Как учитывать расходы организации в 2025 году

Разбираем, как ПБУ 10/99 влияет на учёт денег, которые бизнес тратит на свою деятельность. Расскажем, как работает Стандарт, как он определяет порядок отражения расходов, и дадим рекомендации для избежания ошибок. Бесплатный вебинар «Моего дела» поможет за час разобраться во всех изменениях.

Что регулирует ПБУ 9/99

Эти стандарты бухучёта должна применять каждая коммерческая организация. В них указано, чем расходы отличаются от затрат, и как конкретно бизнес должен их учитывать.

Конкретику подробно разберём на вебинаре

Вебинар пройдёт 9 апреля, в 11:00 по Москве. Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог «Моего дела» и один из первых аудиторов в стране.

На вебинаре Людмила расскажет: Что такое затраты и расходы — и как их признают.

Как определить себестоимость продаж и прочие расходы.

Правила отражения расходов и финансовых результатов в ОФР. Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.

Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ. Мы уже запланировали вебинары по:

ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

Следите за нашим блогом на Клерке. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах.

ПБУ 10/99 «Расходы организации» На вебинаре разберем, что такое расходы, какими они бывают, чем отличаются от затрат, порядок отражения отдельных видов расходов, ключевые моменты Стандарта и реформацию баланса Записаться

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