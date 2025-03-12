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НДФЛ

Как предоставить работнику налоговый вычет по НДФЛ в 2025 году

Налоговые вычеты по НДФЛ снижают размер налога к уплате. Получить вычет физлицо может по окончании года в налоговой инспекции или до его окончания — обратившись к своему работодателю. Рассказываем, как работодатели предоставляют налоговые вычеты по НДФЛ своим работникам.

Какие вычеты можно получить у работодателя

Работникам, с выплат которым удерживается НДФЛ, работодатель может предоставлять стандартные, социальные и имущественные вычеты.

Стандартные:

  • На себя — предоставляются льготным категориям граждан (инвалидам, чернобыльцам, участникам боевых действий, Героям Советского Союза и России и др.), а также за сдачу норм ГТО.

  • На детей — предоставляются на каждого ребёнка его родителям, приёмным родителям, опекунам, попечителям.

Социальные:

  • На лечение и оплату лекарств — за себя, детей, родителей, супруга / супругу.

  • На обучение — своё и очное обучение детей, брата, сестры, супруга / супруги.

  • На фитнес — физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные работнику и его детям.

  • На взносы по добровольному страхованию жизни и по добровольному пенсионному страхованию — по договорам, заключенным минимум на пять лет.

  • На дополнительные взносы на накопительную пенсию.

Имущественные:

  • На покупку или строительство жилья.

  • На погашение процентов по займам и кредитам на приобретение жилья или его строительство.

Работодатель применяет вычет по НДФЛ к налоговой базе и удерживает налог с дохода работника в меньшей сумме, либо не удерживает вовсе.

Основание — ст. 218, 219, 220 НК РФ.

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Как предоставлять стандартные вычеты работникам

Вычеты «на себя»

Для предоставления работнику стандартного вычета запросите у него:

  • заявление, в котором указано, какой вычет он хочет получить;

  • документы, подтверждающие право на получение вычета – удостоверения (копии), справки и т.п.

Например, для вычета в связи с инвалидностью необходима справка о её установлении, для подтверждения статуса Героя России — соответствующие наградные документы и т.д.

Основание — п. 3 ст. 218 НК РФ.

Стандартные вычеты «за себя» предоставляйте ежемесячно в размере 500 или 3 000 рублей, в зависимости от льготной категории физлица. Если у работника есть право на несколько стандартных вычетов, предоставьте максимальный из них.

Новый вычет за сдачу норм ГТО в размере 18 000 рублей полагается за налоговый период, в котором получен или подтверждён знак отличия в соответствующей возрастной группе и пройдена диспансеризация. 

Предоставляйте вычет за ГТО единовременно в любом месяце налогового периода, если получили от работника:

  • заявление на вычет;

  • копию удостоверения о награждении знаком отличия ГТО;

  • справку из медорганизации о прохождении в том же году диспансеризации.

Основание — пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ.

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Детские вычеты

Размер вычетов на детей в 2025 году:

  • на первого ребёнка — 1 400 рублей;

  • на второго ребёнка — 2 800 рублей;

  • на третьего и каждого из последующих детей — 6 000 рублей;

  • на каждого ребёнка-инвалида (инвалида с детства), студента — инвалида I или II группы, в том числе, находящегося на обеспечении опекуна, попечителя, приёмных родителей — 12 000 рублей.

Двойной вычет предоставляйте:

  • единственному родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) — до конца месяца, в котором он вступит в брак;

  • одному из родителей (в том числе приёмных детей), если второй родитель написал заявление об отказе от вычета.

Для получения вычетов на детей в 2025 году заявления от работников не нужны.

Работник должен предоставить:

  • копию свидетельства о рождении ребенка;

  • если ребёнок не родной — справку об усыновлении, копию удостоверения приёмного родителя, акт органа опеки о назначении опекуном;

  • если ребёнок инвалид — справку об установлении инвалидности ребёнка;

  • если ребёнок учится — ежегодную справку из учебного заведения об очном обучении;

  • если родитель единственный — документ, подтверждающий отсутствие второго родителя (например, копию свидетельства о рождении, в котором нет записи об отце);

  • если сотрудник работает у вас не с начала года — справку от прежнего работодателя о его доходах и суммах НДФЛ.

Если информация, указанная в документах, изменится, работник должен предоставить новые документы.

Как вычеты зависят от возраста детей:

  • Вычеты полагаются с месяца рождения ребёнка и до конца года, в котором ему исполнится 18 лет.

  • Вычет на студента-очника старше 18 лет полагается до завершения года, в котором ему исполнится 24 года, но не более, чем до конца месяца, в котором завершится его обучение.

  • Вычет на недееспособных детей предоставляйте без ограничения по возрасту.

Любой из вычетов на детей в 2025 году предоставляется до месяца, в котором облагаемый налогом доход с начала года превысит 450 000 рублей. С начала следующего года лимит отсчитывается заново. Если сотрудник принят не сначала года, лимит считайте с учётом дохода по прежнему месту работы из предоставленной им справки.

Неважно, предоставлен вычет с аванса или с зарплаты за вторую половину месяца, главное, чтобы только один раз в месяц.

Основание — пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, письма ФНС № СД-4-11/15807 от 09.08.2019, № БС-4-11/15099 от 09.11.2022.

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Как предоставить работнику социальные вычеты

Общий лимит соцвычетов, которые можно предоставить сотруднику за год — 150 000 рублей. В него входят вычеты:

  • на лечение и лекарства (ограничений нет по дорогостоящим видам лечения из перечня постановления Правительства № 458 от 08.04.2020);

  • на обучение (кроме обучения детей — на каждого ребёнка в год совокупно на обоих родителей положен вычет 110 000 рублей);

  • на фитнес;

  • на взносы по добровольному страхованию жизни, по добровольному пенсионному страхованию;

  • на допвзносы на накопительную пенсию;

  • на оплату независимой оценки квалификации (этот вычет предоставляет не работодатель, а ИФНС).

Если работник заявит сразу несколько соцвычетов (например, на лечение и на обучение), проверьте, не превысит ли их общая сумма 150 000 рублей. Если превысит — работник может выбрать, какой из вычетов ему можно предоставить в меньшем размере.

Для предоставления соцвычетов получите:

  • Заявление работника с указанием вида вычета и его суммы.

  • Уведомление из ИФНС о подтверждении права на заявленный соцвычет. Работник сам обращается в ИФНС с подтверждающими документами, а инспекция после их проверки присылает работодателю уведомление о подтверждении права на вычет в конкретной сумме.

Вычеты по добровольному пенсионному страхованию и на допвзносы на накопительную пенсию можно предоставить только на те суммы взносов, которые сами удерживали из выплат работнику и перечисляли негосударственным фондам. Потребуются документы:

  • от работника — заявление на вычет и документ из НПФ, подтверждающий уплату взносов;

  • от ИФНС — уведомление о праве работника на вычет.

Если сумма заявленных соцвычетов за год окажется больше суммы доходов работника за тот же период, остаток вычетов на следующий год не переносится.

Основание — п. 3 ст. 210, п. 1, 2 ст. 219 НК РФ.

Как предоставлять работникам имущественные вычеты

Максимальный размер имущественных вычетов:

  • на покупку и строительство жилья — 2 млн рублей;

  • на проценты, уплаченные по займам и кредитам на приобретение жилья или его строительство — 3 млн рублей.

Предоставляйте вычет, если работник обратился за ним в том же году, когда приобрел жильё. За предыдущие налоговые периоды имущественный вычет можно получить только через ИФНС.

Вычет предоставляйте с начала года, независимо от того, в каком месяце работник обратился за ним. Излишне удержанный НДФЛ верните работнику по его заявлению.

Если в течение года имущественный вычет не исчерпан полностью, его остаток можно перенести на следующий год.

Документы для предоставления вычета работодателем:

  • от работника — заявление;

  • от ИФНС — уведомление о подтверждении права на вычет. Если вычет переносится на следующий год, запросите у работника новое уведомление от ИФНС.

Основание — ст. 210, пп. 3, 4 п.1 ст. 220 НК РФ, письмо Минфина № 03-04-05/16897 от 06.03.2020.

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