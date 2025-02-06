Тонкости бухучёта аренды: разбираемся в ФСБУ 25/2018

В вопросе применения этого стандарта роль играет даже не название договора или упоминание конкретных слов — хотя они тоже важны, но это отдельная тема.

ФСБУ нужно применять к любому договору, который соответствует пяти условиям:

одно лицо предоставляет другому некий объект на срок, указанный в договоре;

предмет аренды можно идентифицировать;

арендодатель не может заменить предмет до окончания срока аренды;

арендатор может использовать объект учёта аренды так, как он хочет, в рамках технических характеристик;

арендатор может получать прибыль при использовании объекта учёта аренды.

Прочие условия и нормы ГК не играют роли.