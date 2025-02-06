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Декларация по НДС

Декларация по НДС: новая форма с 2025 года

С 2025 года действует новая форма декларации по НДС. Рассказываем, что изменилось в отчёте и когда его нужно сдавать.

Новая форма декларации по НДС

Начиная с отчёта за I квартал 2025 года, декларацию по НДС заполняйте по новой форме — утверждена приказом ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024.

Порядок заполнения и электронный формат декларации тоже обновили.

Прежняя форма декларации утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/558 от 29.10.2014 в ред. от 12.12.2022. В последний раз её использовали для отчёта за IV квартал 2024 года. С 16 февраля 2025 года она перестанет действовать.

Новая декларация включает титульный лист и 12 разделов с приложениями. При этом:

  • Обязательны для всех — титульный лист и раздел 1.

  • Разделы 2–12 и приложения к разделам 3, 8, 9 в декларацию включают, если были соответствующие операции:

    • Раздел 2 — если ИП или компания исполняли обязанности налогового агента по НДС (по операциям, указанным в ст. 161 НК РФ).

    • Раздел 7 — если у налогоплательщика были только необлагаемые НДС операции, или реализация за пределами РФ, или он получал оплату в счёт предстоящих поставок товаров с производственным циклом больше шести месяцев (п. 3, 13 ст. 167 НК РФ).

    • Раздел 8 — данные из книги покупок, если применялись налоговые вычеты.

    • Раздел 9 — данные из книги продаж.

    • Раздел 12 — если ИП на патенте, ИП и компании, освобождённые от НДС или с операциями, которые не облагаются налогом, выставили счета-фактуры с выделенным НДС.

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Что изменилось в новой форме декларации по НДС с 2025 года

На всех страницах декларации заменили штрихкоды.

Другие изменения коснулись не только строк формы, но и порядка заполнения.

Титульный лист

В строке «Номер контактного телефона» номер нужно указывать с кодом города, без пробелов, скобок и прочерков.

Для электронной доверенности в строке с реквизитами документа, который подтверждает полномочия представителя, нужно указывать её уникальный идентификатор GUID.

Основание — п. 27, 30 Порядка заполнения.

Раздел 2

Пункт 35.2 Порядка заполнения дополнили информацией, что раздел 2 также заполняют:

  • Налоговые агенты операторы информационных систем при реализации иностранными лицами товаров (работ, услуг) на территории России в счёт выкупа цифровых прав, выпущенных ими. По каждому иностранному лицу данные указывают отдельно.

  • Налоговые агенты компании, за исключением банков, которые приобрели такие цифровые права у физлиц или банков.

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Раздел 3

Часть изменений в форме декларации связана с тем, что с 1 января 2025 года упрощенцы стали плательщиками НДС и могут применять пониженные ставки налога, отличные от обычных ставок.

В раздел 3 добавили новые строки для отражения налоговой базы и сумм НДС:

  • 021 — для ставки 7%;

  • 022 — для ставки 5%;

  • 031 — для ставки 16,67%;

  • 032 — для ставки 9,09%;

  • 033 — для ставки 7/107;

  • 034 — для ставки 5/105.

Из раздела 3 исключили строки 045 и 046 — они отражали налоговую базу и налог при реализации по истечении 180 дней с даты выпуска товаров, в отношении которых при таможенном декларировании считали налог по абз. 1 пп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ.

В графе 3 по строке 120 раздела 3 указывайте сумму НДС, которую заплатил российский посредник. Эта сумма подлежит вычету при возврате товара или отказе физлица-покупателя от поставки полностью или частично оплаченного товара.

Основание — п. 38.11 Порядок заполнения (уточнение для продаж через электронные торговые площадки товаров ЕАЭС). 

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Раздел 7

Графу 3 и графу 4 заполняют только по операциям реализации, которая отражена в графах 1 и 2 раздела 7. Если данных в графе 2 нет, заполнять графы 3 и 4 не нужно.

Графа 3 — это показатели стоимости приобретений, не облагаемых НДС.

Графа 4 — это суммы налога по приобретениям, не подлежащие вычету

Основание — п. 50.1 Порядка заполнения.

Раздел 9

В раздел 9 со сведениями из книги продаж добавили новые строки, так как ввели пониженные ставки НДС:

  • строки 181, 211, 241, 271 — для ставки 7%;

  • строки 182, 212, 242, 272 — для ставки 5%.

В приложение 1 к разделу 9 ввели новые строки:

  • строки 031, 061, 261, 291, 321, 351 — для ставки 7%;

  • строки 032, 062, 262, 292, 322, 352 — для ставки 5%.

Раздел 12

В графе 3 по строке 010 раздела 12 указывайте код вида операции из перечня — утверждён приказом ФНС № ММВ-7-3/136 от 14.03.2016 в ред. от 29.10.2024.

Основание — п. 64.2 Правил заполнения.

Приложение 1 к Порядку заполнения

Расширили перечень кодов операций без НДС и операций со ставкой 0%. Появились коды:

  • 1010836 — для операций реализации товаров ЕАЭС через маркетплейсы;

  • 1010839 — для майнинга цифровой валюты;

  • 1010840 — для реализации цифровой валюты;

  • 1011225 — для реализации туроператорами туристского продукта в сфере внутреннего и въездного туризма.

Некоторые коды из перечня исключили, например: 1010814, 1010203, 1010248, 1010461 и другие.

Сроки сдачи декларации по НДС в 2025 году

Сроки сдачи декларации не изменились. Если последний день срока совпадает с выходным или нерабочим праздником, он автоматически переносится на следующий за ним рабочий день.

В 2025 году отчитываться по НДС нужно ежеквартально, соблюдая крайние сроки сдачи декларации:

  • за I квартал 2025 года — 25 апреля 2025 года;

  • за II квартал 2025 года — 25 июля 2025 года;

  • за III квартал 2025 года — 27 октября 2025 года;

  • за IV квартал 2025 года — 26 января 2026 года.

Основание — п. 7 ст. 6.1, п. 5 ст. 174 НК РФ.

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