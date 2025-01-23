Пример расчёта 6-НДФЛ за 2024 год: что учесть при заполнении

В заполненном расчёте пронумеруйте все страницы , начиная с титульной. Каждую страницу подписывает руководитель (ИП) или его представитель при наличии доверенности.

Если заполняете бумажный расчёт от руки , вносите данные чернилами синего, черного или фиолетового цвета, либо заполните его на компьютере и распечатайте. Распечатывать расчёт нужно только с одной стороны листа А4.

Текст вносите заглавными печатными буквами . Суммы дохода отражайте в рублях с копейками, а суммы НДФЛ округляйте до полного рубля. Отрицательные показатели недопустимы.

Все показатели вносите в расчёт , начиная с крайней левой ячейки, слева направо, а в пустых ячейках ставьте прочерки. Если нет показателя — проставьте ноль в первой ячейке строки, а в остальных ячейках — прочерки.

«Наименование и реквизиты документа..» — реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя, подписавшего расчёт. При этом в строке «с приложением подтверждающих документов или их копий» укажите число листов в ней, а копию доверенности приложите к расчету.

«Код по ОКТМО» состоит из 8 или 11 цифр. В расчёте по филиалу укажите ОКТМО муниципального образования, где он зарегистрирован.

«Номер корректировки» — если подаёте первичный расчёт «0--», если уточнённый — «1--», «2--» и т.д.

На всех страницах укажите ИНН — у ИП он состоит из 12 знаков, а у юрлиц — из 10 (последние две ячейки прочеркиваются). Юрлица также указывают КПП.

В строки 030–036 включите данные, если в 2024 году возвращали НДФЛ физлицам, учитывая те же даты сроков перечисления и периоды удержания налога. Строка 030 должна равняться сумме строк 031–036 расчётов за все отчётные периоды 2024 года.

Срок, по которому подлежит перечислению налог / последний день для уплаты налога

Для строк 021–026, учитывайте, что в 2024 году в каждом месяце содержится по два расчётных периода и срока перечисления налога.

Должно соблюдаться равенство : строка 020 = строки 021–026 из расчёта за I квартал + строки 021–026 из расчёта за полугодие + строки 021–026 за 9 месяцев + строки 021–026 из расчёта за год.

Строка 020 — сумма НДФЛ, удержанная с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Строка 010 — КБК, на который зачисляется НДФЛ. Если налог зачислялся на несколько разных КБК (например, НДФЛ с зарплаты и с дивидендов), заполняйте отдельный раздел 1 на каждый из них.

Показатели раздела 2 указывайте нарастающим итогом с начала года.

Если удерживали НДФЛ по разным ставкам и КБК (строки 100, 105), заполните соответствующее им количество разделов 2.

В строке 110 укажите число физлиц, которые получили доход в 2024 году. При этом работника, уволенного в 2024 году и вновь принятого в том же году на работу, учитывайте, как одного человека.

В строке 111 выделите число высококвалифицированных сотрудников (ВКС).

В строке 120 отразите сумму реально выплаченных в 2024 году доходов. Не отражайте здесь начисленные, но не выплаченные суммы, и суммы, которые полностью не облагаются налогом, иначе так вы завысите налоговую базу.

В строке 121 выделите выплаты ВКС.

В строке 130 покажите общую сумму применённых к выплатам налоговых вычетов и расходов, уменьшающих облагаемые доходы. Вычеты не должны быть больше суммы доходов по строке 120.

В строке 131 рассчитайте налоговую базу:

строка 131 = строка 120 − строка 130.

В строке 140 покажите сумму налога:

строка 140 = строка 100 × строка 131.

При этом по строке 140 допустима погрешность до 6 рублей в большую или меньшую сторону по каждому физлицу.

Основание — контрольное соотношение 1.11 из письма ФНС № БС-4-11/15922 от 20.12.2023.

В строке 141 отдельно выделите налог с доходов ВКС.

В строку 150 при наличии в 2024 году работников-иностранцев внесите сумму фиксированного авансового платежа. Сумма в строке 150 не должна превышать показатель строки 140.

В строку 155 внесите сумму налога на прибыль организаций, зачтенную при расчете НДФЛ с дивидендов.

Основание — п. 3.1 ст. 214 НК РФ.

В строку 160 внесите сумму НДФЛ, которую удержали за весь 2024 год.

В строках 161–166 отразите налог по периодам удержания, но только за последние три месяца отразите налог, который удержать с дохода невозможно, например, по причине отсутствия денежных выплат. Суммы налога, которые начислили в одном периоде, а удержите в следующем, здесь не показывайте.

В строку 180 внесите всю сумму излишне удержанного налога в 2024 году.

В строках 191–196 по периодам выплаты покажите суммы, возвращенные в октябре–декабре 2024 года.