налога в 2024 году.
В строках 191–196 по периодам выплаты покажите суммы, возвращенные в октябре–декабре 2024 года.
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Как заполнить приложение № 1 — справку о доходах
Обязательная составляющая годового расчёта 6-НДФЛ — справки о доходах и суммах налогов физлиц (приложение № 1 к расчёту).
Номер справки присваивайте отдельно для каждого документа. Номер корректировки — «00» для первичной справки, «01», «02» и т.д. для корректирующих документов.
Справка включает четыре раздела и приложения:
Раздел 1 — сведения о физлице. Укажите его ИНН, ФИО, дату рождения, код страны гражданства, паспортные данные. Статус налогоплательщика «1» — резидент РФ, «2» — нерезидент.
Раздел 2 — общая сумма дохода и НДФЛ. Укажите ставку НДФЛ и КБК, общую сумму дохода, налоговую базу, исчисленную и удержанную сумму НДФЛ.
Раздел 3 — налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные). По каждому виду применённого в 2024 году вычета укажите его код и сумму. Коды вычетов выбирайте из перечня — утв. приказом ФНС № ММВ-7-11/387 от 10.09.2015 (в ред. от 18.10.2024).
Раздел 4 — доход, с которого НДФЛ не удержан, и сумма неудержанного налога.
Приложение — сведения о доходах и вычетах по месяцам. Стандартные, социальные и имущественные вычеты из раздела 3 здесь не указывайте. В графе «Код дохода / код вычета» указывайте коды из перечня — утв. приказом ФНС № ММВ-7-11/387 от 10.09.2015 (в ред. от 18.10.2024).
Справку заполните по каждому физлицу, которому выплачивали доходы в 2024 году. Если НДФЛ с дохода человека удерживали по нескольким ставкам, для каждой из них заполните отдельный раздел 2 и приложение.
Суммированные показатели по всем заполненным справкам должны соответствовать общим суммам, указанным в разделах 1 и 2 расчёта 6-НДФЛ.
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Пример заполнения 6-НДФЛ за 2024 год
ИП Воронин И.И. 1 августа 2024 года принял на работу единственного сотрудника по трудовому договору — Орлова М.М. В течение года Орлову выплачивали доходы, с которых удерживали НДФЛ. В сентябре у Орлова родился ребёнок, он получил матпомощь и начал применяться стандартный вычет.
Учётные данные для отражения в 6-НДФЛ:
Период удержания НДФЛ
Вид дохода
Сумма дохода (руб.)
Налоговые вычеты (руб.)
Налоговая база (руб.) (графа 3–графа 4)
Удержанный НДФЛ (руб.) (графа 5 х 13%)
1
2
3
4
5
6
1 января–22 августа 2024
Всего
0,00
0,00
0,00
0
23–31 августа
Всего, в т.ч.:
36 000,00
36 000,00
4 680
Аванс за август
36 000,00
36 000,00
4 680
1–22 сентября
Всего, в т.ч.:
97 000,00
50 000,00
47 000,00
6 110
Зарплата за август
37 000,00
37 000,00
4 810
Матпомощь при рождении ребенка
60 000,00
50 000,00
10 000,00
1 300
23–30 сентября
Всего, в т.ч.:
36 000,00
1 400,00
34 600,00
4 498
Аванс за сентябрь
36 000,00
1 400,00
34 600,00
4 498
1–22 октября
Всего, в т.ч.:
37 000,00
37 000,00
4 810
Зарплата за сентябрь
37 000,00
37 000,00
4 810
23–31 октября
Всего, в т.ч.:
36 000,00
1 400,00
34 600,00
4 498
Аванс за октябрь
36 000,00
1 400,00
34 600,00
4 498
1 – 22 ноября
Всего, в т.ч.:
37 000,00
37 000,00
4 810
Зарплата за октябрь
37 000,00
37 000,00
4 810
23 – 30 ноября
Всего, в т.ч.:
36 000,00
1 400,00
34 600,00
4 498
Аванс за ноябрь
36 000,00
1 400,00
34 600,00
4 498
1–22 декабря
Всего, в т.ч.:
37 000,00
37 000,00
4 810
Зарплата за ноябрь
30 000,00
30 000,00
3 900
Больничное пособие (за 2 дня)
7 000,00
7 000,00
910
23–31 декабря
Всего, в т.ч.:
36 000,00
1 400,00
34 600,00
4 498
Аванс за декабрь
36 000,00
1 400,00
34 600,00
4 498
Итого:
х
388 000,00
55 600,00
332 400,00
43 212
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