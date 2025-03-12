Как предоставить работнику налоговый вычет по НДФЛ в 2025 году

Для предоставления работнику стандартного вычета запросите у него:

заявление, в котором указано, какой вычет он хочет получить;

документы, подтверждающие право на получение вычета – удостоверения (копии), справки и т.п.

Например, для вычета в связи с инвалидностью необходима справка о её установлении, для подтверждения статуса Героя России — соответствующие наградные документы и т.д.

Основание — п. 3 ст. 218 НК РФ.

Стандартные вычеты «за себя» предоставляйте ежемесячно в размере 500 или 3 000 рублей, в зависимости от льготной категории физлица. Если у работника есть право на несколько стандартных вычетов, предоставьте максимальный из них.

Новый вычет за сдачу норм ГТО в размере 18 000 рублей полагается за налоговый период, в котором получен или подтверждён знак отличия в соответствующей возрастной группе и пройдена диспансеризация.

Предоставляйте вычет за ГТО единовременно в любом месяце налогового периода, если получили от работника:

заявление на вычет;

копию удостоверения о награждении знаком отличия ГТО;

справку из медорганизации о прохождении в том же году диспансеризации.

Основание — пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ.