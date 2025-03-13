Что нужно знать при ведении воинского учёта в 2025 году

В работу частично ввели работу с онлайн-повестками и электронным учётом. Что с этим делать? Бесплатный вебинар «Моего дела» поможет за час разобраться во всех изменениях.

К 1 января 2025 года должны были запустить единую базу данных о военнообзяанных. Запуск перенесли на конец 2025 года, но при этом обязанности по учёту никто не отменял.

Что в этой ситуации делать специалистам по учёту? И к чему готовиться в будущем?

Конкретику подробно разберём на вебинаре

Вебинар пройдёт 19 марта, в 11:00 по Москве. Его проведёт Элина Шакирова — ведущий эксперт «Моего дела» по трудовому праву и кадровому учёту.

На вебинаре Элина расскажет: Как перейти на электронный воинский учёт

Какие обязанности по воинскому учёту появились из-за цифровизации

Что делать в неоднозначных ситуациях при ведении учёта Также она ответит на все частые вопросы работодателей и разберёт вопросы зрителей на эфире. Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.

Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:

ПБУ 9/99 «Доходы организации».

ПБУ 10/99 «Расходы организации».

ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

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Организация воинского учета в компании: ключевые моменты, о которых должен знать специалист по воинскому учету Разберем, что нужно предпринять уже сейчас и как по-новому организовать процесс воинского учета в условиях частичной функциональности системы Записаться

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