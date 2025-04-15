Разбираем нормы ПБУ 15/2008: что делать с процентами по займам и кредитам, когда включать их в капвложения. Объясняем на примерах порядок учёта расходов по займам, чтобы вы могли избежать ошибок в бухучёте. Бесплатный вебинар «Моего дела» поможет за час разобраться с непростой темой.

Как упростить учёт и минимизировать риски претензий от проверяющих?

Обсудим на вебинаре

Вебинар пройдёт 23 апреля в 11:00 по Москве. Его проведет Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор, преподаватель МГУТУ.

На вебинаре Людмила расскажет: Кто обязан применять стандарт ПБУ 15/2008;

Как учитывать расходы по займам и кредитам — сразу или в течение срока договора;

Когда проценты можно включать в стоимость инвестиционного актива;

Как отразить информацию о займах в бухгалтерской отчётности. Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.

Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

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Как учитывать расходы по займам и кредитам в 2025 году Разберем состав расходов по займам и кредитам. Вы узнаете, какие виды расходов признаются единовременно, а какие — в течение срока действия договора Записаться

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