Как учитывать изменения оценочных значений в 2025 году

Кто обязан применять ПБУ 21/2008?
Все, кто ведет бухгалтерский учёт, за исключением кредитных организаций и государственных учреждений. Даже небольшие компании, у которых есть амортизируемое имущество, оценочные обязательства или затраты, попадают под действие этого стандарта.
Что важно знать об оценочных значениях?
Обсудим на вебинаре — пошагово и на практике.
Вебинар пройдёт 4 июня в 11:00 по московскому времени.
Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор, преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
Какие показатели относятся к оценочным значениям.
Что такое изменение оценочного значения.
Как правильно учитывать ликвидационную стоимость.
Как корректно вести учёт дебиторской задолженности.
Как создавать резервы.
Когда пересмотр оценок влияет на капитал.
Как отразить изменения в отчётности без последствий.
Участие бесплатное — оставьте заявку, и мы напомним о трансляции за день и за час до начала.
Если хотите уверенно применять ПБУ 21/2008 в работе и не бояться проверок — присоединяйтесь.
В ближайшее время мы разберём на вебинарах еще один важный стандарт:
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».
За полезной практикой приходите в наш блог на Клерке — мы регулярно публикуем экспертные статьи для бухгалтеров и анонсируем новые вебинары
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»
Расскажем, как корректно учитывать изменения в сроках, стоимости и других оценках активов и обязательств. Научим отражать их в учёте — с примерами и пояснениями
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