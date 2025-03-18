Как учитывать доходы организации в 2025 году

Разбираем, как ПБУ 9/99 влияет на учёт денег и доходов, выручки и продаж (да, это всё разные термины). Расскажем, как Стандарт определяет учётную политику в части работы с доходами, и дадим рекомендации для избежания ошибок. Бесплатный вебинар «Моего дела» поможет за час разобраться во всех изменениях.

Что регулирует ПБУ 9/99

Эти стандарты бухучёта должна применять каждая коммерческая организация. Они вводят определение денег, выручки, доходов и продаж. Этот стандарт не всегда применяют до конца корректно — и из-за этого можно ошибиться в нестандартной ситуации.

Конкретику подробно разберём на вебинаре

Вебинар пройдёт 26 марта, в 11:00 по Москве. Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог «Моего дела» и один из первых аудиторов в стране.

На вебинаре Людмила расскажет: Что такое доходы и какие у них есть способы признания.

Как оформлять выручку от продаж, а как — общие поступления.

Правила отражения доходов в ОФР. Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.

Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ. Мы уже запланировали вебинары по:

ПБУ 10/99 «Расходы организации».

ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

Следите за нашим блогом на Клерке. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах.

ПБУ 9/99 «Доходы организации» На вебинаре мы разберем понятие доходов, их виды, отличие денег от доходов, разницу между выручкой и продажами, основные моменты Стандарта и элементы учетной политики, а также дадим рекомендации для упрощения учета и избежания ошибок Зарегистрироваться

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHXQ9e8