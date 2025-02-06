Тонкости бухучёта аренды: разбираемся в ФСБУ 25/2018

Кто обязан применять ФСБУ 25/2018
Любые организации, сдающие имущество в аренду или лизинг.
Есть всего три исключения, и каждое касается объектов имущества. Этот бухгалтерский стандарт не обязателен, если в договоре идёт речь о сдаче:
участка земли с полезными ископаемыми;
объектов концессионных соглашений;
объектов интеллектуального труда и авторского права.
К каким договорам применяют ФСБУ 25/2018
В вопросе применения этого стандарта роль играет даже не название договора или упоминание конкретных слов — хотя они тоже важны, но это отдельная тема.
ФСБУ нужно применять к любому договору, который соответствует пяти условиям:
одно лицо предоставляет другому некий объект на срок, указанный в договоре;
предмет аренды можно идентифицировать;
арендодатель не может заменить предмет до окончания срока аренды;
арендатор может использовать объект учёта аренды так, как он хочет, в рамках технических характеристик;
арендатор может получать прибыль при использовании объекта учёта аренды.
Прочие условия и нормы ГК не играют роли.
Этот же ФСБУ ввёл понятие «объект учёта аренды». Понятие «имущества» этот стандарт исключает.
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Что считается объектом учёта аренды
Как вести учёт арендатору
Как вести учёт арендодателю
Что отразить в отчётности, чтобы не нарушить стандарты ФСБУ
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ПБУ 9/99 «Доходы организации».
ПБУ 10/99 «Расходы организации».
ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».
ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».
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Расскажем важность присутствия в договоре слов «лизинг» или «аренда», а также в каких случаях отражать в учете арендованный объект в качестве права пользования активом, а в каких вести забалансовый учет
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