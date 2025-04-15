Как упростить учёт и минимизировать риски претензий от проверяющих?
Обсудим на вебинаре
Вебинар пройдёт 23 апреля в 11:00 по Москве. Его проведет Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор, преподаватель МГУТУ.
На вебинаре Людмила расскажет:
Кто обязан применять стандарт ПБУ 15/2008;
Как учитывать расходы по займам и кредитам — сразу или в течение срока договора;
Когда проценты можно включать в стоимость инвестиционного актива;
Как отразить информацию о займах в бухгалтерской отчётности.
Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.
Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».
ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».
Следите за нашим блогом на Клерке. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах.
Как учитывать расходы по займам и кредитам в 2025 году
Разберем состав расходов по займам и кредитам. Вы узнаете, какие виды расходов признаются единовременно, а какие — в течение срока действия договора
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