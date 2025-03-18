Как учитывать доходы организации в 2025 году

Что регулирует ПБУ 9/99
Эти стандарты бухучёта должна применять каждая коммерческая организация. Они вводят определение денег, выручки, доходов и продаж. Этот стандарт не всегда применяют до конца корректно — и из-за этого можно ошибиться в нестандартной ситуации.
Конкретику подробно разберём на вебинаре
Вебинар пройдёт 26 марта, в 11:00 по Москве. Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог «Моего дела» и один из первых аудиторов в стране.
На вебинаре Людмила расскажет:
Что такое доходы и какие у них есть способы признания.
Как оформлять выручку от продаж, а как — общие поступления.
Правила отражения доходов в ОФР.
Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.
Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ. Мы уже запланировали вебинары по:
ПБУ 10/99 «Расходы организации».
ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».
ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».
Следите за нашим блогом на Клерке. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах.
ПБУ 9/99 «Доходы организации»
На вебинаре мы разберем понятие доходов, их виды, отличие денег от доходов, разницу между выручкой и продажами, основные моменты Стандарта и элементы учетной политики, а также дадим рекомендации для упрощения учета и избежания ошибок
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHXQ9e8
Начать дискуссию