Справка о доходах и суммах НДФЛ (бывшая 2-НДФЛ) за 2024 год: как заполнить

В него перенесите данные физлица, за которое вы перечисляете НДФЛ.

ИНН указывайте на основании документа, который подтверждает постановку гражданина на учёт в ИФНС. Если ИНН отсутствует, то заполнять его не нужно — это указано пп. 1 п. 32 Порядка. Однако целесообразно отправить человека в ИФНС, чтобы ему выдали ИНН.

Если указать неверный ИНН, то бизнес нарушит ст. 126.1 НК РФ.

В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» укажите их так же, как в документе, удостоверяющим личность. Данные иностранных граждан можно указывать с помощью латинского алфавита.

В поле «Статус налогоплательщика» укажите код статуса из приложения № 5 к Порядку, в частности:

«1» — для резидентов (кроме резидентов под кодом «6»).

«2» — для нерезидентов, для которых нет специальных кодов.

«8» — для нерезидентов, работающих дистанционно.

Резидентство в общем порядке определяется тем, сколько дней из последних 12 месяцев человек находился на территории России. Если меньше 183 дней — это нерезидент, если 183 и больше — резидент.

В поле «Дата рождения» используйте формат «число, месяц, год». Пример корректного заполнения: 27.02.1975.

В поле «Гражданство (код страны)» укажите числовой кода страны, гражданином которой он является. Для этого используйте Общероссийский классификатора стран мира. Код гражданина России по нему — 643.

Если гражданства нет, укажите код страны, которая выдала человеку документ, удостоверяющий личность.

В поле «Код документа, удостоверяющего личность» впишите соответствующий код из приложения № 6 к Порядку, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-11/753 от 15.10.2020. Код паспорта гражданина России по этому документу — 21.

В поле «Серия и номер» указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность работника. Знак «№» не проставляйте.

Если после подачи справки эти данные изменились, подавать уточнённую справку не нужно. Переоформляйте её только, если изменились персональные данные на момент формирования справки.