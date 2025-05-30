Как учитывать изменения оценочных значений в 2025 году

Переоценка активов, пересмотр обязательств, ликвидационная стоимость — всё это регулируется ПБУ 21/2008. Разберём, как отражать такие изменения корректно, где они влияют на капитал, а где — на расходы, и как не ошибиться в расчётах. Простым языком, с примерами и разбором типичных ситуаций.

Кто обязан применять ПБУ 21/2008?

Все, кто ведет бухгалтерский учёт, за исключением кредитных организаций и государственных учреждений. Даже небольшие компании, у которых есть амортизируемое имущество, оценочные обязательства или затраты, попадают под действие этого стандарта.

Что важно знать об оценочных значениях?

Обсудим на вебинаре — пошагово и на практике.

Вебинар пройдёт 4 июня в 11:00 по московскому времени.

Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор, преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: Какие показатели относятся к оценочным значениям.

Что такое изменение оценочного значения.

Как правильно учитывать ликвидационную стоимость.

Как корректно вести учёт дебиторской задолженности.

Как создавать резервы.

Когда пересмотр оценок влияет на капитал.

Как отразить изменения в отчётности без последствий. Участие бесплатное — оставьте заявку, и мы напомним о трансляции за день и за час до начала. Записаться на вебинар

Если хотите уверенно применять ПБУ 21/2008 в работе и не бояться проверок — присоединяйтесь.

В ближайшее время мы разберём на вебинарах еще один важный стандарт:

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

За полезной практикой приходите в наш блог на Клерке — мы регулярно публикуем экспертные статьи для бухгалтеров и анонсируем новые вебинары

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» Расскажем, как корректно учитывать изменения в сроках, стоимости и других оценках активов и обязательств. Научим отражать их в учёте — с примерами и пояснениями Записаться

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFGAW2LQ