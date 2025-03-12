Как предоставить работнику налоговый вычет по НДФЛ в 2025 году

Какие вычеты можно получить у работодателя
Работникам, с выплат которым удерживается НДФЛ, работодатель может предоставлять стандартные, социальные и имущественные вычеты.
Стандартные:
На себя — предоставляются льготным категориям граждан (инвалидам, чернобыльцам, участникам боевых действий, Героям Советского Союза и России и др.), а также за сдачу норм ГТО.
На детей — предоставляются на каждого ребёнка его родителям, приёмным родителям, опекунам, попечителям.
Социальные:
На лечение и оплату лекарств — за себя, детей, родителей, супруга / супругу.
На обучение — своё и очное обучение детей, брата, сестры, супруга / супруги.
На фитнес — физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные работнику и его детям.
На взносы по добровольному страхованию жизни и по добровольному пенсионному страхованию — по договорам, заключенным минимум на пять лет.
На дополнительные взносы на накопительную пенсию.
Имущественные:
На покупку или строительство жилья.
На погашение процентов по займам и кредитам на приобретение жилья или его строительство.
Работодатель применяет вычет по НДФЛ к налоговой базе и удерживает налог с дохода работника в меньшей сумме, либо не удерживает вовсе.
Основание — ст. 218, 219, 220 НК РФ.
Нужны актуальные ответы на вопросы по бухгалтерии и налогам? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.
Как предоставлять стандартные вычеты работникам
Вычеты «на себя»
Для предоставления работнику стандартного вычета запросите у него:
заявление, в котором указано, какой вычет он хочет получить;
документы, подтверждающие право на получение вычета – удостоверения (копии), справки и т.п.
Например, для вычета в связи с инвалидностью необходима справка о её установлении, для подтверждения статуса Героя России — соответствующие наградные документы и т.д.
Основание — п. 3 ст. 218 НК РФ.
Стандартные вычеты «за себя» предоставляйте ежемесячно в размере 500 или 3 000 рублей, в зависимости от льготной категории физлица. Если у работника есть право на несколько стандартных вычетов, предоставьте максимальный из них.
Новый вычет за сдачу норм ГТО в размере 18 000 рублей полагается за налоговый период, в котором получен или подтверждён знак отличия в соответствующей возрастной группе и пройдена диспансеризация.
Предоставляйте вычет за ГТО единовременно в любом месяце налогового периода, если получили от работника:
заявление на вычет;
копию удостоверения о награждении знаком отличия ГТО;
справку из медорганизации о прохождении в том же году диспансеризации.
Основание — пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ.
Сокращение налогов в 2025 году: как легально оптимизировать нагрузку
Забирайте полезные инструкции бесплатно!
Детские вычеты
Размер вычетов на детей в 2025 году:
на первого ребёнка — 1 400 рублей;
на второго ребёнка — 2 800 рублей;
на третьего и каждого из последующих детей — 6 000 рублей;
на каждого ребёнка-инвалида (инвалида с детства), студента — инвалида I или II группы, в том числе, находящегося на обеспечении опекуна, попечителя, приёмных родителей — 12 000 рублей.
Двойной вычет предоставляйте:
единственному родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) — до конца месяца, в котором он вступит в брак;
одному из родителей (в том числе приёмных детей), если второй родитель написал заявление об отказе от вычета.
Для получения вычетов на детей в 2025 году заявления от работников не нужны.
Работник должен предоставить:
копию свидетельства о рождении ребенка;
если ребёнок не родной — справку об усыновлении, копию удостоверения приёмного родителя, акт органа опеки о назначении опекуном;
если ребёнок инвалид — справку об установлении инвалидности ребёнка;
если ребёнок учится — ежегодную справку из учебного заведения об очном обучении;
если родитель единственный — документ, подтверждающий отсутствие второго родителя (например, копию свидетельства о рождении, в котором нет записи об отце);
если сотрудник работает у вас не с начала года — справку от прежнего работодателя о его доходах и суммах НДФЛ.
Если информация, указанная в документах, изменится, работник должен предоставить новые документы.
Как вычеты зависят от возраста детей:
Вычеты полагаются с месяца рождения ребёнка и до конца года, в котором ему исполнится 18 лет.
Вычет на студента-очника старше 18 лет полагается до завершения года, в котором ему исполнится 24 года, но не более, чем до конца месяца, в котором завершится его обучение.
Вычет на недееспособных детей предоставляйте без ограничения по возрасту.
Любой из вычетов на детей в 2025 году предоставляется до месяца, в котором облагаемый налогом доход с начала года превысит 450 000 рублей. С начала следующего года лимит отсчитывается заново. Если сотрудник принят не сначала года, лимит считайте с учётом дохода по прежнему месту работы из предоставленной им справки.
Неважно, предоставлен вычет с аванса или с зарплаты за вторую половину месяца, главное, чтобы только один раз в месяц.
Основание — пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, письма ФНС № СД-4-11/15807 от 09.08.2019, № БС-4-11/15099 от 09.11.2022.
Если ведёте бухгалтерский и налоговый учёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.
Как предоставить работнику социальные вычеты
Общий лимит соцвычетов, которые можно предоставить сотруднику за год — 150 000 рублей. В него входят вычеты:
на лечение и лекарства (ограничений нет по дорогостоящим видам лечения из перечня постановления Правительства № 458 от 08.04.2020);
на обучение (кроме обучения детей — на каждого ребёнка в год совокупно на обоих родителей положен вычет 110 000 рублей);
на фитнес;
на взносы по добровольному страхованию жизни, по добровольному пенсионному страхованию;
на допвзносы на накопительную пенсию;
на оплату независимой оценки квалификации (этот вычет предоставляет не работодатель, а ИФНС).
Если работник заявит сразу несколько соцвычетов (например, на лечение и на обучение), проверьте, не превысит ли их общая сумма 150 000 рублей. Если превысит — работник может выбрать, какой из вычетов ему можно предоставить в меньшем размере.
Для предоставления соцвычетов получите:
Заявление работника с указанием вида вычета и его суммы.
Уведомление из ИФНС о подтверждении права на заявленный соцвычет. Работник сам обращается в ИФНС с подтверждающими документами, а инспекция после их проверки присылает работодателю уведомление о подтверждении права на вычет в конкретной сумме.
Вычеты по добровольному пенсионному страхованию и на допвзносы на накопительную пенсию можно предоставить только на те суммы взносов, которые сами удерживали из выплат работнику и перечисляли негосударственным фондам. Потребуются документы:
от работника — заявление на вычет и документ из НПФ, подтверждающий уплату взносов;
от ИФНС — уведомление о праве работника на вычет.
Если сумма заявленных соцвычетов за год окажется больше суммы доходов работника за тот же период, остаток вычетов на следующий год не переносится.
Основание — п. 3 ст. 210, п. 1, 2 ст. 219 НК РФ.
Как предоставлять работникам имущественные вычеты
Максимальный размер имущественных вычетов:
на покупку и строительство жилья — 2 млн рублей;
на проценты, уплаченные по займам и кредитам на приобретение жилья или его строительство — 3 млн рублей.
Предоставляйте вычет, если работник обратился за ним в том же году, когда приобрел жильё. За предыдущие налоговые периоды имущественный вычет можно получить только через ИФНС.
Вычет предоставляйте с начала года, независимо от того, в каком месяце работник обратился за ним. Излишне удержанный НДФЛ верните работнику по его заявлению.
Если в течение года имущественный вычет не исчерпан полностью, его остаток можно перенести на следующий год.
Документы для предоставления вычета работодателем:
от работника — заявление;
от ИФНС — уведомление о подтверждении права на вычет. Если вычет переносится на следующий год, запросите у работника новое уведомление от ИФНС.
Основание — ст. 210, пп. 3, 4 п.1 ст. 220 НК РФ, письмо Минфина № 03-04-05/16897 от 06.03.2020.
Ведите налоговый учёт без ошибок и сдавайте отчётность с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHqRS8g
Начать дискуссию