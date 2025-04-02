Как учитывать расходы организации в 2025 году

Что регулирует ПБУ 9/99
Эти стандарты бухучёта должна применять каждая коммерческая организация. В них указано, чем расходы отличаются от затрат, и как конкретно бизнес должен их учитывать.
Конкретику подробно разберём на вебинаре
Вебинар пройдёт 9 апреля, в 11:00 по Москве. Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог «Моего дела» и один из первых аудиторов в стране.
На вебинаре Людмила расскажет:
Что такое затраты и расходы — и как их признают.
Как определить себестоимость продаж и прочие расходы.
Правила отражения расходов и финансовых результатов в ОФР.
Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.
Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ. Мы уже запланировали вебинары по:
ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам».
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».
ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».
Следите за нашим блогом на Клерке. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах.
ПБУ 10/99 «Расходы организации»
На вебинаре разберем, что такое расходы, какими они бывают, чем отличаются от затрат, порядок отражения отдельных видов расходов, ключевые моменты Стандарта и реформацию баланса
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