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6-НДФЛ

Пример расчёта 6-НДФЛ за 2024 год: что учесть при заполнении

Налоговые агенты должны отчитаться по НДФЛ за 2024 год. Рассказываем, как заполнить и сдать годовую форму 6-НДФЛ, и приводим заполненный пример.

Кто и в какие сроки сдаёт годовой расчёт 6-НДФЛ

Если в 2024 году хотя бы одному физлицу начисляли и платили облагаемые НДФЛ доходы, нужно сдать 6-НДФЛ.

Не включайте в 6-НДФЛ доходы:

  • по которым НДФЛ платит сам получатель дохода — ИП, частные адвокаты, нотариусы;

  • которые в полной сумме не облагаются НДФЛ;

  • выплаченные налоговым резидентам зарубежных государств, и не облагаемые НДФЛ в РФ согласно международным соглашениям.

Куда сдают расчет 6-НДФЛ:

  • ИП — в ИФНС по месту своего жительства;

  • организации — в ИФНС по месту своего нахождения;

  • филиалы организации, если они налоговые агенты — в ИФНС по месту их нахождения.

Срок сдачи 6-НДФЛ за 2024 год — 25 февраля 2025 года.

Основание — ст. 230 НК РФ.

Штраф за нарушение срока сдачи — 1000 руб. за каждый просроченный месяц (полный и неполный). Штраф на должностное лицо составит 300–500 руб.  

Если нарушите срок сдачи минимум на 20 рабочих дней, налоговая вправе заблокировать банковские счета.

Основание — ст. 15.6 КоАП РФ, п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК РФ.

Способ сдачи расчёта 6-НДФЛ:

  • на бумаге или электронно — если доходы выплачивали максимум 10 физлицам;

  • электронно — если доходы выплачивали 11 и более физлицам.

Штраф за несоблюдение электронной формы, когда она обязательна, составит 200 руб.

Основание — ст. 119.1 НК РФ.

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По какой форме заполнить годовой 6-НДФЛ

За 2024 год заполните форму по приказу ФНС № ЕД-7-11/649 от 19.09.2023 (в редакции от 09.01.2024). Этим же приказом утверждён порядок заполнения 6-НДФЛ и электронный формат (приложения № 2, 3 к приказу).

Годовой расчёт включает:

  • титульный лист;

  • разделы 1 и 2;

  • приложение № 1 — справки о доходах и суммах налога физлиц.

Если отчитываетесь за филиалы своей компании, заполняйте отдельную форму 6-НДФЛ для каждого ОКТМО.

Как заполнить расчёт 6-НДФЛ за 2024 год

  1. Все показатели вносите в расчёт, начиная с крайней левой ячейки, слева направо, а в пустых ячейках ставьте прочерки. Если нет показателя — проставьте ноль в первой ячейке строки, а в остальных ячейках — прочерки.

  2. Текст вносите заглавными печатными буквами. Суммы дохода отражайте в рублях с копейками, а суммы НДФЛ округляйте до полного рубля. Отрицательные показатели недопустимы.

  3. Если заполняете бумажный расчёт от руки, вносите данные чернилами синего, черного или фиолетового цвета, либо заполните его на компьютере и распечатайте. Распечатывать расчёт нужно только с одной стороны листа А4.

  4. В заполненном расчёте пронумеруйте все страницы, начиная с титульной. Каждую страницу подписывает руководитель (ИП) или его представитель при наличии доверенности.

Как заполнить титульный лист

  • На всех страницах укажите ИНН — у ИП он состоит из 12 знаков, а у юрлиц — из 10 (последние две ячейки прочеркиваются). Юрлица также указывают КПП.

  • «Отчетный период (код)» для годовой формы — «34», год «2024».

  • «Номер корректировки» — если подаёте первичный расчёт «0--», если уточнённый — «1--», «2--» и т.д.

  • «Код по ОКТМО» состоит из 8 или 11 цифр. В расчёте по филиалу укажите ОКТМО муниципального образования, где он зарегистрирован.

  • «Наименование и реквизиты документа..» — реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя, подписавшего расчёт. При этом в строке «с приложением подтверждающих документов или их копий» укажите число листов в ней, а копию доверенности приложите к расчету.

Как заполнить раздел 1

Строка 010 — КБК, на который зачисляется НДФЛ. Если налог зачислялся на несколько разных КБК (например, НДФЛ с зарплаты и с дивидендов), заполняйте отдельный раздел 1 на каждый из них.

Строка 020 — сумма НДФЛ, удержанная с 1 января по 31 декабря 2024 года. 

Должно соблюдаться равенство: строка 020 = строки 021–026 из расчёта за I квартал + строки 021–026 из расчёта за полугодие + строки 021–026 за 9 месяцев + строки 021–026 из расчёта за год.

Для строк 021–026, учитывайте, что в 2024 году в каждом месяце содержится по два расчётных периода и срока перечисления налога. 

Строка

Срок, по которому подлежит перечислению налог / последний день для уплаты налога

Период удержания НДФЛ

021

первый / 28.10.2024

1–22 октября

022

второй / 05.11.2024

23–31 октября

023

третий / 28.11.2024

1–22 ноября

024

четвертый / 05.12.2024

23–30 ноября

025

пятый / 28.12.2024

1–22 декабря

026

шестой / 28.12.2024 (последний рабочий день декабря)

23–31 декабря

В строки 030–036 включите данные, если в 2024 году возвращали НДФЛ физлицам, учитывая те же даты сроков перечисления и периоды удержания налога. Строка 030 должна равняться сумме строк 031–036 расчётов за все отчётные периоды 2024 года.

Как заполнить раздел 2

Показатели раздела 2 указывайте нарастающим итогом с начала года.

Если удерживали НДФЛ по разным ставкам и КБК (строки 100, 105), заполните соответствующее им количество разделов 2.

В строке 110 укажите число физлиц, которые получили доход в 2024 году. При этом работника, уволенного в 2024 году и вновь принятого в том же году на работу, учитывайте, как одного человека. 

В строке 111 выделите число высококвалифицированных сотрудников (ВКС).

В строке 120 отразите сумму реально выплаченных в 2024 году доходов. Не отражайте здесь начисленные, но не выплаченные суммы, и суммы, которые полностью не облагаются налогом, иначе так вы завысите налоговую базу. 

В строке 121 выделите выплаты ВКС.

В строке 130 покажите общую сумму применённых к выплатам налоговых вычетов и расходов, уменьшающих облагаемые доходы. Вычеты не должны быть больше суммы доходов по строке 120.

В строке 131 рассчитайте налоговую базу: 

  • строка 131 = строка 120 строка 130.

В строке 140 покажите сумму налога:

  • строка 140 = строка 100 × строка 131

При этом по строке 140 допустима погрешность до 6 рублей в большую или меньшую сторону по каждому физлицу.

Основание — контрольное соотношение 1.11 из письма ФНС № БС-4-11/15922 от 20.12.2023

В строке 141 отдельно выделите налог с доходов ВКС.

В строку 150 при наличии в 2024 году работников-иностранцев внесите сумму фиксированного авансового платежа. Сумма в строке 150 не должна превышать показатель строки 140.

В строку 155 внесите сумму налога на прибыль организаций, зачтенную при расчете НДФЛ с дивидендов. 

Основание — п. 3.1 ст. 214 НК РФ.

В строку 160 внесите сумму НДФЛ, которую удержали за весь 2024 год. 

В строках 161–166 отразите налог по периодам удержания, но только за последние три месяца отразите налог, который удержать с дохода невозможно, например, по причине отсутствия денежных выплат. Суммы налога, которые начислили в одном периоде, а удержите в следующем, здесь не показывайте.

В строку 180 внесите всю сумму излишне удержанного налога в 2024 году. 

В строках 191–196 по периодам выплаты покажите суммы, возвращенные в октябре–декабре 2024 года.

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Как заполнить приложение № 1 — справку о доходах

Обязательная составляющая годового расчёта 6-НДФЛ — справки о доходах и суммах налогов физлиц (приложение № 1 к расчёту).

Номер справки присваивайте отдельно для каждого документа. Номер корректировки — «00» для первичной справки, «01», «02» и т.д. для корректирующих документов.

Справка включает четыре раздела и приложения:

  • Раздел 1 — сведения о физлице. Укажите его ИНН, ФИО, дату рождения, код страны гражданства, паспортные данные. Статус налогоплательщика «1» — резидент РФ, «2» — нерезидент.

  • Раздел 2 — общая сумма дохода и НДФЛ. Укажите ставку НДФЛ и КБК, общую сумму дохода, налоговую базу, исчисленную и удержанную сумму НДФЛ.

  • Раздел 3 — налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные). По каждому виду применённого в 2024 году вычета укажите его код и сумму. Коды вычетов выбирайте из перечня — утв. приказом ФНС № ММВ-7-11/387 от 10.09.2015 (в ред. от 18.10.2024).

  • Раздел 4 — доход, с которого НДФЛ не удержан, и сумма неудержанного налога.

  • Приложение — сведения о доходах и вычетах по месяцам. Стандартные, социальные и имущественные вычеты из раздела 3 здесь не указывайте. В графе «Код дохода / код вычета» указывайте коды из перечня — утв. приказом ФНС № ММВ-7-11/387 от 10.09.2015 (в ред. от 18.10.2024).

Справку заполните по каждому физлицу, которому выплачивали доходы в 2024 году. Если НДФЛ с дохода человека удерживали по нескольким ставкам, для каждой из них заполните отдельный раздел 2 и приложение.

Суммированные показатели по всем заполненным справкам должны соответствовать общим суммам, указанным в разделах 1 и 2 расчёта 6-НДФЛ.

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Пример заполнения 6-НДФЛ за 2024 год

ИП Воронин И.И. 1 августа 2024 года принял на работу единственного сотрудника по трудовому договору — Орлова М.М. В течение года Орлову выплачивали доходы, с которых удерживали НДФЛ. В сентябре у Орлова родился ребёнок, он получил матпомощь и начал применяться стандартный вычет.

Учётные данные для отражения в 6-НДФЛ:

Период удержания НДФЛ

Вид дохода

Сумма дохода (руб.)

Налоговые вычеты (руб.)

Налоговая база (руб.) (графа 3–графа 4)

Удержанный НДФЛ (руб.) (графа 5 х 13%)

1

2

3

4

5

6

1 января–22 августа 2024

Всего

0,00

0,00

0,00

0

23–31 августа

Всего, в т.ч.:

36 000,00

 

36 000,00

4 680

Аванс за август

36 000,00

 

36 000,00

4 680

1–22 сентября

Всего, в т.ч.:

97 000,00

50 000,00

47 000,00

6 110

Зарплата за август

37 000,00

 

37 000,00

4 810

 

Матпомощь при рождении ребенка

60 000,00

50 000,00

10 000,00

1 300

23–30 сентября

Всего, в т.ч.:

36 000,00

1 400,00

34 600,00

4 498

Аванс за сентябрь

36 000,00

1 400,00

34 600,00

4 498

1–22 октября

Всего, в т.ч.:

37 000,00

 

37 000,00

4 810

Зарплата за сентябрь

37 000,00

 

37 000,00

4 810

23–31 октября

Всего, в т.ч.:

36 000,00

1 400,00

34 600,00

4 498

Аванс за октябрь

36 000,00

1 400,00

34 600,00

4 498

1 – 22 ноября

Всего, в т.ч.:

37 000,00

 

37 000,00

4 810

Зарплата за октябрь

37 000,00

 

37 000,00

4 810

23 – 30 ноября

Всего, в т.ч.:

36 000,00

1 400,00

34 600,00

4 498

Аванс за ноябрь

36 000,00

1 400,00

34 600,00

4 498

1–22 декабря

Всего, в т.ч.:

37 000,00

 

37 000,00

4 810

Зарплата за ноябрь

30 000,00

 

30 000,00

3 900

Больничное пособие (за 2 дня)

7 000,00

 

7 000,00

910

23–31 декабря

Всего, в т.ч.:

36 000,00

1 400,00

34 600,00

4 498

Аванс за декабрь

36 000,00

1 400,00

34 600,00

4 498

Итого:

х

388 000,00

55 600,00

332 400,00

43 212

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