Декларация по НДС: новая форма с 2025 года

Начиная с отчёта за I квартал 2025 года, декларацию по НДС заполняйте по новой форме — утверждена приказом ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024.

Порядок заполнения и электронный формат декларации тоже обновили.

Прежняя форма декларации утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/558 от 29.10.2014 в ред. от 12.12.2022. В последний раз её использовали для отчёта за IV квартал 2024 года. С 16 февраля 2025 года она перестанет действовать.

Новая декларация включает титульный лист и 12 разделов с приложениями. При этом:

Обязательны для всех — титульный лист и раздел 1.

Разделы 2–12 и приложения к разделам 3, 8, 9 в декларацию включают, если были соответствующие операции: Раздел 2 — если ИП или компания исполняли обязанности налогового агента по НДС (по операциям, указанным в ст. 161 НК РФ). Раздел 7 — если у налогоплательщика были только необлагаемые НДС операции, или реализация за пределами РФ, или он получал оплату в счёт предстоящих поставок товаров с производственным циклом больше шести месяцев (п. 3, 13 ст. 167 НК РФ). Раздел 8 — данные из книги покупок, если применялись налоговые вычеты. Раздел 9 — данные из книги продаж. Раздел 12 — если ИП на патенте, ИП и компании, освобождённые от НДС или с операциями, которые не облагаются налогом, выставили счета-фактуры с выделенным НДС.

