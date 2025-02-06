Декларация по НДС: новая форма с 2025 года

Новая форма декларации по НДС
Начиная с отчёта за I квартал 2025 года, декларацию по НДС заполняйте по новой форме — утверждена приказом ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024.
Порядок заполнения и электронный формат декларации тоже обновили.
Прежняя форма декларации утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/558 от 29.10.2014 в ред. от 12.12.2022. В последний раз её использовали для отчёта за IV квартал 2024 года. С 16 февраля 2025 года она перестанет действовать.
Новая декларация включает титульный лист и 12 разделов с приложениями. При этом:
Обязательны для всех — титульный лист и раздел 1.
Разделы 2–12 и приложения к разделам 3, 8, 9 в декларацию включают, если были соответствующие операции:
Раздел 2 — если ИП или компания исполняли обязанности налогового агента по НДС (по операциям, указанным в ст. 161 НК РФ).
Раздел 7 — если у налогоплательщика были только необлагаемые НДС операции, или реализация за пределами РФ, или он получал оплату в счёт предстоящих поставок товаров с производственным циклом больше шести месяцев (п. 3, 13 ст. 167 НК РФ).
Раздел 8 — данные из книги покупок, если применялись налоговые вычеты.
Раздел 9 — данные из книги продаж.
Раздел 12 — если ИП на патенте, ИП и компании, освобождённые от НДС или с операциями, которые не облагаются налогом, выставили счета-фактуры с выделенным НДС.
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Что изменилось в новой форме декларации по НДС с 2025 года
На всех страницах декларации заменили штрихкоды.
Другие изменения коснулись не только строк формы, но и порядка заполнения.
Титульный лист
В строке «Номер контактного телефона» номер нужно указывать с кодом города, без пробелов, скобок и прочерков.
Для электронной доверенности в строке с реквизитами документа, который подтверждает полномочия представителя, нужно указывать её уникальный идентификатор GUID.
Основание — п. 27, 30 Порядка заполнения.
Раздел 2
Пункт 35.2 Порядка заполнения дополнили информацией, что раздел 2 также заполняют:
Налоговые агенты — операторы информационных систем при реализации иностранными лицами товаров (работ, услуг) на территории России в счёт выкупа цифровых прав, выпущенных ими. По каждому иностранному лицу данные указывают отдельно.
Налоговые агенты — компании, за исключением банков, которые приобрели такие цифровые права у физлиц или банков.
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Раздел 3
Часть изменений в форме декларации связана с тем, что с 1 января 2025 года упрощенцы стали плательщиками НДС и могут применять пониженные ставки налога, отличные от обычных ставок.
В раздел 3 добавили новые строки для отражения налоговой базы и сумм НДС:
021 — для ставки 7%;
022 — для ставки 5%;
031 — для ставки 16,67%;
032 — для ставки 9,09%;
033 — для ставки 7/107;
034 — для ставки 5/105.
Из раздела 3 исключили строки 045 и 046 — они отражали налоговую базу и налог при реализации по истечении 180 дней с даты выпуска товаров, в отношении которых при таможенном декларировании считали налог по абз. 1 пп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ.
В графе 3 по строке 120 раздела 3 указывайте сумму НДС, которую заплатил российский посредник. Эта сумма подлежит вычету при возврате товара или отказе физлица-покупателя от поставки полностью или частично оплаченного товара.
Основание — п. 38.11 Порядок заполнения (уточнение для продаж через электронные торговые площадки товаров ЕАЭС).
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Раздел 7
Графу 3 и графу 4 заполняют только по операциям реализации, которая отражена в графах 1 и 2 раздела 7. Если данных в графе 2 нет, заполнять графы 3 и 4 не нужно.
Графа 3 — это показатели стоимости приобретений, не облагаемых НДС.
Графа 4 — это суммы налога по приобретениям, не подлежащие вычету
Основание — п. 50.1 Порядка заполнения.
Раздел 9
В раздел 9 со сведениями из книги продаж добавили новые строки, так как ввели пониженные ставки НДС:
строки 181, 211, 241, 271 — для ставки 7%;
строки 182, 212, 242, 272 — для ставки 5%.
В приложение 1 к разделу 9 ввели новые строки:
строки 031, 061, 261, 291, 321, 351 — для ставки 7%;
строки 032, 062, 262, 292, 322, 352 — для ставки 5%.
Раздел 12
В графе 3 по строке 010 раздела 12 указывайте код вида операции из перечня — утверждён приказом ФНС № ММВ-7-3/136 от 14.03.2016 в ред. от 29.10.2024.
Основание — п. 64.2 Правил заполнения.
Приложение 1 к Порядку заполнения
Расширили перечень кодов операций без НДС и операций со ставкой 0%. Появились коды:
1010836 — для операций реализации товаров ЕАЭС через маркетплейсы;
1010839 — для майнинга цифровой валюты;
1010840 — для реализации цифровой валюты;
1011225 — для реализации туроператорами туристского продукта в сфере внутреннего и въездного туризма.
Некоторые коды из перечня исключили, например: 1010814, 1010203, 1010248, 1010461 и другие.
Сроки сдачи декларации по НДС в 2025 году
Сроки сдачи декларации не изменились. Если последний день срока совпадает с выходным или нерабочим праздником, он автоматически переносится на следующий за ним рабочий день.
В 2025 году отчитываться по НДС нужно ежеквартально, соблюдая крайние сроки сдачи декларации:
за I квартал 2025 года — 25 апреля 2025 года;
за II квартал 2025 года — 25 июля 2025 года;
за III квартал 2025 года — 27 октября 2025 года;
за IV квартал 2025 года — 26 января 2026 года.
Основание — п. 7 ст. 6.1, п. 5 ст. 174 НК РФ.
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