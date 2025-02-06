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Тонкости бухучёта аренды: разбираемся в ФСБУ 25/2018

Компании должны применять ФСБУ 25/2018 с 2022 года — но на практике бухгалтерия может не учесть некоторые тонкости. В статье коротко расскажем об основах применения — а в конце дадим ссылку на бесплатный вебинар с разбором тонкостей.

Кто обязан применять ФСБУ 25/2018

Любые организации, сдающие имущество в аренду или лизинг.

Есть всего три исключения, и каждое касается объектов имущества. Этот бухгалтерский стандарт не обязателен, если в договоре идёт речь о сдаче:

  • участка земли с полезными ископаемыми;

  • объектов концессионных соглашений;

  • объектов интеллектуального труда и авторского права.

К каким договорам применяют ФСБУ 25/2018

В вопросе применения этого стандарта роль играет даже не название договора или упоминание конкретных слов — хотя они тоже важны, но это отдельная тема.

ФСБУ нужно применять к любому договору, который соответствует пяти условиям:

  • одно лицо предоставляет другому некий объект на срок, указанный в договоре;

  • предмет аренды можно идентифицировать;

  • арендодатель не может заменить предмет до окончания срока аренды;

  • арендатор может использовать объект учёта аренды так, как он хочет, в рамках технических характеристик;

  • арендатор может получать прибыль при использовании объекта учёта аренды.

Прочие условия и нормы ГК не играют роли.

Этот же ФСБУ ввёл понятие «объект учёта аренды». Понятие «имущества» этот стандарт исключает.

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  • Что считается объектом учёта аренды

  • Как вести учёт арендатору

  • Как вести учёт арендодателю

  • Что отразить в отчётности, чтобы не нарушить стандарты ФСБУ

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  • ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

  • ПБУ 9/99 «Доходы организации».

  • ПБУ 10/99 «Расходы организации».

  • ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

  • ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

  • ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

  • ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

  • ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

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Бесплатный вебинар ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Расскажем важность присутствия в договоре слов «лизинг» или «аренда», а также в каких случаях отражать в учете арендованный объект в качестве права пользования активом, а в каких вести забалансовый учет

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